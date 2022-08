Deutsche Regierung finanziert COVID-19-Impfstoff-Evangelisierung und Schulung in Kenia bei Aga Khan

Kenianische Medien berichten, dass das Aga Khan Universitätskrankenhaus in Nairobi und die Aga Khan Gesundheitsdienste in Ostafrika von der deutschen Regierung einen Zuschuss in Höhe von 950.000 kenianischen Schilling oder etwa 7,9 Millionen US-Dollar erhalten haben, um die COVID-19-Impfung in Ostafrika in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Gesundheitssystemen zu beschleunigen. Dies ist der zweite von der deutschen Regierung bewilligte Zuschuss zur Unterstützung von COVID-19-Maßnahmen in diesem Teil Ostafrikas. So erhielt das Krankenhaus im Jahr 2020 720 Mio. Schilling oder etwas mehr als 6 Mio. USD für die Beschaffung und Verteilung an das öffentliche Gesundheitssystem, einschließlich persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Testkits. Der Zuschuss deckte auch die Kosten für die Versorgung von COVID-19-Patienten, die sich die Behandlung nicht leisten konnten, sowie die Verbesserung der Infrastruktur für die Intensivpflege in den Aga-Khan-Krankenhäusern.

Wie hoch ist die aktuelle COVID-19-Impfrate in Kenia?

Etwa 17,3 % der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Die Weltgesundheitsorganisation strebt weltweit eine Quote von 70 % an. Dieses Ziel basierte auf der Fähigkeit des Impfstoffs, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, was seit dem Auftreten der besorgniserregenden Delta-Variante fraglich ist. Die Impfstoffe konnten jedoch die Schwere der Erkrankung und die Zahl der Todesfälle verringern.

Welche deutsche Behörde hat den Preis verliehen?

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) über die deutsche Entwicklungsbank (KfW).

Was bringt der Zuschuss für Kenia?

Der Zuschuss ermöglicht es den Aga Khan Health Services und dem Aga Khan University Hospital in Kisumu, Mombasa und Dar es Salaam, den Zugang zu COVID-19-Impfungen durch mobile Impfaktionen und Spenden spezieller Impfstoffinfrastruktur für das lokale Gesundheitssystem zu verbessern.

Gibt es bereits bestehende Beziehungen?

Ja. Der deutsche Geldgeber hat bereits eine spezielle Partnerschaft mit der Aga-Khan-Universität in Ostafrika geschlossen.

Wer sind die Hauptakteure bei diesem Geschäft?

Jens Bessai, Abteilungsleiter, KfW Entwicklungsbank

Gibt es eine andere Verwendung für diese deutschen Mittel?

Ja. Wie in Capital News berichtet, werden die Zuschussmittel Fachleute aus den Bereichen Gesundheitstraining, Medien und Kommunikation in der Region für eine impfstoffbezogene Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.

Wer wird die Ausbildung durchführen?

Die Aga Khan University School of Nursing and Midwifery und die Graduate School of Media and Communications.

Was haben die Vertreter der wichtigsten Gesundheitssysteme zu sagen?

Dr. Sulaiman Shahabuddin, Präsident und Vizekanzler der Aga Khan University, gab zu Protokoll: „Während der gesamten Pandemie haben wir mit den Regierungen von Kenia, Uganda und Tansania auf verschiedene Weise zusammengearbeitet, und dieser Zuschuss wird sicherstellen, dass wir unsere Unterstützung für die Menschen in Ostafrika ausbauen können.“

Über die Aga-Khan-Universität

Diese 1983 gegründete gemeinnützige Einrichtung dient auch als eine Agentur des Aga Khan Development Network. Sie war die erste private Universität Pakistans, und im Jahr 2000 expandierte das akademische medizinische Zentrum nach Ostafrika, darunter Kenia, Tansania, Uganda sowie das Vereinigte Königreich und Afghanistan. Siehe die Website der Universität.

Das Aga Khan Development Network ist ein vom Aga Khan gegründetes Netz privater, nicht konfessioneller Entwicklungsorganisationen, die vorwiegend in den ärmsten Teilen Asiens und Afrikas tätig sind.