Wie 9/11 den „Krieg gegen den Terror“ aus der Hölle geholt hat

Was sollen wir 22 Jahre nach dem 11. September davon halten? Wer erinnert sich noch daran, dass der damalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, als das Pentagon in Flammen stand, aus den rauchenden Trümmern des Gebäudes ein Stück des entführten American Airlines Fluges 77 aufhob. Kurz darauf sagte er zu seinen Mitarbeitern (wie einer von ihnen schrieb): „Kurzfristige Ziele – gehen Sie massiv vor – fegen Sie alles zusammen, was damit zu tun hat und was nicht“. Mit „und nicht“ war unter anderem Saddam Hussein gemeint, der autokratische Herrscher des Irak, der schon vor dem 11. September im Visier Rumsfelds stand.

Natürlich kam zuerst die Invasion in Afghanistan, aber dieses „oder nicht“ kam im Frühjahr 2003, und der Rest ist die schlimmste und traurigste Geschichte, die man sich vorstellen kann. Mehr oder weniger hätte so vieles so schnell klar sein müssen. Schließlich schwor Vizepräsident Dick Cheney nur wenige Tage nach den Selbstmordattentaten, dass Osama bin Laden von al-Qaida den „vollen Zorn“ der amerikanischen Militärmacht zu spüren bekommen würde, und Rumsfeld machte deutlich, dass dieser Zorn „eine große, vielköpfige Anstrengung, die sich wahrscheinlich über 60 Länder erstreckt“, umfassen könnte.

Heute hat dieses nicht enden wollende Desaster – bekannt als „Krieg gegen den Terror“ – den Tod von fast einer Million Menschen und den „indirekten Tod“ von vielleicht weiteren 3,6 Millionen Menschen zur Folge. Dies verleiht Rumsfelds „und nicht“ sicherlich eine tiefere Bedeutung, ebenso wie das neue Buch des heutigen Autors Norman Solomon, War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine (Der unsichtbar gemachte Krieg: Wie Amerika den menschlichen Tribut für seine Militärmaschinerie versteckt) (das Noam Chomsky als „packend und schmerzhaft“ bezeichnete). Darin beschreibt er, wie die USA einen großen Teil des Planeten in eine globale Freihandelszone verwandelt haben. Denken wir mit Solomon darüber nach, was dieser Krieg für den Rest von uns bedeutet hat. ~ Tom Engelhardt

Amerikas Reaktion auf 9/11 im Licht der Geschichte

Von Norman Solomon

Der heutige Beitrag ist eine Adaption der Einleitung zu Norman Solomons Buch War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine (The New Press, 2023).

Am Tag, nachdem die US-Regierung begonnen hatte, routinemäßig weit entfernte Orte zu bombardieren, brachte der Leitartikel der New York Times eine gewisse Genugtuung zum Ausdruck. Fast vier Wochen waren seit dem 11. September vergangen, und Amerika hatte endlich seinen „Gegenangriff auf den Terrorismus“ verstärkt, indem es Luftangriffe auf Al-Qaida-Ausbildungslager und militärische Ziele der Taliban in Afghanistan flog. „Dies war ein Moment, auf den wir seit dem 11. September gewartet haben“, so der Leitartikel. „Das amerikanische Volk hat trotz seiner Trauer und Wut geduldig auf Taten gewartet. Jetzt, da es begonnen hat, wird es alle Anstrengungen unterstützen, die notwendig sind, um diese Mission erfolgreich durchzuführen.

Während die Vereinigten Staaten weiterhin Bomben auf Afghanistan abwarfen, katapultierten die tägliche Unterrichtung von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ihn in die Stratosphäre nationaler Bewunderung. In den Worten eines Journalisten der Washington Post: „Alle verneigen sich vor dem Kraftpaket im Pentagon, Amerikas neuem Rockstar“. In jenem Winter sagte der Moderator der NBC-Sendung „Meet the Press“, Tim Russert, zu Rumsfeld: „Neunundsechzig Jahre alt und Sie sind Amerikas Hengst“.

In den Fernsehinterviews, die ihm solche Bewunderung einbrachten, wurden auch Behauptungen über den tief verwurzelten Anstand in dem, was damals bereits als Globaler Krieg gegen den Terror bekannt war, aufgestellt. „Die Fähigkeit, Ziele zu treffen, und die Sorgfalt, mit der man diese Ziele ins Visier nimmt, um sicherzustellen, dass die richtigen Ziele getroffen und andere Ziele nicht getroffen werden, sind beeindruckend“, sagte Rumsfeld. Und er fügte hinzu: „Die Waffen, die heute eingesetzt werden, haben eine Präzision, von der niemand je geträumt hat.

Unabhängig von ihrer Präzision töteten die amerikanischen Waffen in der Tat viele afghanische Zivilisten. Das Project on Defense Alternatives kam zu dem Schluss, dass die amerikanischen Luftangriffe in den letzten drei Monaten des Jahres 2001 mehr als 1.000 Zivilisten getötet haben. Mitte des Frühjahrs 2002 berichtete der Guardian, dass „bis zu 20.000 Afghanen als indirekte Folge der US-Intervention ihr Leben verloren haben könnten“.

Acht Wochen nach Beginn der intensiven Bombardements wies Rumsfeld jedoch alle Bedenken über die Opferzahlen zurück: „Wir haben diesen Krieg nicht begonnen. Die Verantwortung für jeden einzelnen Toten in diesem Krieg, ob unschuldiger Afghane oder unschuldiger Amerikaner, liegt bei Al-Qaida und den Taliban“. Nach dem 11. September 2001 wurde eine Art permanente Emotionsmaschine in Gang gesetzt, die nicht mehr abzuschalten war.

Unter dem Schlagwort „Krieg gegen den Terror“ war die offene Kriegsführung in vollem Gange – „als wäre Terror ein Zustand und keine Technik“, wie Joan Didion 2003 (zwei Monate vor der US-Invasion im Irak) schrieb. „Wir hatten vor allem gesehen, wie der 11. September hartnäckig benutzt wurde, um das neue Verständnis von Amerikas richtiger Rolle in der Welt zu rechtfertigen, die darin bestand, einen praktisch ewigen Krieg zu beginnen und zu führen.

In einem einzigen Satz hatte Didion die Essenz einer schnell verfestigten Reihe von Annahmen erfasst, die nur wenige Mainstream-Journalisten zu hinterfragen bereit waren. Diese Annahmen waren ein gefundenes Fressen für die Löwen des militärisch-industriellen und geheimdienstlichen Komplexes. Schließlich waren die Budgets der „nationalen Sicherheitsbehörden“ (sowohl der seit Langem bestehenden als auch der neu geschaffenen) in die Höhe geschnellt, und ähnlich hohe Ausgaben flossen an militärische Auftragnehmer. Schlimmer noch, es war kein Ende in Sicht, denn die schleichende Ausweitung der Aufgaben entwickelte sich zu einer wahren Geldflut.

Für das Weiße Haus, das Pentagon und den Kongress war der Krieg gegen den Terror eine politische Lizenz zum Töten und Vertreiben in großem Stil in mindestens acht Ländern. Das daraus resultierende Gemetzel betraf häufig auch die Zivilbevölkerung. Die Toten und Verstümmelten hatten keine Namen und keine Gesichter, die diejenigen erreichten, die die Befehle unterzeichneten und die Gelder bewilligten. Und mit den Jahren schien es nicht mehr darum zu gehen, diesen multikontinentalen Krieg zu gewinnen, sondern ihn weiterzuführen – ein Mittel ohne plausiblen Zweck. An ein Ende war nicht mehr zu denken. Kein Wunder, dass man die Amerikaner nicht laut fragen hörte, wann der „Krieg gegen den Terror“ enden würde. Das sollte er auch nicht.

„Ich trauere um meinen Onkel…“

Die ersten Tage nach dem 11. September ließen erahnen, was kommen würde. Die Medien verbreiteten immer wieder Argumente für eine aggressive militärische Reaktion, während die traumatischen Ereignisse des 11. September als gerechtfertigter Grund angesehen wurden. Wenn die schockierten und verzweifelten Stimmen derer, die geliebte Menschen verloren hatten, einen Krieg befürworteten, konnte die Botschaft bewegend und motivierend sein.

Unterdessen trieb Präsident George W. Bush – mit nur einer Gegenstimme im Kongress – den Kriegszug eifrig voran und benutzte religiöse Symbolik, um seine Räder zu schmieren. Am 14. September erklärte Bush in einer Rede in der Washington National Cathedral: „Wir treten vor Gott, um für die Vermissten und die Toten zu beten, und für die, die sie lieben“, und behauptete: „Unsere Verantwortung vor der Geschichte ist klar: auf diese Angriffe zu antworten und die Welt vom Bösen zu befreien. Der Krieg gegen uns wurde mit Geheimhaltung, Täuschung und Mord geführt. Diese Nation ist friedlich, aber wütend, wenn sie zum Zorn gereizt wird. Dieser Konflikt wurde nach dem Zeitplan und zu den Bedingungen anderer begonnen. Er wird auf die Weise und zu der Stunde enden, die wir selbst bestimmen.

Präsident Bush zitierte eine Geschichte, die „unseren nationalen Charakter“ veranschaulicht: „Im World Trade Center blieb ein Mann, der sich hätte retten können, bis zum Schluss bei seinem querschnittsgelähmten Freund“.

Dieser Mann war Abe Zelmanowitz. Später im Monat reagierte sein Neffe Matthew Lasar prophetisch auf die Würdigung des Präsidenten:

„Ich betrauere den Tod meines Onkels und möchte, dass seine Mörder vor Gericht gestellt werden. Aber ich sage das nicht, um blutige Rache zu fordern … In Afghanistan gibt es über eine Million heimatlose Flüchtlinge. Eine US-Militärintervention könnte Zehntausende in den Hungertod treiben. Was ich kommen sehe, sind Aktionen und Politiken, die noch viel mehr unschuldige Menschenleben kosten und mehr Terrorismus hervorbringen werden, nicht weniger. Ich habe nicht das Gefühl, dass das mitfühlende und heldenhafte Opfer meines Onkels durch das, was die USA zu tun bereit scheinen, geehrt wird.

Die vom Präsidenten angekündigten ehrgeizigen Ziele wurden von den Medien, den gewählten Vertretern und dem Großteil der Öffentlichkeit mit überwältigender Mehrheit unterstützt. Typisch war das Versprechen, das Bush sechs Tage nach seiner Predigt in der National Cathedral vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses abgab: „Unser Krieg gegen den Terror beginnt mit Al-Qaida, aber er endet nicht dort. Er wird erst enden, wenn jede Terrorgruppe von globaler Reichweite gefunden, gestoppt und besiegt worden ist.“

Doch Ende September, als die Angriffspläne des Pentagons bekannt wurden, begannen einige amerikanische Hinterbliebene, sich dagegen zu wehren. Phyllis und Orlando Rodriguez, deren Sohn Greg im World Trade Center ums Leben gekommen war, wandten sich mit einem öffentlichen Appell an die Öffentlichkeit:

„Wir haben ausreichend Nachrichten gelesen, um zu spüren, dass unsere Regierung auf gewaltsame Rache zusteuert, mit der Aussicht, dass Söhne, Töchter, Eltern, Freunde in fernen Ländern sterben, leiden und weitere Klagen gegen uns haben werden. Das ist der falsche Weg. Er wird den Tod unseres Sohnes nicht rächen. Nicht im Namen unseres Sohnes. Unser Sohn starb als Opfer einer menschenverachtenden Ideologie. Unsere Taten dürfen nicht dem gleichen Zweck dienen.

Judy Keane, die ihren Mann Richard im World Trade Center verlor, äußerte sich gegenüber einem Interviewer ähnlich: „Wenn wir Afghanistan bombardieren, schaffen wir nur mehr Witwen, mehr Obdachlose und mehr vaterlose Kinder“.

Und dann kam der Irak

Während unbeschreiblicher Schmerz, Wut und Angst den Kessel in den USA zum Brodeln brachten, versprachen die nationalen Führer, dass ihre Alchimie eines globalen Kriegseinsatzes ungetrübte Sicherheit bringen würde. Der Krieg würde unaufhörlich weitergehen, und der Tod und die Trauer unschuldiger Menschen würden durch die US-Militäraktionen völlig entwertet.

Gemeinsam mit der politischen Führung in Washington trug die vierte Gewalt wesentlich dazu bei, den durch die Trauer ausgelösten Adrenalinschub aufrechtzuerhalten, der den globalen Krieg gegen den Terrorismus als einzig vernünftige Option erscheinen ließ, wobei Afghanistan als erstes Ziel ins Visier genommen wurde und die Zeitungen mit Rufen nach Vergeltung gefüllt waren. Beamte der Bush-Administration ermutigten jedoch nicht dazu, sich in einer Weise auf Saudi-Arabien zu konzentrieren, das Land, aus dem 15 der 19 Flugzeugentführer vom 11. September stammten. (Keiner war Afghane.)

Als die Vereinigten Staaten 26 Tage nach dem 11. September mit der Invasion Afghanistans begannen, konnte der Angriff leicht als angemessene Reaktion auf die Forderungen der Bevölkerung erscheinen. Wenige Stunden, nachdem die Raketen des Pentagons in diesem Land zu explodieren begonnen hatten, ergab eine Gallup-Umfrage, dass „90 Prozent der Amerikaner eine solche Militäraktion der Vereinigten Staaten befürworten, während nur 5 Prozent dagegen sind und weitere 5 Prozent sich nicht sicher sind“.

Diese einseitige Zustimmung zeigte, wie sehr die Botschaft vom „Krieg gegen den Terror“ angekommen war. Damals wäre es geradezu ketzerisch gewesen, vorherzusagen, dass ein solcher Vergeltungsschlag weit mehr unschuldige Menschenleben kosten würde als der Massenmord vom 11. September. In den folgenden Jahren wurde der vorhersehbare Tod afghanischer Zivilisten heruntergespielt, verharmlost oder einfach als zufälliger „Kollateralschaden“ ignoriert (ein Begriff, den das Time Magazine als „tote oder verwundete Zivilisten, die sich ein sichereres Gebiet hätten aussuchen sollen“ definierte).

Was am 11. September geschah, blieb im Zentrum der Aufmerksamkeit. Was den Afghanen am 7. Oktober widerfuhr, wurde bestenfalls am Rande wahrgenommen. Inmitten der selbstgerechten Trauer, die die Vereinigten Staaten verschluckt hatte, wären nur wenige Worte weniger willkommen oder wichtiger gewesen als jene aus einem Gedicht von W.H. Auden: „Those to whom evil is done / Do evil in return (Wem man Böses tut, / Der tut auch Böses zurück)“.

Schon damals stand der Irak unter Saddam Hussein im Fadenkreuz des Pentagon. Als Verteidigungsminister Rumsfeld im September 2002 vor dem Streitkräfteausschuss des Senats aussagte, ließ er nichts unversucht, als Senator Mark Dayton die Notwendigkeit eines Angriffs auf den Irak infrage stellte und fragte: „Was zwingt uns, jetzt eine übereilte Entscheidung zu treffen und übereilte Maßnahmen zu ergreifen?“

Rumsfeld antwortete: „Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass 3.000 Menschen getötet wurden“.

Mit anderen Worten: Die Menschlichkeit derer, die am 11.9. starben, sei so groß, dass das Schicksal der Iraker unsichtbar werde.

In Wirklichkeit hatte der Irak nichts mit dem 11. September zu tun. Auch die offiziellen Behauptungen über irakische Massenvernichtungswaffen sollten sich als Fälschungen erweisen, als Teil eines Musters von Unwahrheiten, die nach dem 11. September 2001 zur Rechtfertigung der Aggression benutzt wurden und die Menschen, die tatsächlich im Irak lebten, in den Hintergrund drängten. Als ich in den vier Monaten vor der Invasion im März 2003 dreimal zwischen San Francisco und Bagdad hin- und herflog, hatte ich das Gefühl, zwischen zwei weit voneinander entfernten Planeten zu reisen, von denen der eine zunehmend von Debatten über einen bevorstehenden Krieg in Beschlag genommen wurde und der andere einfach nur zu überleben hoffte.

Als die Bush-Administration und die amerikanische Militärmaschinerie schließlich diesen Krieg begannen, sollte er den Tod von vielleicht 200.000 irakischen Zivilisten verursachen, während „ein Vielfaches davon als Nachwirkung“ dieses Konflikts getötet wurde, so die akribischen Schätzungen des Costs of War Project der Brown University. Im Gegensatz zu den Toten des 11. September wurden die irakischen Toten von den amerikanischen Medien regelmäßig ausgeblendet, ebenso wie die psychologischen Traumata der Iraker und die Dezimierung der Infrastruktur ihres Landes. Die Zahl der US-Soldaten und Zivilisten, die auf der Gehaltsliste von Auftragnehmern standen, stieg in diesem Krieg auf 8.250, während das Leid der Kriegsveteranen und ihrer Familien in der Heimat in den Medien bestenfalls eine Randnotiz war.

Für den industriellen Teil des militärisch-industriellen Komplexes sollte sich der Irak-Krieg jedoch als zu erfolgreich erweisen. Der lang anhaltende Flächenbrand bescherte den Auftragnehmern des Pentagons einen enormen Gewinnschub, während die Budgets des Verteidigungsministeriums, angetrieben von der Normalisierung des endlosen Krieges, immer weiter in die Höhe schossen. Und die riesigen irakischen Ölreserven, die vor der Invasion verstaatlicht und für westliche Unternehmen tabu waren, fielen in die Hände von Megakonzernen wie Shell, BP, Chevron und ExxonMobil. Einige Jahre nach der Invasion gaben prominente Amerikaner zu, dass der Irakkrieg vorwiegend wegen des Öls geführt wurde, darunter der ehemalige Chef des US-Zentralkommandos im Irak, General John Abizaid, der ehemalige Vorsitzende der US-Notenbank Alan Greenspan und der damalige Senator und spätere Verteidigungsminister Chuck Hagel.

Der endlose Krieg gegen den Terror

Der „Krieg gegen den Terror“ weitete sich auf weite Teile der Welt aus. Als Präsident Biden im September 2021 vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen sagte: „Ich stehe heute zum ersten Mal seit 20 Jahren hier, und die Vereinigten Staaten befinden sich nicht im Krieg“, berichtete das Costs of War Project, dass „Antiterroroperationen“ der USA in 85 Ländern liefen – darunter „Luft- und Drohnenangriffe“ und „Kampfeinsätze vor Ort“ sowie „sogenannte ‚Section 127e‘-Programme, bei denen US-Spezialkräfte die Operationen von Partnertruppen planen und kontrollieren, militärische Übungen in Vorbereitung auf oder als Teil von Antiterroroperationen sowie Operationen zur Ausbildung und Unterstützung ausländischer Streitkräfte. „

Viele dieser expansiven Aktivitäten fanden in Afrika statt. Bereits 2014 berichtete der Pionierjournalist Nick Turse für TomDispatch, dass das US-Militär im Durchschnitt „weit mehr als eine Mission pro Tag auf dem Kontinent durchführt, Operationen mit fast allen afrikanischen Streitkräften in fast allen afrikanischen Ländern durchführt und Lager, Verbindungen und ‚Notfall-Sicherheitsstandorte‘ errichtet oder ausbaut“.

Seitdem hat die US-Regierung ihre oft geheimen Interventionen auf dem Kontinent ausgeweitet. Ende August 2023 schrieb Turse, dass „mindestens 15 von den USA unterstützte Offiziere an 12 Staatsstreichen in Westafrika und der Sahelzone während des Krieges gegen den Terror beteiligt waren“. Obwohl das US-Afrika-Kommando vorgibt, „regionale Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu fördern“, konzentriert es sich häufig auf solche destabilisierenden Missionen.

Der „Krieg gegen den Terror“ hat sich weiterentwickelt und diversifiziert, ohne dass dies in den Echokammern der amerikanischen Medien oder auf dem Capitol Hill zu Widerspruch geführt hätte, da viel weniger Truppen auf dem Boden stationiert sind und man sich mehr auf die Luftwaffe verlässt. Was bleibt, ist der übliche manichäische Autopilot des amerikanischen Denkens, der im Einklang mit der strukturellen Affinität zum Krieg steht, die im militärisch-industriellen Komplex angelegt ist.

Es gibt zwar ein Muster des Bedauerns – das sich von Reue unterscheidet – über den in Afghanistan und im Irak gescheiterten Risikomilitarismus, aber es gibt kaum Anzeichen dafür, dass die zugrunde liegende Störung des Wiederholungszwangs aus der außenpolitischen Führung des Landes oder aus den Massenmedien verschwunden ist, ganz zu schweigen von der politischen Ökonomie. Im Gegenteil: 22 Jahre nach dem 11. September haben die Kräfte, die die Vereinigten Staaten in so vielen Ländern in den Krieg geführt haben, immer noch enormen Einfluss auf außenpolitische und militärische Angelegenheiten. Der Krieg führende Staat regiert nach wie vor.

Norman Solomon ist Mitbegründer von RootsAction.org und geschäftsführender Direktor des Institute for Public Accuracy. Zu seinen Büchern gehören War Made Easy, Made Love, Got War und zuletzt War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine (The New Press). Er lebt in der Nähe von San Francisco.