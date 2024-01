Chicago will Erdgas aus Privathäusern verbannen, um die „Net Zero“-Ziele des WEF zu erreichen

Die von den Demokraten kontrollierte Stadt Chicago will Erdgas aus allen neuen Häusern verbannen, um die „Net Zero“-Ziele des nicht gewählten Weltwirtschaftsforums (WEF) zu erreichen.

Der Stadtrat von Chicago erwägt eine Verordnung, die die Verwendung von Erdgas in den meisten neuen Gebäuden verbieten würde.

Beamte des Stadtrats behaupten, der Plan sei unerlässlich, um die „Net Zero“-Agenda des WEF zu erfüllen und den Planeten vor der sogenannten „Klimakrise“ zu retten.

Der Vorschlag trägt den Namen „Clean and Affordable Buildings Ordinance“ (CABO).

Er würde einen Emissionsstandard festlegen, der Erdgas durch einen unerreichbaren Standard effektiv verbietet.

Damit wäre die Windy City die jüngste blaue Stadt, in der in Zukunft keine Gasöfen mehr verwendet werden dürfen.

Dies würde auch den Weg für Elektroheizungen und -geräte ebnen, die angeblich weniger Treibhausgase ausstoßen.

„Dies ist eine Frage des Überlebens und der Zukunft unserer Stadt – und vor allem unserer wirtschaftlichen Zukunft“, sagte die demokratische Stadträtin Maria Hadden, die den CABO eingebracht hat.

„Wir werden in diese Richtung gezwungen, nicht nur von der Natur, sondern auch von der Politik, der Wirtschaft und der Industrie. Die Menschen entscheiden sich dafür, weil es wirtschaftlich ist, weil es gesünder ist, weil es sicherer ist.

Demokraten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene haben Verbote von Gasöfen ins Gespräch gebracht oder verfolgt.

Ein Regulierungsvorschlag des Energieministeriums (DOE) des demokratischen Präsidenten Joe Biden würde den Verkauf der Hälfte aller Gasöfen auf dem Markt verbieten, prognostizierte das Ministerium im Februar 2023.

Einige Monate später verabschiedete die Legislative des Bundesstaates New York einen Gesetzesentwurf, der den Einsatz von Induktionsherden und elektrischen Wärmepumpen in Neubauten mit bis zu sieben Stockwerken vorschreibt.

Die demokratische Gouverneurin Kathy Hochul verglich den Umstieg auf Erdgas mit dem Ausstieg aus der Kohle.

Im Juni unterstützte die Biden-Administration den Plan der kalifornischen Stadt Berkeley, ab 2019 die Verwendung von Erdgas in Neubauten zu verbieten.

Jahre nach der Verabschiedung des Plans durch die Stadt entschied das neunte Bundesberufungsgericht, dass Beschränkungen für Erdgas durch Städte und Bundesstaaten gegen Bundesrecht verstoßen.

Anfang dieses Monats lehnte das Gericht einen Antrag auf eine erneute Anhörung ab, was bedeutet, dass das Urteil rechtskräftig ist, es sei denn, der Oberste Gerichtshof befasst sich mit dem Fall.

In der Zwischenzeit drängen einige linke Gesetzgeber auf harte Strafen, um die Öffentlichkeit zur Einhaltung von „Net Zero“ zu zwingen.

Wie Slay News berichtet, fordern Demokraten im US-Bundesstaat Washington, dass Bürger, die beim Gebrauch von gasbetriebenen Gartengeräten erwischt werden, mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden.

Laut den State Reps. Amy Walen und Liz Berry, trägt die Inhaftierung gesetzestreuer Bürger wegen der Energiequelle ihres Rasenmähers zum Kampf gegen den „Klimawandel“ bei.

Im vergangenen Monat brachten die demokratischen Abgeordneten den Gesetzentwurf 1868 ein.

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, bis 2030 „Netto-Null“ zu erreichen, indem „die Emissionen von Elektrogeräten im Freien reduziert werden“.

Gas- und dieselbetriebene Gartengeräte emittieren laut Gesetzentwurf „eine Vielzahl von Luftschadstoffen“.

Diese „Schadstoffe“ trügen „zum Klimawandel bei und haben negative Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit“, heißt es in dem Gesetzentwurf.

Andernorts haben demokratische Bürgermeister im ganzen Land Maßnahmen vorangetrieben, um den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten zu verbieten, als Teil einer nationalen Anstrengung, der globalistischen Agenda des WEF zu folgen.

Wie Slay News berichtete, haben sich 14 amerikanische Großstädte zum Ziel gesetzt, die Ziele der grünen Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) zu erreichen, indem sie Fleisch, Milchprodukte und den Besitz von Privatfahrzeugen bis 2030 verbieten.

US-Städte haben eine Koalition namens „C40 Cities Climate Leadership Group“ (C40) gebildet.

Die C40 hat sich ein „ehrgeiziges Ziel“ gesetzt, um die Ziele des WEF bis 2030 zu erreichen.

Um dieses „Ziel“ zu erreichen, haben sich die C40-Städte verpflichtet, dass ihre Einwohner die folgende Liste verbindlicher Regeln einhalten:

„0 kg Fleischkonsum

„0 kg Milchprodukte

„3 neue Kleidungsstücke pro Person und Jahr

„0 Privatfahrzeuge im Besitz

„1 Kurzstreckenflug (weniger als 1500 km) alle 3 Jahre pro Person“.

Die dystopischen Ziele der C40 Cities finden sich in ihrem Bericht „The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World“.

Der Bericht wurde 2019 veröffentlicht und 2023 bestätigt.

Die Organisation wird von dem demokratischen Milliardär Michael Bloomberg geleitet und maßgeblich finanziert.

Ihr gehören fast 100 Städte aus der ganzen Welt an.

Amerikanische Mitglieder der C40 sind

Austin

Boston

Chicago

Houston

Los Angeles

Miami

New Orleans

New York

Philadelphia

Phoenix

Portland

San Francisco

Washington

Seattle

Die Initiative hat auch die volle Unterstützung des Weißen Hauses.

Der scheidende „Klimazar“ des demokratischen Präsidenten Joe Biden, John Kerry, hat erklärt, dass die Landwirte die Produktion von Nahrungsmitteln einstellen müssen, um „Net Zero“ zu erreichen.

Auf dem AIM for Climate Summit des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) im vergangenen Jahr erklärte Kerry den Zuhörern, dass wir das Ziel „Net Zero“ nicht erreichen können, wenn die Landwirtschaft nicht als Teil der Lösung in den Vordergrund gerückt wird.

Kerry warnte die Teilnehmer, dass sein Leben und das Leben anderer führender Politiker der Welt davon abhänge, dass die Landwirte ihre Tätigkeit einstellen.

Wenn die Landwirte aufhörten, Nahrungsmittel anzubauen, würden die „Emissionen“ der Landwirtschaft sinken, so Kerry.

Er fügte hinzu, dass er es nicht einmal mehr Klimawandel nenne.

„Es ist kein Wandel, es ist eine Krise“, sagte er.

„Die Reduzierung von Methan ist der schnellste Weg, um die Erderwärmung kurzfristig zu reduzieren“, sagte Kerry und nahm die Viehzüchter ins Visier.

„Lebensmittel und Landwirtschaft können zu einer methanarmen Zukunft beitragen, indem sie die Produktivität und Widerstandsfähigkeit der Landwirte verbessern“, fügte er hinzu.

Kerrys allgemeine Botschaft schien jedoch zu sein, dass der Verzehr von Fleisch ein Luxus für wohlhabende Eliten wie ihn sein sollte.

Im Grunde müssten die Massen aufhören, Fleisch zu essen und natürliche Brennstoffe zu nutzen, um die Ziele der Elite zu erreichen.