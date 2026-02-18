Was wird vertuscht? 25.000 fehlende Akten genau vor 9/11: DOJ löscht Epsteins Korrespondenz aus der entscheidenden Phase

Von einem investigativen Standpunkt aus betrachtet stinkt es zum Himmel

Der 2001 Canyon in den Epstein Akten

Am 14. Februar 2026 veröffentlichte ein forensischer Daten Auditor auf Redditr Epstein eine Analyse die wie eine Bombe einschlug. Im offiziellen EFTA Dataset 9 Internal Communications Correspondence klafft ein riesiger chronologisch präziser Graben der sogenannte 2001 Canyon. Zwischen September 1998 letzte Serial Nummer EFTA00045000 und Januar 2002 nächste EFTA00070000 fehlen exakt 25000 Serial Nummern. Keine Lücken durch Zufall keine technischen Ausfälle ein sauberer systematischer Schnitt. Gleichzeitig fehlen in Dataset 3 Finanzunterlagen drei Jahre lückenloser Transaktionsdaten und insgesamt klafft zwischen den vom DOJ angekündigten etwa 6,1 Millionen Seiten und den tatsächlich freigegebenen etwa 3,5 Millionen eine Lücke von 2,6 Millionen Seiten.

Epstein-Datei-Lücke, 1999–2001 (vor dem 11. September) in ZWEI separaten Datensätzen, bessere Visualisierung

Die brisante Zeitspanne 1999 bis 2001 2002

Genau diese Jahre 1999 bis 2001 2002 sind nicht irgendwelche. Es ist die Phase in der Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell ihr internationales Netzwerk zur vollen Blüte brachten Übergabe des Wexner Imperiums Aufbau der Offshore Konstrukte Mega Group Kontakte erste massive Finanzströme. Und mittendrin der 11. September 2001.

Die Erklärung des DOJ

Das US Justizministerium behauptet steif und fest alles nur wegen Victim Privacy Attorney Client Privilege Deliberative Process und Work Product. National Security wird offiziell nicht einmal als Grund genannt. Auf der DOJ Seite zu Dataset 9 steht lediglich das übliche Warnschild vor sensiblen Inhalten und dann eine lange Liste von PDFs die alle nach dem Canyon beginnen ab EFTA00039025 pdf aufwärts.

Das ist keine Schlamperei. Das ist keine Legacy Analog Daten Ausrede wie das DOJ zunächst versuchte zu argumentieren. Denn die Metadaten der Jahre davor 1995 bis 1998 zeigen einwandfrei digitale renderbare Dateien. Warum sollen plötzlich die 1999 bis 2001 Dokumente unrenderbar sein. Die forensische Antwort des Auditors ist vernichtend es handelt sich um eine bewusste administrative Filterung die Akten waren da wurden indexiert und dann entfernt.

Brisante Hinweise am Rand des Canyons

Und jetzt wird es richtig unangenehm. In den wenigen freigegebenen Schnipseln die genau an den Rand dieses Canyons stoßen finden sich Andeutungen die mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben.

Eine E Mail nur eine Woche nach 9 11 Where is the real pilot von Philip Levine an Ghislaine Maxwell.

Ghislaine Maxwells Einladung zu einer privaten Shadow Commission on 9 11 im Jahr 2003 durch Edward Jay Epstein.

Fehlende Pilot Logs im Travel Dataset für die 48 Stunden vor den Anschlägen und die dazugehörigen E Mails liegen im 3 Millionen Seiten Tresor.

Zufall oder systematische Auslassung

Nach 25 Jahren Verschwörungsforschung und offiziellen Lügen über 9 11 kein Vorwissen keine finanziellen Anomalien keine Insider Trades soll ausgerechnet der Mann der mit den mächtigsten Personen der Welt verkehrte in genau dieser Phase keine einzige relevante Korrespondenz hinterlassen haben. Das glaubt doch kein ernsthafter Mensch mehr.

Das DOJ schützt hier nicht primär Opfer. Es schützt ein Netzwerk. Es schützt Wissen darüber wer wann was wusste wer finanzierte wer profitierte und wer Epstein möglicherweise als Asset benutzte. Der Canyon ist kein technischer Fehler er ist das digitale Äquivalent eines Aktenvernichters im Keller des Justizministeriums.

Politische Forderungen und offene Fragen

Während Abgeordnete wie Ro Khanna und Thomas Massie weiter auf vollständige Transparenz drängen und Hearings fordern bleibt das Schweigen des DOJ ohrenbetäubend. Statt die fehlenden 25000 Einträge zu erklären veröffentlicht man Listen von PDFs die brav nach 2002 beginnen.

Die entscheidende Frage

Was genau steht in diesen 25000 fehlenden Akten dass es selbst 25 Jahre später nicht einmal redigiert ans Licht der Öffentlichkeit darf.

Die Antwort liegt vermutlich irgendwo zwischen Wall Street Langley und dem 11 September 2001. Und solange dieser Canyon nicht geschlossen wird bleibt die gesamte Epstein Akte eine Farce und die offizielle 9 11 Geschichte weiterhin das größte ungelöste Verbrechen unserer Zeit.