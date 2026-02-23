WEF Young Global Leaders Highlights: Klima

Von Inger Nordangård and Jacob Nordangård

Die Klimapolitik ist ein wesentlicher Bestandteil der sich entwickelnden Technokratie, die von den Unternehmenspartnern des Weltwirtschaftsforums mit Hilfe ihrer Armee fähiger junger Akteure des Wandels aufgebaut wird.

Viele der vom Weltwirtschaftsforum ausgewählten Young Global Leaders und Global Leaders of Tomorrow haben sich für Klimaschutzmaßnahmen und „nachhaltige Entwicklung” engagiert, darunter die Millennium-Entwicklungsziele (MDGs) für 2000–2015 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Agenda 2030 für 2025–2030. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele aus der kürzlich aktualisierten YGL-Liste, die hier abgerufen werden kann.

YGL-Klimawandelbeauftragte

Sultan Ahmed Al Jaber ( 2012 YGL), Vereinigte Arabische Emirate, Sonderbeauftragter für Klimawandel und Minister für Industrie und Spitzentechnologie (seit 2020). Präsident der COP28 2023–2024.

2012 YGL), Vereinigte Arabische Emirate, und (seit 2020). Präsident der 2023–2024. Shamma Al Mazrui , 2025 YGL), Vereinigte Arabische Emirate, Staatsministerin für Jugendangelegenheiten (seit 2016). Zuvor tätig im Bereich Private Equity bei ADIC. Mitglied des Ausschusses für die vierte industrielle Revolution (2017). Ernannt zur COP28-Jugendklimabotschafterin der Vereinigten Arabischen Emirate (2023).

, 2025 YGL), Vereinigte Arabische Emirate, (seit 2016). Zuvor tätig im Bereich Private Equity bei ADIC. (2017). Ernannt zur der Vereinigten Arabischen Emirate (2023). Tina Birbili (2010 YGL), Griechenland, Ministerin für Umwelt, Energie und Klimawandel (2009–2011).

(2010 YGL), Griechenland, (2009–2011). Sir Richard Branson (1993 GLT), Gründer von Virgin Music und Virgin Airlines. WEF Agenda Contributor. Präsident des Carbon War Room am Rocky Mountain Institute (seit 2012). Mitbegründer der einflussreichen Organisation The Elders (zusammen mit Peter Gabriel und Nelson Mandela). Veranstalter des Ecology Summit 2008 auf seiner eigenen Necker Island auf den Britischen Jungferninseln (zusammen mit Tony Blair, Gro Harlem Brundtland, Sergey Brin, Larry Page, Jimmy Whales und einem begeisterten Desmond Tutu in Bransons Swimmingpool). In einem E-Mail-Austausch mit Epstein in den neu veröffentlichten Epstein Files teilte Branson Jeffrey Epstein mit, dass er ihn gerne wieder sehen würde, „solange Sie Ihren Harem mitbringen”, und gab Epstein PR-Ratschläge, wie er seine frühere Verurteilung herunterzuspielen könnte.

Erzbischof Desmond Tutu und Richard Branson

Carol M. Browner (1994 GLT) , Umweltschützerin und Geschäftsfrau, „Obamas Klimazarin”, Assistentin des Präsidenten für Energie- und Klimapolitik (2009–2011), Gründungsmitglied der Albright Group . Leiterin der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (2009–2011).

(1994 GLT) Umweltschützerin und Geschäftsfrau, „Obamas Klimazarin”, (2009–2011), Gründungsmitglied der . Leiterin der US-amerikanischen (2009–2011). Leonardo DiCaprio ( 2008 YGL), Schauspieler, Filmproduzent und Klimaaktivist. 1998 gründete er die Leonardo DiCaprio Foundation zur Förderung des Umweltbewusstseins. Außerdem Gründungsmitglied von Re:Wild (für „Rewilding Nature“). Im September 2014 ernannte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon DiCaprio zum UN-Friedensbotschafter mit Schwerpunkt Klimawandel und hielt eine Eröffnungsrede vor den Mitgliedern des UN-Klimagipfels. In seiner Dankesrede bei den Oscar-Verleihungen 2016 sagte er, dass der Klimawandel die dringlichste Bedrohung für unsere gesamte Spezies sei. Er nahm 2017 am People’s Climate March teil. Im Jahr 2018 spendete seine Stiftung 100 Millionen Dollar für den Kampf gegen den Klimawandel.

2008 YGL), Schauspieler, Filmproduzent und Klimaaktivist. 1998 gründete er die zur Förderung des Umweltbewusstseins. Außerdem Gründungsmitglied von Re:Wild (für „Rewilding Nature“). Im September 2014 ernannte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon DiCaprio zum mit Schwerpunkt Klimawandel und hielt eine Eröffnungsrede vor den Mitgliedern des UN-Klimagipfels. In seiner Dankesrede bei den Oscar-Verleihungen 2016 sagte er, dass der Klimawandel die dringlichste Bedrohung für unsere gesamte Spezies sei. Er nahm 2017 am People’s Climate March teil. Im Jahr 2018 spendete seine Stiftung 100 Millionen Dollar für den Kampf gegen den Klimawandel. Ilona Szabó de Carvalho(2015 YGL), Präsidentin des Igarape Institute. Unterzeichnerin des Briefes zur COP-Reform. Mitglied des UN High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism, beteiligt am UN Pact for the Future.

Der UN-Pakt für die Zukunft, unterzeichnet auf dem Zukunftsgipfel im September 2024

Mark-Alexandre Doumba ( 2025 YGL), Gabun Minister für Wirtschaft und Staatsbeteiligungen (2025–). Mitwirkender an der WEF-Agenda. War Mitglied des Übergangsausschusses des Green Climate Fund und des WEF Global Agenda Council on Responsible Mineral Resources Management . Nahm am AI For Good Summit 2025 teil.

2025 YGL), (2025–). Mitwirkender an der WEF-Agenda. War Mitglied des und des . Nahm am 2025 teil. Espen Barth Eide (2003 GLT), Minister für Klima und Umwelt (2021–2023). Seit 2003 im Weltwirtschaftsforum aktiv und von 2014 bis 2016 dessen Geschäftsführer.

(2003 GLT), (2021–2023). Seit 2003 im aktiv und von 2014 bis 2016 dessen Geschäftsführer. José María Figueres ( 1995 GLT ) ,Vorsitzender des Carbon War Room , ehemaliger Präsident von Costa Rica (1994–1998). Bruder von Christiana Figueres, die als Exekutivsekretärin der UNFCCC für die internationalen Klimaverhandlungen vor dem Pariser Abkommen 2015 verantwortlich war.

1995 GLT ,Vorsitzender des , ehemaliger (1994–1998). Bruder von Christiana Figueres, die als Exekutivsekretärin der UNFCCC für die internationalen Klimaverhandlungen vor dem Pariser Abkommen 2015 verantwortlich war. Himanshu Gupta (2025 YGL), Mitbegründer und CEO von ClimateAi (nutzt KI, um Unternehmen und Ländern dabei zu helfen, ihre Lebensmittel- und Wasserversorgungsketten an den Klimawandel anzupassen). Mitwirkender an der WEF-Agenda . War der führende Emissionsmodellierer für Indien und leistete Beiträge zu den Pariser Diskussionen . Mitautor eines Buches über die kohlenstoffarme Wirtschaft für Indien. Arbeitete mit dem ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore und Lord Nicholas Stern ,Präsident der British Academy, zusammen.

(2025 YGL), Mitbegründer und CEO von (nutzt KI, um Unternehmen und Ländern dabei zu helfen, ihre Lebensmittel- und Wasserversorgungsketten an den Klimawandel anzupassen). . War der führende Emissionsmodellierer für Indien und leistete Beiträge zu den . Mitautor eines Buches über die kohlenstoffarme Wirtschaft für Indien. Arbeitete mit dem ehemaligen US-Vizepräsidenten und ,Präsident der British Academy, zusammen. Prinz Jaime von Bourbon-Parma aus den Niederlanden (2007 YGL), Diplomat, Klimabeauftragter (2021–), ehemals beim UNHCR tätig.

aus den Niederlanden (2007 YGL), Diplomat, (2021–), ehemals beim tätig. Bayartsetseg Jigmiddash (2013 YGL), Mongolei, arbeitet für den Green Climate Fund (GCF), der Teil der UNFCCC ist, 2010 gegründet wurde und das Ziel hat, jährlich 100 Milliarden US-Dollar von den UN-Mitgliedstaaten zu sammeln.

Masao Koyama ( 2024 YGL), Leiter der Abteilung Kohlendioxidentfernung der Next-Generation Energy Business Group bei Mitsubishi . Außerdem Mitglied des Lenkungsausschusses der CCS+ Initiative . Ehemaliger Bergbauingenieur bei Rio Tinto . Mitglied der Studiengruppe zur Vorbereitung von Emissionszertifikaten für die CO2-Neutralität des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie .

2024 YGL), Leiter der Abteilung . Außerdem Mitglied des Lenkungsausschusses der . Ehemaliger Bergbauingenieur bei . Mitglied der des . Bogolo Kenewendo ( 2019 YGL), Botswana Ministerin für Mineralien und Energie (2024–). Afrika-Direktorin und Sonderberaterin der UN-Hochrangigen Champions für Klimawandel (2022–). Ehemalige Ministerin für Investitionen, Handel und Industrie.

2019 YGL), (2024–). Afrika-Direktorin und Sonderberaterin der (2022–). Ehemalige Ministerin für Investitionen, Handel und Industrie. Sebastián Kind (2018 YGL), CEO und Vorsitzender von GreenMap , um „Menschen mit positiven Maßnahmen gegen den Klimawandel in ihrer Gemeinde zu verbinden”. War Staatssekretär für erneuerbare Energien in Argentinien (2016–2019).

(2018 YGL), CEO und Vorsitzender von , um „Menschen mit positiven Maßnahmen gegen den Klimawandel in ihrer Gemeinde zu verbinden”. War (2016–2019). Liu Jichen (2012 YGL), China, Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs für Jugendfragen . WEF Agenda Contributor . Gründer von Clear Plate , einer App zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen durch Verbraucher, indem sie die Nutzer dazu anregt, nach dem Essen Fotos von ihren Tellern zu machenund mithilfe von KI zu erkennen, ob das Essen wirklich aufgegessen wurde oder nicht. Für das Hochladen von Fotos eines „leeren Tellers” erhalten die Nutzer Belohnungspunkte, die sie gegen Geschenke einlösen oder für wohltätige Zwecke spenden können. Ein wirklich witziges Projekt, das bereits mehrere Preise gewonnen hat, darunter den UNDP Youth Change Maker Challenge !

(2012 YGL), China, . . Gründer von , einer App zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen durch Verbraucher, indem Für das Hochladen von Fotos eines „leeren Tellers” erhalten die Nutzer Belohnungspunkte, die sie gegen Geschenke einlösen oder für wohltätige Zwecke spenden können. Ein wirklich witziges Projekt, das bereits mehrere Preise gewonnen hat, darunter den ! Bjørn Lomborg (2002 GLT), Dänemark, Präsident des Thinktanks Copenhagen Consensus Center, ehemaliger Assistenzprofessor an der Universität Aarhus. Autor von Cool It: The Skeptical Environmentalist’s Guide to Global Warming (2007), das auch als Dokumentarfilm verfilmt wurde. Er glaubt, dass die globale Erwärmung real und vom Menschen verursacht ist und schwerwiegende Auswirkungen haben wird, steht den vorgeschlagenen Lösungen jedoch kritisch gegenüber.

Malini Mehra (2009 YGL), Indien/Großbritannien, ehemalige Geschäftsführerin von GLOBE (Global Legislators Organisation for a Balanced Environment), einer wenig bekannten, aber sehr einflussreichen überparteilichen Organisation, die sich für die Förderung von Klimagesetzen durch Gesetzgeber in den USA, der EU und anderen Ländern einsetzt(mehr über GLOBE erfahren Sie in Rockefeller: Controlling the Game). Mehra beschäftigt sich seit der COP3 in Kyoto (1997) mit dem Klimawandel. Kuratorin und Mitveranstalterin der Rio Climate Action Week. Beraterin des UN-Generalsekretärs Kofi Annan. Arbeitete mit dem brasilianischen Präsidenten Cardoso an der Reform der Zivilgesellschaft der Vereinten Nationen. Vor 20 Jahren war sie als Mitglied der britischen Regierung die Architektin der bahnbrechenden Initiative des Vereinigten Königreichs für einen Dialog über nachhaltige Entwicklung mit Brasilien, China, Indien, Südafrika und Mexiko.

Globale Organisation von Gesetzgebern für eine ausgewogene Umwelt

Ed Miliband ( 2008 YGL), britischer Staatssekretär für Klimawandel und Netto-Null (2008–2010 & 2024–).

2008 YGL), (2008–2010 & 2024–). Mahmoud Sa f wat Mohieldin (2004 YGL), Ägypten, Exekutivdirektor des IWF . UN-Sonderbeauftragter für die Finanzierung der Agenda 2030 (2020–). UN-Hochrangiger Champion für Klimawandel für Ägypten. Senior Vice President der Weltbankgruppe für Agenda 2030, UN-Beziehungen und Partnerschaften. Investitionsminister Ägyptens (2004–2010). Mitwirkender an der WEF-Agenda.

(2004 YGL), Ägypten, Exekutivdirektor des . (2020–). für Ägypten. Senior Vice President der für Agenda 2030, UN-Beziehungen und Partnerschaften. (2004–2010). Razan Al Mubarak (2018 YGL), Vereinigte Arabische Emirate, Präsidentin der Internationalen Union für Naturschutz (eine zentrale Organisation für die Agenda, gegründet von J ulian Huxley , dem ersten Generaldirektor der UNESCO). Mitwirkende an der WEF-Agenda .

(2018 YGL), Vereinigte Arabische Emirate, Präsidentin der (eine zentrale Organisation für die Agenda, gegründet von J , dem ersten Generaldirektor der UNESCO). . Aminath Shauna (2020 YGL), Malediven Ministerin für Umwelt, Klimawandel und Technologie (2021–2023).

(2020 YGL), (2021–2023). Varun Sivaram ( 2023 YGL), USA, Geschäftsführer für saubere Energie und Innovation für Außenminister John Kerry in der Biden-Harris-Regierung. Autor von Büchern wie „Digital Decarbonization: Promoting Digital Innovations to Advance Clean Energy Systems” (Digitale Dekarbonisierung: Förderung digitaler Innovationen zur Weiterentwicklung sauberer Energiesysteme).

2023 YGL), USA, in der Biden-Harris-Regierung. Autor von Büchern wie „Digital Decarbonization: Promoting Digital Innovations to Advance Clean Energy Systems” (Digitale Dekarbonisierung: Förderung digitaler Innovationen zur Weiterentwicklung sauberer Energiesysteme). Gunhild Stordalen (2015 YGL), Norwegen, Ex-Frau des extravaganten norwegischen Hotelmilliardärs Petter Stordalen. Gunhild ist Gründerin und Vorstandsvorsitzende der EAT Foundation, die den EAT-Lancet 2025-Bericht (unter der Leitung des schwedischen Klima-Alarmisten Johan Rockström) herausgab, in dem eine „planetarische Gesundheitsernährung” empfohlen wird, die den Verzehr von rotem Fleisch auf etwa 15 Gramm pro Tag begrenzt.

Der EAT-Lancet-Bericht 2025

Diana Verde Nieto (2011 YGL), Mitbegründerin und CEO von Positiveluxury.com . „Pionierin in Sachen Nachhaltigkeit”, ausgebildet von Al Gore bei der Alliance of Climate Protection .

(2011 YGL), Mitbegründerin und CEO von . „Pionierin in Sachen Nachhaltigkeit”, ausgebildet von bei der . Kronprinzessin Victoria von Schweden (2001 GLT), die sich leidenschaftlich für die Umwelt und den Klimawandel einsetzt. Teilnahme am Global Climate March 2015 zusammen mit ihrer YGL-Kollegin Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen ( die laut den Epstein-Akten aufgrund ihrer engen Kontakte zu Jeffrey Epstein in Ungnade gefallen ist).

(2001 GLT), die sich leidenschaftlich für die Umwelt und den Klimawandel einsetzt. Teilnahme am 2015 zusammen mit ihrer YGL-Kollegin die laut den Epstein-Akten aufgrund ihrer engen Kontakte zu Jeffrey Epstein in Ungnade gefallen ist). Shu Wang ( 2016 YGL), seit zehn Jahren Direktor der Abteilung für Klimawandel der chinesischen Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission , stark involviert in die nationale Politik und Maßnahmen Chinas zur Bekämpfung des Klimawandels. Er ist einer der führenden Spezialisten Chinas für Kohlenstoffpreispolitik, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft und die Förderung sauberer Energie. Teamleiterin für China der Partnerschaft zur Marktvorbereitung der Weltbank zur Finanzierung von Entwicklungsländern bei der Einführung eines marktbasierten Ansatzes zur Bekämpfung des Klimawandels.

2016 YGL), seit zehn Jahren Direktor der der , stark involviert in die nationale Politik und Maßnahmen Chinas zur Bekämpfung des Klimawandels. Er ist einer der führenden Spezialisten Chinas für Kohlenstoffpreispolitik, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft und die Förderung sauberer Energie. Teamleiterin für China der der zur Finanzierung von Entwicklungsländern bei der Einführung eines marktbasierten Ansatzes zur Bekämpfung des Klimawandels. Yeo Bee Yin (2019 YGL), malaysische Ministerin für Energie, Wissenschaft, Technologie, Umwelt und Klimawandel (2018–2020). Sie hatte das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien bis 2030 von 2 % auf 20 % zu erhöhen.

Kommentare von Jacob

Wie ich vor über zwei Jahrzehnten entdeckt habe (genau wie der Umweltschützer Cory Morningstar, der Professor und Autor Donald Gibson, der Ökonom und Autor F. William Engdahl und der Journalist James Corbett), war die Umweltagenda, aus der sich die Klimaagenda entwickelt hat, nie eine Basisbewegung, sondern hat ihren Ursprung von Anfang an in den höchsten Kreisen der Finanz- und Politikwelt. Diese Beispiele veranschaulichen diesen Punkt perfekt.

Und dabei handelt es sich nur um junge globale Führungskräfte, die vom WEF ausgewählt wurden, als sie unter 40 Jahre alt waren und als potenziell nützlich angesehen wurden. Es gibt Tausende anderer Unternehmen, Thinktanks, Wissenschaftler, Stiftungen, NGOs, Politiker und Staatsoberhäupter, Diplomaten, Beamte, Journalisten, Medienhäuser und die reichsten Familien und Einzelpersonen der Welt, die die Klimapolitik vorantreiben oder sich daran beteiligen.

Oftmals werden dabei noch mehr und noch jüngere Aktivisten eingesetzt, darunter die über 11.000 Global Shapers des Weltwirtschaftsforums und ähnliche Gemeinschaften.