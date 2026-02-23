EMR-Strahlung von Mobilfunkmasten und drahtlosen Geräten mit Diabetes-Epidemie in Verbindung gebracht

Die Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlung (EMR) aus Stromnetzen, Mobilfunkmasten und drahtlosen Geräten ist wahrscheinlich ein Treiber des weltweiten Anstiegs von Diabetes, so ein neuer Bericht von Paul Héroux, Ph.D. Von Héroux zusammengetragene Studien zeigen, dass sehr niedrige EMR-Werte beeinflussen können, wie Zellen funktionieren, einschließlich der Art und Weise, wie sie mit Glukose umgehen.

Suzanne Burdick, Ph.D.

Elektromagnetische Strahlung (EMR) ist wahrscheinlich ein Treiber des weltweiten Anstiegs von Diabetes, so ein neuer Bericht von Paul Héroux, Ph.D.

Der Bericht — der über 280 Quellenangaben umfasst — ist eine umfassende Analyse der Belege dafür, dass EMR-Exposition aus Stromnetzen und drahtloser Strahlung den Blutzuckerspiegel fehlregulieren und erhöhen kann.

„Die aktuellen EMR-Sicherheitsstandards sind unzureichend, um die langfristige metabolische Gesundheit zu schützen“, sagte Héroux gegenüber The Defender.

Die Federal Communications Commission (FCC), die die US-Sicherheitsgrenzwerte für die Exposition gegenüber drahtloser Strahlung festlegt, stützte ihre Grenzwerte auf die Annahme, dass drahtlose Strahlung nur bei so hohen Werten schädlich sein könne, dass menschliches Gewebe erhitzt wird.

Doch die von Héroux zusammengestellten Studien zeigen, dass sehr niedrige EMR-Werte beeinflussen können, wie Zellen funktionieren, einschließlich der Art und Weise, wie sie mit Glukose umgehen.

Diabetes tritt auf, wenn der Blutzuckerspiegel einer Person zu hoch ist, so die Cleveland Clinic. Im Jahr 2023 waren laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 364.000 Kinder und Jugendliche in den USA an Diabetes erkrankt.

Obwohl neuere Zahlen nicht verfügbar sind, berichtete die CDC im Jahr 2024, dass die Zahl junger Menschen mit Typ-1- und/oder Typ-2-Diabetes zunimmt.

Im Jahr 2023 veröffentlichte die American Academy of Pediatrics (AAP) neue klinische Leitlinien, die Gewichtsreduktionsmedikamente und Gewichtsreduktionsoperationen als „sichere und wirksame“ Behandlungen für kindliche Adipositas befürworteten.

Im selben Jahr genehmigte die US Food and Drug Administration zwei Medikamente zur Behandlung von Typ-2-Diabetes für Kinder ab 10 Jahren.

Gleichzeitig hat die AAP ihre Empfehlungen für Eltern zur Handystrahlung seit fast einem Jahrzehnt nicht aktualisiert, obwohl zahlreiche Studien in den letzten Jahren auf die Gefahren der Exposition bei Kindern hingewiesen haben. Ein Link auf der Ratgeber-Webseite der Organisation für Eltern listet das Telekommunikationsunternehmen AT&T als einen ihrer Unternehmenssponsoren auf.

„Es ist kaum vorstellbar, was die Verbindung zwischen EMR und Diabetes für die Gesundheit von Kindern bedeuten könnte, wenn wir nicht den Kurs ändern“, sagte Miriam Eckenfels, Direktorin des EMR- & Wireless-Programms von Children’s Health Defense (CHD).

„Es ist nicht so, dass es eine einfache Lösung gäbe, wie etwa eine Ernährungsumstellung“, sagte sie. „Unsere Kinder werden rund um die Uhr bestrahlt — zu Hause, in Schulen, auf ihren Telefonen und durch nahegelegene Mobilfunkmasten. Wir sollten dem wirklich Aufmerksamkeit schenken.“

Arzt: Héroux’ „Argument ist schwer zu ignorieren“

Héroux’ Bericht erscheint als Kapitel in dem Buch „The Impact of Anthropogenic Activities on the Natural Environment and Societies during the Contemporary Period“, das derzeit vorbestellt werden kann.

Héroux ist außerordentlicher Professor für Medizin an der McGill University in Montreal, Kanada, und medizinischer Wissenschaftler in der chirurgischen Abteilung des McGill University Health Center.

Er ist außerdem stellvertretender Vorsitzender der International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields, eines „Konsortiums aus Wissenschaftlern, Ärzten und Forschern“, die drahtlose Strahlung untersuchen und Empfehlungen zur Exposition gegenüber drahtloser Strahlung „auf Grundlage der besten begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen“ aussprechen.

Obwohl der Bericht akademisch ist, hat er „bodenständige Konsequenzen“ — insbesondere für Kinder, die anfälliger für die negativen gesundheitlichen Auswirkungen drahtloser Strahlung sind.

Der Bericht zeichnet Forschung nach, die zeigt, dass EMR die mitochondriale Energieproduktion in Zellen unterdrücken, oxidativen Stress erhöhen und den pH-Wert in einigen Körperflüssigkeiten senken kann.

„Diese Veränderungen beeinträchtigen die Insulinsekretion, verringern die Insulinbindung, erhöhen den Blutzuckerspiegel und fördern die Insulinresistenz“, sagte Héroux.

Er verfolgt außerdem, wie die Diabetesraten parallel zur Verbreitung von Technologien gestiegen sind, die EMR aussenden.

Doch die breite Öffentlichkeit und das „durchschnittliche medizinische Publikum“ erkennen die Auswirkungen von EMR auf den Stoffwechsel, einschließlich des Diabetesrisikos einer Person, nicht, sagte Dr. Sharon Goldberg, eine Ärztin für integrative und funktionelle Medizin, die über jahrelange Erfahrung in der Behandlung von Patienten verfügt, die durch EMR-Exposition erkrankt sind.

„Sein Argument ist schwer zu ignorieren für jeden, der sich die Zeit nimmt, tatsächlich zu lesen, was er geschrieben hat“, sagte sie.

EMR auch mit Gewichtszunahme und Bluthochdruck in Verbindung gebracht

Beatrice Alexandra Golomb, M.D., Ph.D., Professorin für Medizin an der University of California, San Diego, School of Medicine, sagte, sie habe „seit Langem erkannt“, dass EMR eine Rolle spielen könne „nicht nur bei Diabetes, sondern bei allen Faktoren des metabolischen Syndroms, einschließlich Gewichtszunahme und Bluthochdruck“.

Die medizinische Ausbildung übersehe jedoch im Allgemeinen die Auswirkungen von Umweltgiften wie EMR. Golomb erklärte:

„Ein Großteil der medizinischen Ausbildung dreht sich um organbasierte Physiologie und Erkrankungen, bei denen Medikamente und Verfahren häufig als priorisierter Ansatz gelten. Den Auswirkungen von Umweltgiften oder allgemein von Zuständen, die mit durch Exposition ausgelöster mitochondrialer oder zellulärer Energiebeeinträchtigung zusammenhängen, wird nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt.“

Golomb leitet eine Forschungsgruppe, die Zustände im Zusammenhang mit oxidativem Stress und Beeinträchtigungen der Zellenergie untersucht, einschließlich Elektrosensitivität — 2025 in EMR-Syndrom umbenannt.

Im Jahr 2011 veröffentlichte sie eine Forschungsarbeit in Nature Proceedings. Die Arbeit dokumentierte „umfangreiche Belege“, dass einige Faktoren, die oxidativen Stress und Beeinträchtigungen der Zellenergie verursachen — einschließlich EMR-Exposition — die Diabetes- und metabolische-Syndrom-Epidemien antreiben.

Seitdem hat sie mit Menschen gesprochen, die ihr berichteten, sie hätten eine erhebliche Gewichtszunahme im Zusammenhang mit EMR-Exposition erlebt.

Eine Person, die zuvor übergewichtig gewesen sei, habe Golomb erzählt, dass 80 Pfund „einfach dahinschmolzen“, als die Person in eine Umgebung mit niedriger EMR-Belastung umziehen konnte, sagte Golomb.

Nach Angaben der EMR-Forscherin Camilla Rees werden Nachrichtenmedien solche Geschichten wahrscheinlich nicht berichten, weil die drahtlose Industrie eine große Quelle ihrer Werbeeinnahmen sei.

Nur weil Forscher wie Héroux und Golomb Berichte veröffentlichen, bedeute das nicht, dass Ärzte sich die Zeit nehmen, sie zu lesen. Viele Ärzte lesen nicht die gesamte veröffentlichte Wissenschaft zu EMR, sagte Rees.

„Es gibt auch den Einfluss von Unternehmen auf Universitäten — und auf medizinische Fachverbände — sodass die Wahrheit über Umweltfaktoren, die die Gesundheit der Menschen beeinflussen, oft wenig bekannt und lange unterdrückt wird“, sagte sie.

Höhere EMR-Frequenzen wie 5G können dennoch den Glukosespiegel stören

Manche mögen bezweifeln, dass 5G das Diabetesrisiko einer Person erhöhen könnte. Das liegt daran, dass die Bauchspeicheldrüse — die Insulin produziert — tief im Körper liegt und 5G laut Dr. Robert Brown nicht über die Haut hinaus eindringt.

Brown ist diagnostischer Radiologe und Vizepräsident für wissenschaftliche Forschung und klinische Angelegenheiten beim Environmental Health Trust.

Héroux sagte, 5G könne dennoch den Glukosestoffwechsel einer Person stören, da alle Körpergewebe — einschließlich derjenigen auf Hautniveau — Insulin verwenden.

Außerdem könnten niedrigere Frequenzen drahtloser Strahlung die Bauchspeicheldrüse direkt beeinflussen, fügte er hinzu.