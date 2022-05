Washington muss besser mit anderen zusammenarbeiten, die Kunst der Diplomatie neu erlernen

Das vielleicht hartnäckigste außenpolitische Mantra in Washington, das von Republikanern und Demokraten gleichermaßen geäußert wird, ist die Bedeutung der amerikanischen „Führungsrolle“. Ohne die „Führungsrolle“ der USA ist der Rest der Welt verloren. Aber wenn Washington die Führung übernimmt, wird der Rest der Welt, Freunde wie Feinde, folgen und alles tun, was die Amerikaner verlangen.

Wenn also etwas Schlimmes passiert, gehen die US-Politiker davon aus, dass das Problem in der mangelnden „Führung“ liegt. Nach der Wahl von Donald Trump schoben die Republikaner alles auf Barack Obamas Versagen bei der Führung. Präsident Joe Biden und andere Demokraten schoben die Schuld auf Trumps schlechte Beziehungen zu verbündeten Staaten, die dieser eigentlich führen sollte. Jetzt machen die Republikaner Biden für den heutigen Tsunami an internationalen Problemen verantwortlich. Ihrer Ansicht nach versagt er in der Tat bei der Führung.

Washington hat ein Problem mit der Führung, aber das liegt daran, dass der Blob, wie das außenpolitische Establishment genannt wird, nichts von Führung versteht. Die US-Politiker glauben, dass Führung Herrschaft bedeutet, dass man dem Rest der Welt befehlen muss, sich richtig zu verhalten. Wenn sie von gescheiterter Führung sprechen, meinen sie, dass andere den Anweisungen Amerikas nicht folgen. Sie glauben, dass jeder, der sich nicht daran hält, gezwungen werden sollte, sich zu fügen – mit diplomatischem Druck, Wirtschaftssanktionen und, wenn nötig, mit militärischen Maßnahmen.

Das jüngste Beispiel ist weit entfernt von den Ereignissen, die derzeit die internationalen Schlagzeilen beherrschen. Die Salomonen haben kürzlich einen Vertrag mit der Volksrepublik China unterzeichnet. Das Abkommen wurde nicht veröffentlicht, erlaubt China aber Berichten zufolge die Entsendung von Polizei- und Militärkräften zum Schutz der Regierung und chinesischer Staatsangehöriger sowie zum Anlegen von Schiffen. Die Salomonen sind vor allem für die Insel Guadalcanal bekannt, die im Zweiten Weltkrieg als eines der wichtigsten Schlachtfelder im Pazifik diente. Seitdem spielten sie für die USA eine so geringe Rolle, dass sie ihre Botschaft vor drei Jahrzehnten schlossen.

Nun aber hat die Hysterie sowohl Washington als auch Amerikas Verbündeten Australien erfasst, der etwa 1.200 Meilen von den Salomonen entfernt ist. Beide fordern, dass Honiara den Vertrag aufkündigt, und haben sogar die Möglichkeit eines militärischen Vorgehens in den Raum gestellt. Leider ist die Heuchelei der USA unübersehbar, denn Washington hat den asiatisch-pazifischen Raum mit Verträgen, Verbündeten, Partnern, Stützpunkten, Garnisonen, Truppen und Schiffen überzogen. Gleichzeitig wächst Chinas militärische Macht zwar, bleibt aber in ihrer Reichweite sehr viel begrenzter; die chinesische Marine ist nicht bereit, mit oder ohne die Salomonen eine Invasion in DownUnder zu starten.

Es überrascht nicht, dass die Salomonen verärgert auf die amerikanischen Drohungen reagierten, und Peking konnte mit dem Versuch Washingtons, unabhängigen Ländern, die Tausende von Kilometern entfernt sind, im Wesentlichen die Monroe-Doktrin aufzuzwingen, Propagandapunkte sammeln – und das, nachdem es die Inselgruppe und ihre Probleme jahrelang weitgehend ignoriert hatte.

Die Hybris hat auch Washingtons Kampagne zur Sanktionierung und Isolierung Moskaus unterminiert. Von den zehn größten Volkswirtschaften der Welt sind sieben gegen Russland vereint. Von den zehn bevölkerungsreichsten Staaten hat jedoch nur einer, die Vereinigten Staaten, Sanktionen gegen Moskau verhängt. Zahlreiche Staaten haben mindestens eine der drei bisherigen UN-Resolutionen, in denen die Regierung Putin kritisiert wird, abgelehnt, sich der Stimme enthalten oder gar nicht erst abgestimmt.

Noch wichtiger ist, dass die meisten sich geweigert haben, sich den westlichen Sanktionen anzuschließen. Washington hat diese Nachzügler heftig kritisiert und ihnen mit Strafen gedroht, falls sie sich Amerika widersetzen. Doch auf der Liste der unentschuldigt fehlenden Länder stehen China, Indien, Indonesien, Pakistan, Brasilien, Südafrika, Saudi-Arabien, Malaysia, Irak, Nigeria, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Kenia. Tatsächlich lehnen Asien, Afrika, Südamerika und der Nahe Osten die „Führungsrolle“ der USA in diesem Bereich generell ab.

Es spielt keine Rolle, wie die Politik gegenüber Russland aussehen „sollte“. Trotz aller Bemühungen kann Washington der Welt keine Politik diktieren. Und je mehr Amerika wettert, desto mehr Widerstand leisten andere Nationen. Sogar die von den USA verteidigungsmäßig abhängigen Länder, vor allem die Golfstaaten, und gefährdete Nachbarländer, viele in Lateinamerika, gehen ihren eigenen Weg. Das Gleiche gilt für Indien, von dem Washington hofft, es zu einem Quasi-Alliierten gegen Peking zu machen.

Der bemerkenswerteste Akt der Missachtung war die Weigerung von Riad und Abu Dhabi, sich auf eine Erhöhung der Ölproduktion zu einigen, um die Auswirkungen der vom Markt verdrängten russischen Erdölexporte auf den Preis zu mildern. Berichten zufolge weigerte sich der saudische König sogar, einen Anruf von Präsident Joe Biden entgegenzunehmen, während der Kronprinz, der für die Ermordung und Zerstückelung des Journalisten und US-Bürgers Jamal Khashoggi verantwortlich ist, mehrere Forderungen zur Wiederbelebung der bilateralen Zusammenarbeit stellte.

Obwohl die Androhung wirtschaftlicher Vergeltungsmaßnahmen in der Regel die formale Einhaltung von Sanktionen erzwingt, hat die übermäßige Anwendung dieser Taktik durch die USA die Suche anderer Länder nach Strategien und Mitteln zur Begrenzung der Abhängigkeit vom US-amerikanischen Finanzsystem beschleunigt. So erörtern Indien und Russland beispielsweise die Entwicklung eines Rupien-Rubel-Handels, um den Bedarf an US-Dollars zu vermeiden. Delhi unterhält eine historische Beziehung zu Moskau und verlässt sich weiterhin auf Moskau, wenn es um den Großteil seiner Waffen geht, und möglicherweise auch, um künftige chinesische militärische Bedrohungen zu begrenzen.

Die Volksrepublik China und Saudi-Arabien sprechen nach wie vor darüber, einen Teil des Öls in chinesischen Yuan auszuzeichnen. Außerdem berichtet die Financial Times: „Chinesische Aufsichtsbehörden haben eine Dringlichkeitssitzung mit in- und ausländischen Banken abgehalten, um zu erörtern, wie sie das Auslandsvermögen des Landes vor den von den USA verhängten Sanktionen schützen könnten, die denen ähneln, die Russland wegen seines Einmarsches in der Ukraine auferlegt wurden.“ Jedes Mal, wenn Washington seine einzigartige Finanzposition missbraucht, gerät die Rolle des Dollars als Weltreservewährung ein wenig mehr ins Wanken.

Der weit verbreitete Widerstand, sich dem Westen bei seinem Feldzug gegen Moskau anzuschließen, spiegelt mehr als nur finanzielle Interessen wider. Vermutlich ist es selbst den Vertretern der VR China unangenehm, einer Regierung Hilfe und Trost zu spenden, die so bereitwillig gegen ihr Grundprinzip der Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Länder verstößt. Und viele Länder sind Opfer von Kriegen geworden, die enorme Zerstörung und Tod verursacht haben.

Es gibt jedoch auch einen erheblichen Unmut über die Heuchelei und Scheinheiligkeit der USA und ihrer Verbündeten. Keinem Entwicklungsland kann entgehen, dass Washington zwar ständig von einer „regelbasierten Ordnung“ spricht, dieses System aber nach eigenem Gutdünken verletzt. Am spektakulärsten war der Irak-Krieg, eine illegale, brutale und ungerechtfertigte Aggression gegen einen anderen Staat. Sogar die langjährigen Verbündeten Frankreich und Deutschland gehörten zu den Kritikern der USA.

Darüber hinaus waren die Folgen katastrophal, wobei der meiste Schaden, wie üblich, anderen Völkern zugefügt wurde. Ein zerstörtes Land und eine verwüstete Gesellschaft. Hunderttausende von Irakern wurden getötet, Millionen vertrieben und religiöse Minderheiten getötet und vertrieben. Der Aufstieg und die Ausbreitung des Islamischen Staates und vieles mehr. Dennoch wurde kein Amerikaner jemals zur Rechenschaft gezogen.

So schien es auch in Afghanistan, Libyen, Serbien und Jemen zu sein, mit mehreren tödlichen Drohnenkampagnen, die Regionen und ganze Länder als Schlachtfelder behandeln und nicht als Orte, an denen Menschen leben. Der globale Krieg gegen den Terrorismus hat insgesamt zu einer großen Zahl von Opfern und Flüchtlingen geführt, die fast alle im globalen Süden leben.

Darüber hinaus hat die Tatsache, dass die Salomonen von der gleichen Regierung und einigen ihrer Politiker ständig wie unmündige Kinder behandelt und belehrt werden, auch andere Nationen und Völker verärgert. Und das ist auch weiterhin der Fall, denn westliche Staaten bevormunden, beleidigen und bedrohen Länder wie die Salomonen, die darauf bestehen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Ausländer neigen dazu, Amerikaner zu mögen. Viele haben aber eine ganz andere Meinung über die US-Regierung.

Das amerikanische Volk ist gutherzig und wohlmeinend. Selbst wenn sie sich schlecht benehmen, meinen sie es meist gut. Amerikas Führer jedoch nicht so sehr. Washingtons außenpolitisches Establishment verkörpert den berühmten Aphorismus von Lord Acton: „Macht neigt dazu, zu korrumpieren, und absolute Macht korrumpiert absolut.“ Das Zusammentreffen von großer Macht und noch größerer Unwissenheit hat eine giftige Mischung aus Hybris und Scheinheiligkeit hervorgebracht, mit katastrophalen Folgen.

Während des Kalten Krieges, als sich die Welt so oft zwischen uns und ihnen zu teilen schien, konnten sich die USA sogar größere Fehltritte erlauben. Amerikas kurzer „unipolarer Moment“ nach dem Ende des Kalten Krieges schien Washingtons Glauben an seine eigene Unfehlbarkeit und Reinheit zu festigen. Diese Welten sind jedoch verschwunden.

In einer Zukunft, in der der Wettbewerb der Großmächte im Vordergrund steht, müssen die USA ein besseres Modell verfolgen, die Kunst der Diplomatie neu erlernen und sich darauf konzentrieren, andere davon zu überzeugen, Amerika zu unterstützen. Dieser Prozess sollte heute beginnen, inmitten einer gespaltenen Welt, die durch einen weiteren gewalttätigen Konflikt in Europa bedroht ist. Washington kann es besser machen. Es muss es besser machen.