Andrew Korybko

In den vergangenen zehn Tagen hat Kiew Polen bei der WTO verklagt, Zelensky hat angedeutet, dass der westliche Nachbar seines Landes nach der Pfeife Russlands tanzt, Warschau hat versucht, einen ukrainischen „Helden“ wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen an Kanada auszuliefern, und Polen ist zu dem Schluss gekommen, dass Kiew für den Zwischenfall im November letzten Jahres verantwortlich ist, bei dem zwei Polen getötet wurden. All dies dürfte dazu führen, dass sich die Wahrnehmung der Ukraine durch den Durchschnittspolen kurz vor den Parlamentswahlen am 15. Oktober verschlechtert.

Anfang dieser Woche berichtete Rzeczpospolita, dass polnische Ermittler zu dem Schluss gekommen seien, dass eine verirrte ukrainische S-300-Luftabwehrrakete für den Zwischenfall in Przewodow im November letzten Jahres verantwortlich war, bei dem zwei Polen ums Leben kamen und den Kiew damals fälschlicherweise Russland anlastete. Für einen kurzen Moment bestand die reale Möglichkeit, dass der Dritte Weltkrieg ausbrechen könnte, aber zum Glück haben polnische und amerikanische Beamte die Behauptung des Regimes schnell dementiert. Zelensky beharrte darauf, dass der Kreml NATO-Territorium angegriffen habe, aber heute weiß Polen, dass es Kiew war.

Der Zeitpunkt dieser Enthüllung war nicht zufällig, denn sie folgte auf die Verschlechterung der polnisch-ukrainischen Beziehungen seit Mitte September. Warschau hatte nach dem Auslaufen der von der Europäischen Kommission im Frühjahr getroffenen vorübergehenden Vereinbarung einseitig das Verbot ukrainischer Agrarimporte aufrechterhalten, was Zelensky in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung zu der Vermutung veranlasste, Polen handle auf Geheiß Russlands. Polen kündigte daraufhin an, keine modernen Waffen an die Ukraine zu liefern, und auch seine Vertreter verurteilten das Abkommen.

Obwohl sie auch ihre Unterstützung für die Rolle Kiews im Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland bekräftigten, war das illusorische Vertrauen, das die bilateralen Beziehungen in den vergangenen 19 Monaten geprägt hatte, unbestreitbar erschüttert. Noch vor dieser rasanten Abfolge von Ereignissen prophezeite Zelenskis Chefberater Michail Podoljak Anfang August, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nach dem Ende des Konflikts wieder zu ihrem historisch konkurrierenden Charakter zurückkehren würden. Er konnte nicht ahnen, dass sie nur sechs Wochen später wieder auf diesen Stand zurückfallen würden.

Die jüngste Entwicklung folgt auf einen weiteren Skandal in den Beziehungen, nachdem Zelensky einem ukrainischen Nazi, der am vergangenen Freitag im kanadischen Parlament als „Held“ geehrt wurde, begeistert zugejubelt hatte. Wie sich bald herausstellte, hatte er sich freiwillig für eine Division gemeldet, die den Völkermord an den Polen begangen hatte, woraufhin der polnische Bildungsminister die Auslieferung des mutmaßlichen Kriegsverbrechers forderte. Angesichts des derzeitigen Zustands der polnisch-ukrainischen Beziehungen stellt dieser Schritt eine weitere Verschlechterung der Beziehungen dar.

In den letzten zehn Tagen hat Kiew Polen bei der WTO verklagt, Zelensky hat behauptet, dass der westliche Nachbar Russland anstachelt, Warschau bemüht sich um die Auslieferung eines ukrainischen „Helden“ aus Kanada wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Polen ist zu dem Schluss gekommen, dass Kiew für den Zwischenfall im November letzten Jahres verantwortlich ist, bei dem zwei Polen getötet wurden. Es genügt zu sagen, dass all dies die Wahrnehmung der Ukraine durch den Durchschnittspolen kurz vor den nationalen Wahlen am 15. Oktober wahrscheinlich verschlechtern wird.

Die Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) kämpft gegen die starke Konkurrenz der oppositionellen „Bürgerplattform“ (PO) und der Anti-Establishment-Partei „Konföderation“. Sie hat daher beschlossen, die nationale Sicherheit in den Mittelpunkt ihres Wahlprogramms zu stellen, was erklärt, warum Polen der Ukraine endlich die Stirn bietet. Die jüngsten Äußerungen von Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak zum Getreidestreit können daher so interpretiert werden, dass er dieser Agrarfrage eine sicherheitspolitisch relevante Dimension verleiht.

Dieser Ansatz dient den Wahlinteressen der PiS gegenüber den beiden genannten Parteien, da er darauf abzielt, die Glaubwürdigkeit des Amtsinhabers in Fragen der nationalen Sicherheit zu bekräftigen, um den Vorwurf der Heuchelei seitens der PO zu entkräften und gleichzeitig zu versuchen, einen Teil der anti-ukrainischen Anhänger der Konföderation auf seine Seite zu ziehen. Ziel ist es, der PO einen Vorsprung zu verschaffen und den Aufstieg der Konföderation einzudämmen, damit diese weniger Einfluss auf die PiS hat, falls sich die beiden Parteien nach den nächsten Wahlen auf die Bildung einer Koalitionsregierung einigen.

Diese Wahlmotive und die damit verbundenen Entwicklungen bilden den Hintergrund für den Zeitpunkt, zu dem Polen bekannt gab, dass Kiew für den Vorfall im November letzten Jahres verantwortlich war, bei dem zwei Polen getötet wurden. Dieser jüngste Schachzug soll den Unmut der Bevölkerung gegen das ukrainische Regime, vor allem aber gegen das ukrainische Volk maximal anheizen, was der PiS helfen soll, die Wiederwahl mit einem möglichst großen Vorsprung zu gewinnen.

Die Regierungspartei weiß, dass es wahrscheinlich unmöglich sein wird, diese nationalistische Stimmung vollständig einzudämmen, und so gibt es Grund zu der Annahme, dass hinter dem jüngsten Vorstoß Hintergedanken stecken könnten. Es könnte sein, dass sie nach den Wahlen – natürlich unter der Voraussetzung, dass sie gewinnt, und unabhängig davon, ob sie eine Koalitionsregierung mit der Bundesregierung bilden muss oder nicht – die Unterstützung der Bevölkerung für die Verfolgung der bestmöglichen Handels- und Investitionsbedingungen mit der Ukraine sucht.

Zu diesem Zweck könnten sie darauf drängen, dass die bankrotte Ukraine eine Entschädigung für den Unfalltod der beiden Polen im November letzten Jahres zahlt, andernfalls könnte die PiS mit einer Eskalation des laufenden Handelskriegs drohen. Polens Trumpf ist, dass es über seine Straßen- und Eisenbahnlinien fast alle Zugänge Dritter in das Land kontrolliert, was in dieser Qualität und Quantität kein anderer EU-Staat erreichen kann, so dass es auch die Handels- und Investitionsbeziehungen mit der Ukraine behindern könnte, bis dieser Streit beigelegt ist.

Dies wäre vorwiegend im Hinblick auf Deutschland relevant, das in der Ukraine auf Kosten Polens ein großes Machtspiel betreibt, wie in dieser Analyse bereits erläutert wurde. Angesichts dieser neu entdeckten geostrategischen Herausforderung könnte Polen dieses Szenario ernsthaft in Erwägung ziehen, um Deutschland in Schach zu halten und gleichzeitig seine angestrebte „Einflusssphäre“ in der Westukraine zu sichern. Die offiziell bestätigte Rolle Kiews im Przewodow-Zwischenfall bietet den perfekten Vorwand, um beide Ziele zu erreichen.

Selbst wenn die PiS diese Gelegenheit aus irgendwelchen Gründen nicht nutzen sollte, vielleicht wegen des amerikanischen Drucks, falls Washington befürchtet, dass der polnisch-ukrainische Konflikt außer Kontrolle geraten könnte, wird die Partei mit ihrer jüngsten Enthüllung wahrscheinlich einige politische Punkte sammeln. Tatsache ist, dass die Polen nun wissen, dass Zelenskys Regime trotz seiner Dementis das Blut ihrer beiden Landsleute an den Händen kleben hat, und es ist unwahrscheinlich, dass sie ihm den Versuch verzeihen werden, dies zu vertuschen.