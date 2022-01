WEF Gründer Klaus Schwab schlägt Risikobewertung von „Gehirnscans“ vor, um Reisen zuzulassen

Der Vordenker des „Great Reset“, Klaus Schwab, schlägt eine Reihe drakonischer Maßnahmen zur Kontrolle der Bevölkerung im Rahmen der „4. industriellen Revolution“ vor, darunter Gehirn-Scans zur Risikobewertung beim Einreisen und implantierbare Chips zum Lesen der Gedanken der Menschen.

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Schwab, hat wiederholt betont, dass die Technokraten die Coronavirus-Pandemie nutzen müssen, um den „Großen Reset“ durchzuführen, ein Gedanke, den der kanadische Premierminister Justin Trudeau kürzlich in einer UN-Videokonferenz wiederholte.

Beim „Great Reset“ geht es jedoch nicht nur um die Umstrukturierung des Wirtschaftssystems, die Umsetzung eines „Green New Deal“, die Automatisierung von Arbeitsplätzen, die Senkung des Energieverbrauchs und des Lebensstandards, sondern auch um einen politischen Aspekt der Agenda.

Diese Agenda wird in Schwabs drei Büchern ausdrücklich beschrieben: Die vierte industrielle Revolution, Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: A Guide to Building a Better World und Covid-19: The Great Reset.

Schwab stellt fest, dass der Einsatz dieser Technologie zur Massenüberwachung und Verfolgung der Bevölkerung „gesunden, offenen Gesellschaften zuwiderläuft“, stellt sie aber dennoch in einem positiven Licht dar.

„In dem Maße, wie sich die Möglichkeiten in diesem Bereich verbessern, wird die Versuchung für Strafverfolgungsbehörden und Gerichte zunehmen, Techniken einzusetzen, um die Wahrscheinlichkeit krimineller Handlungen zu bestimmen, die Schuld einzuschätzen oder sogar möglicherweise Erinnerungen direkt aus den Gehirnen der Menschen abzurufen“, schreibt er und schlägt Programme zur Verbrechensvorbeugung im Stil von Minority Report vor.

Der Globalist geht auch über die Forderung nach Impfzertifikaten für Reisen hinaus und schlägt vor, dass „sogar das Überschreiten einer nationalen Grenze eines Tages einen detaillierten Gehirnscan beinhalten könnte, um das Sicherheitsrisiko einer Person zu bewerten“.

Er macht auch deutlich, dass implantierbare Mikrochips der Eckpfeiler einer transhumanistischen Agenda sein werden, die den Menschen mit der Maschine verschmelzen wird.

„Die heutigen externen Geräte – von tragbaren Computern bis hin zu Virtual-Reality-Headsets – werden mit ziemlicher Sicherheit in unsere Körper und Gehirne implantiert werden können“, schreibt er.

„Aktive implantierbare Mikrochips, die die Hautbarriere unseres Körpers durchbrechen“, werden die Art und Weise verändern, wie wir mit der Welt in Kontakt treten“ und uns zwingen, zu hinterfragen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein“, so Schwab.

Eine solche Technologie könnte auch den Ausdruck „potenziell unausgesprochener Gedanken oder Stimmungen durch das Lesen von Gehirnwellen und anderen Signalen“ erleichtern, so Schwab.

Schwab schlägt vor, dass die Bevölkerung dazu ermutigt werden könnte, gehirnlesende Chips als Teil eines Geschäftsmodells anzunehmen, bei dem jemand „den Zugang zu seinen Gedanken gegen die zeitsparende Möglichkeit eintauscht, einen Social-Media-Post allein durch Gedanken zu tippen“.

