WEF-Agenda „Eat the Bugs“ für künstliches Fleisch soll Fleischkonsum schrittweise reduzieren

Die Agenda für alternative Proteine zentralisiert die Macht, vernichtet Kleinbauern und untergräbt die Wahlfreiheit bei unseren Konsumgütern: Perspektive

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) beharrt weiterhin darauf, dass der Verzehr von Insekten und künstlichem Fleisch zur Bekämpfung des Hungers beitragen und gleichzeitig das Klima verändern wird. In einem neuen Bericht wird dargelegt, dass die Normalisierung der Agenda für alternative Proteine wahrscheinlich schrittweise erfolgen wird, um den Fleischkonsum im Laufe der Zeit zu reduzieren.

Zunächst einmal: Was sind alternative Proteine?

Zu alternativen Proteinen gehören Lebensmittel, die entweder auf Pflanzen oder Insekten basieren, durch Fermentation gewonnen oder im Labor gezüchtet werden.

Warum wollen das WEF und andere nicht gewählte globalistische Organisationen, dass wir Insekten und künstliches Fleisch essen?

„Insektenprotein: Proteinreiche, nachhaltige und schonende Nahrungsquelle, die zu proteinreichen Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr verarbeitet wird“ WEF, „Mainstreaming Food Innovation: A Roadmap for Stakeholders“, September 2024

WEF-Bericht zur Integration von Lebensmittelinnovationen, September 2024

Laut einem neuen Bericht des WEF mit dem Titel „Mainstreaming Food Innovation: A Roadmap for Stakeholders“ (etwa: „Lebensmittelinnovationen in den Mainstream bringen: Ein Fahrplan für Interessengruppen“) sind die Hauptprobleme, dass „die Lebensmittelunsicherheit zunimmt“ und dass „das Lebensmittelsystem insgesamt für ein Drittel der Treibhausgasemissionen und 70 % des Süßwasserverbrauchs verantwortlich ist“.

Daher bieten „alternative Proteine Optionen, um konventionelle Proteine zu ergänzen, mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit und Ernährung zu verbessern.“

Die Art und Weise, wie sie von traditionellem tierischem Protein zu einer Gesellschaft übergehen wollen, die Insekten isst und künstliches Fleisch konsumiert, ist jedoch etwas irreführend.

Im Moment heißt es, dass alternative Proteine „konventionelle Proteine ergänzen“ werden, aber die Autoren schlagen vor, dass das Ziel darin besteht, tierische Proteine schrittweise stillschweigend zu reduzieren, „bevor einige Bereiche tierischer Proteine im Laufe der Zeit teilweise ersetzt werden“.

Es ähnelt der Methode, mit der ungewählte Globalisten das physische Bargeld zugunsten programmierbarer digitaler Währungen abschaffen, obwohl sie uns versichern, dass Bargeld immer verfügbar sein wird.

„Die Integration alternativer Proteine ist eine von vielen Lösungen neben dem Aufbau integrativer und nachhaltiger konventioneller Produktionswege.“

„Der Übergang wird wahrscheinlich schrittweise erfolgen, wobei alternative Proteine zunächst ergänzende Optionen bieten können, bevor einige Bereiche tierischer Proteine im Laufe der Zeit teilweise ersetzt werden.“ WEF, ‚Mainstreaming Food Innovation: A Roadmap for Stakeholders‘, September 2024

Eines der Probleme, Menschen dazu zu bringen, Insekten und andere alternative Proteine zu essen, ist neben dem Ekel-Faktor und dem Wissen, dass dies nur ein weiterer Plan ist, der von nicht gewählten Globalisten ausgeheckt wurde, die versuchen, jeden Aspekt unseres Lebens zu kontrollieren, dass sie derzeit einfach schrecklich schmecken und ihre Textur einen Würgereflex auslöst.

Derzeit machen „alternative Proteine 2 % des gesamten Proteinmarktes aus“, so der Bericht. Um „ihre Akzeptanz zu erhöhen und es dem Sektor zu ermöglichen, einen sinnvollen Beitrag zu den globalen Lebensmittelsystemen zu leisten, ist es unerlässlich, wettbewerbsfähige Preise zu erzielen, Geschmack und Textur zu verbessern und einen hohen Nährwert beizubehalten“.

Mit anderen Worten: Das Ziel besteht darin, Wege zu finden, um Ihr Gehirn dazu zu bringen, zu glauben, dass Sie etwas essen, wofür Sie seit Tausenden von Jahren genetisch programmiert sind.

„Trotz seines Potenzials muss sich der Sektor der alternativen Proteine Herausforderungen stellen, darunter die Notwendigkeit fortschrittlicher technologischer Verbesserungen, beispielsweise bei der Texturierung, um das sensorische Erlebnis von herkömmlichem Fleisch besser nachzuahmen.“ WEF, „Mainstreaming Food Innovation: A Roadmap for Stakeholders“, September 2024

Arten alternativer Proteine, WEF-Bericht über die Integration von Lebensmittelinnovationen, September 2024

Das WEF hat auch die Erwähnung von Insekten als alternative Proteinquelle in seinen Berichten reduziert.

Genau wie in einem im vergangenen Mai veröffentlichten WEF-Bericht mit dem Titel „Creating a Vibrant Food Innovation Ecosystem“ wird im aktuellen Bericht hervorgehoben, dass alternative Proteine aus pflanzlichem Fleisch, kultiviertem Fleisch und fermentierten Produkten bestehen, während die Rolle von Insekten heruntergespielt wird.

Im Weißbuch des WEF über alternative Proteine, das im Januar 2019 veröffentlicht wurde, heißt es jedoch, dass alternative Proteine „rein pflanzliche Alternativen, Produkte auf der Basis von Insekten und anderen neuartigen Proteinquellen sowie die Anwendung modernster Biotechnologie zur Entwicklung von kultiviertem Fleisch“ umfassen.

Es scheint also, dass das WEF versucht, sich von dem Spott zu distanzieren, den es in letzter Zeit für seine Aussage „Ihr werdet Käfer essen“ geerntet hat.

„Um die komplexen Probleme der globalen Lebensmittelsysteme anzugehen, sind dringend Innovationen erforderlich, da sie die Umweltauswirkungen dieser Systeme erheblich verringern können.“ WEF, „Mainstreaming Food Innovation: A Roadmap for Stakeholders“, September 2024

Über den menschlichen Verzehr hinaus wollen die ungewählten Globalisten auch mehr Krabbeltiere in das Viehfutter mischen.

Dem Bericht zufolge umfasst die Unterstützung von „Landwirten und Fischern mit dem richtigen Zugang zu Betriebsmitteln, Märkten und Krediten“ Innovationen wie:

Futtermittelzutaten : Innovationen wie die Einarbeitung von Insekten und Mykoproteinen in Aquakulturfutter können die Nährstoffaufnahme verbessern, den ökologischen Fußabdruck verringern und die Futterverwertung verbessern. Durch die nachhaltigere Gestaltung von Futtermitteln können auch Emissionen vermieden werden.

: Innovationen wie die und Mykoproteinen in Aquakulturfutter können die Nährstoffaufnahme verbessern, den ökologischen Fußabdruck verringern und die Futterverwertung verbessern. Durch die nachhaltigere Gestaltung von Futtermitteln können auch Emissionen vermieden werden. Rückverfolgbarkeit: Durch den Einsatz von Blockchain- und IoT-Technologien in Fleischlieferketten kann Transparenz und Rechenschaftspflicht von der Produktion bis zum Verbrauch gewährleistet werden.

Der Aspekt der Rückverfolgbarkeit liefert eine weitere Erklärung dafür, warum ungewählte Globalisten den Fleischkonsum reduzieren wollen – es ist ein Programm für eine wirtschaftliche Lebensmittelverteilung, die sich effizienter verfolgen und zurückverfolgen lässt.

Überblick über die wichtigsten Bereiche der Lebensmittelinnovation: WEF-Bericht zur Integration von Lebensmittelinnovationen 2024

In dem im Januar 2019 veröffentlichten WEF-Bericht „Rückverfolgbarkeit in Lebensmittelwertschöpfungsketten“ heißt es:

„Fleisch lässt sich nur schwer durchgängig entlang der Lieferkette verfolgen, da Produkte, die von verschiedenen Farmen stammen, oft vermischt werden; neue Lieferkettenprozesse und/oder neue Arten von individuellen Kennungen könnten erforderlich sein, um diese Herausforderung zu bewältigen.“

Im Bericht von 2019 heißt es weiter: „Innovationen bei der Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung sowohl alternativer als auch traditioneller Proteinprodukte […] mit verteilten Hauptbüchern und eingebetteten Mikrochips bieten spannende Möglichkeiten zur Verbesserung der Transparenz.“

Wenn das künstliche Fleisch oder Insektenprotein in Laboren entwickelt oder in sehr kontrollierten Umgebungen gezüchtet wird, lassen sie sich viel einfacher verfolgen, zurückverfolgen und regulieren.

Herausforderungen für die weltweiten Ernährungssysteme, WEF-Bericht „Mainstreaming Food Innovation“ 2024

Wenn man alles zusammennimmt, geht es bei der offiziellen Begründung für den Verzehr von Insekten, künstlichem Fleisch und anderen alternativen Proteinen darum, das Klima zu verändern und den Welthunger zu bekämpfen, wobei auch noch einige finanzielle Anreize geboten werden.

Der jüngste WEF-Bericht kommt zu dem Schluss:

„Durch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Interessengruppen, die Einbeziehung von Landwirten und Verbrauchern in den Co-Design-Prozess und die Entwicklung neuer Marktchancen kann die alternative Proteinindustrie effektive Lösungen für eine nachhaltige und integrative Lebensmittelzukunft bieten – und gleichzeitig die konventionelle Protein-Wertschöpfungskette verbessern.“

Aber der Vorstoß zu künstlichem Fleisch und dem Verzehr von Insekten hat viel mit der Zentralisierung und Konsolidierung der Lebensmittelproduktion und -verteilung in den Händen einiger weniger Megakonzerne zu tun.

„Die Wissenschaft ist eindeutig: Es wird für Regierungen und andere, einschließlich Landwirte, den Privatsektor und Verbraucher, unmöglich sein, ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen zu erfüllen und die Weltwirtschaft zu dekarbonisieren, ohne in nachhaltige Wege zur Diversifizierung von Proteinen und das gesamte Lebensmittelsystem zu investieren.“ World Economic Forum, Creating a Vibrant Food Innovation Ecosystem, Mai 2024

Die alternative Protein-Agenda untergräbt die Freiheit der Entscheidung darüber, was wir unserem Körper zuführen können, sie nutzt Track-and-Trace-Technologien, um jeden Inhaltsstoff zu katalogisieren, und sie erdrückt Kleinbauern mit wahnwitzigen Vorschriften, die sie niemals einhalten können.

„Leaving no one behind“ (Niemanden zurücklassen), was im Globalistenjargon bedeutet, dass Anreize geschaffen, Zwang ausgeübt oder anderweitig jeder zur Einhaltung der Vorschriften manipuliert wird, wurde uns bereits 2016 prophezeit, als das WEF sein berüchtigtes Video‚ 8 Vorhersagen für die Welt im Jahr 2030‘ veröffentlichte.

Zusätzlich zu ‚Du wirst nichts besitzen. Und du wirst glücklich sein‘ heißt es dort auch: “Du wirst viel weniger Fleisch essen. Eine gelegentliche Leckerei. Kein Grundnahrungsmittel. Zum Wohle der Umwelt und unserer Gesundheit.“

Und gibt es angesichts der Tatsache, dass neue KI-Rechenzentren riesige Flächen „erstklassiger landwirtschaftlicher Nutzfläche“, Milliarden Gallonen Wasser und Kernenergie für ihren Betrieb benötigen, eine weitere Dimension der Vernichtung von Landwirten, damit wir Insekten und künstlich im Labor hergestelltes Fleisch essen können, von der wir nichts erfahren?