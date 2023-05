Die Abrechnung mit Covid ist im Gange: Texas schließt sich Florida bei der Untersuchung von Big Pharma und „Covid Science“-Betrug an

Werden sich Wahrheit und Gerechtigkeit am Ende durchsetzen?

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die von uns erhoffte „Abrechnung mit Covid“ im Gange ist. Der Staat Texas schließt sich dem Zug an.

Heute wurde bekannt, dass der Generalstaatsanwalt von Texas eine Untersuchung über den von Pfizer und anderen begangenen Betrug eingeleitet hat. Die texanische Generalstaatsanwaltschaft wird versuchen herauszufinden, ob die Impfstoffhersteller Betrug begangen und die Wirksamkeit und Sicherheit der Covid-Impfstoffe falsch dargestellt haben.

Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton will untersuchen, ob die Unternehmen die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe falsch dargestellt und Daten aus Impfstoffstudien manipuliert haben.

Am Montag wird Paxton eine Untersuchung über mögliche Verstöße von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson gegen das Gesetz über betrügerische Handelspraktiken seines Bundesstaates einleiten, wie er exklusiv in The Post berichtet. Er will auch herausfinden, ob die Pharmariesen in der Gain-of-Function-Forschung tätig waren und die Öffentlichkeit darüber irregeführt haben.

Herr Paxton ist besorgt, dass Pfizer und Moderna gegen das texanische Gesetz über betrügerische Handelspraktiken verstoßen haben.

Ich habe vorausgesagt, dass dies geschehen würde:

Deutsche Presse diskutiert Pfizer-Impfstoff-Versuchsbetrug. Wird „Covid Reckoning“ folgen?

Ich bin angenehm überrascht, dass die deutsche Mainstream-Publikation „Die Welt“ offen behauptet, dass die klinischen Studien zum „Pfizer-COVID-Impfstoff“ von Betrug durchsetzt waren. (Paywall-freier deutschsprachiger Link, PDF mit englischer Übersetzung) Was für eine Veränderung! Wieder einmal,

Die texanischen Ermittlungen folgen den Ermittlungen der Grand Jury in Florida, die im vergangenen Dezember einberufen wurde, um Verstöße gegen die Gesetze in Florida zu untersuchen:

DeSantis lädt GRAND JURY zu Ermittlungen gegen Pfizer und Moderna ein

DeSantis kündigt „eine Petition beim Obersten Gerichtshof von Florida an, um eine Grand Jury einzusetzen, um jegliches Fehlverhalten in Florida in Bezug auf COVID-19-Impfstoffe zu untersuchen“.

DeSantis announces "a petition with the Supreme Court of Florida to impanel a grand jury to investigate any and all wrongdoing in Florida with respect to COVID-19 vaccines."

Sowohl Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, als auch Ken Paxton, Generalstaatsanwalt von Texas, sind gewiefte politische Akteure. Während sie die Gesetze ihrer Staaten korrekt befolgen, um bestimmte Missstände durch Big Pharma und die korrupte Covid-Wissenschaft zu stoppen, erwarten sie auch politische Vorteile, wenn sie ihre Bürger öffentlich und offen schützen. Gott segne sie!

Wir sind Zeugen des Aufkommens eines neuen politischen Klimas, das die Untersuchung von Covid-Fehlverhalten, die Aufdeckung bestimmter Verbrechen, die im Namen der „Wissenschaft“ begangen wurden, und die Bestrafung von Straftätern, die bestimmte Gesetze zum Schutz der Bürger gebrochen haben, begünstigt.

Der folgende Abschnitt ist wortwörtlich aus meinem vorherigen Beitrag kopiert, in dem ich die Abrechnung mit Covid vorausgesagt habe. Sie können sehen, dass die darin beschriebenen gesellschaftlichen Tendenzen zu Ermittlungen führen, die hoffentlich zu wohlverdienten Strafen führen werden:

Eine „Allgemeine COVID-Abrechnung“ wird folgen!

Eine Frage, die sich viele von uns stellen, ist: „Wird es Prozesse geben?“ Ein Freund dieses Substapels, Eugyppius, stellt mit Bedauern fest, dass „es in Deutschland keine Corona-Abrechnung geben wird.“

Ich bin kein Experte für die deutsche Politik, aber ich möchte eine Aussage machen: In mehr als einem Land, wenn auch möglicherweise nicht in Deutschland, wird es eine Corona-Abrechnung geben. Eine Mini-Abrechnung findet bereits in Florida statt, was uns einen Hinweis auf die Zukunft gibt.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ist ein gewiefter politischer Unternehmer, der davon ausgeht, dass er politisch davon profitieren wird, die Öffentlichkeit vor Covid-Impfstoffen zu schützen.

Ich bin optimistisch, dass es zu einer Abrechnung und Bestrafung kommen wird. Bedenken Sie dies:

Fast jeder war von den Coronaimpfungen betroffen. Die Menschen wurden entweder geimpft oder diskriminiert, wobei das Ausmaß der Diskriminierung von Land zu Land unterschiedlich ist.

[Ein großer Teil der Geimpften wurde gezwungen, sich impfen zu lassen, und ist nachtragend gegenüber dem, was ihnen widerfahren ist.

Die Covid-Impfung hat einem erheblichen Teil der Geimpften geschadet. Die Schäden sind zahlreich. In einer thailändischen Studie wurden zum Beispiel bei 29 % der jungen Männer subklinische Herzschäden festgestellt. Ich habe bereits mehrfach auf die Schädigung des Immunsystems von Geimpften hingewiesen, die unter Covid-Reinfektionen und endlosen anderen Krankheiten leiden.

Viele Geimpfte sind sich zwar nicht bewusst, dass Covid-Impfstoffe sie geschädigt haben, aber sie lassen sich leicht davon überzeugen, dass sie Impfopfer sind, wenn man ihnen Beweise vorlegt.

Viele geimpfte Menschen hatten mehrere COVID-Infektionen. Wenn man sie anstupst, werden sie die offensichtliche Diskrepanz zwischen den Versprechungen und der hässlichen Realität erkennen.

Klagen gegen Big Pharma und möglicherweise gegen Google und Facebook werden natürlich viele Menschen dazu bringen, darüber nachzudenken, ob sie ebenfalls Opfer sind, wenn eine finanzielle Entschädigung möglich wird.

Die Menschen haben verständlicherweise Angst vor dem Tod, und die überhöhte Sterblichkeitsrate, die wir weltweit erleben, sollte jeden Menschen verunsichern, dessen Sterberisiko auf mysteriöse, nicht nachvollziehbare Weise erhöht ist.

Viele politische Akteure werden erkennen, dass sie Karriere machen können, wenn sie sich gegen die Covid-Impfung aussprechen und Vergeltungsmaßnahmen fordern.

Es besteht die Möglichkeit, dass eine Massenhysterie zum Thema „wird mich der Covid-Impfstoff umbringen“ entsteht, die die oben erwähnten politischen Akteure zu ihrem Vorteil nutzen können. Auch wenn dies hässlich werden kann, ist es ein wichtiger Faktor.

Deutsche Presse voll von „Impfschäden“-Geschichten

Ich freue mich, erwähnen zu können, dass eugyppius in jüngster Vergangenheit berichtet hat, dass die deutsche Presse jetzt sehr aktiv über Covid-Impfschäden berichtet und den Opfern von unbedachten Covid-Impfungen eine Stimme gibt: Hier auf Deutsch übersetzt zu finden.

So werden wir hoffentlich Ermittlungen, weitere Enthüllungen, Anschuldigungen, Schuldzuweisungen und hoffentlich eine Bestrafung derjenigen erleben, die fast die ganze Welt mit unbewiesenen, gefährlichen und nicht funktionierenden genetischen Präparaten zwangsinjiziert haben.

Diese Untersuchungen könnten in vielen Ländern einen „Regimewechsel“ herbeiführen, und die Enthüllungen würden den neuen Status quo zementieren – wir können also noch viel mehr erwarten.

Werden die Strafen zu gering ausfallen?

Wenn man sich an der Geschichte orientiert, waren fast alle derartigen Abrechnungen in der Vergangenheit übermäßig milde. Das gilt für „Nürnberg 1.0“ in Deutschland und die zahlreichen „Wahrheits- und Versöhnungskommissionen“, die zur Aufarbeitung der blutigen Geschichte vieler Nationen eingerichtet wurden. Mächtige Kräfte vereinen sich in der Regel, um das Ausmaß der Gerechtigkeit zu begrenzen, die ihnen zuteil wird.

Ist eine solche Nachsicht gerechtfertigt? Viele Menschen sind da anderer Meinung, und ich erwarte von meinen Lesern, dass sie in den Kommentaren heftig widersprechen. Ich werde mich nicht dazu äußern, ob Nachsicht und ein gewisses Maß an Vergebung notwendig sind, um der Diskussion nicht vorzugreifen. Lassen Sie uns wissen, was Sie denken!

Denken Sie auch daran, dass es mehrere Kategorien von Covid-Sündern gibt:

Rücksichtslose Wissenschaftler, die Millionen von Dollar für die Entwicklung von Sars-Cov-2 erhalten haben

Megamilliardäre, die finanziell von den Covid-Impfungen profitierten, für die sie über die korrupte Presse warben

Große Pharmakonzerne, die Milliarden verdienten, während sie öffentliche Organisationen bezahlten, um Impfvorschriften durchzusetzen

Unehrliche „Covid-Wissenschaftler“, die über Covid-Impfstoffe logen, um Zuschüsse von verschiedenen Interessengruppen zu erhalten

Unwissende Politiker und Verwaltungsangestellte, die Impfvorschriften durchsetzten, ohne sich über die gesundheitlichen Folgen im Klaren zu sein

Journalisten, die sich radikalen Ideologien verpflichtet fühlten und sich weigerten, ihrer journalistischen Hauptaufgabe nachzukommen und Behörden zu hinterfragen

Privatpersonen, die für Covid-Impfstoffe eintraten, ohne die geringste Ahnung zu haben, wovon sie sprachen, und die dies oft gedankenlos aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit taten

Wer noch?

Wir können und sollten nicht alle Menschen gleich behandeln. Gerechtigkeit bei der Festlegung von Strafen oder Sanktionen erfordert eine individuelle Bewertung des persönlichen Fehlverhaltens bestimmter Personen.

Die meisten nationalen „Abrechnungen“ beinhalteten jedoch auch politische Reformen, um zu verhindern, dass sich das Böse jemals wiederholt. Wenn wir nicht wollen, dass unseren Enkeln das Unrecht der letzten drei Jahre widerfährt, müssen wir dafür sorgen, dass potenzielle künftige Straftäter ausreichend abgeschreckt werden.

Ein System zur Verhinderung derartiger Übergriffe, zur Verteidigung der Grundrechte der Bürger und zum Schutz von Meinungsverschiedenheiten sollte gestärkt werden.

Was meinen Sie dazu? Wird es Gerechtigkeit geben, oder werden die Covid-Ermittlungen mit einem Wimmern und einer „pandemischen Amnestie“ enden?