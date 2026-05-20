Washingtons gemeinsame Operation gegen den IS in Nigeria sendet eine Botschaft an die Sahel-Allianz

Von Tyler Durden

Verfasst von Andrew Korybko über Substack,

Das Szenario einer von den USA unterstützten nigerianischen Anti-Terror-Intervention in Mali wird immer wahrscheinlicher.

Trump gab am Wochenende bekannt, dass die USA und Nigeria eine gemeinsame Operation gegen die zweitrangigste Persönlichkeit des IS durchgeführt hätten, die, wie sein Amtskollege Bola Ahmed Tinubu bekanntgab, im nordöstlichen Tschadsee-Becken stattfand, wo deren Verbündeter Boko Haram kürzlich über 20 tschadische Soldaten getötet hatte. Dies ist die zweite Militäroperation der USA in Nigeria, nachdem Trump am ersten Weihnachtsfeiertag Luftangriffe gegen den IS im Nordwesten Nigerias genehmigt hatte, was die fortgesetzte Ausweitung der Anti-Terror-Zusammenarbeit mit diesem neuen BRICS-Partner verdeutlicht.

Die Bedeutung dieser Beobachtung sollte nicht heruntergespielt werden, da sie auch eine Botschaft an die Sahel-Allianz sendet, deren de facto-Führer in Mali in seinen eigenen Kampf gegen den Terrorismusverwickelt ist, nachdem radikale Islamisten und Tuareg-Separatisten die Regierung Anfang dieses Monats aus dem Nordosten vertrieben haben. Obwohl Mali mit den Nachbarländern Burkina Faso und Niger verbündet ist – wobei letzteres an Nordnigeria grenzt, wo die USA in weniger als sechs Monaten zweimal Terroristen angegriffen haben –, ist keines der beiden Länder zu seiner Rettung gekommen.

Das liegt daran, dass auch sie in ihre eigenen Anti-Terror-Kämpfe gegen dieselben radikalen Islamisten verwickelt sind – im Falle von Burkina Faso gegen die „Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin“ (JNIM) und im Falle von Niger gegen den IS. Diese Gruppen besetzen zudem einen Großteil ihrer Grenze zu Mali, was gemeinsame Militäroperationen selbst dann behindert, wenn sie genehmigt würden. Kürzlich deutete Nigeria an, dass es in Mali intervenieren könnte, und französische Medien enthüllten, dass ihr Land dort bereits involviert ist. Hier sind drei Hintergrundinformationen:

* 26. Dezember 2025: „Warum hat Trump an Weihnachten ISIS in Nigeria bombardiert?“

* 3. Mai 2026: „Die aktuelle Krise in Mali droht zu einem regionalen Krieg auszuarten“

* 11. Mai 2026: „Französische Medien bestätigen, dass Paris die Ukraine in Mali unterstützt“

Um ihre Bedeutung für die gemeinsame Anti-Terror-Operation der USA und Nigerias näher zu erläutern, verdeutlichen sie, wie eng die Sicherheitszusammenarbeit zwischen beiden Ländern in weniger als einem halben Jahr geworden ist, und untermauern damit die Andeutung des nigerianischen Verteidigungsministers von Anfang dieses Monats, dass Nigeria in Mali intervenieren könnte. In diesem Szenario würden wahrscheinlich auch die USA eine öffentliche Rolle spielen, wenn auch nur in Form des Austauschs von Geheimdienstinformationen und der Durchführung von Drohnenangriffen von ihren angeblichen Stützpunkten im benachbarten Ghana oder im nahegelegenen Côte d’Ivoire aus.

Nigeria hingegen könnte Mali nur über Niger, über Burkina Faso via Côte d’Ivoire oder über Ghana erreichen, doch es ist nicht zu erwarten, dass die ersten beiden Länder den Transit genehmigen, es sei denn, Niger – das als schwächstes Glied der Sahel-Allianz gilt – bricht mit seinen Verbündeten. Was die ghanaische Route angeht, ist JNIM in dem Teil Malis auf der anderen Seite der Grenze nicht so aktiv, sodass Nigeria entweder die Erlaubnis für den Transit in den Nordosten erhalten müsste oder möglicherweise abwarten würde, bis Bamako ernsthaft von einer Eroberung bedroht ist, um einseitig einzugreifen.

Wie auch immer sich das Szenario einer nigerianischen Intervention entwickeln mag, die wichtigste Erkenntnis aus der gemeinsamen Operation der USA mit Nigeria ist, dass sie immer wahrscheinlicher wird, unabhängig davon, ob die Sahel-Allianz sie genehmigt oder nicht, was darauf hindeutet, dass hinter den Kulissen möglicherweise bereits Gespräche mit ihr im Gange sind. Der Westen will die Einheit dieses Blocks aufbrechen, damit sich dessen Länder wieder Frankreich unterordnen, und wenn dies unter dem Druck des Terrorismus nicht auf diplomatischem Wege erreicht werden kann, könnten bald militärische Mittel zum Einsatz kommen.

***