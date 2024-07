Die auf Narren basierende internationale Ordnung – zum ersten Mal stehen alle Regierungen des Westens am Rande des Abgrunds.

Von Spengler

Zum ersten Mal stehen alle Regierungen des Westens am Rande des Abgrunds.

Erst Biden, dann Macron und nächste Woche der unglückliche Rishi Sunak. Japans Kishida, Deutschlands Scholz und Kanadas Trudeau bleiben nur deshalb im Amt, weil der Wahlzyklus sie nicht dazu zwingt, die Wähler zu überzeugen.

Zum ersten Mal, seit die modernen europäischen Staaten durch den Westfälischen Frieden definiert wurden, stürzt jede Regierung eines jeden großen westlichen Landes oder würde stürzen, wenn sie Wahlen abhalten müsste. Welcher kollektive Fluch ist über die Führer des Westens hereingebrochen, so dass alle ihre Wähler sie mit enormen Vorsprüngen verachten?

Es gibt eine einfache Erklärung für den kollektiven Ruin der Regierungen des Westens: Sie alle haben einer Agenda zugestimmt, die ihre Wähler ablehnen, weil sie ihre Lebensqualität verschlechtert hat. Spontan und gleichzeitig erheben sich die Wähler des Westens, um ihren Führern eine Absage zu erteilen.

Der Schaden für die politische Klasse der Welt ist atemberaubend.

Die ersten Ergebnisse aus Frankreich deuten darauf hin, dass Emmanuel Macrons Zentrumspartei in der ersten Runde der vorgezogenen Wahlen, die Macron nach den katastrophalen Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni ausgerufen hatte, nur ein Fünftel der Stimmen erhalten hat. Le Pens Nationale Sammlungsbewegung, die von den Medien gerne als “rechtsextrem” bezeichnet wird, kam auf 34 %, während die Linkskoalition 28 % erhielt.

72 % der Amerikaner sind der Meinung, dass Joseph Biden geistig nicht in der Lage ist, Präsident zu sein (in den übrigen 28 % sind vermutlich viele Demenzkranke enthalten). 56 % der Amerikaner missbilligen seine Leistung.

Die drei Parteien, aus denen sich die deutsche Regierungskoalition zusammensetzt, erreichten bei den Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni nur 30 % der Stimmen. Die zweitgrößte Partei des Landes, die Alternative für Deutschland (AfD), hat 16 % der Stimmen erhalten, was ausreicht, um sich in eine Koalition zu zwingen, die die bisherigen Volksparteien nie in Betracht gezogen haben.

Japans Premierminister Fumio Kishida hat eine Zustimmungsrate von 13 % und die Unterstützung von nur einem Zehntel der Wähler in seiner eigenen Partei. Kanadas Justin Trudeau sieht mit einer Zustimmungsrate von 28 % wie der Aussätzige mit den meisten Fingern aus.

Was ist die Agenda, die die Wähler des Westens abgelehnt haben? Amerikas Elite machte sich nach dem Fall des Kommunismus 1990 daran, die Welt nach ihren eigenen Vorstellungen umzugestalten, und verfügte über genügend Macht, um den Rest der industriellen Welt in ihren Plan einzuweihen.

Das erste ist ein globales Abkommen zur Isolierung und Schwächung Russlands und die Ausweitung der NATO bis zur russisch-ukrainischen Grenze. Wie Donald Trump am 21. Juni erklärte, ist dies genau das, was die russische Invasion in der Ukraine provoziert hat.

Im März 2022 versprach Biden, dass die Sanktionen die russische Wirtschaft halbieren würden. Stattdessen ist die russische Wirtschaft gewachsen und laut Weltbank inzwischen größer als die japanische, und Moskau hat in einem zermürbenden Zermürbungskrieg die Oberhand. Der Krieg ist in Europa äußerst unpopulär, und der sprunghafte Anstieg der Unterstützung für alternative europäische Parteien am 9. Juni war größtenteils eine Friedensabstimmung.

Der zweite Grund war ein weltweites Abkommen, das den Klimawandel über die industrielle Produktivität stellt. In den USA hat die Biden-Regierung die Förderung von Kohlenwasserstoffen behindert. Die US-Erdölexporte verdoppelten sich während der Trump-Regierung; unter Biden haben sich die Exporte nach einem starken Rückgang kaum wieder auf den Trump-Höchststand erholt.

In Deutschland hat der Ukraine-Krieg Deutschland den Zugang zu billiger russischer Energie abgeschnitten, nachdem die Regierung Merkel der Agenda der Grünen zugestimmt und die Atomkraftwerke des Landes abgeschaltet hatte. Die Energiepreise spielten eine wichtige Rolle bei der Inflation der letzten drei Jahre.

Die dritte Vereinbarung war eine Antwort auf den demografischen Niedergang der Industrieländer. Alle Staats- und Regierungschefs der großen westlichen Länder waren sich einig, dass sie eine große Zahl von Einwanderern aus den armen Ländern in ihrem Süden aufnehmen würden – Muslime aus dem Nahen Osten und Afrikaner aus Ländern südlich der Sahara im Falle Europas, Mittelamerikaner im Falle der Vereinigten Staaten.

Dies ist nicht ganz die so genannte “Große Ersetzungstheorie” der Verschwörungstheorie. Dennoch kommt sie ihr nahe: Die Elite stellte sich einen neuen globalen Schmelztiegel kultureller Vermischung vor, der die Kulturen des Westens verwässern und degradieren würde.

Die Einwanderung ist bei weitem die wichtigste dieser drei Faktoren: Sie bedeutet die Umgestaltung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens in der industriellen Welt und die Aushöhlung des nationalen Fundaments der fortgeschrittenen Staaten.

Es ist kein Zufall, dass sich die populistische Rebellion gegen diesen globalen Pakt der Eliten auf das Thema Einwanderung konzentrierte, wobei Donald Trump in den USA und Viktor Orban in Ungarn die Führung übernahmen. Es ist auch das Thema, für das sich die Eliten in die Bresche werfen werden.

Nach der heutigen Wahlkatastrophe hat Macrons Premierminister Gabriel Attal die drittplatzierten Kandidaten seiner Partei angewiesen, sich aus dem zweiten Wahlgang am 7. Juli zurückzuziehen, um dem linken Front National Stimmen zu geben und die extreme Linke der nationalistischen Rechten vorzuziehen.

Gleichzeitig rief Jean-Luc Mélenchon, der Vorsitzende der radikalen Linkspartei La France Insoumise (LFI), laut Le Monde “die Kandidaten der Linken, die auf dem dritten Platz lagen, sich aber für den zweiten Wahlgang qualifiziert hatten, dazu auf, sich zurückzuziehen, um den besser platzierten Kandidaten zu unterstützen, der die RN schlagen kann. Keine einzige Stimme, kein einziger Sitz mehr für die RN’, sagte er.”

Die Sozialisten sind schließlich Globalisten anderer Couleur, die zwar ernsthafte Einwände gegen die wirtschaftliche Steuerung durch die Oligarchie haben, aber der nationalen Souveränität ebenso ablehnend gegenüberstehen. Globalisten vom Schlage Macrons (oder Angela Merkels, oder Rishi Sunaks) stimmen mit den Sozialisten in der zwingendsten Frage überein: Die Auflösung nationaler Grenzen, nationaler Kulturen und nationaler Bevölkerungen in der großen Migrationswelle, zu der sie so viel beigetragen haben.

Frankreich hat heute einen muslimischen Bevölkerungsanteil von 8 bis 10 %; der Pew-Umfrage zufolge wird der Anteil der Muslime im Jahr 2050 bei einem Szenario mit hoher Zuwanderung bei 18 % liegen, während Deutschland einen muslimischen Bevölkerungsanteil von 20 % haben wird. Migranten sind eine Kernwählerschaft linker Parteien, was die sozialistische Linke in ein Bündnis mit der kapitalistischen Mitte bringt.

Das Mitte-Links-Bündnis der Verzweiflung kann Frankreich nicht regieren, soviel ist sicher. Ebenso wenig könnte eine ähnliche Koalition Deutschland regieren, wo eine Abspaltung der traditionellen Linken (“Die Linke”) unter der Führung von Sahra Wagenknecht derzeit 9 % der Stimmen auf Bundesebene erhält.

Die Wagenknecht-Gruppe verbindet traditionelle sozialistische Politik mit einer starken Anti-Immigrationshaltung und hat der AfD einige Stimmen abgenommen, die jetzt bei 17 % der Stimmen liegt. Deutschland hat eine starke einwanderungsfeindliche Linke, die die von Macron angestrebte Mitte-Links-Ausrichtung ausschließt.

Ob das Verzweiflungsbündnis zwischen dem Ex-Investmentbanker Macron und dem linken Brandstifter Mélenchon die Rallye Nationale davon abhalten wird, die Wahl am 7. Juli zu gewinnen, ist alles andere als klar.

Vielleicht wird Frankreich einfach im Chaos versinken, anstatt sich um eine populistische Regierung zu scharen. Deutschland steht ein langes Interregnum vor der nächsten Bundestagswahl Ende 2025 bevor, da die AfD in den Umfragen bei drei wichtigen Landtagswahlen, die für den 1. September angesetzt sind, mit großem Vorsprung führt.

In der amerikanischen Politik herrscht derweil Chaos, nachdem Biden in der Debatte mit Trump am 27. Juni eine verblüffende Demonstration von Demenz gezeigt hat. Die Demokraten können mit Biden als Kandidaten nicht leben, aber sie können auch nicht ohne ihn leben, was die Wahl Trumps sehr wahrscheinlich macht.

Und Trump hat keine Verwendung für die globale Agenda, die die amerikanische Elite der Welt nach 1990 aufgezwungen hat. Die Botschaft, die aus Washington kommt, lautet: Ihr seid auf euch allein gestellt, und jeder ist auf sich allein gestellt.