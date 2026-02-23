Ein französischer Supermarkt führt als europäische Premiere ein tokenisiertes Zahlungssystem mit Venen-Handflächenscan ein

„Ein Zahlungssystem, das diese Form der Authentifizierung nutzt, verschlüsselt und tokenisiert Bilder der Venenmuster in den Handflächen der Verbraucher sowie deren Kontoinformationen.“

The WinePress

„Ein Zahlungssystem, das diese Form der Authentifizierung nutzt, verschlüsselt und tokenisiert Bilder der Venenmuster in den Handflächen der Verbraucher sowie deren Kontoinformationen“, erklärte das Fintech-Unternehmen.

Der französische Supermarkt Carrefour hat ein neues biometrisches Zahlungssystem eingeführt, das die einzigartigen Venenmuster in den Händen der Kunden analysiert, um eine sichere Transaktion durchzuführen – Berichten zufolge das erste seiner Art in Europa.

Die französische Zeitung The Connexion berichtete, dass Carrefour Market in Paris mit dem Fintech-Unternehmen Ingenico zusammengearbeitet hat, um diesen neuen Typ von Zahlungsterminal einzuführen. Die Testphase beginnt am 29. Juli – ein Datum, das gewählt wurde, weil Paris Gastgeberstadt der Olympischen Spiele ist.

„Vor der Nutzung registrieren Kunden ihr Venenmuster an einem speziellen Terminal und verknüpfen es mit ihrer Bankkarte“, erklärte das französische Medium. „Der Kunde kann einen Einkauf tätigen, indem er einfach die Handfläche seiner registrierten Hand über ein spezielles Zahlungsterminal hält.“

„Dieses System gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit für persönliche und Bankdaten“, erklärte Carrefour. „[Es] wird den Bezahlvorgang reibungsloser gestalten und das Kundenerlebnis verbessern.“

Ingenico stellte seine Venen-Handflächenscanner-Terminals Anfang 2023 vor. Das Unternehmen behauptet, dass „eine häufige Herausforderung im Zahlungsverkehr weiterhin besteht: zu überprüfen, ob die Person, die die Zahlungsmethode verwendet, auch die Person ist, die zur Nutzung dieser Zahlungsmethode berechtigt ist.“

Das Unternehmen erklärte in einer Pressemitteilung, dass diese Zahlungsmethode am sichersten sei und die Interaktionen der Kunden anschließend tokenisiert würden.

Händler wissen nie ganz genau, ob die Person, die die Zahlungskarte in das Kartenlesegerät steckt, der Kontoinhaber ist oder ob die Person, die ein Konto an einem Kiosk nutzt, tatsächlich die Person ist, deren Konto die Transaktion abdeckt.



Die Identifizierung über die Handflächenvene ist beispielsweise eine der genauesten Formen der biometrischen Identifikation. Ein Zahlungssystem, das diese Form der Authentifizierung nutzt, verschlüsselt und tokenisiert Bilder der Venenmuster in den Handflächen der Verbraucher sowie deren Kontoinformationen. Es ist eine weniger intrusive Methode als andere Optionen wie Gesichts- oder Iris-Scans und zudem einfacher umzusetzen und zu betreiben.



Ingenico argumentiert außerdem, dass „Verbraucher nicht nach einer Zahlungskarte kramen, sich keine PIN merken oder ein Smartphone entsperren und eine mobile Wallet öffnen müssen.“ Zudem solle man „den ‚Coolness-Faktor‘ nicht unterschätzen, der Verbraucher dazu verleiten kann, diese Zahlungsmethode auszuprobieren und zu übernehmen. Insbesondere frühe Anwender werden vom Neuheitswert dieser aufkommenden Technologie profitieren.“