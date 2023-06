UPDATE: Warum die Myokarditis-Todesfälle durch den Covid-Impfstoff in Südkorea von so großer Bedeutung sind

Als ich gestern schrieb, dass eine koreanische Studie darauf hindeutet, dass Hunderte gesunder junger Erwachsener nach einer mRNA-Impfung an Myokarditis gestorben sind, wollte ich damit nicht andeuten, dass dies die EINZIGEN Todesfälle durch die Impfung sind.

Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben.

Wenn ich also über neue Forschungsergebnisse berichte, versuche ich, die wichtigsten Punkte herauszufinden und sie schnell für Sie hervorzuheben. Ich versuche auch, die Aussagen von Daten oder Studien nicht zu übertreiben.

Aber in der gestrigen Ausgabe des Artikels über eine wichtige neue Arbeit über tödliche mRNA-gesteuerte Myokarditis habe ich vielleicht versehentlich untertrieben, warum die Studie so wichtig ist. Ich möchte das korrigieren.

Gestern habe ich mich auf die Details der Studie konzentriert. Darin berichten Forscher aus Südkorea über 12 Todesfälle durch mRNA-bedingte Myokarditis bei jungen Erwachsenen, eine Zahl, die weltweit bis zu 500 ähnliche Todesfälle bedeutet.

Diese Todesfälle sind natürlich wichtig.

Eine noch wichtigere Erkenntnis aus der Studie ist jedoch, dass die Ärzte nicht einmal die bekannteste Komplikation der mRNA-Impfungen richtig melden. Nicht einmal, wenn sie nur wenige Tage nach der Impfung auftritt. Nicht einmal, wenn sie gesunde, junge Erwachsene tötet.

Acht dieser zwölf Todesfälle wurden zunächst fälschlicherweise als plötzlicher Herztod eingestuft, ohne dass ein Zusammenhang mit der mRNA-Myokarditis bestand. Sie wurden erst nach Autopsien, die im Rahmen eines speziellen koreanischen Programms durchgeführt wurden, richtig eingestuft.

Die Ärzte können also nicht einmal die tödlichen Fälle von Myokarditis zählen, auf die seit zwei Jahren als mRNA-Komplikation hingewiesen wird. Wie können wir darauf vertrauen, dass sie auch andere potenziell schwerwiegende oder tödliche Nebenwirkungen melden, die bei älteren Menschen auftreten oder die nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten haben oder beides? Woher wissen wir, dass die mRNAs keine schweren Schäden verursacht haben?

Diese Frage ist nicht theoretisch.

In den Ländern, in denen mRNAs eingesetzt wurden, ist die Zahl der Todesfälle, die nicht auf Covid zurückzuführen sind, nun schon im zweiten Jahr gestiegen. Die Todesfälle kehren einfach nicht auf den Ausgangswert zurück (geschweige denn, dass sie darunter fallen, wie es die Epidemiologen im Anschluss an Covid erwartet hatten). Nachdem die Zahl der Todesfälle in Großbritannien und Australien kurzzeitig fast auf den Normalwert gesunken war, steigt sie jetzt wieder an.

–

Die südkoreanische Studie enthält einen weiteren Hinweis darauf, dass Ärzte potenzielle Todesfälle im Kontext der mRNA nicht melden.

Die Forscher berichteten auch über neun Fälle von Myokarditis-Todesfällen bei Erwachsenen über 60 Jahren, die generell ein viel höheres Risiko für kardiale Todesfälle haben als junge Menschen. Aber ALLE diese Todesfälle traten bei im Krankenhaus diagnostizierten Myokarditisfällen auf. Keiner dieser Fälle wurde bei der Autopsie festgestellt – im Gegensatz zu den Todesfällen bei Menschen unter 45 Jahren.

Der Grund dafür ist mit ziemlicher Sicherheit NICHT, dass ältere Erwachsene immer ins Krankenhaus gehen und nie einen plötzlichen Herztod aufgrund einer Myokarditis nach einer Impfung erleiden. Wenn Menschen über 60 plötzlich an einem offensichtlichen Herzinfarkt sterben, machen sich die Ärzte nur selten die Mühe, nach einer möglichen Ursache zu suchen. Autopsien, die teuer und zeitaufwendig sind, werden seltener durchgeführt. Daher kann es sein, dass einige Todesfälle bei älteren Menschen einfach nicht mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht wurden.

Die gute Nachricht – sofern es sich überhaupt um eine gute Nachricht handelt – ist, dass der südkoreanische Bericht deutlich macht, dass die durch den Impfstoff ausgelöste Myokarditis eine spezifische Entzündungssignatur aufweist, die Ärzte sowohl bei hospitalisierten Patienten als auch bei Autopsien feststellen können.

–

(Lymphohistozyten im Herzmuskel sind schlecht. Ich meine, das weiß doch jeder!)

Da mehr als eine Milliarde Menschen mit den mRNA-Covid-Impfstoffen geimpft wurden, haben die Impfstoffbefürworter Bedenken wegen der mRNA-Toxizität mit dem Argument abgewehrt, dass selbst seltene Krankheiten gelegentlich kurz nach der Impfung in einer so großen Bevölkerungsgruppe auftreten. Die südkoreanische Studie widerlegt diese pauschale Behauptung.

Die Myokarditis ist jedoch bei Weitem nicht das einzige potenzielle mRNA-Problem. Ärzte – hauptsächlich außerhalb der Vereinigten Staaten – haben über viele andere Arten von Erkrankungen nach der Impfung berichtet, darunter Gefäß-, Autoimmun- und Hauterkrankungen.

Einige der Erkrankungen sind schwerwiegend und sogar tödlich, während andere leichter zu behandeln sind. Aber sie haben fast alle eines gemeinsam: Ohne teure und aufwendige Forschung ist es schwer zu beweisen, dass diese Krankheiten tatsächlich mit den Impfungen zusammenhängen und nicht einfach nur danach auftreten.

Die Myokarditis-Todesfälle, die die koreanischen Forscher unmittelbar nach der Impfung feststellten, sind also nur der Anfang, nicht das Ende der potenziell durch die mRNA verursachten Todesfälle. Und die Myokarditisforschung sollte der Anfang, nicht das Ende der Suche nach mRNA-Nebenwirkungen sein.

Aber nur, wenn die Gesundheitsbehörden, die Politiker, die die Impfungen vorantreiben, und die mRNA-Unternehmen die Wahrheit wissen wollen.