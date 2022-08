WEF: Wir werden Ihre Kinder mit einem Mikrochip versehen

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat angekündigt, dass es im Rahmen seiner „Great Reset“-Agenda für die Menschheit plant, Kinder auf der ganzen Welt mit Mikrochips auszustatten.

Das WEF begnügt sich nicht damit, den Planeten zu entvölkern und das Internet zu zensieren, sondern will auch, dass unseren Kindern Mikrochips eingepflanzt werden, um „diese erstaunlichen Technologien zu einem Teil unseres Lebens zu machen“.

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde die Idee, dass Menschen von den Eliten mit Mikrochips ausgestattet werden, als „Verschwörungstheorie“ abgetan. Doch jetzt sagt das lauteste Sprachrohr der Weltelite voraus, dass Chip-Implantate eines Tages Teil unserer normalen Existenz sein werden.

Humansbefree.com berichtet: Und das WEF argumentiert, dass die Implantation von Chips in Kinder von Eltern als „solide, rationale“ Maßnahme angesehen werden könnte. All dies taucht in einem Blogbeitrag auf der Website der Organisation auf, der sich mit der Zukunft der erweiterten Realität (AR) und der sogenannten „erweiterten Gesellschaft“ befasst.

Wie in vielen anderen Stellungnahmen des WEF zur Zukunft der verschiedener Technologien wird der Schwerpunkt darauf gelegt, die „richtige“, d. h. die eigene „Vision“ in die Richtung zu bringen, in die sich diese entwickeln sollten, mit der unvermeidlichen Erwähnung nicht näher definierter gesellschaftlicher Interessengruppen, die den Schlüssel zu den ethischen Fragen des Ganzen halten werden.

Das WEF spricht von der angeblich weitreichenden Nützlichkeit von AR in Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Bildung und dem Berufsleben, mit dem unterschwelligen Gedanken, Richtlinien zu erstellen, wie diese enorme potenzielle Macht „ethisch“ reguliert werden kann – und somit letztlich kontrolliert werden kann.

Das WEF bezeichnet AR und ähnliche Technologien als transformativ – aber sie brauchen „die richtige Unterstützung, Vision und Kühnheit“.

Auch hier ist nicht ganz klar, warum der Begriff „Kühnheit“ verwendet wird, es sei denn, es handelt sich um einen Euphemismus, mit dem einige ziemlich unerhörte „Visionen“ des WEF verkauft werden sollen, z. B. der Ersatz von Medikamenten durch Gehirnimplantate, die den Körper mit elektrischen Impulsen manipulieren, und die Verknüpfung aller möglichen Chips, die dem Menschen durch eine Operation eingesetzt werden, mit Sensoren, die man in einem Stuhl finden könnte.

Durch die „nahtlose Integration“ von Mensch und Stuhl werde die Lebensqualität auf breiter Front steigen, verspricht die Gruppe aus Davos.

„So beängstigend Chip-Implantate auch klingen mögen, sie sind Teil einer natürlichen Evolution, die Wearables einst durchliefen. Hörgeräte oder Brillen sind nicht mehr mit einem Stigma behaftet“, heißt es in dem Blogbeitrag. „Sie sind Accessoires und werden sogar als Modeartikel angesehen. In ähnlicher Weise werden sich Implantate zu einem Gebrauchsgegenstand entwickeln.

Kritiker dieser Trends sagen jedoch, dass ihre Ablehnung nichts mit „Stigmata“ zu tun hat, sondern mit ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Bürgerrechte, der Privatsphäre und des Konzepts der menschlichen Autonomie selbst.