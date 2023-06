Wasserkriege: Dürre, Streitigkeiten und tödliche Scharmützel zwischen Iran und den Taliban

Die jüngsten Grenzkonflikte haben die Spannungen zwischen der Islamischen Republik und den Taliban wegen der nicht erfüllten iranischen Wasserrechte zu einem kritischen Punkt eskalieren lassen. Haben die Taliban ein tieferes Motiv, und wie lauten ihre Forderungen?

Lange Dürreperioden in Afghanistan und im Südosten Irans haben einen jahrzehntealten Streit zwischen den beiden Ländern über die gerechte Verteilung des Wassers des Helmand-Flusses neu entfacht, der in den Bergen nördlich von Kabul entspringt und durch weite Teile Afghanistans fließt, bevor er in das Feuchtgebiet Sistan im Iran mündet.

Ein Faktor, der zu dem Streit beiträgt, ist der unvollendete Kajaki-Damm am Helmand-Fluss, ein 1950 von den Vereinigten Staaten initiiertes Projekt, das trotz wiederholter Fristen, die von Washington und der Hilfsorganisation USAID gesetzt wurden, immer noch nicht abgeschlossen ist.

Der Staudamm hat den Iran jedoch erfolgreich seiner Wasserrechte beraubt, da die beträchtliche Wasserspeicherkapazität des Stausees nur sehr wenig Wasser für die iranischen Sümpfe übrig lässt. Die Situation verschlimmerte sich zwischen 1998 und 2001, als Taliban-Beamte während einer der schlimmsten Dürreperioden in der Region dem Iran den Zugang zu Wasser über den Kajaki-Damm abschnitten.

Infolgedessen kam es im Gebiet des Hamoun-Sees zu schweren Staubstürmen, die die Gesundheitskrise im Iran noch verschärften. Um über die Runden zu kommen, waren Tausende Mensch aus dem Hamoun-Seegebiet gezwungen, in die Städte zu ziehen.

Die Qualen des Iran

Der Helmand ist der längste Fluss Afghanistans und erstreckt sich über 1 150 km vom majestätischen Hindukusch-Gebirge bis zum einst so faszinierenden Hamoun-Feuchtgebiet im iranischen Sistan-Becken und hat eine immense Bedeutung. Es liefert rund 40 Prozent des Oberflächenwassers des Landes und hat im Laufe der Geschichte die Lebensgrundlagen und Ökosysteme der Region geprägt.

Einst war dieses Gebiet ein blühender Lebensraum für eine vielfältige Flora und Fauna. Doch leider hat der Bau zahlreicher Dämme und Kanäle in Helmand, Nimruz und Kandahar den Wasserfluss allmählich zum Erliegen gebracht, sodass die Hamoun-Seen und ihre einzigartige Vegetation und Artenvielfalt nahezu verschwunden sind.

Die Einweihung des Kamal-Khan-Staudamms durch den ehemaligen US-freundlichen afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani im März 2021 stellt die iranische Provinz Sistan und Belutschistan vor weitere Herausforderungen, was die Situation noch komplizierter macht. Dieser Damm hat auch den in Nimruz errichteten Damm am unteren Helmand-Fluss beschädigt. Gemäß den Bestimmungen ihres Abkommens von 1973 markiert Kamal Khan den Punkt, an dem der Iran und Afghanistan die Ressourcen des Helmand-Flusses teilen.

Der Kamal-Khan-Damm, der als Umleitungsdamm mit einer Umgehungsstraße bezeichnet wird, leitet das überschüssige Wasser in die afghanischen Gowdzare-Salzwiesen um und überlässt dem Iran lediglich ein Rinnsal des kostbaren Helmand-Flusses. Der iranische Botschafter in Kabul, Hassan Kazemi Qomi, hat seine Besorgnis über dieses Wasserungleichgewicht zum Ausdruck gebracht. Jüngste Verhandlungen zwischen iranischen Beamten und dem Außenministerium der Taliban-Regierung haben ergeben, dass technische Probleme mit dem Kamal-Khan-Damm zu einer erhöhten Wasserverschwendung geführt haben.

Scharmützel an der Grenze

Am 27. Mai kam es trotz wiederholter Zusicherungen aus Kabul und Warnungen aus Teheran in Bezug auf die Wasserrechte der Taliban zu Spannungen zwischen Iran und den Taliban. Die beiden Seiten lieferten sich an der Grenze einen heftigen Schusswechsel, bei dem es auf beiden Seiten zwei oder drei Tote gab, bevor die Lage deeskalierte.

Der indisch-amerikanische Politikwissenschaftler und Professor an der Universität von Delaware, Dr. Muhammad Abdul Muqtedar Khan, erklärte gegenüber The Cradle, dass einige Posts in den sozialen Medien zeigten, dass die Taliban ausgiebig Gebrauch von Waffen machten, die von der ehemaligen Sowjetunion, der NATO und zuletzt von den USA, die ihre Streitkräfte im August 2021 kurzerhand abzogen, in Afghanistan zurückgelassen worden waren.

Amerikanische Panzer, Maschinengewehre und eine veraltete sowjetische Haubitze vom Typ D-30 (122 mm) gehören zu den Waffen, die die Taliban an die iranisch-afghanische Grenze gebracht haben. Es war, als ob amerikanische und sowjetische Militärtechnik gegen iranische Truppen antreten würde.

Die Zusammenstöße an der Grenze ereigneten sich Stunden, nachdem Amir Khan Muttaqi, der amtierende Außenminister der Taliban, mit einem iranischen Gesandten in Afghanistan zusammengetroffen war, um das Abkommen über die gemeinsame Nutzung des Helmand-Flusses zu erörtern, so ein Beamter des afghanischen Außenministeriums. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA bestätigte das Treffen und erklärte, dass „die Probleme zwischen den beiden Ländern durch einen Dialog effektiver gelöst werden können“.

Die Ursache des Problems

Die plötzliche und rücksichtslose Reaktion Kabuls im Streit um die Wasserrechte mit dem Iran lässt sich laut dem geopolitischen Analysten Andrew Korybko auf mehrere Faktoren zurückführen. Er erklärt gegenüber The Cradle, dass die Motivation der Taliban, sich auf einen Grenzkonflikt mit dem Iran einzulassen, aus vier Hauptgründen zu verstehen ist.

Erstens könnten die Taliban überzeugt sein, dass ein solcher Zusammenstoß den Iran unter Druck setzen könnte, seine Regierung öffentlich anzuerkennen, was eine Vorbedingung für die Aushandlung des Abkommens von 1973 wäre. Durch die Demonstration ihres militärischen Könnens wollen die Taliban ihre Position stärken und die Voraussetzungen für künftige politische Verhandlungen schaffen.

Das zweite Ziel könnte darin bestehen, „den Einfluss der Taliban auf die Bevölkerung und die Gruppierungen des Landes zu stärken“. Ein Konflikt mit dem Iran sollte an den Nationalismus und das Ultra-Sektierertum appellieren“.

Drittens: „Die afghanisch-pakistanische Grenze hat sich in den vergangenen Wochen beruhigt. Dies deutet darauf hin, dass eine afghanische Vereinbarung oder ein geheimes Abkommen mit pakistanischen Beamten getroffen wurde, was dem Image der Taliban im eigenen Land schadet. Das jüngste Iran-Problem könnte also dazu dienen, die öffentliche Meinung abzulenken.

Viertens und letztens könnten die Taliban davon ausgehen, dass ihre Scharmützel mit dem Iran die Zustimmung der USA finden würden. Sie hoffen, dass solche Aktionen zur Freigabe der afghanischen Vermögenswerte und zu einer allmählichen Annäherung zwischen den Taliban und Washington führen würden.

„Angesichts dieser vier Ziele haben die Taliban diese Krise ausgelöst, um die Kontrolle im eigenen Land zu festigen und international an Bedeutung zu gewinnen. Der Iran kann sich nur verteidigen, bis die Taliban aufgeben“, so Korybko.

Die Verhandlungen der Taliban mit dem Iran

Interessanterweise versicherte der amtierende Außenminister der Taliban, Amir Khan Muttaqi, dem iranischen Außenminister Hossein Amir-Abdollahian nur eine Woche vor dem Grenzkonflikt telefonisch, dass die Taliban-Regierung ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag von 1973 nachkommen werde, und bekräftigte ihre Absicht, alle Fragen auf dem Verhandlungsweg zu lösen.

Während des Telefonats sprach Amir-Abdollahian die Frage der iranischen Wasserrechte an und warnte, dass der iranische Anteil am Wasser des Helmand-Flusses eine „ernsthafte Forderung“ Teherans sei, die die bilateralen Beziehungen untergraben könnte.

Der iranische Spitzendiplomat betonte die Notwendigkeit der vollständigen Umsetzung des 1973 zwischen Iran und Afghanistan geschlossenen Abkommens über die gemeinsame Nutzung von Wasser, wonach Iran jährlich Anspruch auf 820 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Helmand-Fluss hat.

Er schlug vor, dass ein gemeinsamer technischer Ausschuss den Zustand der afghanischen Wasserressourcen analysieren solle, da das Abkommen von 1973 aufgrund der jahrzehntelangen Instabilität und Konflikte in Afghanistan nie vollständig umgesetzt worden sei.

Dr. Muqtedar Khan erklärt gegenüber The Cradle, dass die Dürre in beiden Ländern seit zehn Jahren anhält:

Neunzig Prozent der iranischen Bevölkerung und der Landwirte haben möglicherweise unter Wasserknappheit gelitten. Afghanistan hat das gleiche Problem. Der Iran und Afghanistan stützen sich bei der Wasserverteilung auf das Helmand Water Sharing Agreement von 1973, das dem Indus Water Treaty zwischen Indien und Pakistan ähnelt. Nach iranischer Auffassung verstößt Afghanistan gegen die Bedingungen der Wasseraufteilungsvereinbarung, indem es kein Wasser in den Iran fließen lässt.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Seiten sind zwar im Gange, aber es bleibt die Frage, ob sich die Taliban an die von der vorherigen afghanischen Regierung unterzeichneten Vereinbarungen halten oder diese Versprechen nicht einhalten werden.

„Die Kriegseuphorie, die durch die Schlachtgesänge in Kabul und die feurigen Reden der militanten Taliban entsteht, ist natürlich besorgniserregend“, fügt er hinzu.

Wir werden Teheran erobern

Die Spannungen zwischen Kabul und Teheran haben einen solchen Höhepunkt erreicht, dass Taliban-Vertreter mit aggressiven Äußerungen auf die Forderung Teherans nach einem gerechten Wasserverteilungsschlüssel reagiert haben. General Mobeen, ein Mitglied des einflussreichen Haqqani-Netzwerks und Sprecher der Kabuler Sicherheitsabteilung, wurde von der lokalen Nachrichtenagentur Afghanistan International mit den Worten zitiert: „Für je 10 Liter Wasser brauchen wir 20 Liter Treibstoff aus dem Iran. Der Iran schuldet uns 75 Milliarden US-Dollar für das Wasser, das in den letzten 40 Jahren in den Iran geflossen ist.“

Online-Unterstützer der Taliban haben ebenfalls zu der hitzigen Rhetorik in den sozialen Medien beigetragen und kürzlich ein Lied und ein Video geteilt, in dem Mullah Mohammad Yaqoob – Afghanistans amtierender Verteidigungsminister und Sohn des verstorbenen Taliban-Gründers Mullah Mohammad Omar – aufgefordert wird, sich dem Iran entgegenzustellen.

Das Lied unterstreicht die Notwendigkeit, der Islamischen Republik die Stirn zu bieten, und verkündet kühn:

Wir sind eine Regierung, wir haben Macht … Wenn wir dem Iran nicht die Stirn bieten, werden wir nicht die Regierung des Landes sein, sagt unser Führer, Mullah Yaqoob. Unser Anführer, Mullah Yaqoob, wird dem Iran die Stirn bieten, denn wir sind keine Sklaven.

Es ist erwähnenswert, dass sogar Taliban-Gruppierungen, die erhebliche Differenzen mit der Taliban-Führung hatten, nun Drohungen gegen Iran aussprechen. Abdul Hamid Khorasani, ein ehemaliger stellvertretender Polizeichef der zentralen Provinz Panjsher, dem Mord, Erpressung, Geiselnahme und Drogenschmuggel vorgeworfen werden, veröffentlichte eine Videobotschaft, die sich in den sozialen Medien schnell verbreitete.

In seiner Botschaft warnte Khorasani den Iran davor, die Macht der Taliban zu unterschätzen: „Ihr befindet euch mit den Westlern hinter einem Vorhang; wir sind echte Muslime; wenn die Ältesten der islamischen Emirate es uns erlauben, werden wir Teheran erobern.“

Die in London ansässige arabische Tageszeitung Rai al-Youm warnt jedoch vor einer konfessionellen Agenda hinter der neuen, eskalierenden Rhetorik im Kontext des Wasserstreites. In einem Leitartikel vom 28. Mai wird die Unzufriedenheit bestimmter externer Parteien über die bahnbrechende iranisch-saudische Annäherung festgestellt, die negative sunnitisch-schiitische Narrative in der Region effektiv beiseite geschoben hat:

Die Vereinigten Staaten wurden besiegt und haben mehr als zwei Billionen Dollar verloren, nachdem sie zwanzig Jahre lang Afghanistan besetzt gehalten hatten. Jetzt wollen sie sich revanchieren, indem sie einen Sektenkrieg zwischen der Taliban-Bewegung und ihrem gefährlichsten Feind, dem Iran, entfachen. Traurigerweise gibt es einige arabische Parteien und sogar Länder, die dieses blutige Szenario hinter den Kulissen unterstützen.

Priorisierung der Wassersicherheit

Wasserstreitigkeiten zwischen dem Iran und Afghanistan haben eine lange Geschichte, die bis in die Zeit der britischen Herrschaft über Afghanistan in den 1870er-Jahren zurückreicht. Damals markierte ein britischer Offizier die iranisch-afghanische Grenze am Hauptarm des Helmand-Flusses.

Die Bemühungen um eine Lösung des Konflikts begannen 1939, als die Regierung von Reza Shah Pahlavi im Iran und die Regierung von Mohammad Zahir Shah in Afghanistan ein Abkommen über die Aufteilung des Wassers des Flusses schlossen. Die afghanische Regierung hat dieses Abkommen jedoch nicht ratifiziert.

1948 fand in Washington ein neuer Versuch zur Beilegung des Wasserstreits statt. Der Iran und Afghanistan ernannten eine dreiköpfige Kommission, die die Angelegenheit untersuchen und auf der Grundlage eines amerikanischen Vorschlags Empfehlungen abgeben sollte. Die Helmand River Delta Commission veröffentlichte ihren Bericht am 28. Februar 1951 und schlug vor, dass der Anteil Irans am Helmand-Wasser 22 Kubikmeter pro Sekunde betragen sollte.

Ein bedeutender Durchbruch wurde 1973 erzielt, als der iranische Premierminister Amir Abbas Hoveida und sein afghanischer Amtskollege Mohammad Musa Shafiq ein Abkommen unterzeichneten, das den Transfer von 22 Kubikmetern Wasser pro Sekunde von Afghanistan nach Iran ermöglichte. Außerdem wurde dem Iran die Möglichkeit eingeräumt, in „normalen“ Wasserjahren weitere 4 Kubikmeter pro Sekunde zu erhalten. Im Gegenzug gewährte der Iran Afghanistan ohne weitere Auflagen Zugang zu den Häfen Bandar Abbas und Chabahar.

Verschiedene politische und sicherheitspolitische Umstände in beiden Ländern verhinderten jedoch die Ratifizierung und vollständige Umsetzung des Abkommens: Der Staatsstreich in Afghanistan 1973, die sowjetische Präsenz in Afghanistan, die islamische Revolution im Iran 1979 und der anschließende Aufstieg der Taliban im Jahr 1995.

Der Wasserstreit zwischen dem Iran und Afghanistan dauert an und wird durch eine Kombination aus geopolitischen und internen Faktoren ausgelöst. Deeskalation und Diplomatie sollten Vorrang haben, da sie den Interessen beider Länder an einer für beide Seiten vorteilhaften Lösung dienen.

Kabul sollte die jüngste Erklärung Teherans, in der die Nichtanerkennung der Regierung des Islamischen Emirats zum Ausdruck gebracht wurde, als Warnung vor schwerwiegenderen Folgen verstehen, falls die Wassersicherheit des Iran weiterhin untergraben und missachtet wird.