Absichtlich vergiftete Kinder durch künstliche Schulmahlzeiten

Die Geschichte auf einen Blick

Zwei verzehrfertige Lunchables von Kraft Heinz werden in diesem Herbst in den USA in die Mittagsverpflegung von K-12-Schulen aufgenommen

Kraft Heinz, das sich hauptsächlich im Besitz institutioneller Aktionäre befindet – die vier größten sind Berkshire Hathaway, BlackRock, Vanguard und State Street – ist Partner der School Nutrition Association und drängt schon seit einiger Zeit darauf, seine Produkte in das Mittagstischprogramm aufzunehmen

Laut Katie Wilson, Geschäftsführerin der Urban School Food Alliance, deutet die Tatsache, dass ein verarbeitetes, verpacktes Lebensmittel die Standards für Schulessen erfüllt, auf Probleme mit den Ernährungsrichtlinien des Bundes hin

Ganz oben auf der Liste der Bedenken, die ich bei der Lunchables-Käsepizza hege, steht das enthaltene Sojaöl, das mit der schädlichen Omega-6-Linolsäure (LA) belastet ist. Es gibt Hinweise darauf, dass LA maßgeblich zur Entstehung chronischer Krankheiten beiträgt, da sie die Funktion der Mitochondrien und die Energieproduktion beeinträchtigt

„Vitales Weizengluten“ ist ein weiteres Problem. Dabei handelt es sich um reines Gluten, das einen undichten Darm begünstigen oder verursachen kann. Weitere bedenkliche Inhaltsstoffe sind künstliche Aromen, Konservierungsstoffe, Lebensmittelfarben und „Zellulosepulver“, ein Phantasiename für raffinierten Holzschliff. Zellstoff ist nicht nur ein Antibackmittel, sondern sorgt auch für mehr Masse (wodurch die Menge der erforderlichen „echten“ Zutaten verringert wird) und kann in ausreichender Menge abführend wirken

Die Qualität des Schulessens hat sich seit Jahrzehnten verschlechtert, und jetzt wurde sie erneut herabgestuft. Wie CNN berichtet, werden ab diesem Herbstsemester in den USA zwei verzehrfertige Lunchables von Kraft Heinz in die Schulspeisungsprogramme für K-12-Schulen aufgenommen.

Verbesserte Ernährung?

Berichten zufolge wurden die Lunchables für Schulen neu formuliert, um die Nährwertanforderungen des National School Lunch Program (NSLP) zu erfüllen, die im Vergleich zu den im Handel verkauften Lunchables einen höheren Getreidegehalt und weniger Natrium vorsehen.

Aber wenn Sie auch nur das geringste Wissen über Diät und Ernährung haben, werden Sie feststellen, dass die NSLP-Ernährungsanforderungen wirklich nicht viel wert sind. Sie garantieren sicherlich nicht, dass Ihre Kinder gut ernährt sind.

Die Schulen müssen den Schülern fünf Mahlzeiten anbieten: Obst, Gemüse, Eiweiß, Getreide und Milch, und die Schüler müssen mindestens drei davon, darunter eine Obst- oder Gemüseoption, als Teil ihres Mittagessens zu sich nehmen.

Das hört sich zwar gut an, aber wenn man sich ansieht, was als Obst, Gemüse, Eiweiß, Getreide und Milch gilt, wird schnell klar, dass die Kinder in Wirklichkeit ultraverarbeitetes Junkfood mit künstlichen Inhaltsstoffen bekommen.

Pizza zum Beispiel ist seit langem ein Grundnahrungsmittel in Schulen, wobei Tomatensoße als „Gemüse“ gilt. Die „extra käsige Pizza“ von Lunchables ist nicht einmal eine normale Pizza. Es handelt sich im Grunde um eine extrem verarbeitete Nachahmung eines extrem verarbeiteten Junkfoods.

Es überrascht nicht, dass Kraft Heinz ein Partner der School Nutrition Association ist und Berichten zufolge schon seit einiger Zeit darauf drängt, seine Produkte in das Mittagsverpflegungsprogramm aufzunehmen.

Inzwischen befindet sich die Kraft Heinz Company hauptsächlich im Besitz von institutionellen Aktionären. Die vier größten Anteilseigner sind Berkshire Hathaway, BlackRock, Vanguard und State Street – dieselben Unternehmen, die ein Monopol auf die Ressourcen der Welt im Allgemeinen haben.

Ausgewogene Ernährung?

Kraft Heinz hat sich auch mit Del Monte zusammengetan, um eine Lunchables-Option mit frischem Obst anzubieten, bei der das verarbeitete Fleisch und der Käse mit Obststücken (Äpfel, Ananas, Trauben oder Clementinen) statt mit Crackern serviert werden.

Laut foodsided.com sind die Lunchables mit Obst ein Versuch, ein „ausgewogeneres Schulessen“ anzubieten.

Diese Produkte werden jedoch nicht als Teil des Schulspeisungsprogramms eingeführt. Sie werden in diesem Herbst in Lebensmittelgeschäften in der gesamten südlichen und mittleren Region der USA erhältlich sein und werden an Kinder vermarktet, die ihr eigenes Mittagessen mitbringen.

Lunchables erregen Besorgnis unter Kinderernährungswissenschaftlern

Laut der Washington Post könnte das neue Lunchables-Angebot „Schulen ansprechen, die mit Arbeitskräftemangel in den Kantinen und Problemen in der Lieferkette zu kämpfen haben, die ihre Menüoptionen einschränken“. Viele Ernährungsexperten begrüßten die Nachricht jedoch mit einer gehörigen Portion Skepsis“ – und das sollten sie auch. Die Washington Post schreibt:

„Katie Wilson, die Geschäftsführerin der Urban School Food Alliance, sagte, dass die Zulassung von Lunchables auf größere Probleme mit den Bundesrichtlinien hinweise. Die Tatsache, dass ein verarbeitetes, verpacktes Lebensmittel den Standards für Schulessen entspricht, ist Teil dessen, was sich im nationalen Schulspeisungsprogramm ändern muss“, sagte sie … Dariush Mozaffarian, ein Kardiologe und Professor an der Tufts Friedman School of Nutrition, sagte, er hätte kein Problem mit Lunchables – wenn sie kein verarbeitetes Fleisch oder einen hohen Natriumgehalt enthielten. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Produkte wie Sandwiches, Hotdogs und Speck als krebserregend der Gruppe 1 ein, also in dieselbe Kategorie wie Zigaretten und Asbest… Das sind Produkte, die in einer Notsituation verwendet werden könnten, aber ich hoffe, dass sie nicht zur Norm in der Schulverpflegung werden“, sagte Wilson. Welche Botschaft vermitteln wir unseren Kindern über gesunde Ernährung? Und dann ist da noch die Verpackung – Plastikschalen und -verpackungen – die einige Kritiker als verschwenderisch bezeichnen.“

Kunststoffverschmutzung – ein weiteres drängendes Problem

Jedes Lunchables-Produkt wird in einer Plastikschale mit Plastikfolie geliefert. Wie viel Plastikmüll wird also durch die Ausgabe von Lunchables an 30 Millionen Schüler an jedem Tag des Schuljahres verursacht?

Ohne sich in Mathematik zu verlieren, können wir zu dem Schluss kommen, dass es eine ganze Menge sein wird, also wo bleibt die Sorge um die Umwelt? Schaffen wir nicht die Viehzucht ab und reduzieren die Landwirtschaft, um den Planeten zu retten? Sollten wir nicht die Kühe und Reisfelder in Ruhe lassen und stattdessen auf in Plastik verpackte verarbeitete Lebensmittel verzichten?

Sowohl Lebensmittel als auch Wasser werden zunehmend mit diesen giftigen Teilen kontaminiert. Mikroplastikpartikel, die weniger als 5 Millimeter groß sind, trüben die Ozeane stellenweise regelrecht ein.

Mit den Meeresströmungen mitgerissen, bedecken wirbelnde Wirbel von „Plastiksmog“ inzwischen etwa 40 % der weltweiten Meeresoberfläche. Plastikteile werden von Fischen und anderen Meeresbewohnern gefressen, die wiederum von uns gefressen werden.

Bemerkenswert ist, dass die jährliche Freisetzung von Kunststoffen an Land schätzungsweise vier- bis 23-mal größer ist als die Freisetzung in den Ozeanen. Dreiundachtzig Prozent der weltweit getesteten Leitungswasserproben und 94 % der Proben in den USA sind ebenfalls mit Plastik verunreinigt.

Reiner Müll

Während die Medien über den Inhalt dieser Lunchables im Hinblick auf den Gehalt an Körnern, Fleisch/Fleischalternativen, gesättigten Fettsäuren und Natrium berichten, wissen die meisten ernährungsbewussten Menschen, dass es bei der Ernährung auf mehr ankommt. Was genau ist in diesen Produkten enthalten?

Hier sind die Nährwertangaben und die Liste der Zutaten für die Lunchables Extra Cheesy Pizza (4,2-Unzen-Packung), die in US-Lebensmittelgeschäften verkauft wird:

Die Version für das Schulessen wird in einem 5,05-Unzen-Behälter geliefert und enthält 2 Unzen Fleisch/Fleischalternative, 2 Unzen Getreide, eine Achtel-Tasse rotes Gemüse (Tomatensauce), 7 Gramm gesättigte Fette und 700 Milligramm Natrium.

Abgesehen von diesen Angaben konnte ich keine vollständige Zutatenliste für die Schulversion ausfindig machen, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass die meisten der einzelnen Zutaten dieselben sind wie in der Version für den Lebensmittelhandel.

„Sojabohnenöl enthält viel schädliche Omega-6-Linolsäure, die maßgeblich zur Entstehung chronischer Krankheiten beiträgt, da sie die Funktion der Mitochondrien und die Energieproduktion beeinträchtigt.“

Ganz oben auf der Liste der Bedenken, die ich bei der „Pizza“-Version hege, steht das enthaltene Sojaöl, das mit schädlicher Omega-6-Linolsäure (LA) angereichert ist. Es gibt Hinweise darauf, dass LA maßgeblich zur Entstehung chronischer Krankheiten beiträgt, da sie die Funktion der Mitochondrien und die Energieproduktion beeinträchtigt.

„Vitales Weizengluten“ ist ein weiteres Problem. Es wurde als „normales Weizenmehl auf Steroiden“ beschrieben. Es handelt sich im Grunde um reines Gluten, das zu einem undichten Darm beitragen oder diesen verursachen kann. Weitere fragwürdige Inhaltsstoffe sind künstliche Aromen unbekannter Zusammensetzung, das Konservierungsmittel Natriumbenzoat und Lebensmittelfarben.

Es ist erwähnenswert, dass kein echter Mozzarella-Käse verwendet wird, sondern zwei Arten von „Käseprodukten“. Der Lebensmittelfarbstoff (Apocarotenal) ist eine gelb-rote Verbindung, die verwendet wird, um dem Produkt die bekannte gelbliche Käsefarbe zu verleihen.

Außerdem wird „Zellulosepulver“ als Antiklumpmittel zugesetzt, was ein schicker Name für raffinierten Holzschliff ist. Guten Appetit! Holzschliff sorgt auch für mehr Masse (was die Menge der benötigten „echten“ Zutaten verringert) und kann in ausreichender Menge abführend wirken.

Noch schlimmerer Müll

Ein Blick auf die Lunchables Uploaded, die in Geschäften verkauft werden, aber nicht Teil des Schulspeisungsprogramms sind, bietet eine noch ekelhaftere Lektüre. Diese 15,12-Unzen-Schalen enthalten ein künstlich aromatisiertes, künstlich und natürlich gesüßtes Getränk, eine Tüte Cheez It und Trolli-Gummibonbons. Und Kraft Heinz will Ihnen weismachen, dass es ihnen um eine „ausgewogene Ernährung“ geht.

Hier ist die vollständige Zutatenliste für Lunchables Uploaded Ultimate Deep Dish Pepperoni Pizza with Cheez It & Trolli Candy:

„Gereinigtes Trinkwasser; Pizzasauce (Wasser, Tomatenpaste, Zucker, enthält weniger als 2% modifizierte Stärke, Knoblauchpulver, Salz, Zwiebelpulver, Gewürze, Zitronensäure, getrocknetes Basilikum, Meersalz, Natriumbenzoat und Kaliumsorbat [als Konservierungsmittel], Xanthan, natürliches Aroma) Pizzakruste: (Angereichertes Mehl [Weizenmehl, Niacin, reduziertes Eisen, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsäure], Wasser, Weizenvollkornmehl, Sojaöl, Hefe, Zucker, enthält 2% oder weniger von: Natriumreduzierte Salzmischung [Salz, Kaliumchlorid, natürliches Aroma], Teigkonditionierer [Molke (Milch), L-Cystein], vitales Weizengluten, natürliche und künstliche Aromen, Mono-Diglyceride, Natriumstearoyllactylat, Reiskleieextrakt, Calciumpropionat, Teigkonditionierer [angereichertes Weizenmehl (Weizenmehl, Niacin, reduziertes Eisen, Thiaminmononitrat), Enzyme], getrockneter Knoblauch, Cellulosepulver) Gebackene Snack-Cracker (angereichertes Mehl [Weizenmehl, Niacin, reduziertes Eisen, Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folsäure], pflanzliches Öl [Soja- und Palmöl], Käse aus Magermilch [Magermilch, Molkeneiweiß, Käsekulturen, Salz, Enzyme, Annatto-Extrakt für Farbe], enthält zwei Prozent oder weniger Salz, Paprika, Hefe, Paprika-Oleoresin für Farbe, Sojalecithin) Gummibärchen: (Maissirup, Zucker, Gelatine, modifizierte Maisstärke, Fumarsäure, Milchsäure, Zitronensäure, Natriumcitrat, Calciumlactat, Natriumlactat, natürliche und künstliche Aromen, Titandioxid [Farbe], Rot 40, Gelb 5, Gelb 6, Blau 1) Käsemischung (Mozzarella Pasteurisiertes, zubereitetes Käseprodukt [teilentrahmte Milch, Wasser, Milcheiweißkonzentrat, Milchfett, enthält weniger als 2% Salz, Käsekultur, Natriumcitrat, Sorbinsäure als Konservierungsmittel, Enzyme, Vitamin A Palmitat, Zellulosepulver zur Verhinderung von Klumpenbildung]) Pasteurisiertes Käseerzeugnis [Pasteurisierte teilentrahmte Milch, Wasser, Milcheiweißkonzentrat, Milchfett, enthält weniger als 2 % Salz, Käsekultur, Natriumcitrat, Sorbinsäure als Konservierungsmittel, Enzyme, Apocarotenal (Farbstoff), Vitamin A-Palmitat, Zellulosepulver zur Verhinderung der Klumpenbildung]) Peperoni aus Schweine- und Hühnerfleisch (Schweinefleisch, mechanisch abgetrenntes Hühnerfleisch, Salz, enthält 2% oder weniger Schweinefleischbrühe, Gewürze [einschließlich Senf], Dextrose, Milchsäure-Starterkultur, Paprika-Oleoresin, Aromen, Natriumascorbat, Natriumnitrit, BHA, BHT, Zitronensäure) Tropical Punch Softdrink-Mix mit künstlichem Geschmack (Zucker, Fruktose, Zitronensäure, enthält weniger als 2 % Ascorbinsäure [Vitamin C], natürliche und künstliche Aromen, Acesulfam-Kalium und Sucralose [Süßstoffe], Kalziumphosphat, künstliche Farbstoffe, Rot 40, Blau 1, BHA [erhält die Frische])“.

Pflanzliche Öle, reines Gluten, raffinierter Zellstoff, Soja, Maissirup, Zucker, künstliche Aromen, künstliche Farbstoffe, Nitrite, Konservierungsmittel und künstliche Süßstoffe – das ist es, was als „Lebensmittel“ für heranwachsende Kinder durchgeht, deren Entwicklung und IQ von der richtigen Ernährung abhängen. Das ist mehr als traurig. Und es ist sicherlich eine Erklärung für die explosionsartige Zunahme chronischer Krankheiten im Kindesalter.

Die Ernährung mit verarbeiteten Lebensmitteln ist tödlicher als das Rauchen

Untersuchungen haben gezeigt, dass eine raffinierte, kohlenhydratreiche Ernährung genauso riskant ist wie Rauchen und das Risiko für Lungenkrebs um bis zu 49 % erhöht,17 während andere Schätzungen darauf hindeuten, dass verarbeitete Lebensmittel mehr Menschen vorzeitig töten als Zigarettenrauchen.

Viele Studien haben auch gezeigt, dass je stärker ein Lebensmittel verarbeitet ist, desto schlechter ist es für die Gesundheit, und in den USA werden jedes Jahr mehr als 1 Billion Dollar für die Behandlung von Krankheiten ausgegeben, die mit Junk Food zusammenhängen.

Verarbeitete Lebensmittel fördern eine Vielzahl von chronischen Gesundheitsproblemen, darunter Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, metabolisches Syndrom, Reizdarmsyndrom, Depressionen und Krebs.

Eine 2018 im BMJ veröffentlichte Studie mit 104.980 Teilnehmern, die durchschnittlich fünf Jahre lang beobachtet wurden, ergab, dass jede 10-prozentige Zunahme des Verzehrs ultraverarbeiteter Lebensmittel die Krebsrate um 12 % erhöht. Dies entspricht neun zusätzlichen Krebsfällen pro 10.000 Menschen und Jahr. Insbesondere das Brustkrebsrisiko stieg um 11 % pro 10 % mehr an ultraverarbeiteten Lebensmitteln.

Verarbeitete Lebensmittel erhöhen auch das Risiko eines vorzeitigen Todes, was sinnvoll ist, wenn man bedenkt, dass Gesundheitsprobleme wie Herzkrankheiten und Krebs die Lebenserwartung um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte verkürzen können.

Französische Untersuchungen, die 2019 veröffentlicht wurden, haben ergeben, dass das Risiko eines vorzeitigen Todes um 14 % steigt, wenn die Menge an verarbeiteten Lebensmitteln um 10 % zunimmt. Das bedeutet also auch, dass Sie Ihre Lebenserwartung in erheblichem Maße beeinflussen können. Wenn Sie Ihren Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln halbieren, haben Sie bereits ein um 70 % geringeres Risiko, vorzeitig zu sterben, als Sie es vorher hatten.

Ultrahochverarbeitet Definiert

Die Verarbeitung von Lebensmitteln erfolgt in einem breiten Spektrum, wobei traditionell konservierte oder fermentierte Lebensmittel zwar „verarbeitet“ sind, aber nur minimal, während ultraverarbeitete Lebensmittel nicht nur gekocht oder verändert wurden, sondern auch unnatürliche Zutaten enthalten – wie z. B. in Lunchables.

Im Allgemeinen können ultraverarbeitete Lebensmittel als Lebensmittelprodukte definiert werden, die eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften aufweisen:

Zutaten, die nicht traditionell in der Küche verwendet werden

Unnatürlich hohe Mengen an Zucker, Salz, verarbeiteten Industrieölen und ungesunden Fetten

Künstliche Aromen, Farbstoffe, chemische Süßstoffe und andere Zusatzstoffe, die die sensorischen Eigenschaften unverarbeiteter oder minimal verarbeiteter Lebensmittel imitieren (z. B. Zusatzstoffe, die Texturen und ein angenehmes Mundgefühl erzeugen)

Konservierungsstoffe und Chemikalien, die eine unnatürlich lange Haltbarkeit bewirken

Gentechnisch veränderte Zutaten, die nicht nur potenzielle Gesundheitsrisiken bergen, sondern auch stark mit giftigen Herbiziden kontaminiert sind

Wie in der NOVA-Klassifizierung der Lebensmittelverarbeitung beschrieben, wird „eine Vielzahl von Prozessabfolgen verwendet, um die meist zahlreichen Zutaten zu kombinieren und das Endprodukt zu erzeugen (daher ‚ultraprocessed‘).“ Beispiele hierfür sind Hydrierung, Hydrolyse, Extrusion, Formung und Vorverarbeitung zum Frittieren.

Ultrahochverarbeitete Lebensmittel neigen auch dazu, weitaus stärker süchtig zu machen als andere Lebensmittel, was auf den hohen Gehalt an Zucker (der nachweislich stärker süchtig macht als Kokain), Salz und Fett zurückzuführen ist. Die Industrie für verarbeitete Lebensmittel hat außerdem das „Craveabilty“ zu einer Kunstform entwickelt. Nichts wird dem Zufall überlassen, und indem die Hersteller ihre Lebensmittel süchtig machen, sorgen sie für wiederholte Verkäufe.

Verarbeitete Lebensmittel und die Adipositas-Epidemie

Was verarbeitete Lebensmittel der öffentlichen Gesundheit angetan haben, wird deutlich, wenn man sich Fotos von Strandbesuchern in den 1960er und 70er Jahren ansieht und sie mit einer Strandszene von heute vergleicht. Noch in meiner Kindheit, in den 1970er Jahren, war Fettleibigkeit unüblich, und selbst ältere Menschen waren relativ schlank.

In den 1960er und 70er Jahren lag die Fettleibigkeitsrate unter Erwachsenen bei nur 13 %.30 Im Jahr 2020 lag die Fettleibigkeitsrate in den USA bei 42 % und weitere 30 % der Erwachsenen waren übergewichtig. Zusammengenommen bedeutet dies, dass mehr als 7 von 10 Menschen übergewichtig sind und ein erhöhtes Risiko für vermeidbare Gesundheitsprobleme, psychische Probleme, chronische Krankheiten und frühen Tod haben.

Ein Hauptverursacher dieser Adipositas-Epidemie ist das Omega-6-Fett Linolsäure (LA), das vor allem in Samenölen (gemeinhin als Pflanzenöle bezeichnet) vorkommt, die in verarbeiteten Lebensmitteln enthalten sind.

Mit der zunehmenden Übernahme und Umgestaltung unseres Lebensmittelsystems werden die Probleme, die mit verarbeiteten Lebensmitteln verbunden sind, nur noch größer werden, denn das Ziel der Globalisten ist es, die meisten natürlichen und vollwertigen Lebensmittel durch ungesunde, patentierte, ultraverarbeitete Produkte zu ersetzen.

Die Tierhaltung wird bis zur Unkenntlichkeit reguliert, um durch Insektenfarmen (sogenannte Kleinsttiere), gentechnisch veränderte Lebensmittel, Fleisch aus dem Labor und synthetische, tierfreie Milchprodukte ersetzt zu werden – alles im Namen des Schutzes der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt.

Im Jahr 2016 veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum (WEF) einen Artikel mit dem Titel „What Will We Eat in 2030?“ Der Artikel schlug vor, das Lebensmittelsystem zu verbessern, indem die Verarbeitung von Lebensmitteln verbessert und Lebensmittel auf eine Weise hergestellt werden, die „besser für unsere Gesundheit ist.“

„Ultraverarbeitete‘ Lebensmittel müssen nicht ungesund sein“, behauptete das WEF. Aber das ist eine ebenso große Lüge wie „Roundup ist sicher genug, um es zu trinken“, „Rauchen ist sicher für Schwangere“, „DDT ist gut für mich“ und „COVID-Impfstoffe sind sicher und wirksam.“ Es gibt keine Möglichkeit, ultraverarbeitete Lebensmittel gesund zu machen. Punkt. Und je eher die Menschen dies erkennen, desto eher können wir den Trend zu Fettleibigkeit und Kinderkrankheiten umkehren.

Gesunde Essgewohnheiten beginnen zu Hause

Meiner Meinung nach ist eine Ernährung, die zu 90 % aus Vollwertkost (idealerweise aus biologischem Anbau) und nur zu 10 % oder weniger aus verarbeiteten Lebensmitteln besteht, für die meisten ein erreichbares Ziel, das einen bedeutenden Unterschied für Ihr Gewicht und Ihre allgemeine Gesundheit sowie die Ihrer Kinder bedeuten kann. Sie müssen sich nur dazu verpflichten und dem Ganzen eine hohe Priorität einräumen.

Denken Sie daran, dass die Essgewohnheiten Ihrer Kinder schon in jungen Jahren zu Hause geprägt werden. Wenn sie es gewohnt sind, zu Hause gesunde Vollwertkost zu essen, sind sie vielleicht weniger geneigt, sich in der Schule für Lunchables zu entscheiden, vor allem, wenn man ihnen erklärt hat, warum das eine besser ist als das andere.

Und wenn Sie Ihrem Kind Lunchables aus reiner Bequemlichkeit in die Schultasche stecken, bedenken Sie bitte die langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit Ihres Kindes. Schauen Sie sich noch einmal die Krankheits- und Sterblichkeitsstatistiken für die Ernährung mit verarbeiteten Lebensmitteln an. Tatsache ist, dass es gar nicht so kompliziert ist, sich gesund zu ernähren.

Konzentrieren Sie sich einfach auf Vollwertkost. Das Mittagessen Ihres Kindes könnte z. B. aus weißem Reis mit einem Stück gekochtem Hähnchen vom gestrigen Abendessen bestehen, zusammen mit etwas frischem Obst und/oder Gemüse.

Artikel als PDF

