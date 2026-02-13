Etwas Großes geschieht

Von Matt Shumer

Denke zurück an Februar 2020.

Wenn du sehr genau aufgepasst hast, hast du vielleicht ein paar Leute bemerkt, die über ein Virus sprachen, das sich im Ausland ausbreitete. Aber die meisten von uns haben nicht genau aufgepasst. Der Aktienmarkt lief großartig, deine Kinder waren in der Schule, du gingst in Restaurants, schütteltest Hände und plantest Reisen. Wenn dir jemand gesagt hätte, er hamstere Toilettenpapier, hättest du gedacht, er verbringe zu viel Zeit in irgendeiner seltsamen Ecke des Internets. Und dann, innerhalb von etwa drei Wochen, veränderte sich die ganze Welt. Dein Büro schloss, deine Kinder kamen nach Hause, und das Leben ordnete sich neu in etwas, das du dir selbst einen Monat zuvor nicht hättest vorstellen können.

Ich glaube, wir befinden uns gerade in der „Das scheint übertrieben“-Phase von etwas, das viel, viel größer ist als Covid.

Ich habe sechs Jahre damit verbracht, ein KI-Startup aufzubauen und in diesem Bereich zu investieren. Ich lebe in dieser Welt. Und ich schreibe das für die Menschen in meinem Leben, die das nicht tun … meine Familie, meine Freunde, die Menschen, die mir wichtig sind und die mich immer wieder fragen: „Also, was ist jetzt mit KI?“ — und eine Antwort bekommen, die dem, was tatsächlich passiert, nicht gerecht wird. Ich gebe ihnen immer die höfliche Version. Die Cocktailparty-Version. Denn die ehrliche Version klingt, als hätte ich den Verstand verloren. Und eine Zeit lang habe ich mir eingeredet, das sei ein guter Grund, das, was wirklich geschieht, für mich zu behalten. Aber die Lücke zwischen dem, was ich gesagt habe, und dem, was tatsächlich passiert, ist viel zu groß geworden. Die Menschen, die mir wichtig sind, verdienen es zu hören, was kommt — selbst wenn es verrückt klingt.

Ich sollte gleich zu Beginn etwas klarstellen: Auch wenn ich im KI-Bereich arbeite, habe ich fast keinen Einfluss auf das, was jetzt geschehen wird, und die überwältigende Mehrheit der Branche ebenso wenig. Die Zukunft wird von einer bemerkenswert kleinen Zahl von Menschen gestaltet: ein paar hundert Forschern bei einer Handvoll Unternehmen … OpenAI, Anthropic, Google DeepMind und einige andere. Ein einziger Trainingslauf, betreut von einem kleinen Team über wenige Monate, kann ein KI-System hervorbringen, das die gesamte Entwicklung dieser Technologie verschiebt. Die meisten von uns, die im KI-Bereich arbeiten, bauen auf Fundamenten auf, die wir nicht selbst gelegt haben. Wir beobachten das genauso wie ihr … wir stehen nur nah genug dran, um zuerst zu spüren, wie der Boden bebt.

Aber jetzt ist es Zeit. Nicht im Sinne von „Irgendwann sollten wir darüber reden“. Sondern im Sinne von „Das passiert gerade jetzt, und ich muss, dass du es verstehst“.

Ich weiß, dass es real ist, weil es zuerst mir passiert ist

Hier ist das, was außerhalb der Tech-Welt noch kaum jemand versteht: Der Grund, warum so viele Menschen in der Branche gerade Alarm schlagen, ist, dass es uns bereits passiert ist. Wir machen keine Vorhersagen. Wir erzählen euch, was in unseren eigenen Jobs bereits geschehen ist — und warnen euch, dass ihr die Nächsten seid.

Über Jahre hinweg verbesserte sich KI stetig. Hier und da große Sprünge, aber sie lagen weit genug auseinander, dass man sie verkraften konnte. Dann, im Jahr 2025, ermöglichten neue Techniken beim Bau dieser Modelle ein viel schnelleres Tempo des Fortschritts. Und dann wurde es noch schneller. Und dann wieder schneller. Jedes neue Modell war nicht nur besser als das vorherige … es war mit größerem Abstand besser, und die Zeit zwischen den Veröffentlichungen wurde kürzer. Ich nutzte KI immer häufiger, ging immer weniger hin und her mit ihr und beobachtete, wie sie Dinge übernahm, von denen ich dachte, sie erforderten meine Expertise.

Dann, am 5. Februar, veröffentlichten zwei große KI-Labore am selben Tag neue Modelle: GPT-5.3 Codex von OpenAI und Opus 4.6 von Anthropic (den Machern von Claude, einem der Hauptkonkurrenten von ChatGPT). Und etwas klickte. Nicht wie ein Lichtschalter … eher wie der Moment, in dem du merkst, dass das Wasser um dich herum gestiegen ist und dir jetzt bis zur Brust reicht.

Ich werde für die eigentliche technische Arbeit meines Jobs nicht mehr gebraucht. Ich beschreibe, was ich gebaut haben möchte, in einfachem Englisch — und es erscheint einfach. Kein Entwurf, den ich noch korrigieren muss. Das fertige Produkt. Ich sage der KI, was ich will, gehe vier Stunden vom Computer weg, und komme zurück, und die Arbeit ist erledigt. Gut erledigt, besser als ich es selbst getan hätte, ohne Korrekturen. Noch vor ein paar Monaten ging ich ständig hin und her mit der KI, leitete sie an, machte Änderungen. Jetzt beschreibe ich einfach das gewünschte Ergebnis und gehe.

Ich übertreibe nicht. So sah mein Montag diese Woche aus.

Aber es war das Modell, das letzte Woche veröffentlicht wurde (GPT-5.3 Codex), das mich am meisten erschüttert hat. Es führte nicht nur meine Anweisungen aus. Es traf intelligente Entscheidungen. Es hatte etwas, das sich zum ersten Mal wie Urteilsvermögen anfühlte. Wie Geschmack. Dieses unerklärliche Gespür dafür, was die richtige Entscheidung ist, von dem Menschen immer sagten, KI würde es niemals haben. Dieses Modell hat es — oder etwas, das so nahe daran ist, dass der Unterschied langsam keine Rolle mehr spielt.

Ich war schon immer früh dabei, wenn es um neue KI-Tools ging. Aber die letzten Monate haben mich schockiert. Diese neuen KI-Modelle sind keine schrittweisen Verbesserungen. Das ist etwas völlig anderes.

Und hier ist, warum das dich betrifft — selbst wenn du nicht in der Tech-Branche arbeitest.

Die KI-Labore trafen eine bewusste Entscheidung. Sie konzentrierten sich zuerst darauf, KI großartig im Schreiben von Code zu machen — weil der Bau von KI viel Code erfordert. Wenn KI diesen Code schreiben kann, kann sie beim Bau der nächsten Version von sich selbst helfen. Einer intelligenteren Version, die besseren Code schreibt, die wiederum eine noch intelligentere Version baut. KI im Programmieren stark zu machen war die Strategie, die alles andere freischaltet. Deshalb haben sie dort angefangen. Mein Job begann sich vor deinem zu verändern, nicht weil sie Softwareentwickler gezielt ersetzen wollten … sondern weil sie zuerst dort ansetzten.

Jetzt haben sie es geschafft. Und sie gehen weiter zu allem anderen.

Die Erfahrung, die Tech-Arbeiter im letzten Jahr gemacht haben — zuzusehen, wie KI von einem „hilfreichen Werkzeug“ zu „macht meinen Job besser als ich“ wurde — ist die Erfahrung, die jetzt auf alle anderen zukommt. Recht, Finanzen, Medizin, Buchhaltung, Beratung, Schreiben, Design, Analyse, Kundenservice. Nicht in zehn Jahren. Die Menschen, die diese Systeme bauen, sagen ein bis fünf Jahre. Manche sagen weniger. Und nach dem, was ich allein in den letzten paar Monaten gesehen habe, halte ich „weniger“ für wahrscheinlicher.

„Aber ich habe KI ausprobiert und sie war nicht so gut“

Das höre ich ständig. Und ich verstehe es, weil es einmal stimmte.

Wenn du ChatGPT 2023 oder Anfang 2024 ausprobiert hast und dachtest: „Das erfindet Dinge“ oder „Das ist nicht so beeindruckend“, hattest du recht. Diese frühen Versionen waren wirklich begrenzt. Sie halluzinierten. Sie sagten selbstbewusst Unsinn.

Das ist zwei Jahre her. In KI-Zeit ist das antike Geschichte.

Die heute verfügbaren Modelle sind nicht wiederzuerkennen im Vergleich zu dem, was selbst vor sechs Monaten existierte. Die Debatte darüber, ob KI „wirklich besser wird“ oder „an eine Wand stößt“ — eine Debatte, die über ein Jahr geführt wurde — ist vorbei. Sie ist beendet. Wer dieses Argument noch bringt, hat entweder die aktuellen Modelle nicht benutzt, hat ein Interesse daran, das Geschehen herunterzuspielen, oder bewertet auf Basis einer Erfahrung von 2024, die nicht mehr relevant ist. Ich sage das nicht abwertend. Ich sage es, weil die Lücke zwischen öffentlicher Wahrnehmung und aktueller Realität inzwischen enorm ist — und diese Lücke ist gefährlich, weil sie Menschen daran hindert, sich vorzubereiten.

Ein Teil des Problems ist, dass die meisten Menschen die kostenlose Version von KI-Tools benutzen. Die kostenlose Version liegt über ein Jahr hinter dem zurück, was zahlende Nutzer haben. KI anhand der Gratis-Version von ChatGPT zu beurteilen, ist, als würde man den Stand von Smartphones anhand eines Klapphandys bewerten. Die Menschen, die für die besten Tools bezahlen und sie täglich für echte Arbeit einsetzen, wissen, was kommt.

Ich denke an meinen Freund, der Anwalt ist. Ich sage ihm immer wieder, er soll KI in seiner Kanzlei ausprobieren, und er findet immer neue Gründe, warum es nicht funktionieren wird. Es ist nicht auf sein Spezialgebiet zugeschnitten, es hat einen Fehler gemacht, als er es getestet hat, es versteht die Nuancen seiner Arbeit nicht. Und ich verstehe das. Aber ich hatte Partner großer Kanzleien, die mich um Rat baten, weil sie die aktuellen Versionen ausprobiert haben und sehen, wohin das führt. Einer von ihnen, der geschäftsführende Partner einer großen Kanzlei, verbringt täglich Stunden mit KI. Er sagte mir, es sei wie ein Team von Associates, das sofort verfügbar ist. Er benutzt es nicht, weil es ein Spielzeug ist. Er benutzt es, weil es funktioniert. Und er sagte etwas, das mir im Kopf geblieben ist: Alle paar Monate wird es für seine Arbeit deutlich leistungsfähiger. Wenn es auf diesem Kurs bleibt, erwartet er, dass es bald den Großteil dessen erledigen kann, was er selbst tut — und er ist ein Managing Partner mit jahrzehntelanger Erfahrung. Er gerät nicht in Panik. Aber er passt sehr genau auf.

Die Menschen, die in ihren Branchen vorne liegen (diejenigen, die ernsthaft experimentieren), winken das nicht ab. Sie sind überwältigt von dem, was es bereits kann. Und sie positionieren sich entsprechend.

Wie schnell sich das tatsächlich bewegt

Lass mich das Tempo der Verbesserung konkret machen, denn ich glaube, das ist der Teil, der am schwersten zu glauben ist, wenn man es nicht genau verfolgt.

Im Jahr 2022 konnte KI nicht einmal einfache Arithmetik zuverlässig lösen. Sie sagte dir selbstbewusst, dass 7 × 8 = 54 sei.

Im Jahr 2023 bestand sie die Anwaltsprüfung.

Im Jahr 2024 konnte sie funktionierende Software schreiben und wissenschaftliche Inhalte auf Graduiertenniveau erklären.

Ende 2025 sagten einige der besten Ingenieure der Welt, dass sie den Großteil ihrer Programmierarbeit an KI übergeben hätten.

Am 5. Februar 2026 kamen neue Modelle heraus, die alles, was vorher existierte, wie eine andere Epoche erscheinen ließen.

Wenn du KI in den letzten Monaten nicht ausprobiert hast, wäre das, was heute existiert, für dich nicht wiederzuerkennen.

Es gibt eine Organisation namens METR, die das mit Daten misst. Sie verfolgen die Länge realer Aufgaben (gemessen daran, wie lange ein menschlicher Experte dafür braucht), die ein Modell erfolgreich von Anfang bis Ende ohne menschliche Hilfe abschließen kann. Vor etwa einem Jahr lag diese Zahl bei ungefähr zehn Minuten. Dann bei einer Stunde. Dann bei mehreren Stunden. Die jüngste Messung (Claude Opus 4.5, vom November) zeigte eine KI, die Aufgaben erledigte, für die ein menschlicher Experte fast fünf Stunden braucht. Und diese Zahl verdoppelt sich ungefähr alle sieben Monate, wobei neuere Daten darauf hindeuten, dass sich das Tempo möglicherweise auf alle vier Monate beschleunigt.

Aber selbst diese Messung wurde noch nicht aktualisiert, um die Modelle einzubeziehen, die diese Woche erschienen sind. Nach meiner Erfahrung mit ihnen ist der Sprung extrem bedeutend. Ich erwarte, dass das nächste Update der METR-Grafik einen weiteren großen Sprung zeigen wird.

Wenn man den Trend fortschreibt (und er hat über Jahre hinweg ohne Anzeichen einer Abflachung angehalten), dann sprechen wir von KI, die innerhalb des nächsten Jahres tagelang unabhängig arbeiten kann. Innerhalb von zwei Jahren wochenlang. Innerhalb von drei Jahren an monatelangen Projekten.

Amodei hat gesagt, dass KI-Modelle „wesentlich intelligenter als fast alle Menschen bei fast allen Aufgaben“ für 2026 oder 2027 auf Kurs sind.

Lass das einen Moment sacken. Wenn KI intelligenter ist als die meisten promovierten Wissenschaftler, glaubst du wirklich, dass sie die meisten Büroarbeitsplätze nicht erledigen kann?

Denk darüber nach, was das für deine Arbeit bedeutet.

KI baut jetzt die nächste KI

Es gibt noch etwas, das geschieht und das ich für die wichtigste und zugleich am wenigsten verstandene Entwicklung halte.

Am 5. Februar veröffentlichte OpenAI GPT-5.3 Codex. In der technischen Dokumentation stand Folgendes:

„GPT-5.3-Codex ist unser erstes Modell, das maßgeblich an seiner eigenen Erstellung beteiligt war. Das Codex-Team nutzte frühe Versionen, um sein eigenes Training zu debuggen, seine eigene Bereitstellung zu verwalten und Testergebnisse sowie Evaluierungen zu diagnostizieren.“

Lies das noch einmal. Die KI half, sich selbst zu bauen.

Das ist keine Vorhersage darüber, was eines Tages passieren könnte. Das ist OpenAI, das dir jetzt sagt, dass die KI, die sie gerade veröffentlicht haben, zur Erstellung ihrer selbst eingesetzt wurde. Einer der Hauptfaktoren, die KI besser machen, ist Intelligenz, die auf KI-Entwicklung angewendet wird. Und KI ist jetzt intelligent genug, um sinnvoll zu ihrer eigenen Verbesserung beizutragen.

Dario Amodei, CEO von Anthropic, sagt, KI schreibe inzwischen „einen großen Teil des Codes“ in seinem Unternehmen, und die Rückkopplungsschleife zwischen aktueller KI und der nächsten Generation gewinne „von Monat zu Monat an Dynamik“. Er sagt, wir könnten „nur noch ein bis zwei Jahre von dem Punkt entfernt sein, an dem die aktuelle Generation von KI autonom die nächste baut“.

Jede Generation hilft beim Bau der nächsten, die intelligenter ist, die wiederum schneller die nächste baut, die noch intelligenter ist. Die Forscher nennen das eine Intelligenzexplosion. Und die Menschen, die es wissen müssten — diejenigen, die sie bauen — glauben, dass dieser Prozess bereits begonnen hat.

Was das für deinen Job bedeutet

Ich werde direkt mit dir sein, weil ich denke, du verdienst Ehrlichkeit mehr als Trost.

Dario Amodei, der wahrscheinlich sicherheitsorientierteste CEO in der KI-Branche ist, hat öffentlich vorhergesagt, dass KI innerhalb von ein bis fünf Jahren 50 % der Einstiegsstellen im White-Collar-Bereich eliminieren wird. Und viele Menschen in der Branche glauben, dass er konservativ ist. Angesichts dessen, was die neuesten Modelle können, könnte die Fähigkeit zu massiver Disruption bereits bis zum Ende dieses Jahres vorhanden sein. Es wird einige Zeit dauern, bis sich das durch die Wirtschaft zieht, aber die zugrunde liegende Fähigkeit kommt jetzt an.

Das ist anders als jede vorherige Welle der Automatisierung, und ich muss, dass du verstehst, warum. KI ersetzt nicht eine einzelne spezifische Fähigkeit. Sie ist ein allgemeiner Ersatz für kognitive Arbeit. Sie wird gleichzeitig in allem besser. Als Fabriken automatisiert wurden, konnte sich ein verdrängter Arbeiter zum Büroangestellten umschulen. Als das Internet den Einzelhandel veränderte, wechselten Arbeiter in Logistik oder Dienstleistungen. Aber KI hinterlässt keine bequeme Lücke, in die man wechseln kann. Wofür auch immer du dich umschulst — sie wird auch darin besser.

Lass mich dir ein paar konkrete Beispiele geben, um das greifbar zu machen — aber ich möchte klarstellen, dass dies nur Beispiele sind. Diese Liste ist nicht vollständig. Wenn dein Job hier nicht erwähnt wird, bedeutet das nicht, dass er sicher ist. Fast jede Wissensarbeit ist betroffen.

Rechtsarbeit. KI kann bereits Verträge lesen, Rechtsprechung zusammenfassen, Schriftsätze entwerfen und juristische Recherche auf einem Niveau durchführen, das Junior-Associates ebenbürtig ist. Der Managing Partner, den ich erwähnt habe, nutzt KI nicht, weil es Spaß macht. Er nutzt sie, weil sie seine Associates bei vielen Aufgaben übertrifft.

Finanzanalyse. Finanzmodelle erstellen, Daten analysieren, Investment-Memos schreiben, Berichte generieren. KI bewältigt das kompetent und verbessert sich schnell.

Schreiben und Content. Marketingtexte, Berichte, Journalismus, technische Dokumentation. Die Qualität hat ein Niveau erreicht, bei dem viele Fachleute KI-Output nicht mehr von menschlicher Arbeit unterscheiden können.

Softwareentwicklung. Das ist das Feld, das ich am besten kenne. Vor einem Jahr konnte KI kaum ein paar Codezeilen ohne Fehler schreiben. Jetzt schreibt sie Hunderttausende Zeilen funktionierenden Codes. Große Teile des Jobs sind bereits automatisiert: nicht nur einfache Aufgaben, sondern komplexe Projekte über mehrere Tage. In ein paar Jahren wird es deutlich weniger Programmierrollen geben als heute.

Medizinische Analyse. Scans lesen, Laborwerte analysieren, Diagnosen vorschlagen, Literatur überprüfen. KI nähert sich in mehreren Bereichen menschlicher Leistung an oder übertrifft sie.

Kundenservice. Wirklich leistungsfähige KI-Agenten — nicht die frustrierenden Chatbots von vor fünf Jahren — werden jetzt eingesetzt und lösen komplexe, mehrstufige Probleme.

Viele Menschen finden Trost in der Vorstellung, dass bestimmte Dinge sicher seien. Dass KI die Routinearbeit übernehmen könne, aber nicht menschliches Urteilsvermögen, Kreativität, strategisches Denken, Empathie ersetzen könne. Das habe ich früher auch gesagt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das noch glaube.

Die neuesten KI-Modelle treffen Entscheidungen, die sich wie Urteilsvermögen anfühlen. Sie zeigen etwas, das wie Geschmack wirkt: ein intuitives Gespür dafür, was die richtige Entscheidung ist, nicht nur die technisch korrekte. Vor einem Jahr wäre das undenkbar gewesen. Meine Faustregel ist inzwischen: Wenn ein Modell heute auch nur einen Hauch einer Fähigkeit zeigt, wird die nächste Generation darin wirklich gut sein. Diese Systeme verbessern sich exponentiell, nicht linear.

Wird KI tiefe menschliche Empathie replizieren? Das Vertrauen ersetzen, das über Jahre aufgebaut wurde? Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht. Aber ich habe bereits gesehen, wie Menschen beginnen, sich auf KI für emotionale Unterstützung, Beratung und sogar Begleitung zu verlassen. Dieser Trend wird nur wachsen.

Ich denke, die ehrliche Antwort lautet: Nichts, was am Computer erledigt wird, ist mittelfristig sicher. Wenn dein Job auf einem Bildschirm stattfindet — wenn der Kern deiner Arbeit Lesen, Schreiben, Analysieren, Entscheiden, Kommunizieren über eine Tastatur ist — dann wird KI bedeutende Teile davon übernehmen. Die Zeitlinie ist nicht „irgendwann“. Sie hat bereits begonnen.

Irgendwann werden auch Roboter körperliche Arbeit übernehmen. Sie sind noch nicht ganz so weit. Aber „noch nicht ganz so weit“ wird in der KI-Welt schneller zu „jetzt“ als irgendjemand erwartet.

Was du konkret tun solltest

Ich schreibe das nicht, um dir ein Gefühl der Hilflosigkeit zu geben. Ich schreibe es, weil ich glaube, dass der größte Vorteil, den du im Moment haben kannst, einfach darin besteht, früh dran zu sein. Früh darin, es zu verstehen. Früh darin, es zu nutzen. Früh darin, dich anzupassen.

Beginne, KI ernsthaft zu nutzen, nicht nur als Suchmaschine. Melde dich für die Bezahlversion von Claude oder ChatGPT an. Es kostet 20 Dollar im Monat. Aber zwei Dinge sind sofort wichtig. Erstens: Stelle sicher, dass du das beste verfügbare Modell verwendest, nicht nur das Standardmodell. Diese Apps stellen oft ein schnelleres, aber weniger leistungsfähiges Modell als Standard ein. Geh in die Einstellungen oder in die Modellauswahl und wähle die leistungsfähigste Option. Im Moment ist das GPT-5.2 bei ChatGPT oder Claude Opus 4.6 bei Claude, aber das ändert sich alle paar Monate. Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, welches Modell zu einem bestimmten Zeitpunkt das beste ist, kannst du mir auf X folgen (@mattshumer_). Ich teste jede größere Veröffentlichung und teile, was sich tatsächlich lohnt zu nutzen.

Zweitens, und wichtiger: Stell ihm nicht nur schnelle Fragen. Das ist der Fehler, den die meisten machen. Sie behandeln es wie Google und wundern sich dann, worum es überhaupt geht. Stattdessen bring es in deine tatsächliche Arbeit ein. Wenn du Anwalt bist, gib ihm einen Vertrag und bitte es, jede Klausel zu finden, die deinem Mandanten schaden könnte. Wenn du im Finanzbereich arbeitest, gib ihm eine chaotische Tabelle und bitte es, ein Modell daraus zu bauen. Wenn du Manager bist, füge die Quartalszahlen deines Teams ein und bitte es, die Geschichte dahinter zu finden. Diejenigen, die vorankommen, nutzen KI nicht beiläufig. Sie suchen aktiv nach Wegen, Teile ihrer Arbeit zu automatisieren, die früher Stunden dauerten. Beginne mit der Aufgabe, die dich am meisten Zeit kostet, und sieh, was passiert.

Und geh nicht davon aus, dass es etwas nicht kann, nur weil es zu schwierig erscheint. Probier es aus. Wenn du Anwalt bist, nutze es nicht nur für schnelle Recherchefragen. Gib ihm einen ganzen Vertrag und bitte es, einen Gegenvorschlag zu formulieren. Wenn du Buchhalter bist, frag es nicht nur nach einer Erklärung einer Steuerregel. Gib ihm die vollständige Steuererklärung eines Mandanten und sieh, was es findet. Der erste Versuch ist vielleicht nicht perfekt. Das ist in Ordnung. Iteriere. Formuliere deine Anfrage um. Gib mehr Kontext. Versuche es erneut. Du könntest überrascht sein, was funktioniert. Und denk daran: Wenn es heute auch nur halbwegs funktioniert, kannst du fast sicher sein, dass es in sechs Monaten nahezu perfekt funktioniert. Die Entwicklung geht nur in eine Richtung.

Das könnte das wichtigste Jahr deiner Karriere sein. Handle entsprechend. Ich sage das nicht, um dich zu stressen. Ich sage es, weil es im Moment ein kurzes Zeitfenster gibt, in dem die meisten Menschen in den meisten Unternehmen das noch ignorieren. Die Person, die in ein Meeting geht und sagt: „Ich habe diese Analyse mit KI in einer Stunde statt in drei Tagen gemacht“, wird die wertvollste Person im Raum sein. Nicht irgendwann. Jetzt. Lerne diese Werkzeuge. Werde kompetent darin. Zeig, was möglich ist. Wenn du früh genug bist, ist das dein Weg nach oben: indem du die Person bist, die versteht, was kommt, und anderen zeigen kann, wie sie damit umgehen. Dieses Fenster bleibt nicht lange offen. Sobald alle es begriffen haben, verschwindet der Vorteil.

Hab kein Ego dabei. Der Managing Partner dieser Kanzlei ist nicht zu stolz, Stunden am Tag mit KI zu verbringen. Er tut es gerade, weil er erfahren genug ist zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Am meisten kämpfen werden diejenigen, die sich weigern, sich damit zu beschäftigen: diejenigen, die es als Modeerscheinung abtun, die glauben, dass die Nutzung von KI ihre Expertise schmälert, die annehmen, ihr Bereich sei besonders und immun. Er ist es nicht. Kein Bereich ist es.

Bring deine Finanzen in Ordnung. Ich bin kein Finanzberater, und ich will dich nicht in panische Maßnahmen treiben. Aber wenn du auch nur teilweise glaubst, dass die nächsten Jahre echte Umbrüche in deiner Branche bringen könnten, dann ist finanzielle Widerstandsfähigkeit wichtiger als noch vor einem Jahr. Bau Ersparnisse auf, wenn du kannst. Sei vorsichtig mit neuen Schulden, die davon ausgehen, dass dein aktuelles Einkommen garantiert ist. Überleg, ob deine Fixkosten dir Flexibilität geben oder dich festnageln. Gib dir Optionen, falls sich alles schneller bewegt, als du erwartest.

Überlege, wo du stehst, und lehne dich in das hinein, was am schwersten zu ersetzen ist. Manche Dinge werden länger brauchen, bis KI sie verdrängt. Beziehungen und Vertrauen, die über Jahre aufgebaut wurden. Arbeit, die physische Präsenz erfordert. Rollen mit lizenzierter Verantwortung: Positionen, in denen jemand unterschreiben, rechtlich haften, vor Gericht stehen muss. Branchen mit hohen regulatorischen Hürden, in denen Einführung durch Compliance, Haftung und institutionelle Trägheit gebremst wird. Nichts davon ist ein dauerhafter Schutzschild. Aber es verschafft Zeit. Und Zeit ist im Moment das Wertvollste, was du haben kannst — solange du sie nutzt, um dich anzupassen, nicht um so zu tun, als würde das hier nicht passieren.

Überdenke, was du deinen Kindern sagst. Das Standard-Rezept: gute Noten bekommen, auf eine gute Universität gehen, einen stabilen Beruf ergreifen. Es zielt direkt auf die Rollen, die am stärksten exponiert sind. Ich sage nicht, dass Bildung keine Rolle spielt. Aber das Wichtigste für die nächste Generation wird sein, zu lernen, wie man mit diesen Werkzeugen arbeitet, und Dingen nachzugehen, für die sie echte Leidenschaft empfinden. Niemand weiß genau, wie der Arbeitsmarkt in zehn Jahren aussieht. Aber die Menschen, die am wahrscheinlichsten erfolgreich sein werden, sind diejenigen, die zutiefst neugierig, anpassungsfähig und effektiv darin sind, KI für Dinge zu nutzen, die ihnen wirklich wichtig sind. Bring deinen Kindern bei, Erbauer und Lernende zu sein, nicht darauf zu optimieren, einen Karriereweg zu verfolgen, der vielleicht nicht mehr existiert, wenn sie ihren Abschluss machen.

Deine Träume sind gerade ein ganzes Stück näher gerückt. Ich habe den Großteil dieses Abschnitts über Bedrohungen gesprochen, also lass mich über die andere Seite sprechen, denn sie ist genauso real. Wenn du jemals etwas bauen wolltest, aber nicht die technischen Fähigkeiten oder das Geld hattest, jemanden zu beauftragen, ist diese Hürde weitgehend verschwunden. Du kannst einer KI eine App beschreiben und in einer Stunde eine funktionierende Version haben. Ich übertreibe nicht. Ich mache das regelmäßig. Wenn du schon immer ein Buch schreiben wolltest, aber keine Zeit hattest oder mit dem Schreiben gerungen hast, kannst du mit KI zusammenarbeiten, um es zu schaffen. Willst du eine neue Fähigkeit lernen? Der beste Tutor der Welt steht jetzt jedem für 20 Dollar im Monat zur Verfügung — unendlich geduldig, rund um die Uhr erreichbar, und in der Lage, alles auf dem Niveau zu erklären, das du brauchst. Wissen ist im Grunde kostenlos geworden. Werkzeuge zum Bauen sind extrem billig geworden. Was auch immer du aufgeschoben hast, weil es zu schwer, zu teuer oder außerhalb deiner Expertise schien: Probier es aus. Geh den Dingen nach, für die du brennst. Du weißt nie, wohin sie führen. Und in einer Welt, in der alte Karrierepfade ins Wanken geraten, könnte die Person, die ein Jahr damit verbracht hat, etwas zu bauen, das sie liebt, besser positioniert sein als die Person, die dieses Jahr an einer Stellenbeschreibung festhielt.

Gewöhne dir Anpassung an. Das ist vielleicht das Wichtigste. Die konkreten Werkzeuge sind weniger entscheidend als der Muskel, neue schnell zu lernen. KI wird sich weiter verändern — und schnell. Die Modelle von heute werden in einem Jahr veraltet sein. Die Workflows, die Menschen jetzt aufbauen, müssen neu aufgebaut werden. Diejenigen, die hier gut herauskommen, sind nicht diejenigen, die ein Tool gemeistert haben. Es sind diejenigen, die sich mit dem Tempo des Wandels selbst wohlfühlen. Mach es dir zur Gewohnheit, zu experimentieren. Probiere Neues aus, auch wenn das Aktuelle funktioniert. Gewöhn dich daran, immer wieder Anfänger zu sein. Diese Anpassungsfähigkeit ist im Moment der dauerhafteste Vorteil, den es gibt.

Hier ist ein einfaches Versprechen, das dich vor fast alle anderen bringen wird: Verbringe jeden Tag eine Stunde damit, mit KI zu experimentieren. Nicht passiv darüber zu lesen. Sie zu benutzen. Versuche jeden Tag, sie etwas Neues machen zu lassen — etwas, das du noch nicht ausprobiert hast, etwas, bei dem du nicht sicher bist, ob sie es kann. Probiere ein neues Tool aus. Gib ihr ein schwierigeres Problem. Eine Stunde am Tag, jeden Tag. Wenn du das die nächsten sechs Monate machst, wirst du besser verstehen, was kommt, als 99 % der Menschen um dich herum. Das ist keine Übertreibung. Fast niemand macht das im Moment. Die Messlatte liegt auf dem Boden.

Das größere Bild

Ich habe mich auf Jobs konzentriert, weil sie das sind, was das Leben der Menschen am unmittelbarsten beeinflusst. Aber ich will ehrlich über das gesamte Ausmaß dessen sein, was hier passiert, denn es geht weit über Arbeit hinaus.

Amodei hat ein Gedankenexperiment, an das ich nicht aufhören kann zu denken. Stell dir vor, es ist 2027. Über Nacht erscheint ein neues Land. 50 Millionen Bürger, jeder einzelne klüger als jeder Nobelpreisträger, der je gelebt hat. Sie denken 10 bis 100 Mal schneller als jeder Mensch. Sie schlafen nie. Sie können das Internet nutzen, Roboter steuern, Experimente leiten und alles bedienen, was eine digitale Schnittstelle hat. Was würde ein nationaler Sicherheitsberater sagen?

Amodei sagt, die Antwort sei offensichtlich: „die schwerwiegendste nationale Sicherheitsbedrohung, mit der wir es seit einem Jahrhundert zu tun hatten, möglicherweise jemals.“

Er glaubt, dass wir dieses Land gerade bauen. Er hat letzten Monat einen 20.000 Wörter langen Essay darüber geschrieben und diesen Moment als Test dafür beschrieben, ob die Menschheit reif genug ist, mit dem umzugehen, was sie erschafft.

Die Chancen, wenn wir es richtig machen, sind gewaltig. KI könnte ein Jahrhundert medizinischer Forschung in ein Jahrzehnt komprimieren. Krebs, Alzheimer, Infektionskrankheiten, das Altern selbst … diese Forscher glauben ernsthaft, dass diese Probleme zu unseren Lebzeiten lösbar sind.

Die Risiken, wenn wir es falsch machen, sind ebenso real. KI, die sich auf Weise verhält, die ihre Schöpfer nicht vorhersagen oder kontrollieren können. Das ist nicht hypothetisch; Anthropic hat dokumentiert, wie ihre eigene KI in kontrollierten Tests Täuschung, Manipulation und Erpressung versucht hat. KI, die die Hürde für die Entwicklung biologischer Waffen senkt. KI, die autoritären Regierungen ermöglicht, Überwachungsstaaten aufzubauen, die niemals wieder abgebaut werden können.

Die Menschen, die diese Technologie bauen, sind gleichzeitig aufgeregter und verängstigter als irgendjemand sonst auf dem Planeten. Sie glauben, sie sei zu mächtig, um sie zu stoppen, und zu wichtig, um sie aufzugeben. Ob das Weisheit oder Rationalisierung ist, weiß ich nicht.

Was ich weiß

Ich weiß, dass das keine Modeerscheinung ist. Die Technologie funktioniert, sie verbessert sich vorhersehbar, und die reichsten Institutionen der Geschichte investieren Billionen hinein.

Ich weiß, dass die nächsten zwei bis fünf Jahre auf eine Weise desorientierend sein werden, auf die die meisten Menschen nicht vorbereitet sind. Das passiert bereits in meiner Welt. Es kommt in deine.

Ich weiß, dass diejenigen, die hier am besten herauskommen, diejenigen sind, die jetzt anfangen, sich damit auseinanderzusetzen — nicht mit Angst, sondern mit Neugier und einem Gefühl der Dringlichkeit.

Und ich weiß, dass du es verdienst, das von jemandem zu hören, dem du wichtig bist — nicht von einer Schlagzeile in sechs Monaten, wenn es zu spät ist, um einen Vorsprung zu bekommen.

Wir sind längst über den Punkt hinaus, an dem das ein interessantes Gesprächsthema über die Zukunft ist.

Die Zukunft ist schon da.

Sie hat nur noch nicht an deine Tür geklopft.

Sie wird es gleich tun.