Washington steht vor einer Niederlage am Roten Meer

Die Houthis werden durch ihre moralische Überzeugung motiviert, sich der israelischen Brutalität zu widersetzen.

Mike Whitney

Die Houthis haben sich bereit erklärt, ihre Angriffe auf den Handelsverkehr im Roten Meer einzustellen, wenn Israel die Lieferung von humanitärer Hilfe an die Palästinenser zulässt. Dies ist nicht nur ein vernünftiger Vorschlag, sondern eine Politik, die von der großen Mehrheit der Menschen in der Welt unterstützt wird.

Im Juni veröffentlichte die Defense Intelligence Agency (DIA) einen Bericht, der die Auswirkungen der Houthi-Angriffe auf die Handelsschifffahrt im Roten Meer aufzeigt. Der Bericht ist ein vernichtendes Zeugnis für das Versagen Washingtons, kritische Transitkorridore in einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt zu schützen. Die behelfsmäßige Marinekoalition der Regierung Biden, die als Operation Prosperity Guardian bezeichnet wird, war nicht nur nicht in der Lage, die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen im Roten Meer zu gewährleisten, sondern hat die Lage sogar noch verschlimmert. Die Houthis haben ihre militärischen Operationen verfeinert und ihr Arsenal um weitere tödliche Waffen erweitert. Kurz gesagt, die Houthis haben gezeigt, dass eine ungleiche Gruppe von Kämpfern ihren Feinden kostspielige Strafen auferlegen kann, indem sie asymmetrische Strategien anwenden, die die “regelbasierte Ordnung” untergraben. Hier ein Auszug aus dem Bericht der DIA:

Mitte Februar war die Containerschifffahrt über das Rote Meer seit Dezember 2023 um etwa 90 % zurückgegangen; die Schifffahrt über das Rote Meer macht normalerweise etwa 10-15 % des internationalen Seehandels aus….

Alternative Schifffahrtsrouten um Afrika herum verursachen zusätzliche Kosten von etwa 11.000 Seemeilen, 1-2 Wochen Transitzeit und etwa 1 Million Dollar an Treibstoffkosten für jede Reise. Für viele Schifffahrtsunternehmen sind die kombinierten Kosten für Besatzungsprämien, Kriegsrisikoversicherungen (etwa 1000% mehr als vor dem Krieg)…

Seit Mitte Februar sind die Versicherungsprämien für Transitfahrten über das Rote Meer auf 0,7 bis 1,0 % des Gesamtwerts eines Schiffes gestiegen, verglichen mit weniger als 0,1 % vor Dezember 2023 Houthi-Angriffe üben Druck auf den internationalen Handel aus (DIA)

Dies ist ein schockierender Bericht. Nach der eigenen Analyse der Regierung war Bidens Politik für das Rote Meer ein völliger Fehlschlag. Die Containerschifffahrt ist um 90 Prozent zurückgegangen, während die Versicherungsprämien, die Treibstoffkosten und die zusätzlichen Seemeilen” in die Höhe geschnellt sind. In dem gesamten Bericht findet sich keine Spur von Optimismus. Die Houthis haben im Grunde alle ihre strategischen Ziele erreicht, während Washingtons Einmischung nichts bewirkt hat.

Überraschenderweise sind die Journalisten von Business Insider zu demselben Schluss gekommen wie die DIA, nämlich dass die Houthis Onkel Sam auf Schritt und Tritt ausmanövriert haben. Hier ist ein Ausschnitt aus einem aktuellen BI-Artikel:

Die Houthis haben sich als gerissener und furchterregender Gegner erwiesen. Fünf Monate nach den Luftangriffen der von den USA geführten Koalition, die darauf abzielen, ihre Fähigkeiten zu stören und zu schwächen”, richten die Kämpfer weiterhin Chaos an. Sie zwingen die US-geführten Einsatzkräfte regelmäßig, ihre Raketen, Bombenboote und Flugdrohnen abzufangen, die die Schifffahrtswege im Roten Meer und im Golf von Aden zu einem gefährlichen – und tödlichen – Korridor gemacht haben.

Die Houthis haben in der letzten Woche mehrere Schiffe angegriffen, und US-Beamte sagen, dass diese Angriffe wahrscheinlich nicht so bald enden werden, was die Befürchtung aufkommen lässt, dass sich die USA in einer kostspieligen und unhaltbaren Pattsituation befinden.

Den Houthis ist es gelungen, Washington in einen langwierigen, teuren und ressourcenverschlingenden Konflikt hineinzuziehen und die Schifffahrtskosten in die Höhe zu treiben. Obwohl keine amerikanischen Kriegsschiffe getroffen wurden, müssen die USA die steigenden finanziellen Kosten und den Verschleiß ihrer Kriegsschiffe tragen. Kriegsschiffe der US-Marine stecken in einem Kampf im Roten Meer fest, den sie nicht ewig führen können (Business Insider)

Die Houthis haben die Handelsschifffahrt durch einen der wichtigsten Transitknotenpunkte der Welt praktisch zum Erliegen gebracht, und die USA sind nicht in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen. Hätte nicht jemand dieses Szenario vorhersehen können, bevor Biden impulsiv eine Marineflottille ins Rote Meer entsandte?

Es gab viele Skeptiker, die wussten, dass die Strategie Bidens keine Aussicht auf Erfolg hatte, aber ihre Stimmen wurden von den Sesselkriegern übertönt, die immer die Politik bestimmen. Dies sind die hochrangigen Mitglieder des außenpolitischen Establishments, die stets die Fakten ignorieren und nach ihrer Philosophie “erst schießen und dann fragen” vorgehen. Im vorliegenden Fall konnten diese hartnäckigen Überflieger einfach nicht akzeptieren, dass eine aufstrebende Gruppe von Kämpfern in Sandalen einen Schlag gegen die Interessen der USA führen könnte, indem sie Raketen- und Drohnenangriffe auf von US-Zerstörern geschützte Handelsschiffe startet. Aber genau das ist passiert, und – wie wir bereits sagten – wurde Biden gewarnt, dass ein solches Ergebnis wahrscheinlich war. Dies stammt aus einem Artikel bei Responsible Statecraft:

…eine Reihe realistischer Stimmen beklagen die Torheit, wieder einmal in eine Spirale der Vergeltungsgewalt zu geraten, die wahrscheinlich zu einer echten militärischen Krise und sogar zum Tod von US-Soldaten führen wird, bevor sie beendet ist.

“Sie (die Angriffe) werden nicht funktionieren. Sie werden die Fähigkeiten der Houthi nicht ausreichend schwächen oder ihre Angriffe auf den Schiffsverkehr stoppen”, sagt Ben Friedman, Senior Fellow von Defense Priorities. “Warum sollte man etwas tun, das so offensichtlich rücksichtslos ist? Zurückhaltung erinnert uns daran, dass kein Gesetz vorschreibt, dass wir Luftangriffe durchführen müssen, die nicht funktionieren. Wir haben immer die Möglichkeit, keine sinnlose Gewalt anzuwenden.” US schlägt erneut im Jemen zu, aber die Angriffe der Houthi gehen weiter (Responsible Statecraft)

“Zurückhaltung”? Hält der Autor das außenpolitische Establishment der USA für fähig, sich zurückzuhalten?

Leider sind alle fähigen, nüchternen Realisten, die einst eine Rolle bei der Gestaltung der US-Außenpolitik spielten, längst durch Sesselkrieger ersetzt worden, die reflexartig auf jede Krise mit der gleichen kontraproduktiven Anwendung militärischer Gewalt reagieren. Wir haben keinen Zweifel daran, dass dieselben Kriegstreiber im Jemen erneut eskalieren werden, wie sie es in der Ukraine getan haben, und das Land noch tiefer in einen Konflikt hineinziehen werden, den es nicht gewinnen kann. Lesen Sie diesen aufschlussreichen Auszug aus Bidens Nationaler Sicherheitsstrategie 2022:

…die Vereinigten Staaten werden es nicht zulassen, dass ausländische oder regionale Mächte die Freiheit der Schifffahrt durch die Wasserstraßen des Nahen Ostens, einschließlich der Straße von Hormuz und des Bab al Mandab, gefährden, noch werden sie Bemühungen eines Landes tolerieren, ein anderes Land – oder die Region – durch militärische Aufrüstung, Übergriffe oder Drohungen zu dominieren.”

Da haben Sie es: Die Houthis stellen eine klare und gegenwärtige Gefahr für die nationale Sicherheit der USA dar, indem sie lediglich die Kontrolle über ihre eigenen Hoheitsgewässer behaupten. Bedeutet das, dass eine Eskalation unvermeidlich ist?

Ja, das bedeutet es. Der obige Auszug ist gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung. Wir sollten davon ausgehen, dass Biden entsprechend handeln wird, indem er die Bombardierung der jemenitischen Städte und Infrastrukturen verstärkt, die Wirtschaftsblockade verschärft und schließlich Kampftruppen für eine Bodenoffensive auf der arabischen Halbinsel einsetzt. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit zu urteilen, sind die Entscheidungen in diesen Fragen wahrscheinlich bereits gefallen.

Übrigens wurde Bidens Marineoperation – Operation Prosperity Guardian – weder vom UN-Sicherheitsrat noch vom US-Kongress noch vom amerikanischen Volk gebilligt. Es handelt sich um eine weitere einseitige Intervention im Handumdrehen, die eine diplomatische Lösung ausschließt und den USA eine weitere demütigende Niederlage durch ihre Feinde in der Zukunft garantiert. Weitere Informationen stammen von Jim Krane, der sich mit Energiestudien befasst und die globalen Auswirkungen der Angriffe der Houthi erklärt:

Die Angriffe der Houthi auf die Schifffahrt im Roten Meer stellen ein neues Phänomen in geoökonomischen Konflikten dar: ein nichtstaatlicher Akteur, der eine asymmetrische Kriegsführung nicht nur zur Bekämpfung konventioneller Streitkräfte einsetzt, sondern auch gezielte wirtschaftliche Sanktionen verhängt, indem er gezielt die internationale Schifffahrt angreift. Die Houthis haben diesen Sprung geschafft, indem sie zwei Faktoren miteinander kombiniert haben: kostengünstige und hochtechnologische Waffen, die Hochseeschiffe bedrohen und sogar versenken können, und die Kontrolle über strategisches Küstengebiet mit Blick auf einen der am stärksten befahrenen maritimen Engpässe der Welt: die Straße von Bab al-Mandab….

Die Belagerung der Schifffahrt im Roten Meer hat den Handel zwischen Asien und Europa auf ungleiche Weise neu ausgerichtet. Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in Ländern, deren Regierungen sich gegen die israelische Offensive in Gaza ausgesprochen haben, wurden von den Angriffen der Houthi ausgenommen, was zu Kostenvorteilen und höheren Gewinnen führte. Umgekehrt haben Verlader, die in Ländern ansässig sind, die Israel unterstützen, sowie Verlader, die Ladungen nach Europa oder in die USA befördern, den Zugang zur Abkürzung über das Rote Meer zwischen Asien und Europa verloren. Infolgedessen sind die Kosten und die Reisedauer zusammen mit der Nachfrage nach Schiffen gestiegen, was dazu beigetragen hat, die Frachtgebühren in die Höhe zu treiben, auch auf Strecken, die nicht über das Rote Meer führen.

Die verzerrte Störung der weltweiten Schifffahrt deutet darauf hin, dass die Houthis ihr Ziel, den Unterstützern Israels Kosten aufzuerlegen, erreicht haben… Berichten zufolge haben die Houthi-Anführer Wettbewerbsvorteile für chinesische und russische Verlader zementiert …. Die selektive Strategie der Houthis sieht wirtschaftliche Sanktionen vor, die den Wirtschaftssanktionen ähneln und unverhältnismäßig viele in der EU ansässige Unternehmen betreffen … Die zusätzlichen Kosten für die Lieferkette belasten die ohnehin schon pessimistischen Wirtschaftsprognosen für die Europäische Union und Ägypten. Je länger die Angriffe andauern, desto größer sind die verbleibenden Auswirkungen und desto geringer sind die Wachstumsaussichten.

Der Houthi-Feldzug im Golf von Aden und im Roten Meer hat eine neue Form der globalen wirtschaftlichen Störung hervorgebracht, die auf Missständen gegenüber Israel beruht und sich als schwer abzuschrecken oder zu bekämpfen erweist….Der Houthi-Feldzug hat auch unwirksame Gegenmaßnahmen der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Verbündeten offengelegt…

Die US-amerikanischen und britischen Angriffe auf Houthi-Stellungen im Jemen haben neue Missstände geschaffen und eine Begründung für eine mögliche Ausweitung der Angriffe am Roten Meer über einen Waffenstillstand im Gazastreifen hinaus geliefert…. Die Angriffe der Houthi auf die Schifffahrt haben sich nach dem Beginn der US-amerikanisch-britischen Vergeltungsschläge sogar noch verstärkt….

Die ermutigte militante Gruppe kündigte am 14. März an, dass sie ihre Angriffe über das unmittelbare Bab al-Mandab-Gebiet hinaus auf das Arabische Meer und den Indischen Ozean ausdehnen werde, um die mit Israel und seinen Verbündeten verbundenen Schiffe anzugreifen, die über das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet werden. … Angriffe der Houthi auf das Rote Meer haben globale wirtschaftliche Auswirkungen (Arab Center)

Okay, fassen wir zusammen: Die Angriffe der Houthi auf dem Roten Meer haben…

neue Möglichkeiten für nichtstaatliche Akteure geschaffen, eine asymmetrische Kriegsführung gegen konventionelle Streitkräfte zu führen. gezielte Wirtschaftssanktionen gegen die Unterstützer des israelischen Völkermordes verhängt den Handel zwischen Asien und Europa in einer Weise neu ausgerichtet, die chinesischen und russischen Spediteuren Wettbewerbsvorteile verschafft Den Houthis wurde geholfen, ihr Ziel zu erreichen, den Unterstützern Israels Kosten aufzuerlegen. Die zusätzlichen Kosten in der Lieferkette haben sich negativ auf die ohnehin schon pessimistischen Wirtschaftsprognosen für die Europäische Union und Ägypten ausgewirkt… und die Wachstumsaussichten gedämpft. Schaffung der Voraussetzungen für die Ausweitung der Houthi-Operationen über das Rote Meer hinaus auf das Arabische Meer und den Indischen Ozean.

Welche dieser Ergebnisse fördern die Interessen der USA oder stärken die nationale Sicherheit der USA?

Keines von ihnen, weshalb wir eine zweite Frage stellen wollen:

Machen sich die Menschen, die diese kurzsichtigen Entscheidungen treffen, jemals Gedanken darüber, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen auf das Land oder das amerikanische Volk haben?

Wahrscheinlich nicht.

Und bitte, lassen Sie uns nicht die Houthis für einen Konflikt verantwortlich machen, für den die Regierung Biden zu 100 Prozent verantwortlich ist. Niemand hat Joe Biden eine Pistole an den Kopf gehalten und ihn gezwungen, die US-Marine in das Rote Meer zu entsenden, um sich an sinnlosen Auseinandersetzungen zu beteiligen und das Recht Israels zu verteidigen, Frauen und Kinder in Gaza zu ermorden. Das ist eine Entscheidung, die Biden einseitig getroffen hat, während er die breite internationale Verurteilung, die vernichtenden Urteile des Internationalen Strafgerichtshofs und des Internationalen Gerichtshofs sowie praktisch jede Menschenrechtsorganisation auf dem Planeten Erde ignoriert hat. Biden hat sich entschieden, das moralische Urteil der ganzen Welt zu ignorieren, um die schmutzige Agenda des zionistischen Staates zu fördern. Das ist seine Schuld! Im Gegensatz dazu tun die Houthis nur ihren Teil, um Israels Völkermord zu stoppen. Es juckt sie nicht, einen Krieg mit den Vereinigten Staaten zu beginnen. Das ist es überhaupt nicht. Sie versuchen nur, die Israelis dazu zu bringen, ihre Blockade aufzuheben, damit nicht noch mehr Menschen verhungern müssen. Ist das zu viel verlangt? Der Houthi-Führer Mohammed Al-Bukhaiti fasst es folgendermaßen zusammen:

Maßnahmen zu ergreifen, um die Unterdrückten zu unterstützen … ist ein wahrer Test der Moral … und wer nicht handelt, um das Verbrechen des Völkermords zu stoppen … hat seine Menschlichkeit verloren.

Moralische… Werte… ändern sich nicht mit der Rasse und der Religion der Person… Wenn eine andere Gruppe von Menschen dem Unrecht ausgesetzt wäre, dem die Palästinenser ausgesetzt sind, würden wir handeln, um sie zu unterstützen, unabhängig von ihrer Religion und Rasse.

… das jemenitische Volk (ist) … verpflichtet, einen gerechten Frieden zu erreichen, der die Würde, die Sicherheit und den Schutz aller Länder und Völker garantiert. Mohammed Al-Bukhaiti @M_N_Albukhaiti

Al-Bukhaitis Aussage mag für Menschen im Westen seltsam klingen, denen es schwerfällt zu glauben, dass ein Führer moralische Überzeugungen über seine eigenen Interessen oder die Anhäufung von mehr Macht stellen würde. Aber genau das ist es, was die Houthi-Bewegung antreibt: ihre Entschlossenheit, ihre religiösen Überzeugungen in die Praxis umzusetzen. Die Houthis haben nichts zu gewinnen, wenn sie die Vereinigten Staaten bekämpfen. Sie tun es, weil sie die sadistische Brutalität und mörderische Gewalt der IDF ablehnen. Deshalb haben sie sich selbst in die Gefahr gebracht, schwer verletzt oder getötet zu werden. Sie tun es, weil sie glauben, dass es das “Richtige” ist; weil Gerechtigkeit es wert ist, dafür zu sterben, und weil – wie Al-Bukhaiti sagt – das Handeln zur Unterstützung der Unterdrückten der wahre Test der Moral ist.

Ironischerweise stimmen die Ansichten der amerikanischen Bevölkerung eher mit denen der Houthis überein als mit denen ihrer eigenen Regierung. Die Mehrheit der Amerikaner ist für Gerechtigkeit für die Palästinenser, für einen souveränen palästinensischen Staat, für einen dauerhaften Waffenstillstand und für ein Ende der Gewalt und des Blutvergießens. Nur unsere Regierung (und Israel) wollen, dass das Blutbad weitergeht.