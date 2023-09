Wenn Sie die Wahrheit wollen, müssen Sie sie unterstützen

Ist das westliche medizinische System mörderisch geworden?

Paul Craig Roberts

Am 4. September, dem Tag der Arbeit, berichtete ich über die Schlussfolgerung zweier japanischer Wissenschaftler, dass es sich bei Covid und seinen Varianten um von Menschen hergestellte Viren handelt, die nicht durch Entweichen aus Labors in den Verkehr gelangt sind. Ich habe die schwerwiegenden Folgen untersucht. Offensichtlich werden auf Kosten der Bevölkerung bestimmte Ziele verfolgt.

Gestern Morgen hatte ich die Gelegenheit, einen Virologen und einen Arzt, der in der klinischen Forschung tätig ist, zu befragen. Ich habe sie gefragt, ob es unter den Wissenschaftlern eine Diskussion darüber gibt, warum die Viren geschaffen und freigesetzt werden. Sie sagten mir, dass einige wissen, dass Covid-19 und Omikron im Labor entwickelt wurden und dass Omikron eine Enttäuschung für seine Schöpfer war, weil es sich als ein schwächerer Impfstamm herausstellte.

Einer sagte, eine Minderheit von Wissenschaftlern sei sich darüber im Klaren, dass die Freisetzung von künstlich erzeugten Viren auf eine bestimmte Absicht hinweise, aber die Mehrheit der Wissenschaftler folge der offiziellen Darstellung, aus Angst, von Forschungsgeldern ausgeschlossen zu werden oder wegen „Verbreitung von Fehlinformationen“ gefeuert zu werden. Sobald Fakten durch unwahre offizielle Erzählungen ersetzt wurden, hatten die Wissenschaftler keine Chance mehr, sich zu behaupten. Beweise werden ignoriert, weil sie eine Bedrohung für das Narrativ darstellen. So gibt das medizinische Establishment vor, dass Covid-„Impfstoff“-Verletzungen selten sind und die große Zahl der beispiellosen plötzlichen Todesfälle von Sportlern, Fitnesstrainern, Entertainern, Betriebsärzten und Krankenschwestern, die durch Appelle an Prominente, den Weg zu zeigen, oder durch Drohungen, entlassen zu werden, zur Impfung gezwungen wurden, lediglich „ein Zufall“ sind.

Der andere sagte, dass in der klinischen Medizin das offene Reden über manipulierte Viren und deren Freisetzung eine Person sofort zum Außenseiter macht. Protokolle treten an die Stelle des unabhängigen wissenschaftlichen Urteils. Die Protokolle werden durch Artikel festgelegt, die mit Forschungsgeldern von Big Pharma verfasst und in angesehenen medizinischen Fachzeitschriften wie The Lancet und dem New England Journal of Medicine veröffentlicht werden. In der amerikanischen Medizin, die zunehmend von Unternehmen betrieben wird, sind die Ärzte Angestellte und keine unabhängigen Praktiker und haben keine andere Wahl, als den Protokollen zu folgen. Auf diese Weise werden medizinische Entscheidungen im Sinne der Agenda gesteuert. Da FDA, CDC und NIH „Drehtür“-Beziehungen und Patent-Sharing-Beziehungen mit Big Pharma haben, sind die Regulierungsbehörden Teil der Protokolldurchsetzungspolizei.

Daran erkennt man, wie mutig und öffentlichkeitswirksam die Whistleblower sind und warum es für sie so teuer ist, die Wahrheit zu sagen.

Die Konzernmedizin und die Versicherungsgesellschaften haben die „Gesundheitsfürsorge“ in eine Mordmaschine verwandelt. Vor etwa einem Jahr wurde ich Zeuge eines Krankenhausmordes, oder besser gesagt, er warf damals Fragen in meinem Kopf auf. Eine Frau, die ihren Brustkrebs verleugnete, hatte ihn verheimlicht, aber als die Schmerzanfälle zu stark wurden, um sie zu verbergen, wurde sie bemerkt, und ein Verwandter brachte sie in ein Krankenhaus. Die Frau war in der Lage, sich selbst zu versorgen, starb aber weniger als 40 Minuten nach ihrer Ankunft im Krankenhaus. Ich fragte mich, ob das Krankenhaus, das sie als hoffnungslosen Fall ansah, sich dafür entschied, sie auf den Weg zu schicken, anstatt sie mit Schmerzmitteln zu versorgen, während sie ihr Leben in ihrer Wohnung zubrachte.

Dieser beunruhigende Gedanke wurde erst neulich wieder aufgegriffen, als mir ein Freund erzählte, dass ein Krankenhaus seinen Vater vorzeitig tötete, indem es ihm die Infusionen abschnitt und ihn zu Tode dehydrierte, und das, obwohl es keine Vereinbarung gab, ihn sterben zu lassen. Mein Freund sagte, er sei von einem Freund gewarnt worden, dessen Vater wegen eines Nierensteins ins Krankenhaus kam. Die Krise der Opioidabhängigkeit wurde genutzt, um ihm Schmerzmittel zu verweigern, aber die massiven Schmerzen hinderten ihn am Essen, und man ließ ihn sterben.

Nach Ansicht meines Freundes ist die Gesundheitsversorgung in den USA zu einer „Herdenversorgung“ geworden und nicht mehr individualisiert. Alles ist ein Protokoll. Die Ärzte in den Unternehmen dürfen nicht unabhängig denken, und wenn ein Arzt doch unabhängig denkt oder versucht, einen Patienten als Individuum zu behandeln, wird er gefeuert.

Mein Freund ist zu dem Schluss gekommen, dass man als Arzt in einem Krankenhaus das Protokoll abzieht, aus dem Protokoll abliest und das war’s. Offenbar ist es Vorschrift, Menschen einfach zu töten, ohne zu sagen, dass man Menschen tötet. Die Euthanasie ist also eine Folge des Protokolls.

Hoffentlich ist das nicht in allen Krankenhäusern so, aber wenn es einmal angefangen hat, breitet es sich aus. Da unsere Gesellschaft in jeder Hinsicht verroht, ist es nicht überraschend, dass Krankenhäuser zu Hinrichtungszentren werden.

Ich erinnere mich noch an die Zeit, als Menschen zu Hause in der Obhut ihrer Familie starben. Im Laufe meines Lebens habe ich beobachtet, wie Zivilisation, Familie, Moral, Integrität und Respekt vor der Wahrheit schwinden.

Was bleibt uns?