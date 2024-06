Big Pharma gibt Lügen über MMR-Impfstoff zu

Der Pharmariese, der damit gedroht hat, Ärzte zu “vernichten”, die Bedenken gegen eines seiner Medikamente äußern, steht erneut vor Gericht, weil er angeblich über die Wirksamkeit seines Impfstoffs gegen Masern, Mumps und Röteln gelogen hat.

Merck steht mit 10,7 Mrd. USD an dritter Stelle der Liste der Pharmakonzerne mit den höchsten Strafzahlungen und hat bis 2009 über 2 Mrd. GBP an Entschädigungen an 44.000 US-Bürger gezahlt, weil sein Arthritis-Medikament Vioxx das Herzinfarktrisiko erhöht. Jetzt hat das Unternehmen in einem schockierenden Fall unter dem False Claims Act, einem 200 Jahre alten Gesetz zum Schutz der US-Regierung vor Betrug, zugegeben, Daten über den Mumps-Impfstoff in seinem Masern-, Mumps- und Röteln-Impfstoff (MMR-Impfstoff) gefälscht zu haben.

Merck*, das in den USA jährlich MMR-Impfstoffdosen im Wert von 100 Millionen Dollar (78 Millionen Pfund) verkauft, behauptete gegenüber den Centers for Disease Control (CDC), der US-Gesundheitsbehörde, die den Impfstoff kauft, und der Food and Drug Administration (FDA), die ihn zugelassen hat, dass er Kinder zu 95 Prozent vor Mumps schützt. Diese Zahl könnte auch bei 50 Prozent oder sogar bei null liegen.

Ab dem Jahr 2000 veranlassten zunehmende Mumpsausbrüche unter vollständig geimpften und aufgefrischten Personen die FDA, Merck aufzufordern, seine Behauptung eines 95-prozentigen Schutzes zu beweisen, andernfalls würde das Unternehmen seine Lizenz verlieren. Merck überprüfte die Zahlen erneut und blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Sie entwickelten einen Test zur Messung der Wirksamkeit – Protokoll 7 -, der Kaninchenblut enthielt, in der Hoffnung, dass dies die Empfindlichkeit des Tests fälschlicherweise erhöhen würde. Außerdem ersetzten sie im Test das wilde Masernvirus durch den abgeschwächten Impfstamm. Nichts verbesserte die Zahlen ausreichend, und es drohten Einnahmeverluste in Millionenhöhe. Dr. Andy Wakefield, der den mutmaßlichen Betrug untersuchte, sagte: “Zu diesem Zeitpunkt beschlossen sie einfach, die Zahlen zu streichen und durch andere zu ersetzen, die ihnen das gewünschte Ergebnis lieferten.

Trotz überwältigender Beweise, die erstmals 2010 von den Merck-Whistleblowern, den Virologen Stephen Krahling und Joan Wlochowski, vorgelegt wurden, entschied Richter Chad F. Kenney im Juli letzten Jahres zugunsten des Pharmariesen und argumentierte, dass die Fälschung der Daten keine Rolle gespielt habe, da die US-Regierung davon gewusst und trotzdem weiterhin den MMR-Impfstoff gekauft habe. Die Regierung verteidigte sich damit, dass sie keine andere Wahl gehabt habe, da sie die Kinder vor Masern schützen müsse. Merck hat in den USA das Monopol für den MMR-Impfstoff, mit dem die Masern weltweit ausgerottet werden sollten. Eine Berufungsverhandlung wird für nächsten Monat erwartet.

Der verworrene Fall ist Thema des preisgekrönten Spielfilms Protokoll 7, der heute Premiere hat. Er folgt der Geschichte einer Mutter und Anwältin, gespielt von Rachel Whittle, die den Betrug aufdeckt, während sie versucht, die Gründe für den Autismus ihres Adoptivsohnes herauszufinden. Die Schauspieler Matthew Marsden und Eric Roberts (der Bruder von Julia Roberts) spielen ebenfalls mit.

Regie führt Andy Wakefield, der viel gescholtene britische Arzt, der aus dem Verkehr gezogen wurde, nachdem er Bedenken über den Zusammenhang zwischen dem MMR-Impfstoff und Darmerkrankungen sowie Autismus geäußert hatte. Dr. Wakefield, der Tausende Seiten der Gerichtsakten zum Mumps-Skandal gelesen hat, sagte: “Der Richter hat nicht auf der Grundlage von Betrug zugunsten von Merck entschieden. Merck hat die Wirksamkeitsprobleme nicht wirksam geleugnet”.

Die Anwälte von Merck argumentierten, dass die Regierung den Impfstoff weiterhin kaufte und sie den Kauf gestoppt hätte, wenn die Beweise für die Mumps-Komponente stichhaltig gewesen wären. Die Anwälte der Whistleblower argumentierten, dass erstens die CDC als Käufer des Impfstoffs getäuscht worden sei und nicht gewusst habe, was Merck vorhatte. Zweitens: Da es sich um einen Dreifachimpfstoff handelte, mussten sie die Kinder weiterhin gegen Masern und Röteln impfen. Sie hatten keine andere Wahl.

Man könnte meinen, dass dies ziemlich gute Argumente waren, aber der Richter entschied, dass die Frage der Wesentlichkeit den Ausschlag gab, weil die Regierung den Impfstoff weiterhin kaufte. (Der juristische Begriff “Materiality” bedeutet wichtig oder bedeutend).

Der Rechtsberater von Protokoll 7, Jim Moody, sagte: “Es gibt viele Studien, die zeigen, dass die Mumps-Komponente in etwa 50 Prozent der Fälle überhaupt nicht wirkt. Das ist ein einfacher Fall von Falschdarstellung, so als würde man dem Militär ein defektes Stück Hardware verkaufen.

Die schreckliche Ironie ist, dass die USA den Mumpsimpfstoff, der in den 1960er-Jahren von dem amerikanischen Impfstoffexperten Maurice Hilleman entwickelt wurde, gar nicht haben wollten.

Dr. Wakefield: “Irgendwie kam er dann doch auf den Markt. Merck kombinierte ihn mit Masern und Röteln, weil sie Mumps hatten und alle Konkurrenten aus dem Geschäft drängten”.

Die Masern waren der Markt, weil sie mit dem Impfstoff weltweit ausgerottet werden sollten. Dort war das Geld zu holen. Plötzlich hatte Merck in den USA das Monopol auf MMR und Masern.

Der mutmaßliche Betrug könnte Millionen von Kindern geschadet haben. Dr. Wakefield sagte: “Mumps im Kindesalter ist trivial. Mumps im Teenageralter und nach der Pubertät ist nicht trivial; es gibt eine viel höhere Rate von Hodenentzündungen und Unfruchtbarkeit, Eierstockentzündungen und Meningitis. Ein Impfstoff, der nicht wirkt, macht aus einer Bagatelle eine schwerwiegende Krankheit. Daher sind Sicherheit und Wirksamkeit bei der Mumpsimpfung untrennbar miteinander verbunden. Der Impfstoff versagte oder ließ nach, und die Kinder erkrankten zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch anfälliger für bleibende Schäden waren. Merck wusste, dass sie es mit einer potenziellen Zeitbombe zu tun hatten.

Der MMR-Impfstoff wurde 1971 in den USA eingeführt (in Großbritannien 1988), aber die meisten Infektionskrankheiten waren bereits um 98 Prozent zurückgegangen, bevor die Impfung eingeführt wurde. Im Jahr 2006 kam es zu einem erneuten Anstieg der Mumpsfälle, die meisten davon bei geimpften Kindern und Erwachsenen. Die CDC räumte ein, dass bis zu 94% der Erkrankten geimpft waren. Es wurde versäumt, den Impfstoff zurückzurufen, die Patienten wurden nicht gewarnt und Merck verschwieg, dass der Mumps-Impfstoff nur 12 Monate haltbar war, obwohl die Firma behauptete, ihr Produkt sei 24 Monate haltbar.

Merck ist bekannt dafür, mit harten Bandagen zu kämpfen, und seine schmutzigen Tricks kamen erstmals 2009 ans Licht. Während des australischen Vioxx-Prozesses zeigten E-Mails, dass Merck eine “Hitliste” von Ärzten erstellt hatte, die das Unternehmen und sein Medikament Vioxx kritisierten. Neben den Namen der Ärzte wurden Wörter wie “neutralisieren” und “diskreditieren” verwendet. In einem besonders schockierenden Memo hieß es: “Vielleicht müssen wir sie ausfindig machen und dort zerstören, wo sie leben.

Dr. Wakefields Karriere wurde zerstört, weil er die MMR infrage gestellt hatte. Der Dozent, Lebertransplantationschirurg und pädiatrische Gastroenterologe am Royal Free Hospital im Norden Londons untersuchte in seiner 1998 in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlichten Fallstudienreihe zwölf Kinder mit Darmerkrankungen und Autismus, von denen acht nach Angaben ihrer Eltern nach der MMR-Impfung beide Probleme entwickelten. Die Studie kam zu dem Schluss, dass weitere Untersuchungen erforderlich seien, um den Zusammenhang zu beweisen. Dazu kam es jedoch nicht mehr, da Dr. Wakefield 2010 aufgrund der darauffolgenden Aufregung vom General Medical Council (GMC) aus der Liste der Ärzte gestrichen wurde.

Er wurde sofort von den britischen Medien abgesetzt, was als Warnung für alle Ärzte und Wissenschaftler diente, die Impfstoffe infrage stellen. Er sagte: “Heute ist die Welt eine andere, jeder versteht die Kultur der Ablehnung, aber damals war ich der Einzige. Ich will den armen alten Andy Wakefield nicht verunglimpfen, es ist einfach eine historische Tatsache. Wir hatten nicht die Systeme, um Leute zu Fall zu bringen: Der Prototyp wurde durch meine Erfahrung entwickelt.

Die Covid-Impfstoffe und die Todesfälle und Verletzungen, die sie verursacht haben, haben die Meinung vieler Ärzte verändert, wie der Podcast von Dr. Ahmad Malik zeigt. Die Erfahrungen der Öffentlichkeit mit Covid-Impfstoffen, die zu bleibenden Behinderungen und zum Tod führen können, haben zu der Frage geführt, ob auch Kinderimpfstoffe erheblichen Schaden anrichten können.

Dr. Wakefield stimmt dem zu. Er sagt: “Die ganze Covid-Saga wird sich als einer der größten Fehler erweisen, den die Wissenschaft, die Experten und die Pharmaindustrie je gemacht haben. Sie hat zu einem fast vollständigen Vertrauensverlust in das Gesundheitswesen und die Pharmaindustrie geführt.

Darum sind diese Filme so wichtig. Sie können Fakten liefern, die die Menschen zum Nachdenken anregen. Es gibt einen Silberstreif.

Merck, die CDC, die FDA und GlaxoSmithKline wurden alle um eine Stellungnahme gebeten. Wir haben keine erhalten.

ANMERKUNG: Sollte die Berufung der Whistleblower erfolgreich sein, wird sich Merck wahrscheinlich außergerichtlich einigen, aber nicht mit den Kindern oder Erwachsenen, die durch das Produkt geschädigt wurden, sondern mit der US-Regierung. Moody sagte: “Diese Art von Fällen werden immer verglichen, weil der Schadenersatz zu hoch ist, dreimal so hoch wie der Kaufpreis. Sie werden sich wahrscheinlich auf 100 Millionen Dollar oder mehr einigen. Merck wird es nie auf einen Prozess ankommen lassen.

*Anmerkung: GlaxoSmithKline verkauft den MMR-Impfstoff in Großbritannien.