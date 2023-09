WEF: »Pandemische Emotionen« schaffen »Gelegenheit«, die Klimaangst zu schüren

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) sieht in „pandemischen Emotionen“ eine „Chance“, die Klimabedenken zu verstärken.

Beim WEF äußerten sich Mitglieder positiv darüber, dass die Emotionen während der Pandemie eine Chance bieten, die Öffentlichkeit stärker für die grüne Agenda zu sensibilisieren und Befürchtungen hinsichtlich des Klimawandels zu vertiefen.

In einer Diskussionsrunde beim WEF debattierten Mitglieder der Organisation, gegründet von Klaus Schwab, wie man die Öffentlichkeit für grüne Politikmaßnahmen gewinnen kann, die nicht unbedingt populär sind.

Es wurde hervorgehoben, dass selbst die Ernennung von WEF Young Global Leaders in Regierungsämter ihre Grenzen habe, solange ein Großteil der globalen Bevölkerung nicht radikalen klimapolitischen Maßnahmen zustimmt.

An der Diskussion beteiligte sich auch Vanessa Kerry, Tochter des „Klimazaren“ John Kerry. Als „Sonderbeauftragte des Generaldirektors für Klimawandel und Gesundheit“ der WHO und Mitglied des WEF sprach sie gemeinsam mit anderen Teilnehmern und Jemilah Mahmood, einer Mitarbeiterin des WEF, darüber, wie man die Klimabotschaft effektiv vermitteln kann.

Mahmood, eine malaysische Medizinerin, betonte, dass die Covid-19-Pandemie eine Möglichkeit bietet, Klimabotschaften voranzutreiben. Ihrer Meinung nach könnten die während der Pandemie erlebten Emotionen genutzt werden, um das Bewusstsein für die Klimakrise zu schärfen. Sie beschrieb leidenschaftlich, wie Erzähltechniken eingesetzt werden können, um die Dringlichkeit der Klimaproblematik zu betonen.

World Economic Forum "agenda contributor", Jemilah Mahmood, deliberates with John Kerry's daughter, Vanessa Kerry, about how to leverage the "emotion" from the "pandemic" to help advance the "climate crisis" narrative, using "storytelling".



These people have so much contempt for… pic.twitter.com/7CejlF9o4m