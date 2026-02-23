Hier sind alle Schlüsselfiguren, die bisher im Zusammenhang mit den Epstein-Akten zurückgetreten sind

von Tyler Durden

Wir beginnen nun endlich die ersten Schritte einer Reihe hochrangiger Rücktritte zu sehen, nachdem das Justizministerium kürzlich Millionen von Seiten im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht hat.

Die Dokumente – E-Mails, Finanzunterlagen und Fotografien – nennen Personen aus Politik, Finanzwelt, Diplomatie, Wissenschaft und Kunst. Obwohl die bloße Erwähnung in den Akten kein Beweis für Fehlverhalten ist, hat die erneute öffentliche Aufmerksamkeit mehrere prominente Führungspersönlichkeiten zum Rücktritt veranlasst, wie Time gestern dokumentierte.

Wie wir bereits einzeln berichtet haben, gehören zu den Zurückgetretenen Thomas Pritzker, Kathy Ruemmler, Sultan Ahmed bin Sulayem, Brad Karp, Mona Juul, Peter Mandelson, Miroslav Lajcak, Jack Lang und David A. Ross. In vielen Fällen beschreiben die Unterlagen jahrelangen Kontakt mit Epstein, teilweise auch über sein Schuldbekenntnis von 2008 wegen der Anbahnung von Prostitution mit einer Minderjährigen hinaus, was den öffentlichen und politischen Druck weiter verstärkte.

Thomas Pritzker trat als Executive Chairman von Hyatt Hotels zurück, nachdem E-Mails zeigten, dass er auch nach Epsteins Verurteilung weiterhin Kontakt mit Epstein und Ghislaine Maxwell hielt.

Einige Nachrichten bezogen sich auf geplante Treffen, darunter Abendessen. Pritzker erklärte, er habe „schreckliches Urteilsvermögen“ bewiesen, indem er die Beziehungen aufrechterhalten habe, und äußerte tiefes Bedauern. Die Behörden haben ihm jedoch kein Fehlverhalten vorgeworfen.

Kathy Ruemmler trat als Chief Legal Officer von Goldman Sachs zurück, nachdem E-Mails auf ein freundschaftliches Verhältnis zu Epstein Jahre nach dessen Vergleich hindeuteten, einschließlich Korrespondenz, in der Geschenke erwähnt wurden.

Ruemmler, die zuvor als Rechtsberaterin des Weißen Hauses unter Präsident Barack Obama tätig war, erklärte, sie habe Epstein niemals vertreten und nichts von seinen Verbrechen gewusst. Später bezeichnete sie ihn als „Monster“ und sagte, sie bereue es, ihn jemals gekannt zu haben.

Sultan Ahmed bin Sulayem trat als Chairman und CEO von DP World zurück, nachdem Korrespondenz auf eine langjährige Freundschaft mit Epstein hinwies, die sich über Jahre erstreckte.

Einige vom Justizministerium veröffentlichte E-Mails enthielten persönliche Nachrichten, die Aufmerksamkeit erregten. Die Behörden haben ihm kein Fehlverhalten vorgeworfen, und das Unternehmen nannte Epstein nicht als Grund für seinen Rücktritt.

Brad Karp legte sein Amt als Chairman von Paul, Weiss nieder, nachdem E-Mails eine längere Beziehung zu Epstein offenlegten, darunter auch Nachrichten, in denen er einen Entwurf eines juristischen Antrags im Zusammenhang mit Epsteins Vergleich von 2008 lobte.

Karp erklärte, die Kontroverse sei zu einer Belastung für die Kanzlei geworden, in der er jahrzehntelang tätig gewesen sei, und bestritt jegliches Fehlverhalten. Die Kanzlei erklärte, sie habe Epstein niemals vertreten.

Mehrere Diplomaten und Kulturschaffende traten ebenfalls zurück. Mona Juul legte ihr Amt als norwegische Botschafterin nieder, nachdem Berichte ihren früheren Kontakt zu Epstein hervorhoben und eine angebliche testamentarische Verfügung, die Geld für ihre Kinder vorsah, unter die Lupe genommen wurde.

Das norwegische Außenministerium erklärte, die Situation werfe Fragen hinsichtlich ihres Urteilsvermögens auf, obwohl Juul Fehlverhalten bestritt.

Peter Mandelson trat aus der britischen Labour-Partei zurück, nachdem Bankunterlagen und E-Mails in den Akten finanzielle Überweisungen und Korrespondenz mit Epstein seit den frühen 2000er Jahren zeigten.

Er hatte zuvor bereits einen diplomatischen Posten infolge früherer Enthüllungen über die Beziehung verloren. Mandelson erklärte, er habe nichts Strafbares getan.

Miroslav Lajcak trat als nationaler Sicherheitsberater der Slowakei zurück, nachdem Textnachrichten und E-Mails einen Austausch mit Epstein zu verschiedenen Themen offenlegten.

Lajcak erklärte, er trete zurück, um der Regierung politischen Schaden zu ersparen, und bestritt unangemessenes Verhalten.

In Frankreich trat Jack Lang als Leiter des Institut du Monde Arabe zurück, nachdem eine Untersuchung mutmaßliche finanzielle Verbindungen zwischen seiner Familie und mit Epstein verbundenen Einrichtungen prüfte.

Lang, ein ehemaliger Kulturminister, bestritt die Vorwürfe und erklärte, er trete im Interesse der Institution zurück.

In New York legte David A. Ross sein Amt als Fachbereichsleiter an der School of Visual Arts nieder, nachdem E-Mails weiterhin bestehenden Kontakt mit Epstein nach dessen Verurteilung offenlegten, darunter auch Austausch über provokative künstlerische Ideen.

Ross erklärte, er bereue es, von Epstein „hineingelegt“ worden zu sein, äußerte Mitgefühl für die Opfer und bestritt Fehlverhalten.

Die jüngste Veröffentlichung hat das weltweite Interesse an Epsteins Netzwerk erneut entfacht und verdeutlicht, dass Verbindungen – ob sozialer, finanzieller oder beruflicher Natur – auch Jahre nach seinem Tod im Jahr 2019 weiterhin erhebliche rufschädigende und berufliche Konsequenzen nach sich ziehen können.