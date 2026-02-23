Trumps Söhne fordern ein „Upgrade“ des Dollars und wollen mit ihrer Stablecoin USD1 die US-Dominanz sichern.

Von The WinePress

„Das wird tatsächlich die Vorherrschaft des Dollars sichern. Das wird den US-Dollar stabilisieren und alles bewirken, was wir brauchen“, sagte Don Jr.

Anlässlich des einjährigen Jubiläums ihres Kryptounternehmens World Liberty Financial wirbt die Familie Trump erneut für ihre Stablecoin USD1 als neue Form des Dollars, die den Banken Macht entzieht und sie in die Hände privater Unternehmen legt, obwohl es viele Skeptiker gibt, die die Authentizität ihres Unternehmens anzweifeln.

Am Rande des World Liberty Forums in dieser Woche trafen sich die ältesten Söhne von Präsident Donald Trump, Eric und Don Jr., mit CNBC, um über ihr Geschäft und die Bedeutung ihrer Stablecoin zu sprechen.

The WinePress hat bereits zuvor über World Liberty Financial berichtet. Das Unternehmen wurde 2024 von Trump, seinen Söhnen und anderen Mitgliedern der Regierung des Präsidenten gegründet.

Das Unternehmen gibt $WLFI-Token aus und hat im April die Stablecoin USD1 eingeführt. Das Unternehmen behauptet, es handele sich um einen „verbesserten Dollar“ und dass „es immer noch der Dollar ist, aber für eine neue Ära“. Er wird von allen führenden Blockchains unterstützt und kann gleichzeitig mit mehreren Blockchains verbunden werden.

Nachdem Präsident Trump im vergangenen Jahr den Genius Act unterzeichnet hatte – der einen rechtlichen Rahmen für digitale Dollar-Stablecoins schafft, die 1:1 mit dem Dollar und US-Staatsanleihen gedeckt sind, privatisierte CBDCs schafft und es Drittunternehmen und -gesellschaften erlaubt, ihre eigenen, an den Dollar gebundenen Stablecoins auszugeben –, beantragte World Liberty Financial im vergangenen Monat eine offizielle Banklizenz, um 1 US-Dollar legal als Währung zu vertreiben.

CNBC schrieb:

Von einer Bühne im Ballsaal von Mar-a-Lago unter einer riesigen stilisierten Adler-Skulptur aus wurde den Teilnehmern die Botschaft vermittelt, dass der alte US-Dollar modernisiert werden muss, dass der private Sektor der Ort ist, an dem diese Innovation vorangetrieben werden muss, und dass Stablecoins den Steuerzahlern helfen werden, indem sie eine strukturelle Nachfrage nach US-Staatsanleihen schaffen. Tatsächlich argumentieren die Unterstützer von World Liberty, dass die neue Kryptowährung, die sie aufbauen, keineswegs eine Bedrohung für den Dollar darstellt, sondern dazu beitragen wird, dass der Dollar seine Dominanz in der globalen Kryptofinanzierung behält – da der Wert von 1 USD daran gekoppelt ist.

Don Jr. sagte gegenüber Sarah Eisen von CNBC: „Das wird tatsächlich die Vorherrschaft des Dollars sichern. Es gibt Krypto-Unternehmen, die zu den fünf größten Käufern weltweit gehören“, sagte er. „Das wird den US-Dollar tatsächlich stabilisieren und alles tun, was wir tun müssen.“ „Wir werden als Amerikaner eine Vorreiterrolle übernehmen“, sagte Eric Trump. „Wem wollen Sie das überlassen, JPMorgan? Wollen Sie das der Bundesregierung überlassen?“

Die beiden gaben bekannt, dass Trumps Einstieg in den Kryptomarkt aus der Not heraus erfolgte, da die Banken nach der Amtszeit seines Vaters weniger bereit waren, mit der Familie Trump zusammenzuarbeiten. Der Wechsel zu den privaten Märkten ist also ein Versuch, einige der Schwierigkeiten zu umgehen, die mit dem konventionellen Bankwesen einhergehen können.

„Wissen Sie, wir sind nicht in den Kryptomarkt eingestiegen, weil wir Vorreiter waren“, sagte Don Jr. „Wir sind aus der Not heraus eingestiegen. Sie haben uns im Grunde dazu gezwungen.“ Er fügte hinzu, dass das Bankensystem ein „Ponzi-Schema“ sei.

Eric fügte hinzu: „Wir waren 2020 und 2021 die am meisten geächteten Menschen der Welt, und es ist wirklich großartig, dass wir nun fast eine Art Vergeltung erfahren, indem wir plötzlich eine Agenda vorantreiben. Unsere Agenda war es, das Finanzwesen zu modernisieren, damit so etwas nie wieder jemandem passiert.“

CNBC fügte hinzu: „Sie haben dieses Monster geschaffen“, sagte Trump Jr. und verwies auf den Moment, als er behauptete, „als alle großen Banken der Welt, die nichts Unrechtes getan hatten“, die Konten von Trump und anderen Konservativen „nur aufgrund der Tatsache, dass wir alle eine Mütze mit der Aufschrift ‚Make America Great Again‘ trugen“, gesperrt hätten.

Eric Trump erinnerte sich an die Zeit seines Vaters außerhalb des Weißen Hauses zwischen den Präsidentschaftsperioden als eine traumatische Zeit für die Familie.

„Das sind Geschäftsgebäude, Wohngebäude, Golfplätze auf der ganzen Welt. Das sind keine politischen Einrichtungen, und sie haben uns diese Konten weggenommen, als wären wir absolute Hunde“, sagte Eric Trump. „Wir konnten unsere Lieferanten nicht bezahlen, wir konnten unsere Mitarbeiter nicht bezahlen. Und so sagten wir: Hört zu, es muss einen besseren Weg geben.“

World Liberty Financial wurde kürzlich in eine Kontroverse verwickelt, nachdem das Wall Street Journal enthüllte, dass Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten heimlich 49 % der Anteile an World Liberty Financial, dem Unternehmen der Familie Trump, erworben hatte.

CNBC merkte an, dass „Tahnoon, bekannt als der „Spion-Scheich“, ein Mitglied der Königsfamilie und Regierungsbeamter der Vereinigten Arabischen Emirate ist, der als nationaler Sicherheitsberater des Landes fungiert und dessen größten Staatsfonds verwaltet. Monate nachdem Tahnoon die 500-Millionen-Dollar-Beteiligung erworben hatte, erklärte sich die USA bereit, den Vereinigten Arabischen Emiraten jährlich 500.000 der modernsten KI-Chips Amerikas zur Verfügung zu stellen.“

Durch den Deal flossen rund 187 Millionen Dollar an Unternehmen der Familie Trump und 31 Millionen Dollar an den US-Gesandten Steve Witkoff und seine Familienunternehmen.

18. März 2025. Mit freundlicher Genehmigung: Donald J. Trump/Truth Social

Als Eisen die Trump-Söhne zu diesem Interessenkonflikt befragte, antwortete Don Jr.: „Wir beschäftigen uns schon seit Jahren mit Interessenkonflikten.“

Auf dem Forum wurden auch die Pläne der Familie Trump bekannt gegeben, Immobilien zu tokenisieren.

Der erste Deal, der sicherlich nur der erste einer ganzen Reihe sein wird, ist die geplante Tokenisierung eines Hotelprojekts auf den Malediven, dem Trump International Hotel Maldives. Die WP berichtete im November über diesen Deal.

KOMMENTAR DES AUTORS

Ich habe bereits zuvor erklärt, warum WLFL ein Betrug ist.

Das Schema funktioniert wie folgt: Wenn die Kryptowährungsbranche wächst, steigt die Nachfrage nach US-Stablecoins, wodurch der Bedarf an neuen Schatzanweisungen der Regierung steigt. Wenn die Nachfrage nach diesen Schatzanweisungen steigt, sinken die Zinssätze für diese Schulden, sodass die Regierung Geld zu günstigeren Konditionen aufnehmen kann.

Wie ich bereits erwähnt habe, hat Trump selbst Anleihen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar aufgekauft.

Der Betrug ist einfach: Wenn die Zinsen sinken, steigen die Anleihepreise, was bedeutet, dass Trump davon kräftig profitieren wird. Je mehr Menschen 1 US-Dollar wie digitale Dollar halten, desto mehr echte Dollar können die Trumps auf einem Bankkonto halten und Zinsen dafür kassieren.

Während also der Dollar weiter an Wert verliert, die Welt sich weiter vom Dollar abwendet und die Federal Reserve weiterhin mehr Inflation druckt, wird die Familie Trump davon profitieren; und schließlich werden sie sich zurückziehen und die Inhaber der abgewerteten US-Schulden auf ihren Verlusten sitzen lassen. Es geht nicht so sehr darum, die Schulden zu tilgen, sondern vielmehr darum, mehr davon zu exportieren und davon zu profitieren, bevor das Dollarsystem vermutlich zusammenbricht.

Je mehr die Inflation steigt, desto illiquider und insolventer wird das traditionelle Bankensystem, desto mehr wird es die Menschen – nicht nur in den USA, sondern weltweit, da auch andere Zentralbanken ihre Währungen abwerten – in das neue tokenisierte CBDC- und Stablecoin-System drängen.

Es handelt sich um legalisierte Kriminalität. Das hat wenig mit der Aufrechterhaltung der Dollar-Hegemonie zu tun, sondern ist der Plan, den ich gerade dargelegt habe, und die Trump-Familie will daran teilhaben.

Dies ist ein weiterer Grund, warum manche argumentieren, dass der sogenannte dezentrale Weg der Stablecoins schlechter ist als die herkömmlichen Mittel der CBDCs; denn während letztere repressiv sind, unterliegt ersterer weniger Aufsicht und Regulierung und ermöglicht offenere Wucherbetrügereien.

Unterdessen ist Don Jr. unterwegs und wirbt für Gold-IRA-Betrügereien, wobei er einen Vertrauensverlust in den US-Dollar anführt!

Oh, wie nett von ihnen: Sie haben alle Eventualitäten bedacht und laufen von einem Betrug zum nächsten!