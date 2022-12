WDR, US-NGOs und andere recherchieren über den Anti-Spiegel und auch uncutnews und ziemlich sicher weitere freie Medien

Auch uncutnews hat das gleiche Schreiben eines WDR-Mitarbeiters erhalten.

Offenbar ist im Westen mindestens eine weitere, ziemlich groß angelegte Kampagne zur Diskreditierung Andersdenkender in Vorbereitung. Hinweise darauf habe ich schon vor einigen Wochen erhalten, nun gab es auch schriftliche und mündliche Anfragen. Daher will ich, wie ich es aus Transparenzgründen immer tue, darüber berichten.

Da ich dabei sehr viel über die Akteure und ihre Finanziers erklären muss, wird dies wieder einer meiner gefürchteten sehr langen Artikel. Aber die Lektüre lohnt sich, wenn Sie sich dafür interessieren, welche Netzwerke die öffentliche Meinung im Westen beeinflussen.

Reuters schnüffelt

Den ersten Hinweis darauf, dass wieder etwas „im Busch“ ist, habe ich vor einigen Wochen bekommen. Damals rief mich ein Professor der Petersburger Staatlichen Universität an, den ich vor einigen Jahren auf einer Konferenz kennengelernt hatte. Er mich damals eingeladen, Vorlesungen an der Fakultät für internationalen Journalismus zu halten, was ich dann einmal pro Jahr getan habe, und er hat mich dieses Jahr eingeladen, in der Kommission zu sitzen, vor der die Studenten der Fakultät ihre Abschlussarbeiten verteidigen.

All das war ehrenamtlich und ohne Bezahlung, ich habe es aus Neugier gemacht, weil ich sehr gerne mit Studenten arbeite. Studenten sind in ihrem Weltbild noch nicht festgefahren und daher oft sehr interessante Gesprächspartner, weil sie aus ganz anderen Perspektiven auf Themen blicken.

Der Professor rief mich vor einigen Wochen an, um mir zu mitzuteilen, dass eine russische Mitarbeiterin von Reuters ihn angerufen hätte, die sich nach erkundigt mir hat und wissen wollte, wie viel Geld ich dafür bekommen habe. Er hat ihr geantwortet, dass das ehrenamtlich war und mich dann darüber informiert und mir ihren Namen und ihre Telefonnummer mitgeteilt.

Die Dame hat mich Ende November selbst kontaktiert und wollte mir am Telefon Fragen stellen, weil sie dazu recherchiere, warum Menschen aus dem Westen pro-russische Positionen verbreiten. Ich habe mich zu einem Gespräch auf Skype bereit erklärt, unter der Bedingung, dass ich das Gespräch aufzeichnen werde. Damit war sie einverstanden. Das Gespräch war freundlich, sie hat sich aber nur dafür interessiert, ob und vom wem in Russland ich für meine Arbeit bezahlt werde.

Das Ergebnis dürfte für die Dame enttäuschend gewesen sein, denn ich werde für meine Arbeit nicht bezahlt, auch nicht von Russland oder russischen Stellen. Ich bekomme lediglich in einigen Fällen, zum Beispiel, wenn ich als Speaker zu Konferenzen eingeladen werde, die Reisekosten erstattet. Sie hat offenbar gut recherchiert, denn sie hat mich auch zu Kontakten befragt, die mehrere Jahre zurückliegen.

Der WDR

Am 5. Dezember hat mir eine Mitarbeiterin des WDR eine Mail geschrieben, die ich aus Transparenzgründen veröffentliche. Die Mail war auf Englisch, ich habe sie auf Deutsch übersetzt. Im Anschluss an die Übersetzung werde ich erklären, wer die in der Mail genannten Organisationen sind, mit denen der WDR zusammenarbeitet.

Beginn der Übersetzung der Mail:

Sehr geehrte Redaktion des Anti-Spiegels,

ich bin eine Reporterin des WDR, die mit dem tschechischen Online-Medium investigace.cz und dem Organized Crime and Corruption Project (OCCRP), einer gemeinnützigen Nachrichtenorganisation mit Sitz in Washington, DC, zusammenarbeitet.

Ich schreibe Ihnen, weil OCCRP/investigace.cz zusammen mit anderen Medien, darunter dem WDR/NDR (Deutschland), an einer Untersuchung über die Desinformationsmedienlandschaft arbeitet. Wir untersuchen zahlreiche Websites mit Inhalten, die als pro-russische Narrative oder/und Desinformation eingestuft werden. Die Untersuchung stützt sich auf Data Mining, Inhaltsanalyse und verschiedene Analysesoftware und Datenbanken.

Als verantwortungsbewusste Journalisten, die im öffentlichen Interesse handeln, möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, auf unsere Ergebnisse zu reagieren. Bitte nehmen Sie zu unseren Fragen unten Stellung. Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Werden auf Ihrer Website generell Desinformationen oder ungeprüfte Informationen veröffentlicht? Wenn ja, warum? Was ist Ihr Kommentar zu dieser Feststellung? Arbeiten Sie mit anderen europäischen und/oder russischen Medien zusammen, indem Sie Inhalte oder technische Lösungen austauschen? Erhalten Sie finanzielle Mittel oder Unterstützung von russischen staatlichen Akteuren oder russischen Akteuren generell?

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Anfrage berücksichtigen und bis Sonntag, den 11. Dezember 2022, 18 Uhr antworten könnten.

Sollten wir nichts von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass Sie keine Stellungnahme abgeben möchten. Wir hoffen, dass Sie diese Gelegenheit nutzen, um zu antworten. Ihre Antworten auf jede unserer Fragen werden sorgfältig geprüft und gegebenenfalls ganz oder teilweise veröffentlicht. Bitte zögern Sie nicht, uns mit Ihren Fragen zu kontaktieren.

Falls Sie eine deutsche Übersetzung dieses Schreibens wünschen, teilen Sie uns das bitte mit, wir sind gerne bereit, eine Übersetzung anzufertigen.

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Empfang dieses Schreibens bestätigen würden.

Mit freundlichen Grüßen,

Palina Milling

Ende der Übersetzung

Der Informationskrieg

Schon die in der Mail gestellten Fragen zeigen, wohin die Reise gehen wird. Es sind keine konkreten Fragen, warum ich zum Beispiel die Version des Westens über Butscha oder andere konkrete Narrative anzweifle, es wird stattdessen vorausgesetzt, dass ich Desinformation betreibe. Die Fragen sind im Grunde genommen eine Frechheit und übertreffen das, was ich bisher von ARD und ZDF an Fragen bekommen habe, bei weitem.

Die Fragen sind so provokativ formuliert, dass niemand, der auch nur ein bisschen Selbstachtung hat, sie beantworten würde. Ich werde sie trotzdem in aller Kürze beantworten, denn ich will dem WDR nicht die Möglichkeit geben, zu behaupten, ich hätte eine Antwort verweigert.

Daher kurz und knapp:

Werden auf Ihrer Website generell Desinformationen oder ungeprüfte Informationen veröffentlicht? Nein, im Gegenteil.

Was ist Ihr Kommentar zu dieser Feststellung? Ich sehe hier keine Feststellung, sondern eine in Frageform formulierte Unterstellung. Ich kann daher keinen Kommentar zu „dieser Feststellung“ abgeben, weil die Frage keine Feststellung enthält, sondern bestenfalls eine Unterstellung.

Arbeiten Sie mit anderen europäischen und/oder russischen Medien zusammen, indem Sie Inhalte oder technische Lösungen austauschen? Ich treffe, so wie Sie wahrscheinlich auch, andere Journalisten und gebe anderen Medien Interviews. Da Sie nicht definiert haben, was genau Sie unter „Zusammenarbeit“ verstehen, kann ich nicht mehr dazu sagen.

Erhalten Sie finanzielle Mittel oder Unterstützung von russischen staatlichen Akteuren oder russischen Akteuren generell? Nein, von den oben genannten Erstattungen von Reisekosten, die ich manchmal erhalte, abgesehen, erhalte ich keine finanzielle Unterstützung von „russischen (staatlichen) Akteuren“.

Dass es sich bei dem, was der WDR gerade vorbereitet, um eine Schmierenkampagne handeln wird, kann man den Partnern sehen, mit denen der WDR zusammenarbeitet. Dabei handelt es sich nicht etwa um kritische journalistische Organisationen, sondern um Propaganda-Instrumente der US-Regierung und der US-Oligarchen.

Stammleser des Anti-Spiegel werden, wenn wir uns gleich anschauen, wer diese Organisationen finanziert, viele alte Bekannte treffen, die immer dabei sind, wenn die pro-amerikanischen Narrative unterstützt