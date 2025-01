Redacted News: Verräter Mark Milley setzte Energiewaffen auf die Demonstranten vom 6. Januar ein

Ein neuer Bericht des Journalisten Steven Baker wirft schwerwiegende Vorwürfe gegen General Mark Milley auf: Während der Proteste am 6. Januar sowie bereits im Juni 2020 sollen gerichtete Energiewaffen gegen Demonstranten eingesetzt worden sein. Diese Technologien, darunter akustische und Mikrowellenwaffen, sind in der Lage, Schmerzen, Verwirrung und körperliche Beeinträchtigungen hervorzurufen. Baker beruft sich auf militärische Quellen und dokumentierte Beweise, die er in einer mehrteiligen Untersuchung präsentiert. Sollte sich dies bestätigen, wirft es ernsthafte rechtliche und ethische Fragen auf, insbesondere hinsichtlich des Einsatzes solcher Waffen gegen Zivilisten auf amerikanischem Boden.

Ein schockierender neuer Bericht des Journalisten Steven Baker besagt, dass General Mark Milley während der Proteste am 6. Januar gerichtete Energiewaffen gegen Demonstranten eingesetzt haben soll. Tatsächlich prahlte er Monate später damit. Gerichtete Energiewaffen, um Proteste aufzulösen – wie genau funktionieren sie? Dies ist eine erstaunliche Enthüllung, und Steven hat an diesem Bericht, so glaube ich, zwei Jahre lang gearbeitet, um die Wahrheit herauszufinden. Steven Baker von Blaze Media ist jetzt bei uns. Steve, willkommen zurück in der Sendung. Schön, Sie zu sehen.

Steven Baker: Es ist schön, hier zu sein. Danke, dass Sie mich wieder eingeladen haben.

Moderator: Diese Enthüllung hat mich wirklich schockiert, als ich Ihre ersten Posts darüber sah. Können Sie mich durch die Einzelheiten führen und erklären, wie diese gerichteten Energiewaffen gegen diese Demonstranten eingesetzt wurden?

Steven Baker: Nun, hier ist, was wir nicht wissen – lassen Sie mich damit beginnen. Wir wissen nicht, in welchem Umfang sie eingesetzt wurden, zumindest was die Seite des Verteidigungsministeriums (DoD) betrifft. Was wir wissen, ist, dass LRADs – das sind die akustischen Versionen – tatsächlich von der United States Park Police verwendet wurden. Hier wird es so verwirrend, Clayton, weil es so viele Unterscheidungen zwischen diesen Arten von Waffen gibt.

Was wir wissen, ist, dass Mark Milley tatsächlich bei einem Treffen war – das war im vergangenen Herbst, also 2024 –, bei dem etwa 20 andere aktive Offiziere anwesend waren. Einer von ihnen ist unsere Quelle für diese Geschichte. Milley prahlte entweder oder erwähnte beiläufig, was auch immer der Fall war, dass sie die Genehmigung für den Einsatz von, wie er sagte, Hitze- und Schallwaffen im Lafayette Square Park am 1. Juni 2020 erteilt hatten. Das war natürlich die berühmte Szene, in der Trump über die Straße ging, eine Bibel hochhielt und sie über seinem Kopf präsentierte.

Wir haben Informationen aus einem Bericht des Generalinspekteurs des Innenministeriums, dass die Polizei die akustischen Waffen tatsächlich eingesetzt hat. Es gibt jedoch noch keine Bestätigung – weder durch Videos noch auf andere Weise –, dass die Versionen des Verteidigungsministeriums eingesetzt wurden. Aber wenn die Versionen des Verteidigungsministeriums wahrlich nur für den Einsatz genehmigt wurden, bedeutet das, dass sie beabsichtigt waren. Und wenn das Verteidigungsministerium tatsächlich auf amerikanische Bürger auf den Straßen unserer Hauptstadt geschossen hat, dann haben wir ernsthafte Fragen zu stellen.

Moderator: Um das klarzustellen: Diese Waffen wurden laut Ihres Berichts im Juni 2020 eingesetzt. Haben wir Beweise, dass sie in einer Form am 6. Januar verwendet wurden?

Steven Baker: Teil zwei unserer Geschichte wird genau das behandeln. Ich habe kein Problem damit, Ihnen jetzt schon zu sagen, dass wir Beweise für den Einsatz desselben Systems vorlegen werden, das von der United States Park Police eingesetzt wurde – und zwar am 6. Januar. Wir haben Videoaufnahmen davon, die wir präsentieren werden.

Moderator: Das ist unglaublich. Lassen Sie uns über einige dieser Hitze-Waffen sprechen, denn ich muss sagen, als ich Ihren Bericht gelesen habe, war ich mitten in der Nacht wach und hatte einen Moment der Besinnung. Vor 11 Jahren, als ich bei Fox News arbeitete, berichteten wir über diese neuen, vom DoD entwickelten gerichteten Energiewaffen. Sie luden die Presse ein, sie auszuprobieren, und mein Kollege Peter Doocy durfte sie testen. Er beschrieb, wie unglaublich unangenehm sie waren. Ich möchte dieses Video aus der damaligen Zeit zeigen – bitte verzeihen Sie, wie jung ich aussehe. Sehen Sie sich das an:

[Videoeinspielung:] Die US-Militärs enthüllen ihr brandneues Instrument zur Kontrolle von Menschenmengen, das auch Schiffe vor Piraten schützen könnte. Der sehr mutige Peter Doocy hat sich freiwillig gemeldet, um dieses Gerät zu testen – und er war nicht derjenige, der geschossen hat. Er wurde tatsächlich beschossen. Peter, erzähl uns, wie es sich anfühlte, und zeige uns diesen Moment.

Peter Doocy (Archivaufnahmen): Allison, ich sage Ihnen zuerst, dass ich diese Woche aus erster Hand gelernt habe, dass „nicht-tödlich“ auch bedeutet „nicht angenehm“. Sehen Sie sich das an: Sie können es weder sehen noch hören noch riechen, aber es bringt aufrührerische Menschenmengen dazu, so zu reagieren.

Moderator: Ist das dasselbe, worüber wir hier sprechen, Steve?

Steven Baker: Nein, es gibt tatsächlich drei verschiedene Arten dieser gerichteten Energiewaffen, die wir in dieser Serie bei Blaze behandeln werden. Die erste Art ist die, die der junge Peter Doocy in dem Video vorgestellt hat. Es gibt wirklich YouTube-Videos, die Jahrzehnte zurückreichen, in denen das Verteidigungsministerium zeigt, wie diese Waffen eingesetzt werden – sogar Kongressmitglieder ließen diese Waffen an sich vorführen. Sie zeigten dieselbe Reaktion wie Peter in dem Video.

Diese Waffen sind gepulste RF-Frequenz-Mikrowellenenergie-Impulse, die für ein paar Sekunden abgegeben werden. Sie erhitzen die äußere Hautschicht und werden schnell sehr unangenehm. Sie können in Gefechtssituationen oder zur Kontrolle von Menschenmengen eingesetzt werden.

Die zweite Art sind die akustischen Versionen. Diese sind nicht so schmerzhaft, aber sie sind extrem laut. Die richtigen Frequenzen können Schmerzen im Kopf und in den Trommelfellen verursachen, was Verwirrung und Unbehagen schafft. Ziel ist es, dass die Menschen, die sich aufrührerisch verhalten, gezwungen werden, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen.

Die dritte Art, die wir bei Blaze derzeit untersuchen, sind sogenannte „Agitationswaffen“. Diese sind so klein, dass sie in einem Rucksack getragen werden können.

… und können gezielt Frequenzen senden, die spezifische Organe im Körper beeinflussen. Die Antenne kann in der Brustplatte der Körperpanzerung montiert werden, und die Energie wird so gesteuert, dass sie bestimmte Effekte erzeugt.

Man kann sich das wie ein Autoradio vorstellen: Ein altes Auto mit einer Antenne empfängt Frequenzen, die für uns unschädlich sind, da sie sich im AM- oder FM-Bereich bewegen. Wissenschaftler haben jedoch herausgefunden, dass bestimmte Radiofrequenzen gezielt auf Organe einwirken können. Diese Technologie wurde in den 1950er Jahren in der Sowjetunion entwickelt, wo sie als „psychotronische Waffen“ bekannt wurden – nicht zu verwechseln mit psychotropen Substanzen.

Psychotronische Waffen senden Radio- oder Audiosignale, die die Resonanzfrequenz von Organen ansprechen. Diese Waffen sind in der Lage, Verwirrung, Gedächtnisverlust, Atemprobleme oder sogar Herzstillstand auszulösen.

Moderator: Gibt es rechtliche Grundlagen für den Einsatz solcher Waffen gegen amerikanische Bürger?

Steven Baker: Theoretisch nein. Die Posse Comitatus Act von 1878 verbietet den Einsatz des Militärs im Inland ohne ausdrückliche Genehmigung des Kongresses. Es gibt jedoch Schlupflöcher wie die Praxis des „scheinbaren Abkoppelns“ vom Militär. Hierbei werden Spezialkräfte formal aus dem Militärdienst entlassen, um dann als zivile Auftragnehmer zu agieren, bevor sie später wieder in den Dienst zurückkehren. Dies dient oft der Umgehung rechtlicher Einschränkungen und der Schaffung von „plausibler Bestreitbarkeit“.

Moderator: Haben Sie mit Mitgliedern des Kongresses gesprochen, um eine Untersuchung anzuregen?

Steven Baker: Ja, ich hatte diese Woche Gespräche mit Mitarbeitern und Abgeordneten. Wir hoffen, dass diese Enthüllungen zeitnah Konsequenzen haben werden.

Moderator: Wann können wir mit dem zweiten Teil Ihrer Untersuchung rechnen?

Steven Baker: Es gibt strenge redaktionelle und juristische Prüfungen. Ich hoffe, dass der zweite Teil in wenigen Tagen veröffentlicht wird, spätestens Anfang der nächsten Woche.

Moderator: Fantastische Arbeit, Steve. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre journalistischen Leistungen.

Steven Baker: Vielen Dank.