Die Führung von Twitter knebelt heimlich politische Gegner: „Das sind faschistische Praktiken“.

Elon Musk hat eine weitere Reihe von Twitter-Dateien veröffentlicht. Wieder einmal wurden sie von den Mainstream-Medien ignoriert. Die Ermittlungen ergaben, dass Twitter-Mitarbeiter schwarze Listen erstellt haben, um zu verhindern, dass bestimmte Tweets zu Trending Tweets werden. Sie schränkten auch die Sichtbarkeit von unerwünschten Konten oder sogar Trendthemen ein. Dies geschah heimlich, ohne die Nutzer zu informieren.

Unter anderem wurde Professor Jay Bhattacharya, der behauptete, die Lockdowns würden Kindern schaden, von Twitter heimlich auf eine schwarze Liste gesetzt, sodass seine Tweets nicht mehr als Trending erscheinen konnten. „Was für eine kranke Welt, in der wir leben“, antwortet Sänger Tim Douwsma. Orthopäde Hans Koppies fügte hinzu: „Die Twitter-Zensur hat Kindern aus Fleisch und Blut geschadet.“

3. Take, for example, Stanford’s Dr. Jay Bhattacharya (@DrJBhattacharya) who argued that Covid lockdowns would harm children. Twitter secretly placed him on a “Trends Blacklist,” which prevented his tweets from trending. pic.twitter.com/qTW22Zh691