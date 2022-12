Diese Woche hat die deutsche Polizei 25 Mitglieder und Anhänger einer „rechtsextremen Bewegung“ festgenommen. Angeblich planten sie, das deutsche Parlament zu stürmen, eine eigene Regierung einzusetzen und eine neue deutsche Armee aufzustellen.

Die Razzien fanden in elf Bundesstaaten an mehr als 130 Orten statt. An der Operation waren Tausende von Polizeibeamten beteiligt. Unter den Festgenommenen befanden sich ein deutscher Offizier und die ehemalige Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann (AfD).

Die deutschen Behörden erwarten in den kommenden Tagen weitere Verhaftungen und Razzien. Insgesamt sind 54 Verdächtige auf dem Bild zu sehen. Sie werden von den Medien in die Ecke der Neonazis und Verschwörungstheoretiker gedrängt.

Die deutsche Journalistin Alina Lipp, die wegen ihrer Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine von den deutschen Behörden verfolgt wird, vermutet, dass die Razzien inszeniert wurden, um Gesetzesänderungen durchzusetzen, die sich gegen Dissidenten und die Meinungsfreiheit richten.

„Ich denke, es war hauptsächlich eine Medienshow“, sagte sie gegenüber PressTV. „Sie haben überall geschrieben, dass dies eine geheime Mission sei, aber es waren Journalisten dabei, die Bilder der Verhaftungen innerhalb einer Stunde schon online gestellt haben.“

Eine Stunde nach der Operation erschienen die ersten Berichte in den Medien, was darauf hindeutet, dass die Artikel bereits vor der Operation geschrieben worden waren, betonte Lipp.

Sie wies darauf hin, dass die deutsche Regierung jeden strafrechtlich verfolgt, der die Regierung offen kritisiert oder für die Freundschaft mit Russland eintritt. Sie selbst ist nach Russland geflohen, weil ihr in Deutschland eine dreijährige Haftstrafe droht. Was hat sie falsch gemacht? Sie hat gesagt, dass die Ukraine seit acht Jahren Zivilisten im Donbass tötet und dass die Einheimischen Russland unterstützen.

Lipp erwartet, dass in den nächsten Tagen Gesetzesänderungen angekündigt werden, die die Meinungsfreiheit einschränken und die Opposition ausschalten.

