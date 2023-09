Watchdog-Bericht: Ukraine verzeichnet weltweit höchste Todesrate durch Streubomben

Der anhaltende Konflikt in der Ukraine führt laut der Cluster Munition Coalition zu mehr Todes- und Verletzungsfällen durch Streubomben als in jedem anderen Land, einschließlich Syrien.

Die Koalition, ein Zusammenschluss von NGOs, die sich für ein Ende dieser kontroversen Waffen einsetzen, hat einen Jahresbericht herausgegeben, der zeigt, dass 2022 das Jahr mit den meisten Todesfällen durch Streubomben weltweit war.

Streubomben setzen in der Luft zahlreiche kleine Submunitionen frei, die über weite Flächen verteilt werden. Dadurch sind Zivilisten oft noch lange nach dem Ende der jeweiligen Konflikte gefährdet.

Obwohl über 120 Länder ein UN-Abkommen gegen diese wahllos tötenden Munitionen unterzeichnet haben, fehlen die Unterschriften von Washington, Kiew und Moskau.

Beide, Kiew und Moskau, haben während des Konflikts Streubomben eingesetzt. Das Weiße Haus gab im Juli bekannt, die Ukraine mit solcher Munition zu beliefern, obwohl bekannt war, dass Kiew sie zum Schaden von Zivilisten sowohl vor als auch nach dem Einmarsch Russlands verwendet hatte.

Alex Hiniker vom Forum on the Arms Trade äußerte seine Besorgnis und bemerkte, dass er und andere Forscher „schockiert darüber sind, dass [Washington] Waffen liefert, die von der Mehrheit der Weltgemeinschaft aufgrund des hohen zivilen Schadenspotenzials verboten wurden“.

Gemäß dem Koalitionsbericht starben im letzten Jahr in der Ukraine über 300 Menschen durch diese Waffen und mehr als 600 wurden verletzt. In Syrien, das bislang die höchste Zahl an Opfern durch Streubomben hatte, wurden 15 Menschen getötet und 75 verletzt. Im Irak, wo Streubomben sowohl während des Golfkriegs als auch 2003 eingesetzt wurden, gab es 15 Todesfälle und 25 Verletzte.