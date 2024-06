Jeffrey Sachs: Ohne Diplomatie gibt es einen Nuklearkrieg

Professor Jeffrey Sachs ist Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network und Direktor des Center for Sustainable Development an der Columbia University. Er ist Autor zahlreicher Bestseller, darunter The End of Poverty und The Ages of Globalization. Hier ist er mit der wahrscheinlich klügsten und genauesten Einschätzung des Krieges in der Ukraine und der amerikanischen Außenpolitik im Allgemeinen, die je zu Protokoll gegeben wurde.

Jeffrey Sachs: WITHOUT DIPLOMACY NUCLEAR WAR



I want to make the diplomacy work because our lives depend on it.

And we stopped all diplomacy in the United States, all of it, except what we call speaking with our friends and allies.

Ich bin besorgt über die Gefahr eines Atomkrieges. Wirklich. Ich verbringe sehr viel Zeit mit Diplomaten. Ich mag Diplomaten wirklich. Auch wenn Länder sich hassen oder Krieg führen, gute Diplomaten lächeln und reden miteinander. Man könnte sagen, oh, wie zynisch. Aber es ist eigentlich ganz schön. Ich glaube, der menschliche Kontakt ist das, was uns am Leben hält.

Ich glaube nicht, dass das eine naive Idee ist. Es ist eine sehr tiefgründige Idee. Russland hat einen der besten Diplomaten, die ich je gesehen habe. Ich denke, Lawrow ist absolut bemerkenswert. Sehr Bemerkenswert. Und ich kenne ihn seit 30 Jahren. Wirklich? Ja, wirklich.

Es ist schon bemerkenswert. In einer gerechten und meritokratischen Welt wäre er sehr berühmt, auch wenn man nicht mit allem einverstanden ist, was er sagt, da er offensichtlich äußerst intelligent ist. Er ist unglaublich klug, fähig und zweifellos jemand, mit dem wir sprechen sollten, um eine Lösung zu finden. Wenn ich das Gefühl hätte, in der Wildnis zu rufen und niemand hört mir zu, wäre meine Reaktion eine ganz andere als die, die ich tatsächlich Tag für Tag erlebe. Fast jeder, mit dem ich weltweit spreche, ist besorgt, teilt unsere Ansichten, versteht die Risiken und gibt einem das Gefühl, in all dem ganz normal zu sein, nicht abnormal. Sie sagen, bitte mach weiter. Kannst du einen Weg finden, hier oder dort zu sprechen?

Ich habe in den vergangenen zwei Jahren zweimal vor dem UN-Sicherheitsrat gesprochen und zweimal im UN-Sicherheitsrat ausgesagt. Ich will, dass die Diplomatie funktioniert, weil unser Leben davon abhängt. Und wir in den Vereinigten Staaten haben die gesamte Diplomatie eingestellt, alles außer dem, was wir den Dialog mit unseren Freunden und Verbündeten nennen. Aber Diplomatie ist nicht das Gespräch mit Freunden und Verbündeten. Diplomatie ist das Gespräch mit deinen Gegnern, auch mit deinen Feinden. Das ist Diplomatie, und wir müssen sie zurückgewinnen.