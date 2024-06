Der Gründer und Exekutivpräsident des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, Klaus Schwab, hat in einem Telefongespräch mit den russischen Witzbolden Vovan und Lexus eingeräumt, dass die Ukraine hinter den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines stecken könnte, weil sie Deutschland vom russischen Gas abschneiden wolle.

Vovan und Lexus gaben sich bei ihrem Anruf bei Schwab als der französische Ökonom und Sozialwissenschaftler Jacques Attali aus. Der Mitschnitt des Gesprächs wurde am Mittwoch auf dem Telegram-Kanal des Duos veröffentlicht.

Es gebe keine Beweise dafür, dass die Ukraine hinter den Explosionen in Nord Stream 2 stecke, aber es sei eine mögliche Erklärung, sagte Schwab und fügte hinzu, dass die Ukraine, die Deutschland nicht traue, in diesem Szenario eine Situation herbeiführen wolle, in der Deutschland physisch unabhängig von russischen Gaslieferungen sei.

Der Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union und zur NATO sei derzeit offensichtlich unmöglich, aber es sei notwendig, die Perspektive aufrechtzuerhalten, sagte der WEF-Gründer auf die Frage nach dem Beitritt der Ukraine zu den Blöcken. Er sagte auch, dass das Bekenntnis des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy zu demokratischen Werten eine Bedingung für Waffenlieferungen an das Land sein sollte, auch wenn die EU ihn dazu drängen müsse.

Die Scherzkekse gaben zu, dass sie den starken Eindruck hätten, Schwab schätze Zelenskys kognitive Fähigkeiten nicht und dränge den Westen, die Beitrittsperspektive als Zuckerbrot für das Kiewer Regime zu benutzen.

Schwab erwähnte auch, dass der russische Präsident Wladimir Putin ihm 2019 gesagt habe, dass Russland nicht zu Europa gehöre, da es eine eigene Identität, eine eigene Seele und eine eigene Geschichte habe.

Die Gaspipelines Nord Stream und Nord Stream 2, die gebaut wurden, um Gas unter der Ostsee von Russland nach Deutschland zu liefern, waren im September 2022 von Explosionen betroffen. Russland sieht in den Explosionen der beiden Pipelines einen Akt des internationalen Terrorismus. Offizielle Untersuchungsergebnisse liegen noch nicht vor, aber der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete US-amerikanische Enthüllungsjournalist Seymour Hersh veröffentlichte im Februar 2023 einen Bericht, in dem er behauptete, die Explosionen seien von den Vereinigten Staaten mit Unterstützung Norwegens organisiert worden. Washington bestritt jegliche Beteiligung an dem Vorfall.