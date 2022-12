Bill Gates hat die Kontrolle über die weltweite Produktion und Lagerung von Saatgut übernommen

Bill Gates besitzt nicht nur das meiste Ackerland in Amerika, er hat auch die Kontrolle über die weltweite Produktion und Lagerung von Saatgut übernommen.

Seit dem Beginn der neolithischen Revolution vor etwa 10.000 Jahren haben Bauern und Gemeinschaften daran gearbeitet, Ertrag, Geschmack, Nährwert und andere Eigenschaften von Saatgut zu verbessern. Sie haben das Wissen über die gesundheitlichen Auswirkungen und die heilenden Eigenschaften von Pflanzen sowie über die besonderen Wachstumsgewohnheiten von Pflanzen und ihre Wechselwirkungen mit anderen Pflanzen und Tieren, dem Boden und dem Wasser erweitert und weitergegeben. Der freie Austausch von Saatgut unter Landwirten ist die Grundlage für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und der Ernährungssicherheit.

Eine große Saatgut- und Biodiversitätspiraterie ist im Gange, und zwar nicht nur durch Konzerne – die durch Fusionen immer weniger und größer werden -, sondern auch durch superreiche Milliardäre, deren Reichtum und Macht ihnen Tür und Tor für jede Laune öffnet. Vorreiter ist der Microsoft-Mogul Bill Gates.

Als die Grüne Revolution in Indien und Mexiko eingeführt wurde, wurde das Saatgut der Bauern von ihren Feldern „zusammengetrieben“ und in internationalen Institutionen eingeschlossen, um es für die Züchtung von Sorten der Grünen Revolution zu verwenden, die auf den Einsatz von Chemikalien reagieren. [1]

Das Internationale Reisforschungsinstitut (IRRI) auf den Philippinen und das Internationale Zentrum für die Verbesserung von Mais und Weizen (CIMMYT) waren die ersten, die die Vielfalt von den Feldern der Landwirte holten und sie durch chemische Monokulturen von Reis, Weizen und Mais ersetzten. Andere folgten schnell.

Die Entführung des Saatguts der Landwirte wird am besten durch die beschämende Absetzung von Indiens herausragendem Reisforscher Dr. R.H. Richaria als Leiter des Zentralen Reisforschungsinstituts (CRRI) in Cuttack, Orissa, verdeutlicht, das die weltweit größte Sammlung von Reissorten beherbergte, weil er sich weigerte, dem IRRI auf den Philippinen zu erlauben, die Sammlung aus Indien zu rauben. Als er auf Betreiben der Weltbank abgesetzt wurde, wurde das geistige Eigentum der indischen Bauern dem IRRI auf den Philippinen entwendet, das später Teil der neu gegründeten Beratenden Gruppe für Internationale Agrarforschung (CGIAR) wurde. [2]

Das Saatguterbe der Bauern befand sich in den privaten Saatgutbanken der CGIAR, einem Konsortium von 15 internationalen Agrarforschungszentren, das von der Weltbank, der Rockefeller- und der Ford-Stiftung sowie natürlich der Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) kontrolliert wird, die seit 2003 mehr als 720 Millionen Dollar in die CGIAR-Zentren gesteckt hat. Die CGIAR-Genbanken verwalten derzeit 768.576 Akzessionen von Bauernsamen. Zusammengenommen stellen die CGIAR-Genbanken die weltweit größten und am meisten genutzten Sammlungen von Kulturpflanzenvielfalt dar[3].

Die Bill & Melinda Gates Foundation agiert ähnlich wie die Weltbank, indem sie ihre finanzielle Macht und ihr Können einsetzt, um die Kontrolle über die Landwirtschaft zu übernehmen und Einfluss auf die staatliche und institutionelle Agrarpolitik zu nehmen. Als der bei weitem größte Geldgeber der CGIAR hat Gates erfolgreich den Transfer von Forschung und Saatgut von wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen zu handelsorientierten Unternehmen beschleunigt und die Piraterie von geistigem Eigentum und Saatgutmonopolen durch Gesetze zum geistigen Eigentum und Saatgutvorschriften zentralisiert und erleichtert.

Die Dringlichkeit, mit der diese Umstrukturierung der CGIAR und die Zentralisierung der Kontrolle durchgeführt wird, kommt im offenen Brief des IPES Food vom 21. Juli 2020 wie folgt zum Ausdruck: „Der jetzt laufende Prozess zur Reform der CGIAR ist daher zwingend notwendig und von großem öffentlichen Interesse. Der ‚One CGIAR‘-Prozess zielt darauf ab, die 15 rechtlich unabhängigen, aber kooperierenden Zentren der CGIAR, die ihren Sitz in 15 Ländern haben, zu einer einzigen juristischen Person zusammenzufassen. Der Anstoß dazu kam von einigen der größten Geldgeber, vorwiegend von der Bill and Melinda Gates Foundation, der Weltbank und den Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs. [4]

Das Ziel von „One CGIAR“, das von „One CGIAR Common Board“ beaufsichtigt wird, ist die Zusammenlegung zu „One Agriculture“, auch bekannt als „Gates Ag One“ – Gates‘ neuester Schachzug zur Kontrolle der weltweiten Saatgutversorgung. [5] Gates hat angedeutet, dass er das derzeitige Budget der CGIAR mehr als verdoppeln wird, von 850 Millionen Dollar auf 2 Milliarden Dollar pro Jahr.

Trotz des seit Langem anerkannten Scheiterns der Grünen Revolution in Indien und Mexiko rief Gates 2006 AGRA ins Leben, die Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika. Die Torheit, diese gescheiterte Technologie in Afrika einzuführen, wird in den beiden folgenden Artikeln von Nicoletta Dentico und Tim Wise gut dokumentiert.

Die Seed Freedom-Bewegung fordert die CGIAR-Genbanken auf, die gestohlenen Sorten an die Bauern zurückzugeben. Die Lehren aus der Grünen Revolution seit den 1960er-Jahren haben uns gezeigt, dass der chemische Weg der Monokulturen die Fähigkeit der Erde, Leben und Nahrungsmittelproduktion zu erhalten, untergraben hat, indem er die biologische Vielfalt, den Boden und das Wasser zerstört [6, 7] und zum Klimawandel beiträgt. [8] Sie haben Kleinbauern durch Schulden für externe Betriebsmittel enteignet. Und sie hat die Lebensmittel- und Ernährungssicherheit untergraben. [9] Die Erfahrungen des letzten halben Jahrhunderts haben deutlich gemacht, dass Saatgutsouveränität, Ernährungssouveränität und Wissenssouveränität die einzige tragfähige Zukunft für Ernährung und Landwirtschaft sind.

Neben der Übernahme der Kontrolle über das Saatgut der Landwirte in den CGIAR-Saatgutbanken investiert Gates (zusammen mit der Rockefeller Foundation) in großem Umfang in das Sammeln von Saatgut aus der ganzen Welt und dessen Lagerung im Svalbard Global Seed Vault auf der arktischen Inselgruppe – auch bekannt als Doomsday Vault -, das zur Sammlung und Aufbewahrung einer globalen Sammlung des weltweiten Saatguts eingerichtet wurde. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) und dem Crop Trust. [10]

Der Crop Trust mit Sitz in Deutschland finanziert und koordiniert den Svalbard Seed Vault. Zu den Geldgebern gehören neben der Bill and Melinda Gates Foundation auch die Giftkartell-Anhänger CropLife Dupont/ Pioneer Hi-bred, KWS SAAT AG und Syngent AG.

Die größte Anzahl, der im Seed Vault gelagerten Akzessionen sind Sorten von Reis, Weizen und Gerste; mehr als 150.000 Proben von Weizen und Reis und fast 80.000 Proben von Gerste. Weitere gut vertretene Kulturpflanzen sind Sorghum, Phaseolus-Bohnenarten, Mais, Kuhbohne, Sojabohne, Kikuyu-Gras und Kichererbse.

Kulturen wie Kartoffeln, Erdnüsse, Cajanus-Bohnen, Hafer und Roggen, Luzerne, die Getreidehybride Triticosecale und Brassica sind mit 10.000 bis 20.000 Saatgutproben vertreten. [11]

Es sollte nicht überraschen, dass Gates auch Diversity Seek (DivSeek) finanziert, ein globales Projekt, das 2015 ins Leben gerufen wurde, um die genetischen Daten der bäuerlichen Saatgutvielfalt in Genbanken zu kartieren und dann durch genomische Kartierung Patente auf dieses Saatgut zu erwerben. [12] In öffentlichen Saatgutbanken befinden sich sieben Millionen Pflanzenakzessionen.

Biopiraterie wird durch die Konvergenz von Informationstechnologie und Biotechnologie betrieben, indem Patente auf Saatgut durch „Kartierung“ ihrer Genome und Genomsequenzen erworben werden.

Während sich lebendes Saatgut „in situ“ entwickeln muss, können Patente auf Saatgutgenome von Saatgut „ex situ“ erworben werden. DivSeek ist so konzipiert, dass es die Daten im Saatgut „abbaut“ und extrahiert, um das Gemeingut zu „zensieren“. Es beraubt die Bauern ihres Saatguts und ihres Wissens, es beraubt das Saatgut seiner Integrität und Vielfalt, es löscht die Evolutionsgeschichte und die Verbindung des Saatguts zum Boden und reduziert es auf einen einfachen „Code“. Dieser „genetische Kolonialismus“ ist eine Einfriedung der genetischen Allmende. [13]

Die an DivSeek beteiligten Institutionen sind die CGIAR-Knotenpunkte und „öffentliche“ Universitäten wie Cornell und Iowa State, die zunehmend von der Biotechnologieindustrie und der Gates-Stiftung privatisiert werden. Die BMGF finanziert Cornells Alliance for Science, das Pseudowissenschafts-Propaganda-Outlet der Konzerne, während die Iowa State die unethischen Fütterungsversuche mit GVO-Bananen fördert. Andere von Gates finanzierte DivSeek-Partner sind die African Agricultural Technology Foundation und der Africa-Brazil Agricultural Innovation Marketplace, der von der brasilianischen Agrarforschungsgesellschaft (Embrapa) entwickelt wurde. [14]

Über eine neue „Tarnfirma“, Editas Medicine, [15] investiert die BMGF in ein Jahr altes experimentelles gentechnisches Werkzeug zur Genbearbeitung, CRISPR-Cas9. Obwohl die Technologie selbst unausgereift und ungenau ist, hat sie sich zu einem Goldrausch für neue Patente entwickelt. Die Begriffe „Gene Editing“ und „educated guesses“ schleichen sich in den wissenschaftlichen Diskurs ein.

Die Piraterie allgemeiner genomischer Daten von Millionen von Pflanzen, die von Bauern gezüchtet wurden, wird als „Big Data“ bezeichnet. Big Data ist jedoch kein Wissen, es ist nicht einmal eine Information. Es sind „privatisierte“ Daten, raubkopiert und privatisiert.

Saatgut ist nicht nur Keimplasma. Es handelt sich um lebende, sich selbst organisierende Wesen, die Gegenstand von Evolution, Geschichte, Kultur und Beziehungen sind.

In den 1980er-Jahren führte Monsanto den Vorstoß für GVO und Patente auf Saatgut und Leben an. Heute ist der Fahnenträger Bill Gates. Kurz gesagt: ein Milliardär, dem freier Zugang gewährt wird, um mit seinem Reichtum alle internationalen Verträge und multilateralen Regierungsstrukturen zu umgehen, um globalen Konzernen dabei zu helfen, die biologische Vielfalt und den Reichtum der Bauern zu rauben, indem sie unwissenschaftliche und undemokratische Verfahren wie DivSeek finanzieren, und um unerprobte Technologien wie die CRISPR-Technologie auf die Menschheit loszulassen.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben Tausende von besorgten Bürgern und Organisationen Maßnahmen ergriffen und Gesetze verfasst, um die biologische Vielfalt des Planeten und die Rechte der Landwirte auf Saatgut und die Rechte der Verbraucher auf Sicherheit zu schützen, darunter das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD), das Cartagena-Protokoll über die biologische Sicherheit zum CBD und der Internationale Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (ITPGRFA).

Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Navdanya International Global Citizens‘ Report „Gates to a Global Empire“, der am 14. Oktober 2020 im Rahmen einer Online-Veranstaltung mit den Autoren vorgestellt wurde. Der Bericht sammelt Beweise und beleuchtet die Gefahren des Philanthrokapitalismus, der die Übernahme unserer Saatgut-, Landwirtschafts-, Lebensmittel-, Wissens- und globalen Gesundheitssysteme durch Unternehmen vorantreibt, Informationen manipuliert und unsere Demokratien untergräbt. In den Abschnitten über Saatgut und Biopiraterie wird dargelegt, wie Bill Gates und seine Stiftung routinemäßig internationale Verträge untergraben, die zum Schutz der biologischen Vielfalt, der Rechte der Landwirte und der Souveränität der Länder und Gemeinschaften über ihr Saatgut und ihren Reichtum an biologischer Vielfalt geschaffen wurden. [RegenerationInternational]