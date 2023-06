Einen Tag, nachdem die lang erwartete Gegenoffensive der Ukraine zurückgeschlagen wurde, kurz nachdem sie begonnen hatte, wurde plötzlich ein großer Staudamm im russisch besetzten Cherson bombardiert. Die Folge: Evakuierungen und Überschwemmungen.

Russland behauptet, die Ukraine stecke dahinter, und die Ukraine behauptet, Russland habe es getan. Raul Ilargi Meijer weist darauf hin, dass ukrainische Beamte im vergangenen Jahr zweimal davon sprachen, den Damm zu sprengen.

Die Washington Post zitiert Generalmajor Andrei Kowaltschuk, der schockiert zugab, dass er dieses Kriegsverbrechen geplant hat. Er sagte, die Ukrainer hätten sogar einen erfolgreichen Testangriff mit einem Himars-Raketenwerfer durchgeführt. Die Sprengung des Staudamms sollte der letzte Ausweg sein.

Aufnahmen des Angriffs auf den Staudamm Nova Kahrkovska im letzten Jahr, als die Ukrainer den Widerstand der Überschwemmungstore mit amerikanischen Himars-Raketen testeten, wie es im Artikel der Washington Post heißt.

Last year: ◾Footage of the strike on the Nova Kahrkovska dam last year when the Ukrainians tested the resistance of the flooding gates with American Himars missiles as stated by the article of the Washington Post. ◾Follow: https://t.co/MydEDBVFxT pic.twitter.com/QrIg59YAkb

Der Unternehmer Kim Schmitz, besser bekannt als Kim Dotcom, weist auch darauf hin, dass ein französischer Satellitendienst den Wasserstand um den Staudamm von Nowa Kachowka misst. Die Daten deuten darauf hin, dass die Ukraine den Wasserstand im Stausee kurz vor dem Angriff auf den höchsten Stand seit acht Jahren erhöht hat.

„Smoking gun?“ fragt er. Die Ukraine kontrolliert, wie viel Wasser über die anderen Dämme in den Kachowka-Stausee fließt.

Ein Satellitendienst in Frankreich misst den Wasserstand von Seen und Wasserreservoirs wie dem Nova Khakovka Dam. Die Daten deuten darauf hin, dass die Ukraine kurz vor der Zerstörung des Staudamms den Wasserstand im Stausee künstlich auf den höchsten Stand seit acht Jahren angehoben hat. Rauchende Waffe?

A satellite service in France measures the water levels of lakes and water reservoirs like the Nova Khakovka Dam. The data suggests that Ukraine artificially raised the water level in the reservoir to the highest level in 8 years just before the dam was destroyed. Smoking gun? pic.twitter.com/kjuHe0iDiW