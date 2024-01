WEF-Rede der Bundespräsidentin von der Leyen ist reine Manipulation

David Thunder

In einer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum hat Bundespräsidentin Ursula von der Leyen unter Berufung auf den jährlichen „Global Risk Report“ des WEF „Fehl- und Desinformation“ als die größten Risiken bezeichnet, mit denen die globale Geschäftswelt derzeit konfrontiert sei. Diese Risiken seien „ernst“, weil sie „unsere Fähigkeit einschränken, die großen globalen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen wir konfrontiert sind“ – Klima, Demografie und technologischer Wandel sowie „sich verschärfende regionale Konflikte und zunehmender geopolitischer Wettbewerb“.

Die Antwort auf die Gefahren von „Fehlinformation“ und „Desinformation“, so von der Leyen, bestehe darin, dass „Unternehmen und Regierungen zusammenarbeiten“, um das Problem in den Griff zu bekommen. Obwohl von der Leyen das Wort „Zensur“ in ihrer Rede nicht verwendet, ist das Beispiel, das sie für die „Zusammenarbeit“ von Unternehmen und Regierungen anführt, der European Digital Services Act, der große Online-Plattformen wie X/Twitter und Meta/Facebook gesetzlich dazu verpflichtet, Fehlinformationen, Desinformation und Hassreden zu zensieren.

Nur wenige würden die Behauptung infrage stellen, dass künstliche Intelligenz, Bots und andere böswillige Akteure die sozialen Medien und andere digitale „Datenautobahnen“ nutzen können, um die Bürger zu verwirren, zu desorientieren und zu manipulieren. Die Präsidentin der Europäischen Kommission weiß jedoch wie jede kluge Politikerin, wie sie eine Krise ausnutzen kann, um ihre eigene Macht zu stärken, und ihre Rede am 16. Januar in Davos war eine Meisterleistung der Krisenmanipulation.

Sie hätte ihre einzigartige Führungsposition nutzen können, um auf die wahre Natur der Bedrohung durch Desinformation hinzuweisen, die von allen Seiten kommt – nicht nur von böswilligen privaten Akteuren, sondern auch von Regierungen, die „Informationskampagnen“ durchführen, um die Urinstinkte der Menschen, vorwiegend Angst und Solidarität, zur Unterstützung ihrer bevorzugten Politik zu nutzen. Frau von der Leyen hätte ihre Plattform nutzen können, um ihr Publikum vor den Gefahren zu warnen, die entstehen, wenn man die Schlüssel zum Internet einer Handvoll mächtiger Akteure überlässt, die ein offensichtliches Interesse daran haben, ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen.

Stattdessen präsentierte Frau von der Leyen in wahrhaft politischer Manier ein vollkommen eigennütziges, einseitiges und unehrliches Bild der Gefahren von „Desinformation“ und „Fehlinformation“, das an die Überlegungen eines Diktators erinnert. Das allgemeine Bild, das sie vermittelte, war, dass die Verbreiter von „Desinformation“ die globale Zusammenarbeit stören, dass aber Unternehmen und Regierungen diese Lawine von Desinformation und Fehlinformation im Keim ersticken können, wenn sie sich nur zusammentun. Diese Sichtweise ist in vielerlei Hinsicht falsch: