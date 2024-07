Washington an Pekings Partner: “Opfere dich, um mir zu helfen, den Drachen einzudämmen”

Von Lama El Horr

In einem Kontext, in dem Washington Peking als systemischen geopolitischen Rivalen bezeichnet hat, ist die US-Regierung bestrebt, die globale geopolitische Landschaft zu ihren Gunsten umzugestalten. Zu diesem Zweck bedient sie sich klassischer diplomatischer Instrumente, ohne dabei auf unilaterale oder zwangsweise Maßnahmen zu verzichten.

Als Pendant zur Diplomatie spielen die Medien eine Schlüsselrolle in Washingtons Anti-China-Politik. Als Sprachrohr der amerikanischen Geopolitik sind die westlichen Medien dafür verantwortlich, die öffentliche Meinung für die amerikanische Darstellung zu gewinnen, wonach China eine große geopolitische Bedrohung darstellt.

Diese medialen und diplomatischen Instrumente werden von Washington zu ein und demselben Zweck eingesetzt: den Grad der Zusammenarbeit Chinas mit Drittländern unter Kontrolle zu halten und die Allmacht der Vereinigten Staaten im Weltgeschehen aufrechtzuerhalten oder zu bekräftigen.

China über die Medien eindämmen

Die Rechtfertigung für die diplomatischen Offensiven der USA gegen Peking wird zuhauf von den Medien geliefert, wo die amerikanische Strategie der Eindämmung Chinas für die breite Öffentlichkeit ansprechendere Namen trägt.

Im Mediendiskurs wird regelmäßig die Notwendigkeit betont, die liberalen Demokratien gegenüber dem von Peking verkörperten autokratischen Modell zu bewahren und die “westlichen Werte” gegen die Peking zugeschriebenen Menschenrechtsverletzungen zu verteidigen. Dieses bissige Porträt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt deutet darauf hin, dass die Ideologie ein fester Bestandteil der US-Strategie zur Eindämmung Chinas bleiben wird und dass die Unterstützung der USA für separatistische Bewegungen – in Taiwan, Hongkong, Tibet und Xinjiang – als Mittel des politischen und wirtschaftlichen Drucks auf Peking fortgesetzt wird.

Die westlichen Medien betonen auch die Notwendigkeit, die wirtschaftliche Abhängigkeit von Peking zu verringern und sich gegen die technologische Unterwanderung durch China zu schützen. Dieselben Medien wiederholen den amerikanischen Vorwurf, China überschwemme die westlichen Märkte mit Elektrofahrzeugen und Solarzellen, weil es unfaire “Überkapazitäten” in der Produktion habe. Diese Anschuldigung steht im Einklang mit dem Plan des westlichen Blocks, sein Wirtschaftsmodell mit grünen Energien zu erneuern.

Diese Feindseligkeit gegenüber Peking – und die drastischen protektionistischen Maßnahmen, die darauf folgten – spiegeln die Weigerung Washingtons wider, einen Konkurrenten von der Größe Chinas auf einem globalen Wirtschaftsmarkt zu dulden, den der westliche Block seit Jahrzehnten unangefochten dominiert hat. Dieser Teil der US-Strategie zielt auch darauf ab, die Europäische Union als Produzent von grüner Energie, als Absatzmarkt für kostengünstige chinesische Elektrofahrzeuge und damit als potenziellen Konkurrenten Washingtons auszuschalten.

Das Narrativ von der Notwendigkeit, die Sicherheit und die Freiheit des Seeverkehrs im indo-pazifischen Raum zu gewährleisten, soll den militärischen Druck rechtfertigen, den Washington in Pekings unmittelbarer Nachbarschaft ausübt.

In Bezug auf Taiwan bleibt Washington weiterhin zweideutig: Es erkennt an, dass Taiwan zu China gehört – wie in den drei gemeinsamen Kommuniqués klar zum Ausdruck gebracht -, wird aber Taiwan im Falle einer von Peking erzwungenen Wiedervereinigung verteidigen. Diese Abweichung von der Logik wurde von Antony Blinken am Tag nach seinem letzten offiziellen Besuch in China wiederholt. In der Zwischenzeit unterhält Washington diplomatische Beziehungen mit der Insel und verkauft ihr weiterhin Waffen, was einen Verstoß gegen die mit Peking unterzeichneten Abkommen darstellt.

Auf der Grundlage all dieser Fakten legitimieren die westlichen Medien auch einseitige amerikanische Entscheidungen, wie die Verhängung von Sanktionen außerhalb des UN-Rahmens, sei es gegen Pekings Partner wie Russland, Iran, Nordkorea und Venezuela oder gegen China selbst.

Von Washington dominierte multilaterale Strukturen

Mit Ausnahme einiger weniger abweichender Mitglieder haben sich die von Washington dominierten multilateralen Strukturen wie die NATO, die G7 und die EU die US-Strategie der Eindämmung Pekings zu eigen gemacht. Auch wenn die von diesen Blöcken beschlossenen antirussischen Sanktionen nicht den Namen “Abkopplung von China” tragen, so dienen sie doch demselben Zweck: die Verzweigungen der chinesischen Macht zu zerstören.

China entgegentreten heißt, den Bilateralismus zu überwinden und gemeinsame Positionen zu beziehen: Das ist die Devise der von Washington dominierten multilateralen Strukturen. Dieses Motto findet sich auch in der von Berlin 2023 verabschiedeten “China-Strategie” wieder: “Unsere China-Strategie ist fest in der gemeinsamen China-Politik der EU verankert“.

Italien, das einzige G7-Land, das die BRI unterzeichnet hat, war gezwungen, das Projekt nach starkem Druck seiner Verbündeten aufzugeben, die Rom vorwarfen, den westlichen Block zu verraten, indem es China den Zugang zu Mittel- und Osteuropa und zur Südflanke der NATO öffnen wollte. In ähnlicher Weise hat das amerikanische Narrativ, dass die chinesische 5G-Technologie von Huawei eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der EU-Länder darstellt, die zwischen dem chinesischen Riesen und mehreren europäischen Ländern, darunter Portugal, unterzeichneten Abkommen untergraben. In diesem Sinne wäre es zweifellos lohnenswert, die politischen und medialen Parameter zu untersuchen, die die Tschechische Republik in eine besonders feindselige Haltung gegenüber Peking gebracht haben, seit Petr Pavel, der ehemalige Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, an die Macht gekommen ist.

Aber manchmal bekommt Washington seinen Willen nicht durch. Ungarn – das demnächst die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird – und die Slowakei haben dem Druck der EU und der NATO, ihre Wirtschaft von China abzukoppeln, standgehalten. Der Plan, die Einstimmigkeit in der EU in Fragen der nationalen Sicherheit abzuschaffen, zielt darauf ab, dem Wunsch dieser Mitglieder nach Unabhängigkeit ein Ende zu setzen. Der slowakische Premierminister Robert Fico hat kürzlich in einer Erklärung den Druck beschrieben, dem seine Regierung ausgesetzt ist, weil sie sich weigert, sich der Politik der EU und der NATO anzuschließen. Der slowakische Regierungschef machte sogar die Oppositionsparteien, die Sprachrohre der NATO und der EU in seinem Land, für den Attentatsversuch auf ihn verantwortlich.

Abgesehen von diesen “dissidenten” Mitgliedern – oder denjenigen, die sich für ihre Souveränität einsetzen – ist klar, dass Washington die G7, die NATO und die EU fast vollständig beherrscht.

Multilaterale Strukturen, die Länder des Südens einbeziehen

In gemischten multilateralen Strukturen wie der G20, in der Länder des Südens einen Sitz haben, oder in Strukturen, die ausschließlich von Ländern des Südens dominiert werden, wie der ASEAN, ist die Situation differenzierter. In solchen Strukturen ist es für die Vereinigten Staaten nicht so einfach, ihre Strategie der Eindämmung Pekings durchzusetzen.

Auf dem letzten G20-Gipfel unter dem Vorsitz Indiens enthielt die Abschlusserklärung keine Verurteilung des Moskauer Vorgehens in der Ukraine, wie es Washington gerne gesehen hätte. Die Abwesenheit Xi Jinpings auf dem Gipfel könnte zwei Ziele verfolgt haben: Neu-Delhi die Möglichkeit zu geben, im Namen des globalen Südens zu sprechen, indem es die Mitgliedschaft der Afrikanischen Union in der G20 befürwortet, und zu verhindern, dass westliche Länder China die Verantwortung für die Abschlusserklärung aufbürden.

In einer Struktur wie der ASEAN, die für die strategische südostasiatische Region steht und durch unterschiedliche politische Ausrichtungen gekennzeichnet ist, konnten die Vereinigten Staaten die Positionen der zehn Mitglieder gegenüber Peking nicht vereinheitlichen. Stattdessen ist Washington bestrebt, neue Partnerschaften zu entwickeln oder bestehende zu vertiefen (Sicherheitsallianz mit den Philippinen; umfassende strategische Partnerschaft mit Indonesien…), mit dem Hintergedanken, die Spannungen zwischen China und seinen Nachbarn zu verschärfen und Chinas Aufstieg im indopazifischen Raum und darüber hinaus zu behindern.

Logischerweise werden die im Rahmen dieser bilateralen Partnerschaften geschlossenen Verteidigungsabkommen dann an China und die ASEAN weitergegeben. Unter diesen Bedingungen scheint Chinas Wunsch nach einem Verhaltenskodex für das Südchinesische Meer, der eine Einmischung von Mächten außerhalb der Region ausschließen würde, keine Aussicht auf Erfolg zu haben. Indem sie einen Konsens zwischen den ASEAN-Mitgliedern verhindern, wollen die Vereinigten Staaten China dazu zwingen, die Beilegung seiner territorialen und maritimen Streitigkeiten mit jedem seiner Nachbarn separat zu verhandeln – wohl wissend, dass die amerikanische Strategie gerade darin besteht, Peking und seine Nachbarn an einer Einigung zu hindern.

Doch die Situation ist weniger eindeutig, als es für Washington scheint. In dem Bestreben, nicht zu ihrem Nachteil zum Instrument der US-Strategie zur Eindämmung Chinas zu werden, haben sich mehrere ASEAN-Mitglieder für eine Politik der Diversifizierung ihrer Diplomatie und Wirtschaft entschieden. Dazu gehören Vietnam, Thailand, Indonesien und Malaysia – und sogar der Staat Brunei, der sich der Bedeutung seiner strategischen Lage bewusst ist. Thailand und Malaysia haben sogar den Wunsch geäußert, der BRICS-Gruppe beizutreten: Diese Elemente sind mehr als ein Ausdruck der Nichtanpassung an die Positionen der USA und untergraben die Legitimität der US-Strategie der militärischen Einkreisung von China.

Diese unbestreitbare Schwächung der amerikanischen Position auf der geopolitischen Weltbühne eröffnet eine neue Perspektive auf die Entscheidung Washingtons, seine Hegemonie mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten – vor allem durch die Erhöhung der Bedrohung durch Taiwan.

Die heftigen Kriege, die in Europa und im Nahen Osten geführt werden, vervollständigen das Bild. Indem Washington die Ukraine opfert, hofft es, den strategischen Partner Pekings, Russland, zu schwächen. Indem es Israel mit der unsäglichen Aufgabe betraut, in den palästinensischen Gebieten einen Völkermord zu begehen, demonstriert Washington zu seinem Nachteil, dass Amerikas historische Partner in der westasiatischen Region, wie Ägypten und Saudi-Arabien, die Weisungen Washingtons nicht mehr so eifrig umsetzen, wie sie es einst taten. Wie Chinas Nachbarn versuchen sie, ihre Beziehungen zu den Großmächten auszubalancieren, um ihren nationalen Interessen den Vorrang zu geben.