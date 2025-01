Washingtons Versuche, China zu tyrannisieren, werden nur nach hinten losgehen

Von Mike Whitney

Können wir ein ernsthaftes Gespräch über China führen?

China ist dabei, die Vereinigten Staaten in einer Reihe von Bereichen zu überholen, die Amerikas Position in der Welt zu untergraben drohen. Natürlich sind die führenden Politiker der USA und ihre milliardenschweren Unterstützer darüber besorgt und haben Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu verbessern. Bedauerlicherweise beinhaltet keiner dieser Schritte eine ehrliche Bewertung des westlichen Wirtschaftsmodells, das es den „wenigen Privilegierten“ erlaubt, einen zu großen Teil der Gewinne ihrer Unternehmen abzuschöpfen, so dass nicht genügend Kapital für Reinvestitionen in produktive Tätigkeiten, kritische Infrastrukturen oder gesellschaftliche Verbesserungen zur Verfügung steht. Die chinesischen Politiker haben in dieser Frage einen anderen Ansatz gewählt, und die Ergebnisse sprechen für sich. Der Lebensstandard ist stark gestiegen, die Armut wurde beseitigt, die Gesundheitsversorgung ist flächendeckend, die kritische Infrastruktur ist erstklassig, und China wird von Tag zu Tag stärker.

Nehmen Sie mich nicht beim Wort. Lesen Sie die Wirtschaftsdaten selbst. Oder, noch besser, googeln Sie „Chinesische Städte“ oder „Chinesische Hochgeschwindigkeitszüge“ oder „Chinesische Häfen“ oder „Chinesische Brücken“ usw. Überzeugen Sie sich selbst von dem Wunder, das sich heute in China vollzieht.

Dies ist nicht nur eine Geschichte über Chinas kometenhaften wirtschaftlichen Aufstieg. Es ist die Geschichte einer Kultur und einer Zivilisation, die ein Jahrhundert kaiserlicher Demütigung abgeschüttelt hat und auf der Weltbühne explodiert ist wie keine andere Zivilisation in der Geschichte der Menschheit. China ist nicht nur ein Leuchtturm in einer Welt, die Paroxysmen von Gewalt und Völkermord in einem Ausmaß erlebt, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat, sondern es dient auch als Blaupause für eine Zukunft des friedlichen Zusammenlebens durch gemeinsamen Wohlstand, wirtschaftliche Integration und einen umfassenden Infrastrukturplan zur Verbindung der Kontinente über eine neue Seidenstraße. (Belt and Road Initiative) Chinas Führer glauben, dass Handel und Konnektivität die Welt näher zusammenbringen und den Teufelskreis der Kriege, die die gesamte Menschheit auszulöschen drohen, beenden können. Kurz gesagt, China weist den Weg aus fünf Jahrhunderten kolonialer Ausbeutung in eine bessere Zukunft, in der Nationen und Menschen freie Märkte nutzen, um zusammenzuarbeiten und „alle Boote zu heben“.

Haben wir schon erwähnt, dass das chinesische Wunder keine 800 über den ganzen Planeten verstreuten Militärstützpunkte, keine blutigen Interventionen im Irak, in Libyen, Syrien usw., keine zahllosen Staatsstreiche in ausländischen Hauptstädten, keine Black Ops, keine schmutzigen Kriege und keine endlosen Psyops gegen das amerikanische Volk erfordert? (Russiagate, Covid-19, 6. Januar, George Floyd usw.) Nein, China hat seine Ziele auf die altmodische Weise erreicht, durch harte Arbeit, Initiative, Innovation und die Unterstützung einer Regierung, die Kapital in Projekte lenkt, die die kollektiven Interessen des chinesischen Volkes fördern. Stellen Sie sich eine Regierung vor, die kühn ihre Vision für die Zukunft formuliert und dann die Arbeiter und Industrien unterstützt, die diesen Traum Wirklichkeit werden lassen. Das ist es, was China getan hat, und das ist es, was China heute tut. Werfen Sie einen Blick auf diesen Auszug aus einem Artikel von Ron Unz:

Der Aufstieg Chinas zählt sicherlich zu den wichtigsten weltweiten Entwicklungen der letzten 100 Jahre…. In den drei Jahrzehnten bis 2010 hat China die vielleicht schnellste und nachhaltigste wirtschaftliche Entwicklung in der Geschichte der Menschheit erreicht: Die chinesische Realwirtschaft ist zwischen 1978 und 2010 um fast das 40-fache gewachsen. Im Jahr 1978 war die amerikanische Wirtschaft 15-mal so groß, aber nach den meisten internationalen Schätzungen wird China die gesamte Wirtschaftsleistung der USA in wenigen Jahren übertreffen. Darüber hinaus ist der größte Teil des neu geschaffenen wirtschaftlichen Reichtums Chinas an die einfachen chinesischen Arbeiter geflossen, die in nur einer Generation von Ochsen und Fahrrädern auf den Stand eines Autos gekommen sind. Während die amerikanischen Durchschnittseinkommen seit fast vierzig Jahren stagnieren, haben sich die Einkommen in China in jedem Jahrzehnt fast verdoppelt, wobei die Reallöhne der Arbeiter außerhalb des Agrarsektors allein in den letzten zehn Jahren um etwa 150 Prozent gestiegen sind. Die Chinesen von 1980 waren im Vergleich zu Pakistanern, Nigerianern oder Kenianern bitterarm; heute sind sie jedoch um ein Vielfaches reicher, was mehr als eine Verzehnfachung des relativen Einkommens bedeutet. Amerikanische Pravda: Die rassischen Wurzeln von Chinas Aufstieg, Ron Unz, Unz Review

Mehr von Unz: Ein Bericht der Weltbank hob kürzlich den enormen Rückgang der weltweiten Armutsraten von 1980 bis 2008 hervor, aber Kritiker merkten an, dass mehr als 100 Prozent dieses Rückgangs allein von China ausging: Die Zahl der Chinesen, die in bitterer Armut leben, sank um bemerkenswerte 662 Millionen, während die verarmte Bevölkerung im Rest der Welt sogar um 13 Millionen anstieg. Und obwohl Indien in den westlichen Medien oft mit China gleichgesetzt wird, ist ein großer Teil der Inder im Laufe der Zeit tatsächlich ärmer geworden….Der wirtschaftliche Fortschritt Chinas ist besonders beeindruckend, wenn man ihn mit historischen Parallelen vergleicht. Zwischen 1870 und 1900 erlebte Amerika eine beispiellose industrielle Expansion… In diesen 30 Jahren wuchs das reale Pro-Kopf-Einkommen in Amerika um 100 Prozent. Aber in den letzten 30 Jahren ist das reale Pro-Kopf-Einkommen in China um mehr als 1.300 Prozent gestiegen. In den drei Jahrzehnten bis 2010 hat China die vielleicht schnellste anhaltende wirtschaftliche Entwicklung in der Geschichte der Menschheit erreicht, wobei die reale Wirtschaft zwischen 1978 und 2010 um fast das 40-fache gewachsen ist. Im Jahr 1978 war die amerikanische Wirtschaft 15-mal so groß, aber nach den meisten internationalen Schätzungen wird China nun innerhalb weniger Jahre die gesamte Wirtschaftsleistung der USA übertreffen. ….Nachden offiziellen Wirtschaftsstatistiken des CIA World Factbook ist die reale produktive Wirtschaft Chinas – vielleicht das zuverlässigste Maß für die globale Wirtschaftskraft – bereits mehr als dreimal so groß wie die der USA und wächst auch viel schneller. Tatsächlich übertrifft China nach diesem wichtigen wirtschaftlichen Maßstab jetzt leicht die Gesamtzahl des gesamten amerikanisch geführten Blocks – die Vereinigten Staaten, der Rest der Anglosphäre, die Europäische Union und Japan – eine erstaunliche Leistung… Amerikanische Pravda: Die rassischen Wurzeln von Chinas Aufstieg, Ron Unz, Unz Review

Die Daten bestätigen, dass die Analyse von Ron Unz zu 100 Prozent richtig ist. „Nach offiziellen Angaben ist das reale Pro-Kopf-Einkommen seit 1978 um mehr als das Dreißigfache gestiegen. Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen liegt jetzt bei etwa 22.100 Dollar.“

Außerdem „ist die Lebenserwartung in China derzeit höher als in den Vereinigten Staaten, wobei die durchschnittliche Lebenserwartung in China bei 78,2 Jahren liegt, verglichen mit der niedrigeren Zahl in den USA, die je nach Quelle variiert, aber im Allgemeinen bei 77,5 Jahren liegt.“

Eine monumentale Leistung – „ China hat bei der Armutsbekämpfung beachtliche Erfolge erzielt und seit dem Beginn seiner Wirtschaftsreformen im Jahr 1978 fast 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit und damit zu einem großen Teil zur weltweiten Verringerung der extremen Armut beigetragen; diese Leistung ist größtenteils auf das rasche Wirtschaftswachstum und die gezielte Regierungspolitik zurückzuführen, die auf die Entwicklung des ländlichen Raums und den Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung abzielt“.

Die Grundversorgung im Gesundheitswesen ist für alle Einwohner Chinas kostenlos. (Normale Menschen ohne Termin können noch am selben Tag einen Spezialisten aufsuchen. Kostenlos.)

Jüngsten Umfragen zufolge sind die Menschen in China tendenziell glücklicher als in den Vereinigten Staaten, und einige Studien stufen China sogar als eines der glücklichsten Länder der Welt ein… 95 % der Chinesen äußerten sich zufrieden mit ihrer Regierung, während nur 35 % der Amerikaner in Harvard- und Gallup-Umfragen zufrieden mit ihrer Regierung waren.

Bei den Themen, die für die arbeitende Bevölkerung am wichtigsten sind – Löhne, Lebenserwartung, Armutsbekämpfung, Gesundheitsversorgung und allgemeine Zufriedenheit – ist China den USA also haushoch überlegen.

Für die Bildung gilt die gleiche Regel. China schlägt die USA haushoch. Dies stammt von Quora:

In China liegt der Schwerpunkt kulturell stark auf Bildung und akademischen Leistungen. In den Familien wird dem Bildungserfolg oft Vorrang eingeräumt, da er als ein Weg zu höherer Mobilität angesehen wird. Elterliches Engagement: Chinesische Eltern engagieren sich in der Regel stark für die Bildung ihrer Kinder und bieten oft zusätzliche Nachhilfe und Unterstützung außerhalb der Schule an. Schwerpunkt des Lehrplans: Das chinesische Bildungssystem legt einen starken Schwerpunkt auf Mathematik und Naturwissenschaften, die in standardisierten Tests vorrangig geprüft werden. Dieser Schwerpunkt kann zu höheren Leistungen in diesen Fächern führen. Standardisierte Prüfungen: Prüfungen mit hohen Anforderungen … schaffen ein Wettbewerbsumfeld, das die Schüler zu guten akademischen Leistungen motiviert. Lehrmethoden Betonung der Strenge: Der chinesische Unterricht betont oft das Auswendiglernen und Üben, insbesondere in Mathematik, was zu besseren Leistungen bei standardisierten Prüfungen führen kann. Erwartungen der Lehrer: Lehrer in China haben in der Regel hohe Erwartungen an ihre Schüler, was eine starke Arbeitsmoral und akademische Disziplin fördern kann. Investitionen in die Bildung: In den letzten Jahren hat die chinesische Regierung beträchtliche Investitionen in das Bildungswesen getätigt, insbesondere in städtischen Gebieten, was zu einer Verbesserung der Einrichtungen und Ressourcen geführt hat. Sozioökonomische Faktoren Zugang zu Ressourcen: In vielen Fällen haben Schüler in städtischen Gebieten Chinas im Vergleich zu ihren amerikanischen Altersgenossen besseren Zugang zu Bildungsressourcen, einschließlich Nachhilfeunterricht und außerschulischen Programmen. Quora

Können wir definitiv sagen, dass China das bessere Bildungssystem hat und dass die USA diesem System nacheifern sollten, um sicherzustellen, dass unsere Kinder lesen und schreiben können und eine Erwerbstätigkeit finden, die ihre Chancen auf Wohlstand und Glück in der Zukunft erhöht?

Ja, das können wir.

Können wir auch sagen, dass der Lebensstandard in den Vereinigten Staaten aufgrund von Einkommensungleichheit, stagnierenden Löhnen und chronischer Inflation sinkt? Und dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird? Und dass die Mittelschicht schrumpft? Und dass sich Armut, Ernährungsunsicherheit und Obdachlosigkeit immer weiter verschärfen?

Ja, ja, ja und ja.

(Die Armut in den Vereinigten Staaten stieg in den Jahren 2022 und 2023 von… 12,4% im Jahr 2022 auf 7,8% im Jahr 2021. Und im Jahr 2023 bis zu 12,9%…. Obdachlosigkeit in den Vereinigten Staaten ist eine wachsende Krise, mit einer rekordverdächtigen Anzahl von Menschen, die im Jahr 2024 von Obdachlosigkeit betroffen sind….Ernährungsunsicherheit im Jahr 2023 waren 13,5% der Haushalte in den USA von Ernährungsunsicherheit betroffen, das ist eine höhere Rate als im Jahr 2022).

In den Vereinigten Staaten läuft alles in die falsche Richtung. Das politische System geht nicht auf die Grundbedürfnisse des Volkes ein und kümmert sich nur um die Interessen der Geberklasse, die gleichzeitig süchtig nach Gewalt und hoffnungslos realitätsfern geworden ist. Ist es da ein Wunder, dass die USA nicht in der Lage sind, mit China auf Augenhöhe zu konkurrieren?

Das ist keine Überraschung. Dies ist von Bloomberg News:

Xi sagt, dass Chinas BIP-Wachstum 2024 das Ziel von rund 5 % erreichen wird (während das US-BIP bei mageren 2,7 % liegt)

Natürlich ist Wachstum ein bedeutungsloser Maßstab, wenn die Einnahmen nicht für produktive Aktivitäten oder Verbesserungen in der Gesellschaft verwendet werden. In China fließt ein erheblicher Teil der Gewinne in die öffentliche Infrastruktur, z. B. in ein Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz, das sich derzeit über 47 000 Kilometer erstreckt. Zum Vergleich: „In den USA gibt es derzeit nur zwei Bahnstrecken, die jemals die 200 km/h-Marke (124 mph) erreichen, die inoffizielle Mindestgeschwindigkeit, bei der ein Zug als Hochgeschwindigkeitszug angesehen werden kann.“ Der schnellste Zug Chinas ist der Shanghai Maglev mit einer Höchstgeschwindigkeit von 431 Kilometern pro Stunde (268 Meilen pro Stunde). Es ist die erste kommerzielle Hochgeschwindigkeitsstrecke der Welt.

Hier ist ein weiterer Blickfang, den Sie in den MSM nicht lesen werden. Dies ist von Arnaud Bertrand bei X:

Das ist erstaunlich: Die UN-Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO) geht heute davon aus, dass der Anteil Chinas an der weltweiten Industrieproduktion im Jahr 2030 45 % erreichen wird, mehr als das Vierfache des Anteils der USA (11 %) und mehr als der Anteil aller Länder mit hohem Einkommen zusammen (38 %). Im Jahr 2000 betrug der Anteil Chinas nur 6 % gegenüber 25 % für die USA und 75 % für die Länder mit hohem Einkommen. @RnaudBertrand

Hier fasst Bertrand noch einmal einen Artikel in The Economist zusammen:

China ist jetzt die herausragende wissenschaftliche Supermacht der Welt – das gibt sogar der extrem voreingenommene Economist zu. Man wird nicht Erster in der Wissenschaft mit einer Bevölkerung von Sklaven, sondern mit einer extrem hoch gebildeten Bevölkerung (von denen viele in den USA ausgebildet wurden und freiwillig nach China zurückkehrten, was an und für sich schon die „Sklaven“-Erzählung zerstört), die befähigt ist, über den Tellerrand zu schauen und kühne Wetten einzugehen. Wenn man so denkt, gibt man sich selbst allzu bequeme Ausreden, um nicht mehr zu konkurrieren, weil man sich vormacht, der Wettbewerb sei unfair. Das ist er aber nicht, Sie sind nur schlechter. In dem Moment, in dem Sie sich das eingestehen, werden Sie anfangen, sich zusammenzureißen. Bis dahin bedankt sich China dafür, dass du dich selbst belügst. Arnaud Bertrand

China hat sich zu einer wissenschaftlichen Supermacht entwickelt, The Economist

Von der Pflanzenbiologie bis zur Supraleiterphysik ist das Land führend….

Unterm Strich sehen die Vereinigten Staaten den Aufstieg Chinas als existenzielle Bedrohung, der mit allen Mitteln begegnet werden muss. Das ist der Grund, warum die USA China in der Straße von Taiwan und im Südchinesischen Meer bedrängen; das ist der Grund, warum die gesamte Berichterstattung über China in der westlichen Presse hoffnungslos einseitig und negativ ist; das ist der Grund, warum die Huawei-Managerin Meng Wanzhou vor zwei Jahren auf dem internationalen Flughafen von Vancouver verhaftet wurde; das ist der Grund, warum Washington Anti-China-Koalitionen im asiatisch-pazifischen Raum aufbaut, und das ist der Grund, warum Präsident Joe Biden gerade seine Sanktionen gegen Mikrochips zu einem ausgewachsenen Technologiekrieg gegen China eskaliert hat. Lesen Sie Arnaud Bertrands kurze Zusammenfassung des Bloomberg-Artikels von letzter Woche mit dem Titel: Biden to Further Limit Nvidia AI Chip Exports in Final Push, Bloomberg:

Das ist verrückt: Bidens letzter Akt im Chipkrieg vor seinem Ausscheiden aus dem Amt besteht darin, buchstäblich eine globale technologische Berliner Mauer zu errichten. Es ist sehr leicht vorherzusagen, dass dies dramatisch nach hinten losgehen wird. Lassen Sie uns das durchdenken. Zunächst einmal ist der Kern dieser Initiative, dass die USA die Welt in drei Teile teilen: – Enge Verbündete mit ungehindertem Zugang zu KI-Chips und ähnlich fortschrittlicher US-Technologie – Gegner mit wenig bis gar keinem Zugang – Der Rest der Welt mit eingeschränktem Zugang unter bestimmten Bedingungen (im Grunde ein Deal, der sie vor die Wahl zwischen den USA und China stellt) … Um es klar zu sagen: Die USA lassen jetzt jeden Vorwand fallen, dass es hier irgendwie um militärische oder „doppelte Verwendungszwecke“ geht, es geht nur noch um die reine technologische Dominanz. Das Ziel, das in dem Bloomberg-Artikel klar formuliert wird, besteht darin, „die KI-Entwicklung in befreundeten Ländern zu konzentrieren und Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu bringen, sich an amerikanische Standards anzupassen.“ Die Probleme mit diesem Ansatz sind zahlreich und offensichtlich. ……China, das bereits massiv in die heimische Halbleiterentwicklung investiert, wird diese Bemühungen nur noch beschleunigen. Sie halten deren Fortschritt nicht auf – Sie garantieren, dass sie ihr eigenes Ökosystem aufbauen werden. Und andere „gegnerische“ Nationen werden buchstäblich keine andere Wahl haben, als bei China zu kaufen. Für den „Rest der Welt“ erzwingen Sie eine Entscheidung, von der alle wiederholt gesagt haben, dass sie sie nicht treffen wollen – die Entscheidung zwischen den USA und China. Aber die Realität sieht so aus, dass die Wahl nicht einmal schwierig ist. Auf der einen Seite haben Sie eine stark eingeschränkte US-Technologie mit strenger Überwachung und Obergrenzen für die Rechenleistung. Auf der anderen Seite steht die offene, zugängliche und wesentlich billigere chinesische Technologie (wie das quelloffene Deepseek) und ein Partner, der bereits ihre größte Handelsbeziehung ist. Für die meisten dieser Länder liegt die Entscheidung auf der Hand – und es ist nicht die, die die USA von ihnen verlangen. Darauf zu wetten, dass die Länder die technologische Überwachung und die Beschränkungen der USA akzeptieren werden, anstatt nach Alternativen zu suchen, ist ein echter Irrglaube. Sogar US-Unternehmen erkennen, dass dies selbstzerstörerisch ist. Die Aussage von Nvidia ist aufschlussreich: Dies würde „das Risiko des Missbrauchs nicht verringern, sondern das Wirtschaftswachstum und die Führungsrolle der USA gefährden“. Sie wissen, dass eine Aufsplitterung des Weltmarktes der amerikanischen Wettbewerbsfähigkeit letztlich schadet, statt sie zu verbessern. Letztlich wird dies zu einer Mauer führen, die die US-Technologie zunehmend isoliert, während der Rest der Welt weiterzieht. Das ist die Ironie: Indem die USA versuchen, ihre technologische Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, beschleunigen sie ihre eigene Isolation. Indem sie die Länder zwingen, sich zu entscheiden, schaffen sie genau die Bedingungen, die sie zu chinesischen Alternativen treiben werden. Damit wird Chinas technologischer Aufstieg nicht aufgehalten, sondern die Entstehung eines parallelen technologischen Ökosystems beschleunigt, das die USA nicht kontrollieren können. Und angesichts der schieren Dynamik Chinas und des viel schnelleren Wachstums des globalen Südens ist es sehr wahrscheinlich, dass sich dieses parallele Ökosystem gegenüber einem verkalkten und geschlossenen Westen durchsetzen wird. @RnaudBertrand

Klar ist, dass dieser törichte Versuch, China zu tyrannisieren, Washington in die Suppe spucken und Amerikas Niedergang beschleunigen wird. Und das scheint mir ein ziemlich gerechtes Ergebnis zu sein.

Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.

Übersetzung von „X": Dreckslochland

