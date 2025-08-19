Was wirklich in Alaska geschah

Das Treffen zwischen Putin und Trump ließ zentrale Schleier fallen. Es zeigte, dass Washington Russland als gleichwertige Macht anerkennt – während Europa kaum mehr als ein nützliches amerikanisches Werkzeug bleibt.

Von Pepe Escobar

In Alaska ging es nicht nur um die Ukraine. Im Kern ging es darum, dass die beiden größten Atommächte der Welt versuchten, Vertrauen wiederherzustellen – und einen außer Kontrolle geratenen Zug auf Hochgeschwindigkeit in Richtung nukleare Konfrontation zu bremsen.

Angesichts des unberechenbaren Charakters von US-Präsident Donald Trump, der das medienwirksame Treffen mit Wladimir Putin geplant hatte, gab es keinerlei Garantien. Dennoch zeichnete sich ein mögliches neues Paradigma ab: Die USA haben Russland de facto als gleichwertige Macht anerkannt. Das bedeutet zumindest, dass die Diplomatie auf hoher Ebene an einen Ort zurückkehrt, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Währenddessen schickt Europa eine Reihe machtloser Regierungschefs nach Washington, um dort vor dem Kaiser den Kotau zu machen. Das Schicksal der EU ist besiegelt: Sie landet auf dem Müllhaufen der geopolitischen Irrelevanz.

Was Trump und Putin bereits beschlossen hatten – noch bevor Moskau das symbolisch aufgeladene Alaska als Ort des Gipfels vorschlug – bleibt geheim. Kein Wort drang über den Inhalt nach außen.

Bemerkenswert ist jedoch, dass Trump Alaska mit „10 von 10 Punkten“ bewertete.

Laut Quellen in Moskau mit direktem Zugang zur russischen Delegation reichen die entscheidenden Informationen bis zum Format 3-zu-3 zurück (ursprünglich war 5-zu-5 geplant, doch wichtige Akteure wie Finanzminister Anton Siluanov trugen dennoch ihren Teil bei):

„Die Einstellung aller direkten US-Waffenlieferungen an die Ukraine wurde [von Putin] als entscheidender Schritt zur Lösung des Konflikts festgeschrieben. Die Amerikaner haben akzeptiert, dass tödliche Lieferungen drastisch reduziert werden müssen.“

Damit liegt der Ball nun bei Europa. Die Quellen konkretisieren:

„Von den 80 Milliarden Dollar des ukrainischen Haushalts bringt die Ukraine selbst weniger als 20 Milliarden auf. Die ukrainische Nationalbank behauptet, allein 62 Milliarden durch Steuern zu generieren – ein Schwindel. Bei einer Bevölkerung von etwa 20 Millionen, über einer Million irreversibler Verluste auf dem Schlachtfeld, einer dezimierten Industrie und weniger als 70 % des Territoriums unter Kontrolle ist das schlicht unmöglich.“

Europa – konkret die NATO/EU-Kombination – steht nun vor einem Dilemma:

„Entweder unterstützt man die Ukraine finanziell oder militärisch. Aber nicht beides gleichzeitig. Sonst bricht die EU noch schneller zusammen.“

Vergleichen wir das mit einer Schlüsselpassage in Trumps Beitrag auf Truth Social:

„Alle Beteiligten haben festgestellt, dass der beste Weg zur Beendigung des schrecklichen Krieges zwischen Russland und der Ukraine ein direkter Friedensvertrag ist – und kein Waffenstillstandsabkommen, das oft nicht hält.“

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew fügte hinzu:

„Der russische Präsident hat dem US-Präsidenten ausführlich unsere Bedingungen für die Beendigung des Ukraine-Konflikts dargelegt (…) Wichtig ist: Beide Seiten haben die Verantwortung für Verhandlungsergebnisse über die Beendigung der Feindseligkeiten direkt auf Kiew und Europa übertragen.“

Das ist Supermächte-Konvergenz. Die Details allerdings werden entscheidend sein.

BRICS auf dem Tisch in Alaska

In Alaska sprach Putin nicht nur für Russland, sondern für die gesamte BRICS-Allianz. Noch bevor das Treffen mit Trump publik wurde, telefonierte er mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Denn es ist diese russisch-chinesische Partnerschaft, die das geopolitische Drehbuch dieses neuen Kapitels im „New Great Game“ schreibt.

Parallel dazu führten BRICS-Führer, etwa Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, intensive Gespräche, um eine konzertierte BRICS-Front gegen Trumps neuen Zollkrieg zu schmieden. Das „Imperium des Chaos“ unter Trump 2.0 befindet sich im hybriden Krieg gegen BRICS – vor allem gegen die fünf Schwergewichte: Russland, China, Indien, Brasilien und Iran.

Putin errang in Alaska einen kleinen Sieg. Trump erklärte:

„Zölle auf russische Ölkäufer sind im Moment nicht nötig (…) Vielleicht denke ich in zwei bis drei Wochen darüber nach.“

Trotz Trumps Unberechenbarkeit eröffnet der fortgesetzte Dialog mit den USA für Russland ein Fenster, um BRICS-Interessen direkt zu fördern – etwa für Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate, die durch Sanktionen, Zölle und Russophobie an wirtschaftlicher Integration in Eurasien gehindert werden.

Für den Iran hingegen gilt das nicht: Die zionistische Achse dominiert jede US-Politik gegenüber Teheran.

Es ist klar, dass sowohl Trump als auch Putin langfristig denken. Trump will den „lästigen Zwei-Bit-Akteur“ in Kiew loswerden – aber ohne Regimewechsel-Taktiken der Vergangenheit. Ihn interessieren vor allem mögliche Mega-Deals zu russischen Rohstoffen und der Erschließung der Arktis.

Putin wiederum muss sich gegenüber innenpolitischer Kritik behaupten. Die Behauptung westlicher Medien, er wolle im Gegenzug zur Aufgabe von Frontlinien in Saporoschje und Cherson die gesamte Donezker Republik sichern, ist absurd – das würde der russischen Verfassung widersprechen.

Zudem muss Putin regeln, wie US-Unternehmen in zwei sicherheitsrelevante Zonen eindringen könnten: die Entwicklung der Arktis und des russischen Fernen Ostens. Diese Themen stehen in zwei Wochen auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok auf dem Programm.

Noch einmal: Folgen Sie dem Geld. Beide Oligarchien – in den USA wie in Russland – wollen schnellstmöglich wieder profitabel Geschäfte machen.

Lippenstift auf einem besiegten Schwein

Putin – unterstützt vom souveränen Außenminister Sergej Lawrow, dem „Man of the Match“ mit seinem CCCP-Look – hatte 150 Minuten Zeit, um Russlands Sicht auf die militärische Sonderoperation (SMO) und Bedingungen für langfristigen Frieden darzulegen:

Neutralität der Ukraine

Verbot und Zerschlagung neonazistischer Gruppen

Keine weitere NATO-Erweiterung

Was auch immer aus Alaska entstehen mag – es verschafft Moskau und Washington zumindest eine strategische Atempause. Möglicherweise markiert dies einen Neustart der gegenseitigen Anerkennung von Einflusssphären.

Kein Wunder, dass die atlantische Front ausflippt: Die Ukraine war ein gigantischer Geldwaschautomat für europäische Eliten. Die EU-Maschinerie hat Mitgliedsstaaten und Steuerzahler längst in den Ruin getrieben – aber das ist nicht Trumps Problem.

In der globalen Mehrheit hat Alaska deutlich gemacht: Die transatlantische Ordnung franst aus. Die USA wollen ein folgsames Europa, das in die Strategie der Spannung einwilligt – um mit Geld, das es nicht besitzt, überteuerte US-Waffen in Milliardenhöhe zu kaufen.

Gleichzeitig wollen Washingtons Strategen – trotz lukrativer Wirtschaftsinteressen – die eurasische Integration unterbinden und multilaterale Formate wie BRICS oder SCO zerstören, die eine multipolare Weltordnung anstreben.

Eine formale NATO-Kapitulation, selbst wenn sie strategisch geschlagen ist, bleibt jedoch ein Tabu. Trump versucht lediglich, Lippenstift auf ein Schwein zu schmieren – um daraus eine „Ausstiegsstrategie“ für den Tiefen Staat zu basteln, der sich bereits auf den nächsten „ewigen Krieg“ vorbereitet.

Putin, der russische Sicherheitsrat, BRICS und die globale Mehrheit machen sich keine Illusionen.