In Japan stirbt ein einjähriger Junge nach der Covid-Impfung

Leider geschah das Unvermeidliche.

Nach Angaben des japanischen Gesundheitsministeriums ist ein einjähriger Junge mit einer schweren Nierenerkrankung nach einer Coronavirus-Impfung gestorben. Es ist der erste bestätigte Fall in dem Land, in dem ein Kleinkind nach einer Impfung gestorben ist… Nach Angaben des Ministeriums starb das Kind im Februar, zwei Tage nachdem es eine dritte Dosis des Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte.

Aufgrund der Vorerkrankung des Jungen war die Schlussfolgerung der Experten des Ministeriums ebenso unvermeidlich.

Sie sagen, der Junge sei in Dialysebehandlung gewesen und habe sich im Endstadium eines Nierenversagens befunden… Die Experten des Gremiums sagen, dass sie keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Tod des Jungen und der Impfung herstellen können, und führen dafür fehlende Informationen und andere Gründe an.

Ein Grund dafür, dass ein kausaler Zusammenhang nicht hergestellt werden kann, ist, dass keine Autopsie durchgeführt wurde. Man kann keine Verbindung finden, wenn man nicht danach sucht.

In dem Dokument des Expertengremiums über den Fall wird der behandelnde Arzt des Jungen jedoch wie folgt zitiert.

Obwohl die Prognose nach der Geburt nicht perfekt war, war sein Zustand stabil. Sein plötzlicher Tod zu diesem Zeitpunkt war ein wenig unerwartet.

Die Aussage des Arztes wurde in keinem Artikel erwähnt, in dem der Tod des Jungen erwähnt wurde, was wiederum unvermeidlich war.

Glücklicherweise lehnen über 96 % der japanischen Eltern von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren die Impfung für Säuglinge ab (Quelle).

Wie ich bereits erwähnt habe, werden unerwünschte Ereignisse nach der Impfung in Japan noch seltener gemeldet als in den USA oder im Vereinigten Königreich, da nur medizinische Einrichtungen und Impfstoffhersteller Berichte an das MHLW übermitteln können. Zu den Berichten, die bisher von medizinischen Einrichtungen und Pfizer für die Impfungen von Säuglingen eingereicht wurden, gehören jedoch folgende:

Ein dreijähriger Junge, der unter Husten, Keuchen, geschwollenen Lymphknoten, einer Atemstörung, Rachenrötung, geschwollenen Mandeln, einem anaphylaktischen Schock und einem Asthmaanfall litt.

Ein 3-Jähriger litt unter Gastroenteritis, Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit/Erbrechen und einer gastrointestinalen Motilitätsstörung.

Mehrere Fälle von Hauterkrankungen wie Henoch-Schönlein-Purpura (eine Art von Vaskulitis) und Nesselsucht.

Vier Fälle von Krämpfen bei zweijährigen Kindern, von denen einer schwerwiegend war.

Natürlich sind die langfristigen Auswirkungen unbekannt.

Da Japan aber immer noch nicht die meisten der bestellten Impfungen für Kleinkinder verwendet hat, empfiehlt die Regierung diese weiterhin für gesunde Kinder unter 5 Jahren, obwohl die meisten Länder in der EU/EWR dies nicht tun. Mehrere EU-/EWR-Länder empfehlen auch keine Covid-Impfungen mehr für gesunde 5-11-Jährige (und Schweden hat dies nie getan), während Japan seit März Omikron-Booster für doppelt geimpfte 5-11-Jährige anbietet.

Das Verhalten Japans ist allerdings nicht überraschend. Als Vasall der USA hat die japanische Regierung in den vergangenen Jahren hauptsächlich als gemeinsames Verkaufsbüro von Pfizer und Moderna fungiert. Japans Haltung zu Covid-Impfungen im Kindesalter lässt sich mit einem falschen Zitat von Thukydides zusammenfassen: Die Regierung verkauft, was sie kann, und die Jugend leidet, was sie muss.