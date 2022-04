Wegen Sexualverbrechen an Kindern wurden Dutzende von Disney-Mitarbeiter verhaftet

Was steckt wirklich hinter Disneys Widerstand gegen das Gesetz „Don’t Say Gay“ in Florida?

Inmitten von Disneys Widerstand gegen Floridas fälschlicherweise als „Don’t Say Gay“-Gesetz bezeichnetes Gesetz – das darauf abzielt, Kinder vor schädlichen Gender-Ideologien und Aktivismus zu schützen – ist die lange Geschichte des Unternehmens, Personen zu beschäftigen, die wegen einer Vielzahl von Sexualverbrechen an Kindern verhaftet wurden, ins Visier geraten.

Zunächst schwiegen die Disney-Führungskräfte zu dem Gesetz – das Lehrern verbietet, Kindergartenkindern bis zur dritten Klasse alternative Geschlechtsidentitäten und LGBTQ-Aktivismus zu vermitteln -, bevor sie von ihren linksgerichteten Mitarbeitern unter Druck gesetzt wurden, sich dem Gesetz zu widersetzen.

„Floridas HB 1557, auch bekannt als das ‚Don’t Say Gay‘-Gesetz, hätte niemals verabschiedet werden dürfen und hätte niemals in Kraft treten dürfen“, erklärte das Unternehmen in einer öffentlichen Erklärung.

„Unser Ziel als Unternehmen ist es, dass dieses Gesetz von der Legislative aufgehoben oder von den Gerichten niedergeschlagen wird, und wir werden weiterhin die nationalen und bundesstaatlichen Organisationen unterstützen, die sich für dieses Ziel einsetzen“, fügte Disney hinzu, wahrscheinlich um die protestierenden Mitarbeiter zu besänftigen.

Disney wird jedoch von Mitarbeitern geplagt, die wegen einer Reihe von Sexualstraftaten gegen Kinder verhaftet wurden, darunter der Versuch, Minderjährige zum Sex zu treffen und der Besitz von Kinderpornografie.

Ein CNN-Bericht aus dem Jahr 2014 hatte das Pädophilenproblem des Unternehmens hervorgehoben und festgestellt, dass in den acht Jahren seit 2006 mindestens 35 Mitarbeiter von Disney World wegen angeblicher Sexualdelikte mit Kindern verhaftet wurden.

„Bislang wurden insgesamt 32 verurteilt, die restlichen Fälle sind noch anhängig“, erklärte CNN zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Nachfolgend sind einige der abscheulichsten Pädophilen und Kindersexualstraftäter aufgeführt, die alle bei Disney beschäftigt waren und in den meisten Positionen einen beispiellosen Zugang zu Kindern hatten.

Disney Cruise Line Server: Belästigung einer Minderjährigen.

Milton Braganza, ein 33-jähriger Kellner aus Goa, Indien, hat Berichten zufolge einem 11-jährigen Mädchen in einem Aufzug an Bord des Disney Dream-Schiffs an die Brust gefasst und sie gewaltsam geküsst.

Dawn Taplin, eine ehemalige Sicherheitsbeauftragte der Disney Cruise Line und seit 17 Jahren Polizeibeamtin, beschrieb das beunruhigende Filmmaterial des Vorfalls.

„Es ist nicht das erste Mal, dass ich bei einem Fall geweint habe. Aber sie versucht buchstäblich, von ihm wegzukommen. Man sieht, wie sie mit den Beinen strampelt und versucht, sich von ihm loszureißen.“

Nachdem er den stellvertretenden Kommandanten des Schiffes über die Belästigung informiert hatte, bot Taplin an, die Strafverfolgungsbehörden auf Bundes- und Landesebene einzuschalten.

„Mir wurde befohlen, keine Anrufe zu tätigen, überhaupt nichts zu tun. Nichts. Punkt“, sagte Taplin, da sie glaubte, sie würde gefeuert werden, wenn sie die Anweisung missachtete. „Halten Sie einfach den Mund“, wurde ihr gesagt.

Das Schiff legte mit Braganza an Bord ab, der daraufhin von den bahamaischen Behörden befragt wurde, wo er zugab, dass er sie mit der linken Hand an ihrer rechten Brust berührt hatte“, heißt es in einem Polizeibericht. Die Großmutter des Mädchens teilte den Behörden mit, sie wolle nicht, dass das Verbrechen weiter untersucht werde.

Trotz des Geständnisses wurde Braganza freigelassen, und Disney bezahlte das Flugticket des Mannes zurück in seine Heimat Indien.

Disney Resort Manager: Kinderpornografie.

Cedric Cuthbert, ein Manager der Nachtschicht im Disney-Resort Port Orleans, lud Kinderpornos auf seinen Arbeitscomputer herunter, während er eine Predigt für seine Kirche schrieb, in der er Pastor war. Cuthbert bekannte sich zu den Vorwürfen und wurde zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt.

Angestellter im Geschenkeladen von Disney World: Kinderpornografie.

Paul Fazio, der in einem Souvenirladen in der Animal Kingdom Lodge arbeitete, wurde verurteilt, weil er Videos heruntergeladen hatte, die „mehrere Szenen von nackten vorpubertären Kindern bei sexuellen Handlungen mit Erwachsenen und anderen Kindern“ zeigten, so der Polizeibericht.

Sicherheitsbeamter von Disney World: Kinderpornografie.

William Marrero-Maldonado, der für den Sicherheitsdienst von Disney arbeitete, wurde im April verhaftet, nachdem eine Untersuchung des Osceola County Sheriff’s Office ergeben hatte, dass er Kinderpornovideos heruntergeladen hatte. Er wurde der Anklage für schuldig befunden.

Rettungsschwimmer von Disney World: „Sexting“ mit einer Minderjährigen.

Xavier Jackson, 27, arbeitete als Rettungsschwimmer im Polynesian Resort von Walt Disney. Nach Angaben der Ermittler schickte er unangemessene Fotos von sich selbst und Nachrichten an einen verdeckten Ermittler, der sich als 14-jähriges Mädchen ausgab.

Er wurde in drei Fällen wegen der Übermittlung von schädlichem Material an Minderjährige und in einem Fall wegen ungesetzlicher Kommunikation angeklagt,

Mitarbeiter von Disney World: Sex mit einer Minderjährigen.

Patrick Holgerson, 32, war einer von 22 Verhaftungen, die im Rahmen einer von der Cyber Crime Unit des Lake County Sheriffs durchgeführten Kindersex-Aktion vorgenommen wurden.

Die Personen wurden dabei erwischt, wie sie versuchten, Sex mit minderjährigen Kindern zu haben.

Mitarbeiter von Disney World: Sex mit einer Minderjährigen.

Joel Torres, 32, war einer von 22 Verhaftungen, die im Rahmen einer von der Cyber Crime Unit des Lake County Sheriffs durchgeführten Aktion zur Aufdeckung von Kindersex vorgenommen wurden.

Torres brachte Kondome zu einem Haus mit, in dem er sich mit einer 14-Jährigen treffen wollte. Ihm wurde vorgeworfen, ein Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert zu haben, zu einem Treffen mit einem Minderjährigen gereist zu sein und eine versuchte unzüchtige und laszive Körperverletzung begangen zu haben.

Disney World Service Manager: Sex mit einer Minderjährigen.

Robert Kingsolver, 49, war einer von 22 Verhaftungen, die im Rahmen einer von der Cyber Crime Unit des Lake County Sheriffs durchgeführten verdeckten Operation gegen Kinder vorgenommen wurden.

Kingsolver, der als Service-Manager für die Reparatur von Fahrgeschäften im Magic Kingdom zuständig war, wurde für schuldig befunden, weil er versucht hatte, sich mit einem 14-jährigen Mädchen zum Sex zu treffen.

Als er stattdessen bei dem Haus auftauchte, wurde er von Detektiven empfangen.

Disney World Ride Operator: Besitz von Kinderpornos.

Der 32-jährige Justin Hazan, der das Fahrgeschäft „Millennium Falcon“ in Disney World betrieb, gab zu, Kinderpornografie heruntergeladen und besessen zu haben.

„Bei einer ersten Durchsicht seiner Computerausrüstung fanden die Ermittler Dateien, die Kinderpornografie mit Opfern im Alter von 4-5 Jahren zeigten. Sie beschlagnahmten die Geräte zur weiteren Analyse“, so die Ermittler in einer Pressemitteilung.

Hazan wurde in 15 Fällen des Besitzes von Kinderpornographie angeklagt.

Disney World Food Runner: Besitz von Kinderpornographie.

Der 36-jährige Arlandres Sims, der mit einem anderen Mitarbeiter von Disney World zusammenwohnte, arbeitete als Food Runner im Animal Kingdom Resort. Er gab zu, Kinderpornografie heruntergeladen und besessen zu haben, und wurde wegen des Besitzes von Kinderpornografie in 25 Fällen angeklagt.

Disney Cruise Line Kabinensteward: Belästigung einer Minderjährigen.

Ahmed Sofyan wurde im April 2014 verhaftet, weil er im Verdacht stand, eine 13-jährige Kreuzfahrtpassagierin belästigt zu haben, indem er das Mädchen in eine unbesetzte Kabine sperrte, während es in Port Canaveral, Florida, anlegte, um dies zu tun. Er wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.