WEF ruft Führungskräfte dazu auf, die Massen der Datenerfassung sinnvoll zu nutzen

Verwendung von Satellitendaten, biologischen Daten und von Bürgern erstellten Daten.

Einer der jüngsten Vorschläge des Weltwirtschaftsforums (WEF) zielt darauf ab, Möglichkeiten zu entwickeln, um Satellitendaten, biologische Daten und von Bürgern generierte Daten zu sammeln und zu verwerten.

Aus der Feder des MIT Media Lab-Forschungsingenieurs Minoo Rathnasabapathy und Helen Burdett, der Leiterin der Technologie-Strategie des WEF, stammt der Vorschlag, der auf der Website der Gruppe veröffentlicht wurde, und in dem dazu aufgerufen wird, all diese fälschlicherweise gesammelten Daten jetzt „sinnvoll zu nutzen“.

Hier geht es um Punkte wie „nachhaltige Entwicklung“ (die angebliche Befürwortung in den Mainstream-Medien und inoffiziellen globalen Kabalen wie dem WEF geht fast nie in nützliche Details und über Lippenbekenntnisse hinaus – nichts anderes als das, was der „großen Erzählung“ dient).

Die Idee ist offenbar, Daten und Dienste der Satellitenbeobachtung auf eine Weise zu nutzen, die der „nachhaltigen Entwicklung“ auf unvorhergesehene Weise helfen würde, und zwar außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

Je größer der Schwindel, desto mehr Menschen glauben daran, was wohl die Hoffnung des WEF ist. Warum sollte man sonst von einer guten Sache sprechen – einer Kombination mit georeferenzierten Daten und einer Möglichkeit, wie etwas Gutes aus dieser Kombination entstehen könnte, um soziale und wirtschaftliche Probleme anzugehen?

Wie dem auch sei, wir sind wieder da, und die Medienwahrnehmung scheint der König zu sein: Lasst uns alle an den 22. April, den „Tag der Erde“, denken und, was noch wichtiger ist, über ihn sprechen, wie der WEF-Beitrag Anfang des Monats vorschlug.

In diesen Tagen sollen wir die reale Gefahr eines globalen Krieges ignorieren und uns stattdessen darauf konzentrieren, wie wir all die Daten über die Erde, die scheinbar nur „herumliegen“, am besten (miss)brauchen.

Nun, das ist das Argument des WEF, und wir lieben unsere WEF-Überlegungen, wie diese: Nutzen wir die angeblich über 100 Terabyte an Satellitenbilddaten, die jeden Tag von der Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm gesammelt werden, um sie mit georeferenzierten Daten zu kombinieren, zu denen Experten Zugang haben, und solche, die es nicht sind.

Aber warum, WEF?

Es geht um den Klimawandel, Dummerchen.

„In einer Welt, in der der Klimawandel eine globale Bedrohung für die Biodiversität der Erde darstellt, greift der Ende März 2023 veröffentlichte Synthesebericht „Climate Change 2023: Synthesis Report“ des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) das Thema des Earth Day 2023 auf: ‚Investiere in unseren Planeten ‚.“