Der Westen hat eine völlig psychotische Vorstellung von Luftangriffen.

Caitlin Johnstone

In Wirklichkeit sind Bombenangriffe nicht weniger grausam als Angriffe mit Gewehren, Granaten, Messern oder Macheten. Sie ermöglichen sogar noch mehr Grausamkeit.

Das kanadische Online-Portal The Breach hat einen Brief der CBC-Journalismuschefin Nancy Waugh veröffentlicht, der die bizarre psychologische Beziehung der westlichen Bevölkerung zu Bomben und Luftangriffen in fremden Ländern verdeutlicht.

Als Antwort auf die wiederholten Beschwerden eines pensionierten Professors des Humber College über die extrem voreingenommene Sprache, die Kanadas öffentlich-rechtlicher Sender bei der Beschreibung von Israels Krieg gegen den Gazastreifen verwendet, gab Waugh zu, dass die CBC routinemäßig Wörter wie „mörderisch“, „bösartig“, „brutal“, „Massaker“ und „Gemetzel“ benutzt, um den Hamas-Angriff vom 7. Oktober zu beschreiben. Während sie weit weniger emotionsgeladene Wörter wie „intensiv“, „unerbittlich“ und „bestrafend“ verwendet, um Israels Vorgehen im Gazastreifen in den vergangenen drei Monaten zu beschreiben.

Waugh verteidigte diese extreme Diskrepanz damit, dass sich Israels Angriffe im Gazastreifen von den Angriffen der Hamas auf Israelis dadurch unterschieden, dass die israelischen Tötungen „aus der Ferne“ erfolgten.

„Es werden unterschiedliche Wörter verwendet, denn obwohl beide zu Toten und Verletzten führen, sind die Ereignisse, die sie beschreiben, sehr unterschiedlich“, schrieb Waugh. „Während des Überfalls durchbrachen bewaffnete Hamas-Männer den Grenzzaun und griffen Israelis direkt mit Schusswaffen, Messern und Sprengstoff an. Die Bewaffneten verfolgten Festivalbesucher, griffen Kibbuzniks an und erschossen sie, lieferten sich Nahkämpfe und warfen Granaten. Der Angriff war brutal, oft bösartig und mit Sicherheit mörderisch“.

„Bomben, die aus Tausenden Metern Höhe abgeworfen werden, und Artilleriegranaten, die kilometerweit in den Gazastreifen geschossen werden, verursachen Tod und Zerstörung in großem Ausmaß, aber sie werden aus der Ferne ausgeführt“, so Waugh weiter. „Die tödlichen Folgen sind für diejenigen, die sie verursachen, unsichtbar, und die Quelle ist für diejenigen, die leiden und sterben, unsichtbar“.

Ich habe eine Reihe von Essays geschrieben, in denen ich versucht habe, auf die unbegründete und irrationale Art und Weise hinzuweisen, in der westliche Menschen militärische Sprengstoffe als eine weitaus zivilisiertere und humanere Art des Tötens betrachten als Kugeln oder Klingen, aber ich habe noch nie etwas geschrieben, das es so klar auf den Punkt bringt wie dieses offene Eingeständnis des Leiters der Abteilung für journalistische Standards bei der Canadian Broadcasting Corporation.

Militärische Sprengstoffe zerfetzen menschliche Körper. Sie verbrennen Menschen bei lebendigem Leib. Begraben sie unter Trümmern, wo sie langsam und qualvoll auf eine der schrecklichsten Arten sterben, die man sich vorstellen kann. Sie lassen Menschen ohne Gliedmaßen zurück. Sie zerstückeln und entstellen Kinder für den Rest ihres Lebens. Viele der schrecklichsten Todesfälle in der Geschichte der Menschheit wurden durch Bomben verursacht.

Tausende Bewohner des Gazastreifens müssen noch zu den Toten gezählt werden, weil ihre Leichen unter den Trümmern eingestürzter Gebäude begraben liegen. Viele von ihnen waren nicht sofort tot. Einige sind noch am Leben und warten seit Tagen in einem Zustand des Schreckens und des Schmerzes auf Rettung, die nie kommen wird.

In einem UNICEF-Bericht vom letzten Monat heißt es, dass seit dem 7. Oktober mehr als tausend Kindern ein oder beide Beine amputiert wurden, weil sie durch die von den USA unterstützten israelischen Luftangriffe beschädigt worden waren – eine Zahl, die jetzt noch viel höher sein dürfte. Wir wissen, dass viele dieser Amputationen ohne Narkose durchgeführt wurden, weil der israelische Belagerungskrieg das Gesundheitssystem in Gaza von der notwendigen Versorgung abgeschnitten hat.

Wenn das nicht brutal ist, dann ist nichts brutal. Wenn das nicht brutal ist, dann ist nichts brutal. Wenn das nicht mörderisch ist, dann ist nichts mörderisch. Aber die westliche Presse nennt es nicht so, weil es „aus der Ferne“ geschieht.

Im Durchschnitt wurden jeden Tag mehr als zehn palästinensischen Kindern ein oder beide Beine amputiert, seit Israel am 7. Oktober Gaza seinen völkermörderischen Krieg begann. Viele dieser Amputationen wurden ohne Betäubung durchgeführt. Wenn Sie unterstützen, was Israel Gaza antut, haben Sie Ihre Menschlichkeit verloren.

Der Glaube, dass diese Angriffe als weniger bösartig und brutal angesehen werden sollten, weil sie aus der Ferne von Menschen ausgeführt werden, die ihre Auswirkungen nicht sehen, ist psychologisch so unreif wie ein kleines Mädchen, das glaubt, man könne es nicht sehen, weil es sich die Augen zuhält. Ein Angriff, der tötet, verstümmelt und foltert, hört nicht auf, brutal und bösartig zu sein, nur weil er wie ein Bild auf dem Bildschirm aussieht. Menschliches Leid wird nicht weniger akut oder weniger bedeutsam, nur weil es weit weg ist.

Aber so sehen die meisten Menschen im Westen heute den Einsatz militärischer Sprengkörper. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, von unseren Regierungen und ihren Verbündeten zu hören, dass sie Bomben auf den Nahen Osten und Afrika regnen lassen, dass wir eine Art Immunität gegen die psychologische Wirkung dessen entwickelt haben, was das in Wirklichkeit bedeutet. Der typisch westliche Verstand betrachtet Bombenangriffe als ein Wetterphänomen, das sich an diesen Orten einfach ereignet, so wie die Länder Südasiens den Monsun erleben.

In Wirklichkeit sind Bombenangriffe nicht weniger grausam als Angriffe mit Gewehren, Granaten, Messern oder Macheten. Sie ermöglichen sogar noch mehr Grausamkeit, weil sie viel effizienter töten und weil die Truppen, die sie einsetzen, weiter töten und weiter töten können, ohne ihre Moral zu verlieren und durch die Gräueltaten, die sie ihren Mitmenschen angetan haben, ein psychologisches Trauma zu erleiden.

Tot ist tot. Zerstückelt ist zerstückelt. Schmerz ist Schmerz. Angst ist Angst. Die ungeprüfte Annahme, dass die vom westlichen Imperium bevorzugten Tötungsmethoden weniger brutal und mörderisch sind als die einer verarmten militanten Gruppe, ist ein psychologischer Schutzmechanismus, den wir uns zugelegt haben, um uns vor dem Wissen um unsere eigene Brutalität und Mordlust zu schützen.

Angesichts all des Todes, der Zerstörung, des Leids und des Schmerzes, die Israel seit dem 7. Oktober im Gazastreifen verursacht hat, besteht kein Zweifel, dass Israel weitaus bösartiger, brutaler und mörderischer ist als die Hamas jemals war, und dass dasselbe auch für seine Verbündeten gilt, die seine Aktionen unterstützen. Die einzige Möglichkeit, etwas anderes zu glauben, wäre, sich psychologisch vor der Realität zu verstecken, die so wahr und erwachsen ist wie das Kind, das die Hände über die Augen hält und sagt: „Jetzt kannst du mich nicht mehr sehen“!