Trotz Krieg taucht die Ukraine kopfüber in die Technokratie ein

Digitale Lösungen, digitale Regierung, digitaler Ausweis, CBDCs, privatisiert, automatisiert und ausgelagert. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine entpuppt sich als Ablenkungsmanöver, während die Technokraten alles an sich reißen. Der Preis dafür ist nicht nur Geld, sondern auch Menschenleben. Eine verbrannte Erde in der Ukraine ist die perfekte Kulisse für einen Test des „Great Reset“ und „Build Back Better“ – und die Vorbereitungen dafür sind bereits im Gange. ⁃ TN-Redakteur

„Die Regierung muss so flexibel und mobil wie ein IT-Unternehmen werden, alle Funktionen und Dienstleistungen automatisieren, … 60 % der Beamten abbauen, Privatisierungen und Outsourcing von Regierungsfunktionen in großem Umfang einführen“: Der ukrainische Minister für digitale Transformation

Die Ukraine leidet zwar unter einer zunehmenden Welle von Strom- und Internetausfällen, da sich der Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der NATO verschärft, aber das scheint die Ambitionen der Regierung Zelensky, das Land in ein digitales Wunderland zu verwandeln, nicht zu beeinträchtigen. Allein in der vergangenen Woche stellte die ukrainische Zentralbank Pläne für eine digitale E-Gryvnia vor, und Kiew unterzeichnete ein digitales Handelsabkommen (ja, das gibt es wirklich) mit dem Vereinigten Königreich.

Das neu unterzeichnete „DTA“ soll angeblich der ukrainischen Wirtschaft helfen, sich von ihrer derzeitigen Malaise zu erholen, und gleichzeitig die digitale Produktion beider Länder ankurbeln. Und raten Sie mal, was es enthält? Eine Bestimmung über die Zusammenarbeit bei der digitalen Identität. Aus einer Presseerklärung der britischen Regierung:

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Menschen in der Lage sind, digitale Lösungen zu nutzen, um nachzuweisen, dass sie die sind, für die sie sich ausgeben, auch wenn sie wichtige Dokumente verloren haben oder über die Grenzen hinweg umgezogen sind. Das Abkommen bietet einen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich und der Ukraine, um die Kompatibilität zwischen ihren jeweiligen digitalen Identitätssystemen zu fördern und so zur Lösung dieses Problems beizutragen.

Es stimmt zwar, dass die Identifizierung der Bürger inmitten eines Krieges eine schwierige und lebenswichtige Aufgabe ist, aber die digitale Identität ist ein Bereich, in dem die Ukraine bereits hervorragend ist. Wie die Gruppe für digitale Rechte „Reclaim the Net“ feststellt, kann die Ukraine dem Vereinigten Königreich in diesem Bereich sogar noch viel beibringen:

Die hoch entwickelte digitale ID der Ukraine, Diia, wird verwendet, um der Öffentlichkeit den Zugang zu den meisten staatlichen Online-Diensten zu ermöglichen. Sie umfasst neun digitale Berechtigungsnachweise: den Personalausweis, das Zertifikat des Identitätsanbieters (IDP) für den Netzzugang, die Geburtsurkunde, den Reisepass, den Führerschein, die Steuernummer, den Studentenausweis und die Kfz-Zulassungsbescheinigung.

Diia wurde erstmals im Februar 2020 vom Ministerium für digitale Transformation gestartet, das selbst erst Ende 2019 gegründet wurde. Die Plattform wird teilweise von der eu4digital-Initiative der Europäischen Union finanziert, die nach eigenen Worten „darauf abzielt, die Vorteile des digitalen Binnenmarkts der Europäischen Union auf die östlichen Partnerstaaten auszuweiten und die EU-Unterstützung für die Entwicklung des Potenzials der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft zu kanalisieren, um Wirtschaftswachstum zu schaffen, mehr Arbeitsplätze zu generieren und das Leben der Menschen und Unternehmen zu verbessern“.

Die Unterstützung der EU für die digitale Transformation der Ukraine ist auch ein Mittel, um die Ukraine näher an den digitalen Binnenmarkt der EU heranzuführen, so Botschafter Matti Maasikas, der Leiter der Delegation der Europäischen Union in der Ukraine. Das ultimative Ziel von Diia, was auf Ukrainisch „Aktion“ bedeutet, ist die Digitalisierung und Automatisierung aller staatlichen Dienstleistungen als Teil des Konzepts „Staat im Smartphone“ von Präsident Volodymyr Zelenskyy.

„Für die Bürgerinnen und Bürger sollte die Regierung nur eine Dienstleistung sein – einfach, aber vor allem verständlich“, sagte Zelenskyy zu Beginn der Diia-Präsentation. „Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass alle Beziehungen zum Staat mithilfe eines normalen Smartphones und des Internets abgewickelt werden können. Vor allem die Stimmabgabe. Das ist unser Traum, und wir werden ihn während der Präsidentschafts-, Parlaments- oder Kommunalwahlen verwirklichen. Es ist eine Herausforderung. Ehrgeizig, aber machbar.

Und das von einem Mann, der die Aktivitäten der meisten Oppositionsparteien des Landes verboten und einen umfassenden Angriff auf die Rechte der Arbeitnehmer geführt hat.

Krieg als Katalysator

Die Digitalisierung der ukrainischen Behördendienste fand bereits vor dem Konflikt mit Russland statt, wurde aber in den darauffolgenden Monaten erheblich ausgeweitet und beschleunigt, ganz nach dem Motto: „Eine gute Krise darf man nicht vergeuden“. Anfang März brachten Simon Johnson, ein ehemaliger Chefökonom des IWF, und Oleg Ustenko, ein Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy, die Idee eines allgemeinen Grundeinkommens auf, das mit den eingefrorenen russischen Vermögenswerten in Milliardenhöhe finanziert werden sollte.

Auch wenn die Idee nicht ganz aufgegangen ist, was vorwiegend auf die Befürchtung zurückzuführen ist, dass die Enteignung russischer Gelder zu Rückschlägen führen könnte, hat die Ukraine mit digitalen Finanzhilfen experimentiert. Am 6. März kündigte der ukrainische Premierminister Denis Shmyhal eine „Kriegswirtschaft“ mit einer einmaligen Zahlung von 6500 UAH (etwa 200 Dollar) an Arbeitnehmer, Selbstständige und andere Unternehmer an, die in einigen der am stärksten von den Feindseligkeiten betroffenen Gebieten ihren Arbeitsplatz verloren haben. Angesichts der Verzweiflung der Menschen im Lande ist das Angebot der kostenlosen staatlichen Unterstützung besonders verlockend. Die Registrierung für die Fonds ist nur über die Diia-App möglich.

Wie der ukrainische Minister für digitale Transformation und stellvertretende Ministerpräsident Mykhailo Fedorov den Teilnehmern der Ausgabe 2021 des Programms Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums mitteilte, ist es das Ziel der Regierung, ein digitales Ausweissystem zu schaffen, das die Ukraine innerhalb von drei Jahren zum bequemsten Staat der Welt machen würde, indem es wie ein digitaler Dienstleister funktioniert. „Wir entwerfen die Vision einer Nachkriegsregierung“, sagte er. Und in dieser Vision wird die Regierung digitalisiert, privatisiert, automatisiert und ausgelagert werden:

Die Regierung muss so flexibel und mobil wie ein IT-Unternehmen werden, alle Funktionen und Dienstleistungen automatisieren, die Struktur erheblich verändern, 60 % der Beamten abbauen, eine umfassende Privatisierung und Auslagerung von Regierungsfunktionen einführen. Auch im Zollwesen. Nur eine solche Regierung wird in der Lage sein, schnelle und mutige Reformen durchzuführen, um das Land wieder aufzubauen und eine schnelle Entwicklung zu gewährleisten.

Laut einem Artikel von Troy Etulain aus Washington, einem ehemaligen Berater des ukrainischen Infrastrukturministers, für die Website ICT works (IT-Lösungen für die Entwicklung) vom September 2022 steigt die Popularität von Diia rapide an, während gleichzeitig die Ambitionen Kiews für die Plattform weiter wachsen:

Im Jahr 2021 gab es 12 Millionen Diia-Nutzer. Im August 2022 war die Zahl auf 18 Millionen angewachsen, und täglich kamen 50.000-70.000 Nutzer hinzu. Vizepremierminister und Minister für digitale Transformation (und Freund von Zelensky) Mykhailo Fedorov hat noch viele Ambitionen für Diia, seine wichtigste Errungenschaft…

Diia baut seine Dienste schnell aus. Im August startete Diia einen Dienst, mit dem Menschen ihr Eigentum registrieren lassen können, das durch die russische Aggression in der Ukraine beschädigt wurde oder verloren ging, und zwar schon 2014, als die Russen begannen, die Krim zu besetzen. Während die Bürgerinnen und Bürger bereits jetzt Anträge stellen können, wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Kommission zur Bewertung von Schadensersatzansprüchen gebildet. Bald wird die Regierung damit Rentenzahlungen vornehmen.

Minister Fjodorow hat das ehrgeizige Ziel, die Kleinkorruption zu bekämpfen, indem er auch kleine Behördengänge wie die Beantragung einer Baugenehmigung oder einer Lizenz auf Diia überträgt. Und im August kündigte er die Integration von Diia mit der polnischen Plattform für digitale Verwaltung myObywatel an.

Nächster Punkt: Ein ukrainisches CBDC

Etulain, der laut seiner eigenen Biografie „Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung“ von Medien- und Technologieentwicklungsprogrammen hat, „einschließlich Strategien für die UN und USAID“, hob einen der nächsten wichtigen Schritte in der digitalen Transformation der Ukraine hervor (was die Leser von NC nicht überraschen dürfte): die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC). Wie ich bereits in früheren Artikeln und in meinem Buch „Scanned“ dargelegt habe, wäre eine digitale Zentralbankwährung ohne ein zentral gesteuertes digitales Identitätssystem nahezu unmöglich zu verwirklichen. Und wie es der Zufall will, verfügt die Ukraine bereits darüber. Zurück zu Etulain:

Jede digitale Griwna hätte ihre eigene eindeutige Identifikationsnummer, so wie jeder physische US-Dollar eine eindeutige Seriennummer hat und auf seinem Weg von Transaktion zu Transaktion verfolgt werden kann. Dies würde die Nachverfolgung der Verwendung der Wiederaufbaumittel enorm erleichtern. Und mit dem wachsenden internationalen Vertrauen wird auch die Unterstützung zunehmen.

Die Idee einer nationalen digitalen Währung (auch digitale Zentralbankwährung oder CBDC genannt) ist nicht neu. Die US-Notenbank zieht einen digitalen Dollar in Betracht. Und 2021 haben die ukrainischen Freunde auf der anderen Seite des Schwarzen Meeres in Georgien ihre eigene digitale Währung eingeführt, vor allem um die Korruption einzudämmen (und um sofortige Zahlungen und schließlich intelligente Verträge zu ermöglichen). Und 2020 erwog die ukrainische Nationalbank diese Idee.

Es liegt auf der Hand, dass die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs in der gesamten Wertschöpfungskette des Wiederaufbaus die Dinge effizienter machen wird, insbesondere wenn sie mit einer digitalen Griwna integriert wird. Außerdem versprechen digitale Währungen eine Senkung der Kapitalkosten (Gelddrucken, Lagerung von Geldautomaten, Transport in kugelsicheren Fahrzeugen) – man denke nur an die schwierige und teure Logistik der Bargeldversorgung in Gebieten mit zerstörter Infrastruktur.

Eine digitale Wirtschaft ohne Elektrizität

Doch wie sieht es mit der Logistik aus, wenn eine zunehmend digitalisierte Gesellschaft, Regierung und Wirtschaft in einem Land mit einer dezimierten elektrischen Infrastruktur betrieben wird? Wie die Leser von NC wissen, hat die russische Armee in den vergangenen Monaten das ukrainische Stromnetz in einer chirurgischen Aktion zerstört. Laut John Helmer besteht das Hauptziel Russlands darin, die Fähigkeit der Ukraine zu behindern, Strom zu transportieren (im Gegensatz zur Produktion). Und wie Yves in ihrem Beitrag vom 3. November, Has Russia Already Pwnd Ukraine? anmerkte, scheint es, dass „der effizienteste Weg für die Ukraine, das Netz wiederherzustellen (und denken Sie daran, dass kein Wiederaufbau furchtbar effizient sein wird), darin bestünde, die benötigte Ausrüstung von Russland zu bekommen.“

Das wird nicht passieren, zumindest nicht in nächster Zeit. In der Zwischenzeit hat die Ukraine mit immer häufigeren Stromausfällen zu kämpfen. Wie Aljazeera vor einigen Tagen berichtete, wird die Stromversorgung, selbst wenn sie in einem bestimmten Gebiet wiederhergestellt ist, durch russische Marschflugkörperangriffe schnell wieder unterbrochen:

Ingenieure arbeiten in Doppel- oder Dreifachschichten, um durchgebrannte Stromkreise und geschwärzte Transformatoren zu reparieren oder zu ersetzen. Nach ein paar Tagen ist der Strom wieder da.

Dann tut Russland es wieder.

Doch während Russland seine Angriffe auf das ukrainische Stromnetz ausweitet und weite Teile des Landes in die Dunkelheit stürzt, werden die Bemühungen um die Digitalisierung der ukrainischen Wirtschaft ironischerweise sogar noch intensiviert. In der vergangenen Woche hat die ukrainische Nationalbank (NBU) den Entwurf eines Konzepts für die Entwicklung einer Zentralbankwährung vorgestellt, die als digitale Griwna oder E-Griwna bezeichnet wird.

„Die Entwicklung und Einführung der e-Hrywnja kann der nächste Schritt in der Entwicklung der Zahlungsinfrastruktur der Ukraine sein, die Digitalisierung der Wirtschaft vorantreiben, die bargeldlose Abwicklung weiter fördern und ihren Preis senken, die Transparenz der Abrechnungen verbessern und das allgemeine Vertrauen in die nationale Währung stärken. „, sagte Oleksiy Shaban, stellvertretender Vorsitzender der NBU.

Die NBU skizzierte drei mögliche Formen, die das CBDC annehmen könnte:

„Für bargeldlose Zahlungen im Einzelhandel mit der möglichen Funktionalität von programmiertem [oder programmierbarem] Geld.“

Im Umlauf von digitalen Vermögenswerten. Bei dieser Option kann die E-Hyrwnja „eines der Schlüsselelemente der qualitativen Infrastrukturentwicklung für den Markt der virtuellen Vermögenswerte in der Ukraine werden.“

Um grenzüberschreitende Zahlungen zu erleichtern.

Es ist alles andere als klar, wie lange es dauern wird, bis die NBU eine e-Hyrvnia einführt. Es ist eine Sache, einen Entwurf eines Konzepts auf den Weg zu bringen; eine ganz andere ist es, tatsächlich ein CBDC einzuführen, das a) funktionsfähig ist und b) weithin angenommen wird. Wie sich die Leser vielleicht erinnern, war das erste CBDC, das in einer großen Volkswirtschaft vollständig in Betrieb genommen wurde, nämlich Nigerias e-Naira, bisher ein Rohrkrepierer.

Wie die digitale Identität könnten auch die CBDCs eine Reihe von Vorteilen für die Öffentlichkeit ermöglichen, darunter eine einfache und bequeme Nutzung sowie, staatliche Leistungen gezielter einzusetzen. Und die Regierungen können sich unzählige Vorwände für die Einführung eines solchen Systems einfallen lassen, von einer Krise der öffentlichen Gesundheit über den Klimawandel und die Cybersicherheit bis hin zur Ergänzung eines CBDC.

Doch nach Ansicht dieses Bloggers werden diese Vorteile durch die potenziellen Kosten, Risiken und Fallstricke deutlich aufgewogen. Dazu gehört der völlige Verlust der Privatsphäre und der Anonymität in unserem Zahlungsverhalten. Wie der in DC ansässige Blogger und Analyst NS Lyons warnt, haben CBDCs, „wenn sie nicht im Voraus bewusst und sorgfältig durch Gesetze eingeschränkt werden, … das Potenzial, mehr als nur der Traum eines technokratischen Zentralplaners zu werden. Sie könnten die größte Ausdehnung totalitärer Macht in der Geschichte darstellen“.

Während zumindest in der Öffentlichkeit meist davon die Rede ist, dass die CBDCs das Bargeld ergänzen, anstatt es zu ersetzen, besteht das mittel- bis langfristige Ziel darin, den letzten Nagel in den Sarg des Bargelds zu schlagen, wie Etulain freimütig zugibt:

Das Ziel ist auch hier eine Verhaltensänderung bis hinunter in das entlegenste Dorf, um eine Grundlage zu schaffen, die langfristig die Gesellschaft und die Wirtschaft in Richtung der Vorteile einer bargeldlosen Wirtschaft bewegt.

Noch nie dagewesene Macht

Wie CBDCs bieten digitale Identitätssysteme Vorteile in Bezug auf Effizienz, Transparenz und Bequemlichkeit, aber sie haben auch das Potenzial, Regierungen und Unternehmen eine noch nie dagewesene Macht zu verleihen, um Menschen zu zwingen oder Anreize für Verhaltensänderungen zu schaffen, während sie gleichzeitig die individuelle Handlungsfähigkeit und Autonomie untergraben. Fedorov selbst ist überzeugt, dass die Menschen keine andere Wahl haben werden, als der Technologie zu vertrauen, wenn man ihnen ein überwältigendes Maß an Bequemlichkeit bietet, das von einer starken Cybersicherheit begleitet wird.

Es liegt ein bedrohlicher Hauch von TINA (Margaret Thatchers „there is no alternative“) in den sich rasant beschleunigenden Entwicklungen rund um digitale Identität und CBDCs, sowohl in der Ukraine als auch weltweit. Wie zu Beginn dieses Artikels erwähnt, haben die Regierungen der Ukraine und des Vereinigten Königreichs vereinbart, im Bereich der digitalen Identität zusammenzuarbeiten, so wie es das Vereinigte Königreich bereits mit Singapur getan hat. Diese Vereinbarung folgt auf eine ähnliche Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Identität zwischen der Ukraine und Estland, das ebenfalls viele seiner staatlichen Dienstleistungen digitalisiert hat.

In der EU hat der Europäische Rat gerade einen gemeinsamen Standpunkt zu den vorgeschlagenen Rechtsvorschriften über den Rahmen für eine europäische digitale Identität (eID) angenommen. Russland plant ebenfalls die Einführung eines digitalen Personalausweises und wird im nächsten Jahr einen digitalen Rubel einführen. In den USA haben unterdessen zehn Interessenverbände, darunter die Better Identity Coalition, den Kongress aufgefordert, den Improving Digital Identity Act of 2022 zu verabschieden, der die Regierung mit der Entwicklung einer föderalen digitalen ID-Infrastruktur beauftragt. All dies geschieht praktisch ohne das Bewusstsein der Öffentlichkeit, geschweige denn, dass sie sich einbringt.