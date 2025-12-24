Weihnachten steht vor der Tür

Auch wir legen über die Feiertage eine kurze Pause ein. Sollte es jedoch zu wichtigen oder relevanten Entwicklungen kommen, werden wir selbstverständlich weiterhin aktuell berichten und entsprechende Inhalte online stellen.

Aufgrund des großen Erfolgs unserer täglichen Nachrichten­zusammenfassung auf Telegram haben wir ein neues Angebot umgesetzt:

Ab sofort gibt es auf unserer Website einen ständig angehefteten Newsticker, der immer oben sichtbar ist. Sie können diesen auch über den extra dafür eingerichteten Telegram-Kanal kostenlos abonnieren, Hier.

In diesem Newsticker veröffentlichen wir täglich aktuelle Kurzmeldungen, jeweils mit Quellenangaben und – oder Videos. Ziel ist es, unseren Leserinnen und Lesern einen schnellen, kompakten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen zu ermöglichen.

Dieser Newsticker ist eine weitere Investition, die wir ausschließlich dank der Unterstützung und Spenden unserer Leser realisieren konnten. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.

Wir wünschen allen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit.