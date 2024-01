WEF: Generation Z wird CBDC akzeptieren

Martin Armstrong

Das Weltwirtschaftsforum hat kürzlich einen Artikel veröffentlicht, der erklärt, wie Banken die jüngsten Mitglieder der globalen Arbeitnehmerschaft für sich gewinnen können. Die Generation Z (geboren zwischen 1997 und 2012) ist die erste Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist. Die jüngeren Millennials hatten zwar Zugang zum Internet, aber nicht in dem Maße wie die Generation Z, die sich nicht an ein Leben vor dem Smartphone erinnern kann. Das WEF sucht nach Wegen, ihr Vertrauen in digitale Produkte zu nutzen.

Der Artikel bezieht sich auf eine Umfrage von Oliver Wyman Forum, die ergab, dass die Generation Z Vertrauen in die traditionelle Bankfiliale hat. 43 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen die physischen Standorte ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Rund 72% der Erwachsenen in dieser Bevölkerungsgruppe nutzen „Neo-Banken„, die nur online sind, aber verschiedene Apps und aktualisierte Funktionen anbieten, die das Bankgeschäft für junge Menschen tatsächlich vereinfachen. Das WEF glaubt, dass die Verschmelzung der beiden Bereiche der Generation zugute kommen wird, die nichts besitzt und glücklich ist.

Sie sprechen davon, dass die Generation X früher als die Millennials beginnt, in Aktien zu investieren, vergessen aber zu erwähnen, dass dies daran liegt, dass niemand den staatlichen Anlagen vertraut. Für junge Anleger sind Anleihen und traditionelle Anlageformen einfach langweilig. Ihre Risikobereitschaft ist viel höher. Wir haben das Gamestop-Phänomen gesehen und die unzähligen Leute, die alles verloren haben, während sie „DIAMOND HANDS“ und „HODL“ (ja, ich habe den Jargon gegen meinen Willen gehört) gerufen haben, weil man ihnen vorgegaukelt hat, sie hätten die Macht, die Märkte zu manipulieren.

Das WEF diskutiert auch, wie Bitcoin und Kryptowährungen jüngere Investoren anziehen, aber dass dies „keine Ablehnung traditioneller Geldquellen bedeutet“. Falsch!

„Um jedoch dauerhafte Beziehungen mit der Generation Z aufzubauen, müssen Banken ihre physische Präsenz mit einem konkurrenzfähigen und spannenden digitalen Angebot kombinieren – auch im Metaverse, wo sich viele Mitglieder dieser Generation aufhalten. Banken müssen auch Dienstleistungen anbieten, die die Bedürfnisse der Generation Z nach Bequemlichkeit, Auswahl, Wert, Nachhaltigkeit und Hyper-Personalisierung erfüllen“.

Verstehen Sie, worauf das hinausläuft? Das WEF geht davon aus, dass die Generation Z eher bereit sein wird, die Idee der digitalen Währung zu akzeptieren. Sie werden sie als „aufregend“, um ihre eigenen Worte zu verwenden, und einfach als eine weitere moderne technologische Entwicklung ansehen. Sie wissen, dass die nächste Generation nicht die Lebenserfahrung hat, um die ganze Tragweite zu verstehen. Es wäre nicht überraschend, wenn die Globalisten damit beginnen würden, die digitale Währung zuerst an ein jüngeres Publikum zu vermarkten, insbesondere bevor sie obligatorisch wird.