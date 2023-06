Tucker Carlson veröffentlicht Episode eins. »Tucker on Twitter« – über die Explosion des Kakhovka-Damms in der Ukraine und mehr… (VIDEO)

Am Dienstagabend nahm sich Tucker Carlson des ukrainischen Staudamms an, der am Dienstag gesprengt wurde. Tucker vermutet, dass die Explosion des Kachowka-Damms wahrscheinlich ein ukrainischer Angriff war.

Tucker Carlson begann seine Sendung:

„Heute Morgen sieht es so aus, als hätte jemand den Kakhovka-Damm im Süden der Ukraine in die Luft gesprengt. Die Wassermassen haben ganze Dörfer ausgelöscht, ein wichtiges Wasserkraftwerk zerstört und den größten Atomreaktor Europas in Gefahr gebracht, zu schmelzen. Wenn dies also beabsichtigt war, dann war es keine militärische Taktik. Es war ein Akt des Terrorismus. Die Frage ist also: Wer hat es getan? Nun, schauen wir mal. Der Kokovka-Damm war tatsächlich russisch. Er wurde von der russischen Regierung gebaut. Er befindet sich derzeit auf russisch kontrolliertem Gebiet. Das Reservoir des Staudamms versorgt die Krim mit Wasser, die in den vergangenen 240 Jahren die Heimat der russischen Schwarzmeerflotte war. Die Sprengung des Staudamms ist zwar schlecht für die Ukraine, aber sie schadet Russland mehr. Und genau deswegen hat die ukrainische Regierung seine Zerstörung erwogen. Im Dezember zitierte die Washington Post einen ukrainischen General mit der Aussage, seine Männer hätten testweise Raketen aus amerikanischer Produktion auf die Schleuse des Staudamms abgefeuert. Wenn die Fakten erst einmal auf dem Tisch liegen, ist es nicht mehr so rätselhaft, was mit dem Damm geschehen sein könnte. Jeder vernünftige Mensch würde zu dem Schluss kommen, dass die Ukrainer ihn wahrscheinlich in die Luft gesprengt haben, so wie man auch annehmen würde, dass sie im letzten Herbst die russische Erdgaspipeline Nordstream in die Luft gesprengt haben.“