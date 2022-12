Deutschland Putschversuch? Eine „Falsche Flagge“ par excellence!

Peter Koenig

Einige deutsche und andere europäische Mainstream-Medien berichteten am frühen Morgen des 7. Dezember 2022 über einen Putschversuch in Deutschland. Rechtsextreme „Gruppen“, die mit der deutschen Rechtspartei AfD (Alternative für Deutschland) in Verbindung stehen, versuchten, die derzeitige deutsche Regierung durch einen Putsch zu stürzen.

Wie mehrere Medien berichten, durchstreiften etwa 3.000 deutsche Polizisten und möglicherweise auch Militärs 11 der 16 deutschen Bundesländer und nahmen etwa 25 bis 35 Verdächtige fest, darunter angeblich auch einen russischen Staatsbürger. Natürlich muss das böse, böse Russland involviert sein. Sie hatten Verbindungen zu „terroristischen Gruppen“, die im Begriff waren, Berlin zu übernehmen.

Können Sie sich vorstellen, dass so etwas in einem der zivilisiertesten Länder Europas passiert? Nun, das ist die Geschichte. Aber die Geschichte ist so schwach, dass sie von vielen Mainstream-Medien nicht aufgegriffen wurde.

Aber natürlich diente oder sollte eine Falsche Flagge als Ablenkungsmanöver dienen, um die Menschen – und die Wirtschaftsführer – von ihren aktiven Versuchen abzulenken, Deutschland zu de-globalisieren.

Deutschland, mit der stärksten Wirtschaft in der Europäischen Union, mit den am besten ausgebildeten Menschen und mit der derzeit repressivsten Regierung in Europa, könnte zu einer „Belastung“ für den Plan des dunklen, tiefen Kultstaates werden, Europa zu entindustrialisieren, alles unter dem Vorwand der Energieknappheit – Russlands Schuld – und so konnte kein Ausweg zu anderen Energiequellen gefunden werden; die grüne Klimawandel-Agenda musste greifen.

Deutschland, in der Tat, mit den am besten ausgebildeten Europäern, den bewusstesten EU-Bürgern, ist nicht nur bereit, den kriminellen Lügnern der deutschen Regierung und dem korrupten von der Leyen-Clan in Brüssel einen Gefallen zu tun.

Die deutschen Industriellen sind ebenfalls nicht bereit, einfach nach dem Willen des finanziell-digital-militärischen Kolosses hinter Washington zusammenzubrechen, weitere Details sind an dieser Stelle nicht nötig.

Tatsächlich reisten vor einigen Wochen mehrere Dutzend deutsche Industrielle an der Hand des SP-Vertreters Olaf Scholz zu einem eintägigen Treffen mit Präsident Xi Jinping nach Peking und kehrten mit unterzeichneten Verträgen im Gegenwert von 18 Milliarden US-Dollar zurück, darunter auch Verträge über die Belt and Road. Nicht nur für Deutschland – auch für andere EU-Länder. Siehe dies.

Es ist unwahrscheinlich, dass Deutschland der globalistischen Kabale einfach nachgibt. Vielmehr sind sie entschlossen, Widerstand zu leisten. Und indem es das tut, wird es den Widerstand anderer Länder, anderer Nicht-Globalisten mit sich ziehen, um zu einer „Versammlung“ oder Vereinigung souveräner europäischer Nationen zurückzukehren, die die schwankende und immer sichtbarer korrupte Europäische Union überdauern wird, angeführt von Königin von der Leyen mit ihren Verbindungen zu Pfizer.

Zu den eklatantesten Akten der Korruption gehört, dass die Europäische Union und Pfizer-BioNTech ein Abkommen über bis zu 1,8 Milliarden Dosen des Impfstoffs COVID-19 unterzeichnet haben, wie NPR.org im März 2021 berichtete, siehe hier. Das sind 4 Dosen pro EU-Bürger. Bezahlt mit dem Geld des Volkes. Um ein Betrugsvirus zu bekämpfen, oder besser, um mindestens 4 Killshots für jeden EU-Bürger zu haben.

Madame von der Leyen hat sich mit Sicherheit noch nie impfen lassen, und wenn sie es vor laufenden Kameras getan hat, dann mit einem Placebo, wie alle Klaus Schwab (WEF)-Gelehrten. Madame von der Leyen sitzt im Stiftungsrat des WEF.

Aber genug davon. Nur um auf die schamlose Korruption auf der Führungsebene (sic) der EU hinzuweisen.

Zurück zu dem deutschen Putschversuch vom Mittwoch, 7. Dezember.

Bereits im Juli 2017 berichtete die DW (Deutsche Welle) über eine CIA-Hacking-Basis in Frankfurt. WikiLeaks-Dokumente enthüllen, dass CIA-Agenten mit Tarnidentitäten und Diplomatenpässen ausgestattet wurden, um in das Land einzureisen. Die Basis wurde genutzt, um aus der Ferne Hacker-Tools als Teil des massiven digitalen Arsenals der CIA zu entwickeln. Siehe dies.

Es ist daher durchaus möglich, dass ein solcher falscher Putschversuch von Washington aus gesteuert wurde, um die Deutschen von ihrem Widerstand gegen die globalistische Agenda abzubringen, d.h. den Großen Reset und die Agenda 2030, sowie den alles digitalisierenden, alles zerstörenden, alles versklavenden feuchten Traum von Klaus Schwab, die 4. industrielle Revolution.

Niemand auf diesem Planeten, der bei klarem Verstand ist, will robotisiert, digitalisiert oder gechipt werden, um ein Transhuman zu werden. Der Transhumanismus ist eines der Werkzeuge der Master-Eugenisten, Schwab, Gates, Rockefeller und anderen, um die Weltbevölkerung zu reduzieren. Ein anderes ist die tödliche Impfung, die, wenn sie nicht tötet, Frauen und Männer befruchtungsunfähig macht und viele von ihnen für immer behindert.

Dies ist bereits bewiesen – in Deutschland ist die Unfruchtbarkeit um etwa 40 % gestiegen. In Australien liegt die Zahl sogar noch höher. Die Übersterblichkeit hat nicht Anfang 2020 begonnen, als die Plandemie angekündigt wurde, wie man Sie glauben machen will, sondern erst 2021, nachdem die massive und zwangsweise durchgeführte Impfkampagne Mitte Dezember 2020 begonnen hat. Im Durchschnitt beträgt die Übersterblichkeit in Europa seit Anfang 2021 zwischen 15% und 25%. Und das ist erst der Anfang.

Die Menschen wachen also auf und stehen auf. Und das sollten sie auch. Die Deutschen sollten die anderen Europäer mitreißen.

Und vor allem deutsche Industrielle haben nicht vor, diesen westlichen Kräften, westlichen globalistischen Lügen über Klimawandel und Energieknappheit, Energieeinsparung nachzugeben, wenn sie über den Atlantik in die USA schauen – wo es in den meisten Bundesstaaten absolut kein Energiesparprogramm gibt.

Während Europa angeblich zu Tode friert…

Gleichzeitig, als ob es ein Zufall wäre – wir wissen, es gibt keine Zufälle – fand heute Morgen, am 7. Dezember 2022, ein interner Putschversuch in Peru statt. Präsident Pedro Castillo, ein so genannter Sozialist, stand kurz davor, durch ein Misstrauensvotum des Parlaments von seinem Amt „enthoben“ zu werden – zum dritten Mal in seiner weniger als zweijährigen Amtszeit.

Stunden vor der Abstimmung schloss Castillo den Kongress und löste sein gesamtes Kabinett auf, ähnlich wie Präsident Fujimori 1992 einen Autoputsch durchführte, indem er den Kongress auflöste und von da an autokratisch regierte, bis er schließlich im Jahr 2000 abgesetzt wurde. Allerdings hatte Fujimori die Armee auf seiner Seite. Der ultrakorrupte Castillo hatte sie nicht.

Castillo wurde sofort verhaftet, und wer übernahm die Macht? Castillos Vizepräsidentin, Frau Dina Boluarte, eine enge Verbündete von Klaus Schwab (siehe Foto). Frau Boluarte ließ sich sofort vereidigen und erklärte, sie werde die Präsidentschaft bis 2026 übernehmen, wenn die nächsten Wahlen anstehen.

Dies ist völlig verfassungswidrig. Innerhalb von 90 Tagen, die auf 180 Tage verlängert werden können, müssen Neuwahlen abgehalten werden. Das hat inzwischen auch das peruanische Verfassungsgericht festgestellt. Haben Boluarte und Schwab geglaubt, sie kämen damit durch?

Wir werden sehen, wie sich das weiter entwickelt. Peru ist natürlich nicht mit Deutschland vergleichbar. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass Schwab mit den ferngesteuerten Instrumenten der CIA eine falsche Flagge in Deutschland angezettelt hat.

Praktisch ist es nur ein weiterer Weckruf für Deutschland.

Deutschlands Bevölkerung ist gebildet und seine Wirtschaftsführer sind entschlossen, nicht zu kollabieren, sondern sich mit dem Osten zu verbinden – so wie es der historischen Tradition entspricht – lange bevor das US-Anglosächsische Reich geboren wurde, war und ist Europa Teil eines größeren Eurasiens mit Russland und China.

Diese Verbindung wird wiederbelebt werden.

Vergessen Sie nie: Die Sonne geht im Osten auf.

Dort liegt die Zukunft.