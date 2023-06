Schuldzuweisungen wegen der Bombardierung des Nova-Kachowka-Damms

Im Jahr 2022 wurde berichtet, dass das Zelenskyy-Regime die Zerstörung des Staudamms plante – ein schweres Kriegsverbrechen.

In einem Beitrag nach dem anderen versuchen die Kriegspropagandamedien heute Morgen, Russland für die terroristische Bombardierung des Nowa-Kachowka-Staudamms und des Wasserkraftwerks am Dnjepr verantwortlich zu machen. Sie tun dies, indem sie eine Anschuldigung unterstreichen, die von einem dokumentierten Serienlügner, Volodymyr Zelenskyy, und seiner Clique von Nazi-anbetenden Schlägern erhoben wurde, dass Russland Löcher in den Damm geschlagen habe, um das Schlachtfeld zu fluten.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, schob nach dem Terroranschlag die Schuld auf Russland. Guterres sagte, der Vorfall am Kachowka-Damm sei „eine weitere verheerende Folge der russischen Invasion in der Ukraine“.

Herr Guterres ist entweder ahnungslos oder unfähig, Informationen zu verarbeiten, die im Gegensatz zu den zynischen und leicht zu entlarvenden Lügen und Verheimlichungen der US-Regierung und ihrer korporativen Kriegspropagandamedien stehen (die vor langer Zeit von der CIA infiltriert und in einen „Mighty Wurlitzer“ der Desinformation umgewandelt wurden, der jetzt allgegenwärtig ist).

Guterres ist ein gut trainiertes Zirkustier, das auf Kommando durch brennende Reifen springt. Er ignoriert die Tatsache, dass Russlands BBS nicht nur gestartet wurde, um die NATO daran zu hindern, ihre Kriegsmaschinen und Truppen bis an die russische Grenze vorzuschieben, sondern auch, um den achtjährigen Terrorangriffen auf ethnische Russen im Donbass durch das unbestreitbar neonazistische Militär eines vom US-Außenministerium in Kiew installierten Post-Putsch-Regimes ein Ende zu setzen.

Ist es möglich, dass Guterres an einer beginnenden Demenz leidet? Im Jahr 2005 verabschiedeten die Vereinten Nationen die R2P, die Verantwortung zum Schutz, ein Dokument, das sich mit Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit befasst. Russland hält sich an die R2P, um einen Völkermord im Donbass und anderen ethnisch russischen Gebieten der Ukraine zu verhindern.

Guterres, die US-Regierung und ihre europäischen Satrapen in Brüssel, Berlin und anderen europäischen Hauptstädten verbreiten das Narrativ, Russland sei eine aktualisierte Version der Hunnen, die die Ukraine vergewaltigen und plündern und dabei ein böses Auge auf den Rest Europas werfen. Die Terroranschläge von bekennenden „Nationalisten“ (die Nazi-Symbole und -Orden tragen) auf Frauen und Kinder im Donbas werden ignoriert. Die ethnische Säuberung von Russen ist kein Thema für die von der US-Regierung dominierten Vereinten Nationen.

Die Kriegspropagandamedien der Konzerne verbinden Völkermord und die Genfer Konventionen (die für das Zelenskyy-Regime nicht gelten) mit der umständlichen Unterstellung, Russland habe den Kachowka-Damm in die Luft gesprengt.

Das ist an sich schon absurd. Welchen strategischen Wert hat es, die eigenen Truppenstellungen zu fluten und die russische und ukrainische Zivilbevölkerung flussabwärts in Cherson und anderen Gemeinden am Dnipro zu terrorisieren?

Michael Tracey hat heute einen Artikel der Washington Post aus dem Jahr 2022 getwittert. „In einem Artikel der Washington Post vom Dezember 2022 heißt es, die Ukraine habe in Vorbereitung ihrer Offensive in Cherson einen „Testschlag“ auf den Nova-Kachowka-Damm durchgeführt.“ Der „Testschlag“ zielte darauf ab, die russischen Nachschublinien zu überfluten und den Nachschub von Munition zu verhindern, so der Artikel.

Außerdem berichtete die New York Times 2022: „Die Ukraine überflutete absichtlich eines ihrer Dörfer, als Truppen einen nahe gelegenen Damm öffneten. Dies sei „kein Einzelfall“, heißt es in dem Artikel weiter: „Die Ukraine hat schnell und effektiv Chaos auf ihrem eigenen Territorium angerichtet, oft durch Zerstörung der Infrastruktur“, schreibt Tracey.

In vernünftigeren Zeiten würde der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, als Lügner und Kriegstreiber beschimpft werden, weil er Russland die Schuld an der Zerstörung des Staudamms von Nowa Kachowka gibt, ohne dafür Beweise zu haben. „Schockiert über den beispiellosen Angriff auf den Staudamm von Nowa Kachowka“, twittert er. „Die Zerstörung ziviler Infrastrukturen ist eindeutig als Kriegsverbrechen zu qualifizieren – und wir werden Russland und seine Stellvertreter zur Rechenschaft ziehen.“

Man sollte meinen, dass Michel als globalistischer „Führer“ alle Fakten kennt, einschließlich der Pläne des ultranationalistischen Zelenskyy-Regimes, den Nowa-Kachowka-Damm anzugreifen, um den Vormarsch der russischen Armee zu verlangsamen – ein Plan, der von der Washington Post und der New York Times weit verbreitet wurde. Abgesehen davon können wir Michel als nützlichen Idioten und Apologeten von Kriegsverbrechen abtun. In einer perfekteren Welt würde er sich in Den Haag einen Stuhl warmhalten.

Der Dammbruch wird den Wasserstand senken und die Kühlsysteme des Kernkraftwerks Saporischschja, der größten Anlage dieser Art in Europa, gefährden. Wenn das Kraftwerk schmilzt oder sich ein Tschernobyl ereignet, werden die korrupten politischen Klassen in den USA und Europa zusammen mit den Kriegspropagandamedien der Konzerne verlangen, dass die NATO Russland zur Verteidigung Europas angreift, um auf den Nuklearterrorismus zu reagieren. Eine außer Kontrolle geratene Nuklearkrise wird dem Narrativ, Russland sei ein rücksichtsloser Aggressor, der konfrontiert und besiegt werden müsse, eine Menge Dramatik verleihen.

Das Zelenskij-Regime und seine neonazistische Vorhut sind Kriegsverbrecher. Da wir jedoch in einer zunehmend hermetisch abgeriegelten Welt leben, in der die Wahrheit mit „weißer Vorherrschaft“ gleichgesetzt und als Terrorismus verfolgt wird, wird wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit eine erfundene neokonservative Fantasiewirklichkeit vorherrschen, zumindest so lange, bis die Ukraine und die US-Regierung ihre Niederlage akzeptieren.

In der Zwischenzeit sollten wir die Aussicht auf einen direkten Konflikt zwischen der US-Regierung, der NATO und Russland im Auge behalten – einen Konflikt, der schnell nuklear werden und damit nicht nur den psychopathischen Neocons, sondern auch dem Rest der Menschheit ein Ende bereiten wird.