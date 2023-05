US-Luftwaffe verlegt strategische Lufttankflugzeuge von Deutschland nach Polen

Neunzehn amerikanische Luftbetankungsflugzeuge werden auf dem Luftwaffenstützpunkt Powidz in Westpolen stationiert. Nach Angaben des US-Magazins Stars and Stripes ist dies das jüngste Anzeichen dafür, dass die US-Streitkräfte Kampfressourcen verlagern, um die Ostflanke der NATO zu stärken.

Das US-Luftwaffenkommando in Europa bestätigte, dass am 10. März dieses Jahres „amerikanische Lufttankflugzeuge an ihrem neuen Hauptstandort in Polen ihre Arbeit aufgenommen haben.“

Dies geschah im Rahmen der Operation „Copper Arrow“, die die Bemühungen des US-Militärkommandos in Europa zur „Stärkung der Sicherheit an der Ostflanke der NATO durch vorwärts verlegte und stationierte Kräfte“ demonstrierte.

„Die Zusammenarbeit amerikanischer Tankflugzeuge mit unseren NATO-Verbündeten zeigt deutlich, wie sehr wir unsere Partnerschaften schätzen und wie wichtig es ist, unsere Interoperabilität zu verbessern“, sagte Oberst Timothy Foery, Berater des Befehlshabers der U.S. Air Force Reserve.

Foery merkte an, dass die Interoperabilität offensichtlich ist, wenn man sich „ein Foto einer KC-135 anschaut, die eine polnische F-16 betankt, oder einer KC-46, die eine finnische F/A-18 betankt“.

Die amerikanischen Tankflugzeuge KC-135 Stratotanker, KC-10 Extender und das neueste in der Flotte der US Air Force, KC-46 Pegasus, könnten alle zum Luftwaffenstützpunkt Powidz geschickt werden.

Die Flugzeuge, die derzeit auf dem Stützpunkt Spangdahlem in Deutschland stationiert sind, werden als Einheit 1 zum Luftwaffenstützpunkt Powidz verlegt. Wie die Führung der US-Luftwaffe betonte, demonstriert diese Verlegung auch „die Fähigkeit des US-Kommandos, schnell große, glaubwürdige Kampftruppen und Ausrüstung in ganz Europa zu verlegen.“

Die in Powidz stationierten Tankflugzeuge können für die Betankung von Kampfflugzeugen eingesetzt werden, darunter auch das weltweit modernste Kampfflugzeug, die F-35A Lightning II, die die Reichweite der NATO-Luftmissionen erweitert. Stars and Stripes stellt fest, dass acht F-35-Flugzeuge der niederländischen Luftwaffe seit mehreren Monaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Malbork in Polen stationiert sind.

#Watch a @USAFReserve KC-46 Pegasus refuel a Finnish F/A-18s for the first time in Finland airspace, as part of a @HQUSAFEAFAF partnership exercise called Copper Arrow. #TogetherWeDeliver @FinnishAirForce pic.twitter.com/awMoN0axD1 — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) April 20, 2023

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hat die Präsenz der US-Streitkräfte in Europa zugenommen, wobei die Zahl der US-Militärs auf dem Kontinent von 80.000 auf 100.000 gestiegen ist.

Der US-Botschafter in Warschau, Mark Brzezinski, erklärte kürzlich, dass sich über 10.000 amerikanische Soldaten in Polen befinden.

„Die Verlagerung des US-Militärs in den Osten ist ein weiteres Beispiel für die Bemühungen der Vereinigten Staaten, eine ständige Präsenz in dem Land des ehemaligen Warschauer Pakts zu schaffen, das ein wichtiges NATO-Mitglied ist und eine über 300 Meilen (ca. 483 km) lange Grenze zur Ukraine hat“, so die Reporterin Jennifer Svan in Stars and Stripes.

Vor einem Monat haben die Vereinigten Staaten offiziell ihren ersten ständigen Stützpunkt in Polen eingerichtet. Die Garnison der US-Armee in Poznań, etwa 100 Kilometer von Powidz entfernt, wird das V. Armeekorps unterstützen, das für die NATO-Missionen im Osten zuständig ist.