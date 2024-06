Top-Studie zeigt: Sterblichkeitsrate bei den Geimpften im Vergleich zu den Ungeimpften hat sich verdoppelt

Eine große, von Experten begutachtete Studie hat ergeben, dass die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 bei denjenigen, die mRNA-Injektionen zum vermeintlichen Schutz gegen das Virus erhalten haben, stark angestiegen ist.

Ein Team von Spitzenforschern der Ohio State University fand heraus, dass sich die Sterblichkeitsrate bei den Geimpften im Vergleich zu den Ungeimpften verdoppelt hat.

Laut der Studie, die in der renommierten Fachzeitschrift Frontiers veröffentlicht wurde, hatten Patienten, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, ein doppelt so hohes Sterberisiko, wenn sie eine Injektion der mRNA erhalten hatten.

Das Team besteht aus führenden Wissenschaftlern, Immunologen und Onkologen:

Bindu Adhikari

Joseph S. Bednash

Jeffrey C. Horowitz

Mark P. Rubinstein

Anastasia N. Wlassowa

Im Abschnitt “Ergebnisse” der Studie schreiben die Forscher:

“Bei den COVID-19-Patienten war die Sterblichkeitsrate bei den geimpften Patienten signifikant höher als bei den nicht geimpften (p=0,002).

“Auch der Charlson Comorbidity Index (CCI) war bei den geimpften Patienten signifikant höher als bei den NVax-COVID-19-Patienten.

“Das Mortalitätsrisiko blieb jedoch signifikant höher (p=0,02), wenn wir die mit COVID-19 geimpften mit nicht geimpften Patienten mit ähnlichem CCI-Score verglichen, was darauf hindeutet, dass zusätzliche Faktoren das Mortalitätsrisiko erhöhen können”.

Die Studie basierte auf Daten von Covid-Patienten, die zwischen Mai 2020 und November 2022 ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

“Interessanterweise betrug die Sterblichkeitsrate in dieser Kohorte bei den geimpften Patienten 70 % gegenüber 37 % in der nicht geimpften Gruppe, und die Gesamtüberlebensrate war bei den nicht geimpften Patienten etwa doppelt so hoch”, schreiben die Forscher in der Veröffentlichung der Studie.

Je mehr Covid-mRNA-Injektionen die Patienten erhielten, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass sie starben.

Im Abschnitt “Diskussion” der Studie merken die Forscher an:

“Piotr Rzymski et al. berichteten(9) , dass die Sterblichkeitsrate in einer Untergruppe von Krankenhauspatienten, die geimpft wurden (1% aller Krankenhauspatienten), mit zusätzlichen Impfdosen und längerer Zeit nach der Impfung anstieg.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass Krankenhäuser Todesfälle von Geimpften routinemäßig als nicht geimpft auswiesen.

Diese Entdeckung liefert weitere Beweise für frühere Berichte über weit verbreitete Bemühungen, die Öffentlichkeit über die Todesraten von Covid zu täuschen.

Wie Slay News letzten Monat berichtete, hat eine separate neue Studie aus London, England, Beweise aus offiziellen Regierungsdaten aufgedeckt, die zeigen, dass Todesfälle von gegen Covid geimpften Personen als ungeimpft registriert wurden.

Dies scheint ein Versuch zu sein, die Covid mRNA Injektionen als “sicher” darzustellen und gleichzeitig die Angst der Ungeimpften zu schüren, indem eine falsche Häufung von Todesfällen bei angeblich Ungeimpften gezeigt wird.

Die alarmierende Entdeckung wurde in der Datenbank des Office for National Statistics (ONS) der britischen Regierung für die Sterblichkeitsraten im Jahr 2021 gemacht.

Ursprünglich deuteten die offiziellen Zahlen auf einen starken Anstieg der Todesfälle bei Personen hin, die keine Covid-mRNA-Injektionen erhalten hatten.

Diese Zahlen schienen die Behauptung zu stützen, dass Menschen eher sterben, wenn sie die “sicheren und wirksamen” Impfstoffe nicht einnehmen.

Die Forscher stellten jedoch fest, dass sich der Impfstatus der Verstorbenen geändert hatte.

Die Untersuchung britischer Regierungsdaten ergab, dass der Impfstatus systematisch falsch eingestuft wurde.

Diese Beweise kommen zu einer Zeit, in der sich die Vorwürfe häufen, dass Ärzte und Krankenhäuser unter erheblichem Druck standen, die Zahlen der “Covid-Todesfälle” aufzublähen.

Wie Slay News berichtete, haben mehrere Whistleblower im Rahmen einer offiziellen Untersuchung brisante Aussagen gemacht und aufgedeckt, dass Krankenhäuser während der Pandemie Patienten euthanasiert und ihren Tod Covid zugeschrieben haben.

Berichten zufolge wurde den Patienten eine tödliche Kombination von Medikamenten verabreicht, bevor ihr Tod als “COVID-19” registriert wurde, offensichtlich in dem Versuch, die Zahl der durch das Virus verursachten Todesfälle zu erhöhen.

Die bahnbrechenden Zeugenaussagen wurden während der laufenden schottischen COVID-19-Untersuchung gemacht.

Die Zeugen berichteten unter anderem, dass älteren Patienten unnötigerweise lebensbeendende Medikamente verabreicht wurden.

Das Problem ist jedoch nicht auf Schottland beschränkt, wie Slay News berichtete.

Im Februar wurde ein vernichtender Bericht veröffentlicht, der die ganze Welt erschütterte, nachdem eine Untersuchung der hohen Zahl von “Covid-Toten” während der Pandemie Beweise dafür ans Licht gebracht hatten, dass Zehntausende älterer Menschen tatsächlich ermordet wurden, um die Sterblichkeitsrate zu erhöhen.

Offizielle Daten der britischen Regierung, die für den Bericht zusammengestellt wurden, zeigen, dass in ganz England auch Menschen mit einer tödlichen Injektion von Midazolam eingeschläfert wurden.

Als Todesursache wurde “Covid” angegeben, was darauf hindeutet, dass das Virus viel mehr ältere Menschen getötet hat, als es tatsächlich der Fall war.

Die weitverbreiteten und anhaltenden Bemühungen, Patienten zu töten und die Zahl der Covid-Todesfälle im Vereinigten Königreich zu erhöhen, deuten auf eine mögliche systematische Politik zur Förderung der mRNA-Injektion auf globaler Ebene hin.